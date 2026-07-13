أحواض السقي “فخ قاتل” يهدد حياة الأطفال والثروة الحيوانية

تسجيل عدة حالات غرق منذ بداية فصل الصيف

تحولت أحواض السقي، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلى خطر يهدد حياة الأطفال والمراهقين وحتى الثروة الحيوانية بما فيها المواشي والحيوانات البرية، في ظل غياب أبسط شروط السلامة داخل العديد من المستثمرات الفلاحية، وجاء ذلك بعد تسجيل عدة حوادث سقوط وغرق داخل هذه الأحواض في عدد من الولايات، أسفرت عن وفيات وإصابات، إلى جانب نفوق مواش تلوثت بسببها مياه السقي.

ويحذر مختصون من المخاطر التي تنجم عن ترك أحواض السقي دون تسييج، نتيجة تكرار حوادث السقوط داخلها، وتفادي ذلك من خلال تأمينها كإجراء احترازي وحماية الأرواح والثروة الحيوانية، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي.

الحيوانات العطشى أكثر ضحايا الأحواض المكشوفة

وفي هذا الإطار، كشف عضو الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين عبد المجيد صغيري، عن وقوع العديد من حالات الغرق بأحواض السقي التي لا تحتوي على سياج عازل، خاصة مع اشتداد درجات الحرارة واستغلال هذه الأماكن من قبل المراهقين للسباحة، وحتى تنقل الحيوانات العطشى إليها للشرب، وهو ما يؤدي إلى سقوطها ونفوقها.

لوحات تحذيرية ومشارب آلية لتفادي الحوادث

ولتفادي ذلك دعا المتحدث إلى اتخاذ جملة من التدابير التقنية البسيطة التي يمكن أن تنقذ الأرواح وتحد من الخسائر، من خلال إحاطة الحوض بسياج معدني متين بارتفاع يتراوح بين 1.5 و1.8 متر مع باب محكم الغلق لمنع دخول الأطفال والحيوانات، إلى جانب تثبيت لوحات تحذيرية تمنع السباحة أو الاقتراب دون ترخيص، واعتماد خزانات مغلقة أو نصف مغطاة كلما سمحت الظروف بذلك، مع تزويد الحيوانات بمشارب آلية مرتبطة بالخزان لتجنب وصولها المباشر إلى المياه.

صغيري: الفلاحون مطالبون بتأمين أحواضهم قبل وقوع الحوادث

واقترح المتحدث تجهيز الأحواض بمنحدر نجاة أو سلم معدني ثابت يتيح لأي شخص أو حيوان الخروج في حال السقوط، مع توفير وسائل إنقاذ كالعوامات والحبال في الأحواض الكبيرة، فضلا عن الصيانة الدورية للسياج والأبواب وتنظيف الحوض ومراقبة جودة المياه.

وأكد صغيري لـ”الشروق”، أن حماية الأرواح والثروة الحيوانية تبدأ بإجراءات بسيطة لا تتطلب تكاليف كبيرة، قائلا إن الفلاح أنفق أموالا معتبرة لإنجاز حوض السقي، وإضافة سياج أو تركيب سلم نجاة لن تمثل عبئا كبيرا، مقارنة بما يمكن أن تمنعه من خسائر، فالحيوانات العطشى تتجه تلقائيا إلى الماء، وقد تتحول هذه الأحواض إلى فخ قاتل إذا لم تؤمن بالشكل المطلوب.

وأضاف المتحدث أن المسؤولية لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تمتد إلى البعد الإنساني والأخلاقي، موضحا أن إنقاذ الأرواح ومنع نفوق الحيوانات واجب ينبغي أن يرافق كل مشروع فلاحي، وهو مطالب بمنع الأسباب التي قد تؤدي إلى هلاكها، داعيا جميع أصحاب الأراضي الفلاحية إلى المبادرة بتأمين أحواضهم قبل وقوع حوادث يمكن تفاديها بإجراءات بسيطة وفعالة.

إعداد دليل وطني لتصميم أحواض السقي الآمنة

وشدد المتحدث على أهمية نشر ثقافة السلامة في الوسط الريفي أصبح ضروريا، خاصة مع توسع استخدام أحواض السقي عبر مختلف ولايات الوطن، بما يجعل الاستثمار في وسائل الوقاية جزءا لا يتجزأ من الاستثمار في الإنتاج الفلاحي، حفاظًا على الإنسان والثروة الحيوانية واستدامة الموارد.

من جهة أخرى، لفت صغيري إلى أن أحواض السقي يمكن أن تتحول إلى عنصر منتج ضمن منظومة الفلاحة المدمجة، من خلال استغلالها في تربية أسماك المياه العذبة عندما تسمح نوعية المياه بذلك، فهذا النظام- بحسب المتحدث- يساهم في إنتاج السمك بالتوازي مع توفير مياه السقي، ويساعد على الحد من نمو الطحالب وبعض الحشرات وتحسين التوازن البيولوجي داخل الحوض، مع ضرورة احترام المعايير التقنية والصحية الخاصة بالتسيير.

حملات تحسيسية لمرافقة الفلاحين

كما اقترح تنظيم حملات ميدانية تحسيسية مشتركة تشارك فيها مديريات الفلاحة، والغابات، ومختلف المصالح المعنية بهدف مرافقة الفلاحين وتقديم الإرشاد التقني حول أساليب تأمين الأحواض والاستغلال الأمثل لها، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى إعداد دليل وطني لتصميم أحواض السقي الآمنة، يتضمن المواصفات التقنية الإلزامية المتعلقة بعمق الحوض، ونوعية السياج، ووسائل الإنقاذ، ونظام توزيع المياه، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على الثروة الحيوانية والموارد المائية.