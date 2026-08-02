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الجزائر

أحوال الطقس.. أمطار رعدية وموجة حر تضرب عدة ولايات

الشروق أونلاين
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أحوال الطقس.. أمطار رعدية وموجة حر تضرب عدة ولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأحوال الطقس من أمطار رعدية وموجة حر تضرب 33 ولاية، خلال يومي الأحد والإثنين  2 و3 أوت الجاري.

وبحسب التنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، يرتقب أن تعرف عدة ولايات تساقطا للأمطار يكون مرفوقا بالرعود، وهي: سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، بشار، إليزي، جانت، تمنراست وعين قزام، إلى جانب ولايات أخرى.

كما تمتد الرعود إلى ولايات: جيجل، بجاية، عنابة، سكيكدة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بني عباس، تيميمون والمنيعة، وفق التوقعات الخاصة بكل من الأحد والإثنين.

وفي المقابل، نبهت مصالح الأرصاد إلى استمرار موجة الحر على ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة وتيبازة خلال اليوم الأحد، قبل أن تتوسع يوم الإثنين لتشمل ولاية المسيلة أيضا.

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