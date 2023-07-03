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رياضة
انتقد ظاهرة إهدار الوقت خلال المباريات.. مدرب الأهلي:

أحمد قندوسي قدم أداء طيبا دفاعا وهجوما

ع.ع
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أحمد قندوسي قدم أداء طيبا دفاعا وهجوما

علق أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أداء الجزائري أحمد قندوسي خلال مباراة الأهلي أمام فيوتشر التي أقيمت الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل نادي القرن

سلبيا أمام فريق فيوتشر ليكرر نتيجة مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل أيضًا ولكن إيجابيا بهدف لمثله.

وكان قندوسي قد بدأ المباراة أساسيا لأول مرة منذ فترة مع الأهلي وخرج في الشوط الثاني ودخل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

ووجه البعض انتقادات لمستوى قندوسي عقب نهاية المباراة، كما تم توجيه سؤال للمدير الفني للأهلي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة على مستوى اللاعب.

وقال مارسيل كولر: “أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا دفاعًا وهجومًا، لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما احتاج إلى مجهود ذهني كبير”.

كما طالب السويسري مارسيل كولر القائمين على الكرة المصرية بالتدخل للقضاء على ظاهرة إهدار الوقت خلال المباريات، وقال كولر: “ما يحدث من إضاعة للوقت أمر مكرر وسخيف.. رسالتي للقائمين على الكرة المصرية: هل من الطبيعي ما يحدث؟”. وأضاف: “هذه ليست كرة قدم.. في كل مرة يسقط لاعب وينهض بعدها بدقائق بدون إصابة.. من الممكن أن تهدر الوقت بالكرة.. لا بد من تدخل قوي وصريح ضد هذه التصرفات”.

وحول اللقاء، قال كولر إن فريقه لم يكن جيدا في الشوط الأول، لكن الأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، حيث خلق الأهلي العديد من الفرص، لكنه فشل في ترجمتها، وكان من الممكن على الأقل تسجيل هدف، حسب المدرب السويسري.

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