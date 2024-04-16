أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح عاتية عبر هذه الولايات!
نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء 16 أفريل 2024، تنبيها خاصا بأمطار رعدية ورياح عاتية عبر عدد من الولايات الشمالية الشرقية والجنوبية.
وبحسب مصالح ديوان الأرصاد فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، الوداي أم البواقي، تبسة، قالمة، خنشلة والطارف.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه خاص بأمطار رعدية ورياح عاتية تميز بعض ولايات من الوطن.
كونوا يقظين.
الولايات المعنية:
سوق اهراس، الوادي، أم البواقي، تبسة، قالمة، خنشلة والطارف.
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 16, 2024