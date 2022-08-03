تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، ليوم الأربعاء من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية وجنوبية.
وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: سطيف، مسيلة، باتنة، خنشلة، تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.
وأوضح نفس المصدر، إن هذه النشرية صالحة ابتداء من زوال يوم الأربعاء وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز اليوم بعض المناطق الداخلية الشرقية وكذا مناطق أقصى الجنوب
الولايات المعنية:
خنشلة، باتنة، بسكرة، سطيف، المسيلة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/wvF68h5RyS
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 3, 2022
أمطار رعدية عبر ولايات شرقية وجنوبية يوم 2 أوت
أفادت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، سوق أهراس، باتنة، بسكرة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.
وأوضحت النشرية أن كميات تساقط الأمطار التي قد تكون مرفوقة ببرد عبر الولايات الشرقية مابين 20 إلى40 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 50 ملم.
أما صلاحية هذه النشرة فمن ظهيرة الثلاثاء إلى غاية الساعة 23 ليلا.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص بتهاطل أمطار رعدية تكون محملة بحبات البرد،بكميات تتراوح مابين20إلى40 ملم،ومن المحتمل أن تفوق محليا50 ملم
الولايات المعنية:
بسكرة،باتنة،خنشلة،تبسة،أم البواقي وسوق اهراس
صلاحية هذه النشرة من هذه الظهيرة إلى غاية ليلة اليوم على 23 ليلا pic.twitter.com/sf82XQGjtW
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2022
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار رعدية تميز اليوم بعض المناطق الداخلية الشرقية وكذا مناطق أقصى الجنوب
الولايات المعنية:
أم البواقي، تبسة، خنشلة، سوق اهراس، باتنة، بسكرة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/Vcf1NzTUXN
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2022
نشرية حول أمطار رعدية بهذه الولايات يوم الإثنين 1 أوت
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، ليوم الإثنين من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية.
وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، باتنة وسطيف.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2022
أمطار رعدية وموجة حر عبر العديد من الولايات الأحد
الأحد 31 جويلية 2022: نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الداخلية بالإضافة إلى موجة حر عبر أخرى.
وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي:خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة وسيدي بلعباس.