أحمد قندوسي بديلا في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

شارك الدولي الجزائري أحمد قندوسي بديلاً في الفوز الذي حققه فريقه لوغانو السويسري بنتيجة (1-0) أمام ضيفه دوكاجيني الكوسوفي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل قندوسي أرضية الميدان في الشوط الثاني ليعطي نفساً جديداً لخط وسط فريقه، حيث قدم مستويات طيبة وساهَم في الحفاظ على تقدم لوغانو حتى صفارة النهاية. وبهذا الفوز المريح، يقطع النادي السويسري خطوة هامة نحو التأهل للدور القادم، في انتظار حسم الأمور رسمياً خلال مباراة الإياب.