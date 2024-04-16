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الجزائر

أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح عاتية عبر هذه الولايات!

الشروق أونلاين
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أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح عاتية عبر هذه الولايات!

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء 16 أفريل 2024، تنبيها خاصا بأمطار رعدية ورياح عاتية عبر عدد من الولايات الشمالية الشرقية والجنوبية.

وبحسب مصالح ديوان الأرصاد فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، الوداي أم البواقي، تبسة، قالمة، خنشلة والطارف.

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