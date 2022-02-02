أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية تتعدى 90 كلم عبر عدة ولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول أحوال الطقس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا، عبر عدة ولايات غاية الساعة السادسة مساء.
وأوضحت النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن الولايات المعنية هي باتنة، خنشلة و تبسة.
🌑 تنبيه من المستوى الثاني، باللون البرتقالي، خاص برياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية-غربية، بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا وتصل أو تفوق أحيانا 90 كلم/سا
الولايات المعنية ⏪⏪
باتنة، خنشلة وتبسة
صلاحية النشرية تستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم pic.twitter.com/kDlJb1Hm6y
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 2, 2022
وفي نشرية باللون الأصفر حذرت مصالح من رياح قوية وتطاير للرمال في كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس وأم البواقي تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم في الساعة وتفوق أحيانا 80 كلم/سا وتستمر إلى غاية الحادية عشر مساء.
🌑تنبيه من المستوى الثاني،باللون البرتقالي،خاص برياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية-غربية،بسرعة تتراوح مابين60إلى70 كلم/سا وتصل أو تفوق أحيانا80كلم/سا
الولايات المعنية ⏪
سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس وأم البواقي
صلاحية النشرية إلى غاية الساعة 23 من ليلة اليوم pic.twitter.com/QHhL95JEuJ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 2, 2022
أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات
نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.
أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج.
كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
🌑 تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تنبيه من المستوى الثاني،باللون البرتقالي، خاص برياح قوية ذات وجهة شمالية غربية،بسرعة تتراوح ما بين60 إلى70كم وتفوق أحيانا 80كم/سا
⏪الولايات المعنية:
جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف
صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 18 من مساء اليوم pic.twitter.com/bKbrxdpO9W
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 1, 2022
🌑تنبيه من المستوى الثاني،باللون البرتقالي،خاص برياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية غربية،بسرعة تتراوح ما بين
60إلى80كم وتفوق أحيانا90كم/سا
⏪الولايات المعنية:
سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة
صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة23من ليلة اليوم pic.twitter.com/UtY3NU11js
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 1, 2022