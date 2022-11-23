أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية عبر 19 ولاية
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه حول أحوال الطقس، ليوم الأربعاء، عن هبوب رياح قوية عبر 19 ولاية ساحلية وشمال الصحراء الجزائرية.
وحسب التنبيه فإن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، الأغواط، بجاية، مسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، الجلفة، سكيكدة، البيض، جيجل، الطارف، بومرداس، أولاد جلال ووهران.
وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية النشرية تمتد بين صبيحة وزوال الأربعاء.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 23, 2022
هذه توقعات أحوال الطقس العامة ليوم الأربعاء
أفادت توقعات أحوال الطقس العامة ليوم الأربعاء بعودة الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة فصلية.
وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء من صافية إلى مغشاة تميز جل الولايات، باستثناء بعض المناطق الشرقية التي ستشهد خلال الصبيحة أجواء غائمة.
توقعات الطقس ليوم غد:
المناطق الشرقية:
أجواء غائمة غالبا محملة ببعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية الأقصى شرقية، مع استمرار هبوب الرياح القوية على المناطق الساحلية.
المناطق الجنوبية:
أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية، باستثناء أقصى الجنوب حيث تكون السماء مغشاة جزئيا. pic.twitter.com/MPKPH876J4
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 22, 2022
توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء 23 نوفمبر 2022:
المناطق الغربية والوسطى:
أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى الكثيفة التي تميز المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.
استمرار هبوب الرياح القوية على المناطق الساحلية pic.twitter.com/kJSKNMBvnG
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 22, 2022
أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 14إلى 27درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الأربعاء 23 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 21 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 16 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 22 إلى 30 درجة على المناطق الجنوبية pic.twitter.com/PFRDLCMRiO
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 22, 2022