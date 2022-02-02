أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية تتعدى 90 كلم عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول أحوال الطقس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا، عبر عدة ولايات غاية الساعة السادسة مساء.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن الولايات المعنية هي باتنة، خنشلة و تبسة.

وفي نشرية باللون الأصفر حذرت مصالح من رياح قوية وتطاير للرمال في كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس وأم البواقي تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم في الساعة وتفوق أحيانا 80 كلم/سا وتستمر إلى غاية الحادية عشر مساء.

أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات

نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.

أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج.

كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.