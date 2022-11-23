أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية عبر 19 ولاية

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه حول أحوال الطقس، ليوم الأربعاء، عن هبوب رياح قوية عبر 19 ولاية ساحلية وشمال الصحراء الجزائرية.

وحسب التنبيه فإن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، الأغواط، بجاية، مسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، الجلفة، سكيكدة، البيض، جيجل، الطارف، بومرداس، أولاد جلال ووهران.

وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية النشرية تمتد بين صبيحة وزوال الأربعاء.

هذه توقعات أحوال الطقس العامة ليوم الأربعاء

أفادت توقعات أحوال الطقس العامة ليوم الأربعاء بعودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة فصلية.

وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء من صافية إلى مغشاة تميز جل الولايات، باستثناء بعض المناطق الشرقية التي ستشهد خلال الصبيحة أجواء غائمة.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 14إلى 27درجة على المناطق الجنوبية.