أمطار رعدية ورياح بداية من ليلة الجمعة إلى السبت

أظهرت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الجمعة قدوم اضطراب جوي يكون مرفوقا بتساقط أمطار رعدية ورياح عبرعدة ولايات وسطى وشرقية .

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الشمالية الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية بداية من أواخر ظهيرة الجمعة.

الولايات المعنية: الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من ليلة الجمعة وإلى غاية صبيحة السبت.

في حين ستشهد ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، ولاد جلال، المسيلة هبوب رياح قوية.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 20 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 31 درجة على المناطق الجنوبية.