-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أحمد قندوسي بديلا في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

ع.ع
  • 12
  • 0
أحمد قندوسي بديلا في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

شارك الدولي الجزائري أحمد قندوسي بديلاً في الفوز الذي حققه فريقه لوغانو السويسري بنتيجة (1-0) أمام ضيفه دوكاجيني الكوسوفي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي. 

ودخل قندوسي أرضية الميدان في الشوط الثاني ليعطي نفساً جديداً لخط وسط فريقه، حيث قدم مستويات طيبة وساهَم في الحفاظ على تقدم لوغانو حتى صفارة النهاية. وبهذا الفوز المريح، يقطع النادي السويسري خطوة هامة نحو التأهل للدور القادم، في انتظار حسم الأمور رسمياً خلال مباراة الإياب.

مقالات ذات صلة
رسميا.. تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني

رسميا.. تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني

الجزائرية إيمان طوبال تتوّج بميداليتين فضيتين في دورة لوفان

الجزائرية إيمان طوبال تتوّج بميداليتين فضيتين في دورة لوفان

برنامج مباريات المنتخب الجزائري للسيدات في دور مجموعات كأس إفريقيا 2026

برنامج مباريات المنتخب الجزائري للسيدات في دور مجموعات كأس إفريقيا 2026

بالصور.. ريال مدريد يكشف عن القميص الثاني للموسم المقبل

بالصور.. ريال مدريد يكشف عن القميص الثاني للموسم المقبل

المنتخب الجزائري للسيدات يحقق فوزا معنويا قبل خوض كأس أمم إفريقيا

المنتخب الجزائري للسيدات يحقق فوزا معنويا قبل خوض كأس أمم إفريقيا

مولودية الجزائر تكشف عن برنامج مبارياتها الودية في تربص النمسا

مولودية الجزائر تكشف عن برنامج مبارياتها الودية في تربص النمسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد