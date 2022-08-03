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تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات
الجزائر

تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، ليوم الأربعاء من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية وجنوبية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: سطيف، مسيلة، باتنة، خنشلة، تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

وأوضح نفس المصدر، إن هذه النشرية صالحة ابتداء من زوال يوم الأربعاء وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أمطار رعدية عبر ولايات شرقية وجنوبية يوم 2 أوت

أفادت نشرية حول أحوال  الطقس ليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، سوق أهراس، باتنة، بسكرة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وأوضحت النشرية أن كميات تساقط الأمطار التي قد تكون مرفوقة ببرد عبر الولايات الشرقية  مابين 20 إلى40 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 50 ملم.

أما صلاحية هذه النشرة فمن ظهيرة الثلاثاء إلى غاية الساعة 23 ليلا.

نشرية حول أمطار رعدية بهذه الولايات يوم الإثنين 1 أوت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، ليوم الإثنين من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، باتنة وسطيف.

أمطار رعدية وموجة حر عبر العديد من الولايات الأحد

الأحد 31 جويلية 2022: نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الداخلية بالإضافة إلى موجة حر عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي:خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة وسيدي بلعباس.

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