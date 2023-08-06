أحمد قندوسى يقترب من البقاء في الأهلي

صفقة ضم سوزا تتجه للفشل

تزايدت فرص الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي في البقاء مع المارد الأحمر خلال الموسم المقبل رغم أنه كان مُرشحًا بقوة للرحيل والانتقال لأحد الأندية الجزائرية على سبيل الإعارة.

وكانت إدارة الأهلي تُخطط لإعارة أحمد قندوسي في الموسم المقبل من أجل قيد البرازيلي جوستافو سوزا بدلاً منه حينما كان اللاعب قريبًا من الأهلي، لكن الوضع تغيّر الآن بعد فشل صفقة سوزا بنسبة كبيرة للغاية.

وبدأت إدارة الأهلي تُعيد التفكير في الإبقاء على اللاعب الجزائري لعدم وجود حاجة للاستغناء عنه، حيث فشلت بنسبة كبيرة صفقة سوزا وسيستمر قندوسي حال عدم ضم لاعب أجنبي آخر، لأن قائمة الأجانب في الفريق ستكون مُكتملة.

ويضم الأهلي حاليا خمسة لاعبين أجانب، هم التونسي على معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو والجزائري أحمد قندوسي والتونسي محمد الضاوي “كريستو” والوافد المغربي الجديد رضا سليم.

وحال ضم الأهلي أحد اللاعبين الأجانب قبل مطلع الموسم الجديد سيكون النادي مُضطراً للإستغناء عن أحد هؤلاء الأجانب من أجل قيده بدلا منه.