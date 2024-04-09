أحوال الطقس: بداية الاضطراب الجوي في هذه المناطق!
كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس لنهار الثلاثاء عن بداية الاضطراب الجوي في المناطق الشرقية، الغربية والوسطى.
وقال الديوان في نشرته المتعلقة بالمناطق الغربية والوسطى أن الأجواء ستكون مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 09 أفريل:
المناطق الغربية والوسطى:
أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.
لأكثر تفاصيل:
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 8, 2024
وبخصوص المناطق الشرقية فقال أن الأجواء ستكون من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار التي تكون على شكل زخات رعدية أحيانا من أواخر النهار، لتزداد حدة محليا خلال الليل، أما المناطق الجنوبية فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء:
المناطق الشرقية:
أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار التي تكون على شكل زخات رعدية أحيانا من أواخر النهار، لتزداد حدة محليا خلال الليل.
المناطق الجنوبية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.
https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/NkSdHPn0gL
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 8, 2024
وحذر الديوان من تسجيل هبوب رياح قوية وزوابع رملية ببعض الولايات بجنوب البلاد.
وبحسب التنبيه فإن الولايات المعنية بهبوب الرياح هي كل من غرداية، إن صالح وبشار، كما ستشهد ولايات المنيعة، ورقلة، البيض، تيميمون، أدرار وبني عباس زوابع رملية.
وكان ديوان الأرصاد قد نشر تنبيها بعودة الأمطار في شمال الجزائر، بالتزامن مع أيام عيد الفطر، وذلك بعد موجة حر شديدة شهدتها البلاد.
وتوقع الديوان قدوم الاضطراب الجوّي يوم الثلاثاء، بالمناطق الوسطى والغربية، وحتى الواجهة الشرقية من شمال الوطن.