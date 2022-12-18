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تنبيه حول تساقط أمطار غزيرة عبر مناطق جنوبية

الشروق أونلاين
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تنبيه حول تساقط أمطار غزيرة عبر مناطق جنوبية
ح.م

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد،من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايتين جنوبيتين.

ونشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها من الدرجة الثانية باللون البرتقالي خاص بتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، عبر ولايات: ورقلة وشمال إيليزي.

وحسب النشرية فإن كميات التساقط ستتراوح ما بين 20 إلى30ملم، في حين ستكون صلاحية هذه النشرة من اليوم على 16سا إلى غاية يوم الإثنين على 6 صباحا.

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