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أحمر لترامب وبنفسجي لبايدن.. هذا هو سرّ تغيير لون سجّاد القادة الأجانب في السعودية

الشروق أونلاين
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أحمر لترامب وبنفسجي لبايدن.. هذا هو سرّ تغيير لون سجّاد القادة الأجانب في السعودية
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سجّاد بنفسجي لاستقبال بايدن!

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تدعي أن السعودية تتعامل مع قادة العالم الذين تستقبلهم على أراضيها “بشكل مختلف”، من خلال وضع سجادات مختلفة الألوان.

وتشير المنشورات إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانا قد تلقيا ترحيبا أكثر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنهما مشيا على سجاد أحمر، بينما سار بايدن على سجاد بنفسجي اللون.

سجّاد أحمر لاستقبال ترامب!

وقد وقع ذلك بالفعل في زيارة بايدن الأخيرة إلى السعودية، لكن الادعاء الذي تضمنته المنشورات مضلل، لأن المملكة غيّرت لون السجاد الذي تستقبل به ضيوفها من الأحمر إلى البنفسجي، منذ عام 2021.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، فقد اختارت الرياض اللون البنفسجي لأنه “يتماهى مع لون صحاري المملكة، وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي”.

كما ربطت السعودية تغيير لون السجاد برؤية المملكة لعام 2030 “من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة. والاحتفاء بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن”.

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