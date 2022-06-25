موجة حرّ في 5 ولايات جنوب البلاد

تعرف 5 ولايات في جنوب البلاد موجة حرّ جديدة يوم السبت، حسب ما جاء في تنبيه خاص لمصالح الأرصاد الجوية.

ويتعلّق الأمر حسب التنبيه بولايات:”تيميمون، المنيعة، إن صالح، أدرار، وبرج باجي مختار”، وهذا إلى غاية الثالثة من صباح الأحد.

أمطار رعدية عبر 13 ولاية وسطى وجنوبية

وفي 24 جوان 2022، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات وسطى وجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، ورقلة، تيبازة، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، تيزي وزو، المنيعة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة البليدة.

أمطار ودرجات حرارة مرتفعة نسبيا عبر هذه المناطق الجمعة

أظهرت توقعات أحوال الجو ليوم الجمعة أجواء من غائمة إلى ممطرة عبر العديد من الولايات خاصة الوسطى والغربية منها.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى والغربية أجواء مغشاة مع تساقط بعض الأمطار أما المناطق الشرقية والجنوبية فستكون الأجواء بها صافية.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين مابين 25 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 39 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية عبر 15 ولاية وسطى وغربية

أفادت نشرية حول أحوال الجو ليوم الخميس بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 15 ولاية وسطى وغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، معسكر والبليدة

ونبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدد من الولايات الغربية والوسطى.

وحسب النشرية، فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، مستغانم،وهران، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف،المدية، سعيدة، النعامة ومعسكر.

وستكون هذه النشرية سارية حسب مصالح الأرصاد الجوية من الساعة 6 مساء وإلى غاية فجر الخميس، وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و30ملم.

والثلاثاء، نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعاتها حول حالة الجو العامة ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء.

وحسب نفس التوقعات ستشهد مختلف الولايات استقرارا في الطقس مع أمطار رعدية بولايات غربية.

موجة حر تصل إلى 45 درجة عبر عدد من الولايات الشرقية الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها حول أحوال الجو من موجة حر عالية تشهدها بعض الولايات الشرقية يوم الثلاثاء وتصل إلى 45 درجة.

وحسب تنبيه باللون البرتقالي فستعرف كل من ولايات الطارف، عنابة، جيجل، سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، قالمة، ميلة وقسنطينة درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 42 و45 درجة تحت الظل.

في حين نبهت نشرية أخرى للمصالح ذاتها من تساقط أمطار رعدية عبر بعض الولايات وهي: سيدي بلعباس، تندوف، عين تيموشنت، تلمسان، النعامة ووهران.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 11 ولاية

وأفادت نشرية حول أحوال الجو ليوم الإثنين بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الغربية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الاصفر فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، تندوف، تلمسان، البيض، سعيدة،النعامة ومعسكر.

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية تشهدها السواحل الشرقية والوسطى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سيدي بلعباس، عين قزام، برج باجي مختار، تيارت، تلمسان، البيض، السعيدة والنعامة.

من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر سواحل: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، الجزائر، بوهارون وتنس.

موجة حر تتعدى 40 درجة في 8 ولايات

حذرت نشرية خاصة حول أحوال الجو من استمرار موجة الحر عبر عدد من الولايات الغربية إلى غاية السبت.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستكون هذه النشرية صالحة إلى غاية السبت حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 و42 درجة تحت الظل.

الولايات المعنية هي: مستغام، وهران، عين تيموشنت، غليزان، الشلف وعين الدفلى، معسكر وسيدي بلعباس.

من جهة أخرى، نبهت المصالح ذاتها من ظواهر جوية مختلف ستشهدها الخميس عدد من المناطق.

وستكون الولايات المعنية بموجة الحر هي: عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

في حين ستشهد كل من ولايات تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار تساقط أمطار رعدية، أما ولايتي أدرار وعين صالح فستعرف هبوب زوابع رملية.

موجة حر بـ 16 ولاية وأمطار رعدية عبر 9 أخرى

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول أحوال الجو، ليوم الأربعاء من استمرار موجة الحر عبر 16 ولاية حيث تفوق 40 درجة مئوية، إلى جانب أمطار رعدية بـ 9 أخرى.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، غليزان، عين الدفلى، معسكر، الشلف، البليدة، المدية، البويرة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.

وتوقعت نفس المصادر تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات: جانت، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، تلمسان، البيض، النعامة، سيدي بلعباس ومعسكر.

وحسب نفس المصدر، ستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها الأربعاء عبر مختلف المناطق مابين 29 إلى 40 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

من جهة أخرى، نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار رعدية عبر 5 ولايات منها غربية وجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعابس، النعامة، تمنراست وجانت.

موجة حرّ قياسية في 8 ولايات

وكانت نشرية خاصة للمصالح ذاتها قد حذرت الإثنين من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة يوم الإثنين عبر 8 ولايات غربية ووسطى.

ويتعلّق الأمر حسب التنبيه من الدرجة البرتقالية، بولايات: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، وعين الدفلى.

وفي تنبيه باللون الأصفر نبهت المصالح ذاتها من موجة حر أيضا تضرب كل من ولايات: الجزائر، تيبازة وسعيدة.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في هذه الولايات إلى 46 درجة مئوية في الظل، وسيستمرّ ذلك إلى غاية يوم الثلاثاء.

استمرار تساقط الأمطار عبر 5 ولايات جنوبية

وفي 12 جوان 2022، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو من استمرار تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بهذه النشرية هي: بني عباس، برج باجي مختار، تمنراست، أدرار وبشار.

توقعات درجات الحرارة وحالة الجو ليوم السبت

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الجو ليوم السبت أجواء صافية ودرجات حرارة تصل إلى 32 درجة على الولايات الساحلية و36 درجة على الولايات الداخلية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن معظم الولايات من المتوقع أن تشهد أجواء صافية مع تسجيل أجواء غائمة على المناطق الجنوبية مع احتمال تسجيل أمطار على بعض الولايات الجنوبية.

وأشارت مصالح الديوان أن درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت ستتراوح ما بين 24 و28 درجة عبر الولايات الساحلية وما بين 32 و36 درجة على المناطق الداخلية وما بين 38 و43 درجة عبر المناطق الجنوبية.

موجة حر تصل إلى 40 درجة على الولايات الداخلية الجمعة

من المتوقع أن تشهد أحوال الجو ليوم الجمعة موجة حر تصل إلى 32 درجة على الولايات الساحلية و40 درجة على الداخلية منها.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

من جهة أخرى نبهت المصالح ذاتها، الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: تمنراست، جانت، إليزي.

أمطار رعدية بالجنوب ورياح عبر المناطق الساحلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار عبر عدد من الولايات الجنوبية، بالإضافة إلى رياح قوية تشهدها المناطق الساحلية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: برج باجي مختار، تمنراست، جانت وإليزي.

من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على العديد من سواحل.

السواحل المعنية هي: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون دلس، الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، وهران وبني صاف.

تنبيه حول أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات

أكدت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول أحوال الجو ليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات شرقية وغربية للجزائر.

وحسب تنبيه باللون الأصفر نشره ديوان الأرصاد الجوية، يرتقب تساقط أمطار غزيرة تفوق كمياتها 20 ملم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية زوال الأربعاء.

والولايات المعنية بالتنبيه هي: الأغواط، البيض، النعامة، المسيلة، خنشلة، بسكرة وتبسة.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 15 ولاية يوم الثلاثاء

ويوم الثلاثاء، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو من تساقط أمطار رعدية عبر 15 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، ام البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، بسكرة، ولاد جلال والنعامة تساقط أمطار رعدية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء إلى غاية 9 ليلا.

توقعات أحوال الجو ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو تسجيل أجواء صافية عبر المناطق الشمالية مع احتمال تشكل رعود في المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على شمال بشار،شمال الصحراء وشمال الواحات مع تشكل بعض الرعود مع أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.

أما فيما يخص درجات الحرارة فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات هذه النسب المئوية:

تنبيه خاصّ: أمطار غزيرة في 3 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاص مساء الأحد، من تساقط أمطار غزيرة على 3 ولايات شرق البلاد.

التنبيه يتعلّق بولايات سوق أهراس، قالمة، وأم البواقي. حيث يتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتهاطلة بين 20 و25 ملم.

وتبدأ صلاحية التنبيه يوم غد الإثنين، في حدود الساعة الثالثة 15:00 بعد الزوال.

تنبيه يحذر من موجة حر شديدة عبر هذه الولايات

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو ليوم الأحد من موجة حر عالية تجتاح 3 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: أدرار، تيميمون وبرج باجي مختار حيث ستصل فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة.

تنبيه خاصّ يحذّر من موجة حرّ شديدة في 14 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه خاصّ يوم السبت، من موجة حرّ شديدة في 14 ولاية بشرق وجنوب البلاد.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الظل، في ولايات:ورقلة، الوادي، تيميمون، تقرت، برج باجي مختار، ميلة، قالمة، عين صالح، عنابة، قسنطينة، المنيعة، المغير، الطارف، وأدرار.

وتستمرّ صلاحية التنبيه بداية من صبيحة يوم السبت، إلى غاية الساعة الرابعة 04:00 من فجر يوم الأحد.

موجة حرّ تصل إلى 45 درجة عبر 16 ولاية

ويوم 3 جوان 2022، حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الجو من استمرار موجة الحر عبر 16 ولاية يوم الجمعة.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات: سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وقسنطينة وميلة، ورقلة، الوادي، تيميمون، عين قزام، تقرت، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، المغير وأدرار موجة حر.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية وقد تصل أو تتجاوز 45 درجة محليا باتجاه المناطق الداخلية، وستكون هذه النشرية صالحة طيلة يوم الجمعة.

تنبيه حول استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات الخميس

نبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، عين قزام، ميلة، تمنراست، قالمة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف.

هذه توقعات أحوال الجو ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الجو ليوم الخميس أجواء من صافية إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة فصلية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغاشاة في حين ستكون هناك أجواء صافية عبر باقي المناطق.

وعن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 21 و36 درجة على الولايات الساحلية ومابين 22 و40 درجة على الولايات الداخلية وما بين 33 و46 عبر الولايات الجنوبية.

نشرية حول أمطار رعدية عبر 14 ولاية

نبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية منها داخلية وجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، عين قزام، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، جانت، إليزي، قسنطينة، المدية والبويرة تساقط أمطار رعدية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتصف النهار عبر بعض الولايات ومن الساعة 3 زوالا عبر البعض الآخر.