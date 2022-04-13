أحوال الطقس: استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب نشرية من المستوى الثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات الجزائر المسيلة، تيزي وزو، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة تساقط أمطار غزيرة.

وستكون هذه النشرية سارية إلى غاية 15 مساء، بينما تصل كميات تتراوح مابين 30 إلى 50 ملم.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الأول باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: برج بوعريريج، بجاية، سطيف والجلفة.

أمطار غزيرة عبر أكثر من 20 ولاية الإثنين

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا محملة ببرد عبر 24 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستعرف هذه الولايات: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وحسب المصالح الديوان فستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 مساء عبر بعض الولايات ومن 6 عبر البعض الآخر في حين ستستمر إلى غاية صبيحة الأربعاء.

وستتراح كميات التساقط مابين 20 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم محليا.

موجة حر عبر هذه الولايات الإثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الإثنين من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر عدد من الولايات الغربية.

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر نبهت مصالح الديوان من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة يميز الولايات التالية: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تلمسان و عين الدفلى.

توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين: موجة حر شديدة عبر أغلب الولايات

أظهرت توقعات مصالح الأرصاد الجوية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين تسجيل ارتفاع شديد في درجات الحرارة عبر معظم الولايات.

وحسب ديوان الأرصاد فستتراوح درجات الحرارة القصوى ليوم الإثنين ما بين 21 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 26 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

هذا وستعرف حالة الطقس أجواء مستقرة وصافية عبر جميع المناطق.

تنبيه حول رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأحد من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر طول الولايات الساحلية.

وحسب مصالح الديوان فستشهد كافة المناطق الساحلية هبوب رياح قوية وأمواج عالية بداية من الساعة 6 صباحا وإلى غاية الساعة 3 من فجر الإثنين.

السواحل المعنية هي: مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران. إضافة إلى أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

أجواء صافية وارتفاع محسوس في درجات الحرارة الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الجمعة أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصالح الديوان ستعرف أغلب المناطق أجواء صافية ومستقرة، أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستعرف ارتفاعا حيث ستتراوح مابين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 25 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

أجواء مستقرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة الخميس

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس استقرارا جويا عبر أغلب المناطق مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوطسى والغربية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة خلال الصبيحة، خاصة على المناطق الغربية الساحلية منها والداخلية.

أما المناطق الشرقية فستميزها سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

رياح قوية عبر السواحل الوسطى والشرقية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية عبر الولايات الساحلية الوسطى والشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر ستشهد كل من ولايات: الجزائر، بومرداس تيبازة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، عنابة، سكيكدة، الطارف هبوب رياح قوية.

توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء: استقرار جوي عبر أغلب الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الأربعاء أجواء مستقرة إلى غائمة عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب الولايات أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار ورياح عبر عدد من الولايات الغربية الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية وكذا رياح قوية عبر عدد من الولايات الغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، فتسعرف كل من ولايتي تلمسان وعين تيموشنت تساقط أمطار رعدية.

في حين ستشهد ولايات وهران، مستغانم والشلف هبوب رياح قوية.

من جهة أخرى خذر تنبيه من المستوى الأول من زوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية وهي: ورقلة، الوادي، تيميمون، غرداية، تقرت، بني عباس والمنيعة.

رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر 20 ولاية الإثنين

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية جديدة حول أحوال الطقس ليوم الاثنين من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر 20 ولاية.

وحذرت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني وحملت اللون البرتقالي من هبوب رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر ولايات:

بني عباس، أدرار، إن صالح، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، النعامة البيض والأغواط.

صلاحية النشرية: الاثنين من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل.

كما حذرت النشرية من رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، تيزي وزو، عين تيموشنت، تلمسان ووهران.

توقعات أحوال الطقس الإثنين: أجواء غائمة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الإثنين أجواء غائمة عبر العديد من المناطق، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت التوقعات أن المناطق الوسطى والغربية تستعرف أجواء غائمة وملبدة طوال اليوم، في حين ستشهد باقي الولايات الشرقية والجنوبية أجواء صافية.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.

زوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من هبوب زوابع رملية، عبر 4 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: تيميمون، بشار، بني عباس وتندوف هبوب زوابع رملية.

أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء صافية وتراجع في درجات الحرارة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم السبت، أجواء صافية مع تراجع في درجات الحرارة.

وأوضحت التوقعات أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء صافية قليلة السحب مع درجات حرارة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية.

وستعرف المناطق الداخلية أجواء صافية مع حرارة تتراوح مابين 9 و16 درجة مئوية.

وأما بالنسبة للمناطق الجنوبية فستعرف درجات حرارة تتراوح مابين 25 إلى 39 درجة مئوية مع تسجيل أجواء صافية.

جديد أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر هذه الولايات الجمعة 1 أفريل

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة عبر 21 ولاية، بالإضافة إلى رياح قوية عبر 3 ولايات غربية.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن أمطار رعدية غزيرة ستشهدها كل من ولايات: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، جيجل، الطارف، الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: وهران، مستغانم وعين تيموشنت.

أحوال الطقس ليوم الخميس

نبهت مصالح الديوان في تنبيه لها حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 20 ولاية.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.

وستشهد هذه الولايات أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد بكميات تتراوح مابين30 إلى50 ملم ومن المحتمل أن تفوق محليا 60ملم

وتستمر صلاحية هذه النشرة إلى غاية الجمعة 15 زوالا.

وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.

كما تتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران وعين تيموشنت

صلاحية هذه النشرة من أمسية الخميس إلى غاية الجمعة على الساعة 06 صباحا

كما ستشهد ولايات تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، البويرة وتيزي وزو أمطار غزيرة كذلك بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية:

صلاحية هذه النشرة من يوم الجمعة من الساعة 06 صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.