أحوال الطقس: أمطار رعدية عبر  4 ولايات مع تسجيل موجة حر بالجنوب

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأحوال الطقس لنهار الثلاثاء عن تساقط أمطار رعدية عبر 4 ولايات مع تسجيل حر بمنطقة الجنوب.

وبحسب النشرية فستشهد كل من ولاية: النعامة، البيض، الأغواط، والجلفة، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بدء من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وحذرت ذات المصالح من استمرار موجة الحر عبر كل من برج باجي مختار، إن صالح، تمنراست، إن قزام، أدرار، بتسجيل درجات حرارة قياسية تتجاوز 49 درجة تحت الظل.