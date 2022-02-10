أحوال الطقس الجمعة: أجواء غائمة عبر العديد من المناطق

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الجمعة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا عبر المناطق الغربية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى أجواء مستقرة، بينما ستشهد المناطق الغربية والشرقية أجواء غائمة.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقبل تسجيلها فستتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية وما بين 12 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 15 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول زوابع رملية عبر هذه الولايات الجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء، من زوابع رملية عبر عدة ولايات جنوبية.

وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات: تيميمون، أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار هبوب زوابع رملية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 6 مساء.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الخميس استمرار الأجواء الصافية عبر أغلب المناطق.

وأوضحت توقعات الديوان أن تعرف المناطق الشمالية، أجواء صافية باستثناء تسجيل بعض السحب السفلى على المناطق القرب الساحلية الغربية، والمناطق الداخلية خلال الصبيحة.

أما المناطق الجنوبية من المرتقب أن تشهد أجواء من صافية على العموم إلى غائمة جزئيا على منطقة الأغواط والبيض.

وستعرف معظم الولايات أجواء صافية مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16و19 درجة على المناطق الساحلية و مابين 11 و18 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 13 و29 درجة مئوية.

تنبيه حول رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال عبر ولايات جنوبية.

وأوضحت مصالح الديوان أن التنبيه جاءت باللون الأصفر يتعلق بولايات: أدرار، إن صالح وتيميمون وتستمر صلاحياتها من التاسعة صباحا إلى التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

تعرف على توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء، استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف معظم الولايات أجواء صافية مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16و 22 درجة على المناطق الساحلية و مابين 12 و20 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 14 و29 درجة مئوية.

توقعات بعودة الأمطار بداية من السبت

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس تساقطا للأمطار بداية من السبت المقبل.

وحسب مسؤولة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، فمن المتوقع أن تشهد الجزائر تساقطًا مطريًا بدءً من 12 فيفري 2022.

وأكدت بن رقطة أنّ “الضغط الجوي المرتفع والقوي المتمركز حاليا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي يمسّ أيضًا دول جنوب المنطقة، أصبح يشكل حاجزا لتسربات الهواء البارد ودفعها نحو مناطق أخرى، إلا أنّه من المتوقع أن يتغير هذا الوضع في غضون الأيام القليلة القادمة.

تنبيه حول رياح قوية عبر السواحل الشرقية الإثنين

نبهت نشرية خاصة عن أحوال الطقس ليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية تتبعها أمواج عالية عبر السواحل الشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف السواحل الشرقية هبوب رياح قوية وأمواج عالية وهذا إلى غاية صبيحة الثلاثاء.

السواحل المعنية: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الاثنين

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الاثنين، أجواء صافية على المناطق الشرقية وبعض الضباب على المناطق الشمالية خلال الصبيحة.

وأوضحت مصالح الديوان أنه باستثناء تسجيل بعض الضباب على أغلب المناطق الشمالية خلال الصبيحة، خاصة نحو الهضاب العليا ومنطقة الاوراس، نرتقب أجواء صافية على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الشرقية بداية من الليل.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء صافية وسحب قليلة خلال النهار ودرجات حرارة فصلية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و19 درجة على المناطق الساحلية ومابين 11 و20 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و28 درجة مئوية.

أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية عبر هذه السواحل

وحذرت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدة سواحل.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية فإن السواحل المعنية هي: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأحد

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد، أجواء غائمة على المناطق الشرقية والغربية مع صفاء ببعض المناطق الوسطى والجنوبية.

وأوضحت التوقعات أن الأجواء الغائمة ستميز عدد كبير من الولايات الداخلية الوسطى والشرقية وبعض الولايات الغربية.

وستشهد درجات الحرارة انخفاضا حيث ستتراوح ما بين 13 و17 درجة على المناطق الساحلية و مابين 12 و18 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و25 درجة مئوية.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم السبت استمرار الأجواء المستقرة إلى المغشاة عبر معظم المناطق.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف معظم المناطق أجواء صافية إلى مغشاة جزئيا عبر بعض الولايات الشرقية والجنوبية.

أما درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 13 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 12 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الجمعة

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة، استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد معظم المناطق أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الطقس، ليوم الخميس، أجواء مستقرة إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن المناطق الشمالية ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة .

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة غالبا على منطقة تندوف، في حين أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول رياح قوية تتعدى 90 كلم عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول أحوال الطقس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا، عبر عدة ولايات غاية الساعة السادسة مساء.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن الولايات المعنية هي باتنة، خنشلة و تبسة.

وفي نشرية باللون الأصفر حذرت مصالح من رياح قوية وتطاير للرمال في كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس وأم البواقي تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم في الساعة وتفوق أحيانا 80 كلم/سا وتستمر إلى غاية الحادية عشر مساء.

أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات

نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.

أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج.

كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.