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أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات
الجزائر

أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات

نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.

أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج.

كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

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