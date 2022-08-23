تنبيه حول رياح قوية عبر المناطق الساحلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء من رياح قوية وأمواج عالية تميز معظم السواحل.

وحسب ما أفادته نشرية للمصالح المعنية فستشهد معظم المناطق الساحلية هبوب رياح قوية وأمواج عالية.

السواحل المعنية هي: عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، دلس، الجزائر، بوهارون، التنس، مستغانم.

أمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت نشرية حول أحوال الطقس ليوم السبت بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات جنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الولاياتن المعنية هي: برج باجي مختار وعين قزام.

استمرار موجة الحر عبر هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الخميس من موجة حر عبر بعض الولايات في الجنوب الشرقي.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الوادي، ورقلة، تقرت والمغير.

تحذير من موجة حر شديدة عبر 4 ولايات ورياح رملية عبر أخرى

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء من موجة حر شديدة عبر ولايات شرقية.

ووضعت المصالح الجوية تنبيها من المستوى الثالث باللون الأحمر يحذر من درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة تحت الظل عبر كل من ولايات: سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

من جهة أخرى نبهت المصالح ذاتها من رياح رملية تشهدها العديد من الولايات: ورقلة، الوادي، برج بوعريريج، تقرت، المسيلة، ميلة، أم البواقين تبسة، باتنة، سطيف، قسنطينة، المغير، خنشلة، بسكرة وولاد جلال.

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس من موجة حر عبر عدد من الولايات الشرقية تصل إلى 47 درجة تحت الظل وتستمر إلى غاية الأربعاء.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بموجة الحر هي: الطارف، قالمة، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، جيجل وبجاية.

وحسب المصدر ذاته ستتراوح درجات الحرارة المسجلة بين 40 درجة و47، حيث ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء.

وفي نشرية أخرى نبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: عين قزام وبرج باجي مختار.

أمطار رعدية عبر أكثر من 20 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبد العديد من الولايات الداخلية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، المسيلة، تيارت، أم البواقي، الشلف، باتنة، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، معسكر، وهران والبليدة.

موجة حر تصل إلى 46 درجة عبر الولايات الشمالية

أفادت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد باستمرار موجة الحر عبد معظم الولايات الشمالية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 46 درجة.

وحسب تنبيه جاء باللون البرتقالي فإن موجة حر شديدة ستشهدها الولايات التالية: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر غليزان، الشلف، عين الدفلى، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وستتراوح درجات الحرارة حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية بين 42 درجة و 46 درجة تحت الظل.

من جهة أخرى نبهت المصالح الذاتها من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

موجة حر شديدة عبر 26 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، حملت اللون البرتقالي، من موجة حر شديدة عبر 26 ولاية.

وفي نشرية حملت اللون البرتقالي حذرت مصالح الأرصاد الجوية من أن موجة الحر ستستمر إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.

الولايات المعنية بالتحذير البرتقالي هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غيلزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان وعين تيموشنت.

كما حملت النشرية تنبيها باللون الأصفر حول موجة الحر متعلق بالولايات: قالمة، قسنطينة، ميلة، البويرة، البليدة، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة.

موجة حر وأمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس من موجة حر وأمطار رعدية عبر عدة غربية وجنوبية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالأمطار هي: تلمسان، سعيدة، النعامة، البيض، إن قزام وبرج باجي مختار.

تستمر صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت إلى غاية التاسعة مساء.

موجة حر شديدة عبر الولايات الوسطى والغربية السبت والأحد

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول أحوال الطقس من موجة حر شديدة عبر الولايات الوسطى والغربية يومي السبت والأحد تتجاوز الـ 46 درجة مئوية.

وأفادت النشرية بأن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 44 إلى غاية 46 درجة مئوية وتستمر يومي السبت والأحد.

كما حذرت النشرية من موجة حر تتراوح مابين 40 و42 درجة مئوية عبر ولايات: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

تبدأ صلاحية النشرية من يوم السبت 13 أوت إلى غاية يوم الأحد 14 أوت الجاري.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 5 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: الأغواط، البيض، النعامة، عين قزام وبرج باجي مختار.

موجة حر تصل إلى 43 درجة خلال اليومين القادمين

حذرت نشرية خاصة حول أحوال الطقس من موجة حر تشهدها العديد من الولايات خلال الـ48 ساعة القادمة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستشهد عدة مناطق خلال اليومين القادمين موجة حر ،حيث ستبلغ الذروة بكل من ولايات تيزي وزو ومعسكر وغليزان 43 درجة تحت الظل.

في حين ستصل درجة الحرارة بولاية الجزائر العاصمة 36 درجة تحت الظل.

أمطار رعدية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات

أفادت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات بالإضافة إلى زوابع رملية عبر ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سيدي بلعباس، البيض، تلمسان، سعيدة والنعامة، عين قزام وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب زوابع رملية عبر ولايتي عين صالح وأدرار.

أمطار رعدية عبر 5 ولايات غربية

نبهت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين من تساقط أمطار رعدية عبر 5 ولايات غربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لمصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، البيض، تلمسان، سعيدة والنعامة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا إلى غاية منتصف الليل.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر 6 ولايات

أفادت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد، بتساقط أمطار رعدية عبر بعض الولايات الشرقية والغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تبسة، تلمسان، خنشلة، النعامة وبشار.

تنبيه جديد حول أمطار رعدية عبر هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار عبر عدد من الولايات الشرقية والغربية، بالإضافة إلى موجة حر عبر ولايتين.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، غليزان، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، البيض، خنشلة، الطارف والنعامة.

من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها من موجة حر تمس ولايتي الشلف وغليزان.

نشرية حول أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية

أفادت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول أحوال الطقس ليوم الخميس بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية شرقية وجنوبية.

وحسب النشرية، فإن الولايات المعنية هي: برج باجي مختار، إن قزام، برج بوعريريج، سوق اهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة وخنشلة.

وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية النشرية تمتد من منتصف نهار الخميس وإلى غاية التاسعة ليلا في الولايات الشرقية ومنتصف الليل بالجنوب.

تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات يوم الأربعاء 3 أوت 2022

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، ليوم الأربعاء من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية وجنوبية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: سطيف، مسيلة، باتنة، خنشلة، تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.

وأوضح نفس المصدر، إن هذه النشرية صالحة ابتداء من زوال يوم الأربعاء وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أمطار رعدية عبر ولايات شرقية وجنوبية يوم 2 أوت

أفادت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، سوق أهراس، باتنة، بسكرة، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وأوضحت النشرية أن كميات تساقط الأمطار التي قد تكون مرفوقة ببرد عبر الولايات الشرقية مابين 20 إلى40 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 50 ملم.

أما صلاحية هذه النشرة فمن ظهيرة الثلاثاء إلى غاية الساعة 23 ليلا.

نشرية حول أمطار رعدية بهذه الولايات يوم الإثنين 1 أوت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، ليوم الإثنين من أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، باتنة وسطيف.

أمطار رعدية وموجة حر عبر العديد من الولايات الأحد

الأحد 31 جويلية 2022: نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الداخلية بالإضافة إلى موجة حر عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي:خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، سعيدة وسيدي بلعباس.