أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية وأمواج عالية عبر هذه السواحل

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها حول أحوال الطقس ليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية عبر السواحل الوسطى والغربية.

وأوضحت النشرية الخاصة التي حملت اللون البرتقالي أن الرياح ستخص سواحل: دلس، الجزائر العاصمة، تنس، بوهارون، مستغانم، أرزية ووهران.

كما حملت النشرية تنبيها باللون الأصفر يخص سواحل: بجابة، أزفون، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية الثالثة من صباح السبت.

توقعات أحوال الطقس والحرارة ليوم الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية ان تشهد أحوال الطقس ليوم الجمعة أجواء غائمة عبر المناطق الغربية.

وأظهرت التوقعات تمركز سحب من صبيحة الجمعة إلى غاية الليل على المناطق الساحلية والداخلية الغربية والشرقية مع صفاء على المناطق الوسطى والجنوبية.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين تتراوح ما بين 16 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الخميس، أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فسيستمر الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق، أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين تتراوح ما بين 16 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 36 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات أحول الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق، ما عدا الجهة الغربية التي ستشهد أجواء غائمة.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد الولايات الساحلية، الشرقية والجنوبية أجواء صافية، في حين ستعرف بعض المناطق الغربية أجواء غائمة.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 37 درجة على المناطق الجنوبية.

رياح وزوابع عبر الولايات الشرقية والجنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الشرقية بالإضافة إلى زوابع رملية عبر ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالزوابع الرملية هي: تبسة، خنشلة، بسكرة، ورقلة، الواد، تقرت، المسيلة، عين صالح ، المغير، أدرار، برج باجي مختار وولاد جلال.

في حين حذر تنبيه آخر من المستوى الثاني من هبوب رياح قوية عبر ولايات: الطارف، عنابة، قسنطينة، سكيكدة وقالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة وبسكرة.

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء: أجواء صافية وتراجع في درجات الحرارة

أظهرت توقعات مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الثلاثاء أجواء صافية مع تراجع في درجات الحرارة.

وأوضحت التوقعات أن حالة الصفاء ستعم الولايات الشمالية والداخلية مع عض السحب على المناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى لظهيرة الثلاثاء ما بين ما بين 15 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية وما بين 10 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية وما بين 21 إلى 36 درجة على المناطق الجنوبية.

أحوال الطقس: تنبيه جديد حول رياح وأمواج عالية عبر هذه السواحل

وضعت مصالح الديوان للأرصاد الجوية تنبيها لها من المستوى الأول حول أحوال الطقس خاص برياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل الشرقية.

وأوضحت مصالح الديوان في نشرية خاصة لها أن السواحل المعنية هي: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.

أحوال الطقس ليوم الاثنين: توقعات بتساقط أمطار عبر هذه المناطق

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الاثنين، تساقطا للأمطار على المناطق الساحلية والداخلية الشرقية.

وتوقعت مصالح الديوان تسجيل أجواء من صافية إلى قليلة السحب على كل المناطق الشمالية، لتتلبد السماء تدريجيا بداية من المساء على المناطق الساحلية والداخلية الشرقية، مع تساقط بعض الأمطار.

كما توقعت مصالح الديوان تسجيل بعض الضباب المحلي مع بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على المناطق القرب الساحلية والسهول، خاصة على المناطق الغربية والشرقية.

أما المناطق الجنوبية ستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مابين 17و22 على المناطق الشمالية ومابين 13 و23 على المناطق الداخلية وعلى المناطق الجنوبية درجات الحرارة ستتراوح مابين 22 و35 درجة مئوية.

أحوال الطقس: توقعات بتساقط الأمطار اليوم الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الأحد، تساقطا للأمطار بفعل الأجواء الملبدة التي تعرفها العديد من المناطق.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف العديد من المناطق طقس ملبد مع احتمال تساقط الأمطار.

كما نبهت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر كل السواحل.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، الأحد، في نشرية جديدة حول أحوال الطقس، من زوابع رملية عبر 4 مناطق بالجنوب الجزائري.

وجاء في النشرية الخاصة: “زوابع رملية اليوم في ولايات ورقلة وتيميمون وبني عباس والمنيعة.. كن حذرا!”.

أحوال الطقس ليوم الأحد: توقعات باستمرار الأجواء الغائمة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الأحد 20 فيفري، استمرار الأجواء الغائمة عبر عدة ولايات مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وأظهرت التوقعات أن الولايات الساحلية والداخلية ستشهد أجواء غائمة خلال الصبيحة مع احتمال سقوط أمطار على بعض الولايات الشرقية خلال المساء.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن درجات الحرارة على المناطق الساحلية ستتراوح ما بين 13 و18 درجة مئوية وعلى المناطق الداخلية مابين 12و20 درجة مئوية.

أما المناطق الجنوبية فمن المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح مابين 20 و30 درجة مئوية.

تنبيه حول أحوال الطقس: رياح عبر السواحل وزوابع بمناطق جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها خاصة حول أحوال الطقس من هبوب رياح قوية عبر السواحل وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين.

وفي تنبيه من المستوى الأول، أشارت مصالح الديوان إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال بداية من التاسعة صباحا الى غاية الثالثة مساء عبر ولايات برج باجي مختار، ان قزام.

كما أشارت مصالح الديوان في تنبيه ثاني لها من هبوب رياح قوية على سواحل سكيكدة، عنابة، القالة. بجاية، جيجل، الجزائر العاصمة، تيبازة، بني هارون،تنس، دلس، مستغانم، أرزيو، بني صاف والغزوات وستكون الرياح مرتقبة بداية من منتصف النهار.

أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء غائمة وتراجع في درجات الحرارة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم السبت، أجواء غائمة عبر عدة ولايات مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وأظهرت التوقعات أن الولايات الساحلية والداخلية ستشهد أجواء غائمة من صبيحة يوم السبت إلى غاية المساء.

وأوضحت توقعات مصالح الديوان أن تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين 12 و23 درجة مئوية وعلى المناطق الداخلية مابين 12و 19 درجة مئوية.

أما المناطق الجنوبية فمن المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح مابين 18 و25 درجة مئوية.

أحوال الطقس الجمعة: أجواء مستقرة وارتفاع محسوس في درجات الحرارة

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب خريطة يقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف معظم الولايات أجواء صافية ومشمسة، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة القصوى حيث ستتراوح ما بين 18 و27 درجة على المناطق الساحلية و مابين 15 و25 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و33 درجة مئوية.

رياح عبر السواحل وزوابع بمناطق جنوبية

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من هبوب رياح قوية متبوعة بأمواج عالية عبر السواحل الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من اللون المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالزوابع الرملية هي: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية السادسة مساء.

وفي نشرية أخرى حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على السواحل الوسطى والشرقية.

السواحل المعنية: تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

هذه هي توقعات أحوال الطقس العامة ليوم الخميس

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الخميس، أجواء صافية ومستقرة عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب المناطق استقرار جوي، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، ما بين 12 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

رياح وزابع رملية عبر هذه الولايات الجنوبية

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.

وحسب تنبيه من اللون المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية 9 ليلا.

هذه هي توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء

أظهرت توقعات أحوال الطقس الطقس ليوم الأربعاء، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد معظم الولايات أجواء مستقرة وصافية، أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين ما بين 16 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 17 إلى 23 درجة على المناطق الجنوبية.

من جهة أخرى، نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر طول الشريط الساحلي.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن جميع الولايات الساحلية ستعرف هبوب رياح قوية وأمواج عالية.

أمطار غزيرة عبر ولايتين شرقيتين

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية تنبيها حول أحوال الطقس، أعلن فيه عن أمطار غزيرة بولايتي جيجل وسكيكدة طيلة يوم الثلاثاء.

وجاء في التنبيه: تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار تميز اليوم كل من ولايتي سكيكدة وجيجل، هذا إلى غاية السادسة مساء.

أمطار غزيرة عبر 9 ولايات مساء الاثنين

أظهرت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين، عودة تساقط الأمطار عبر 9 ولايات وسطى.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 ليلا وإلى غاية صبيحة الثلاثاء.

أمطار وأجواء غائمة عبر المناطق الشمالية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الاثنين، تسجيل بعض الأمطار خلال الفترة المسائية ويسبقها أجواء غائمة على أغلب المناطق الشمالية، الغربية والوسطى.

وأشارت توقعات الديوان إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 و21 درجة على المناطق الساحلية وبين 12 و20 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح ما بين 18 و32 درجة مئوية.

تنبيه حول أحوال الطقس: زوابع رملية عبر عدة مناطق جنوبية

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من زوابع رملية عبر عدة مناطق جنوبية.

وجاء في تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية: تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بزوابع رملية تخص كل من ولايتي ورقلة وإليزي هذا إلى غاية التاسعة من مساء اليوم.

أحوال الطقس ليوم الأحد: استمرار الأجواء الغائمة عبر عدة ولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة عبر المناطق الغربية والوسطى والجنوبية.

وأشارت توقعات الديوان إلى أن هذه المناطق ستشهد أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و17 درجة على المناطق الساحلية وبين 9 و12 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح ما بين 15 و26 درجة مئوية.

أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم السبت، أجواء غائمة عبر المناطق الشرقية والغربية وشمال الصحراء.

وأوضحت توقعات الديوان أن هذه المناطق ستشهد أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 8 و14 درجة على المناطق الساحلية وبين 10 و18 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح ما بين 14 و27 درجة مئوية.

أحوال الطقس الجمعة: أجواء غائمة عبر العديد من المناطق

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الجمعة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا عبر المناطق الغربية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى أجواء مستقرة، بينما ستشهد المناطق الغربية والشرقية أجواء غائمة.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقبل تسجيلها فستتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية وما بين 12 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 15 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول زوابع رملية عبر هذه الولايات الجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء، من زوابع رملية عبر عدة ولايات جنوبية.

وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات: تيميمون، أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار هبوب زوابع رملية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 6 مساء.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الخميس استمرار الأجواء الصافية عبر أغلب المناطق.

وأوضحت توقعات الديوان أن تعرف المناطق الشمالية، أجواء صافية باستثناء تسجيل بعض السحب السفلى على المناطق القرب الساحلية الغربية، والمناطق الداخلية خلال الصبيحة.

أما المناطق الجنوبية من المرتقب أن تشهد أجواء من صافية على العموم إلى غائمة جزئيا على منطقة الأغواط والبيض.

وستعرف معظم الولايات أجواء صافية مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16و19 درجة على المناطق الساحلية و مابين 11 و18 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 13 و29 درجة مئوية.

تنبيه حول رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال عبر ولايات جنوبية.

وأوضحت مصالح الديوان أن التنبيه جاءت باللون الأصفر يتعلق بولايات: أدرار، إن صالح وتيميمون وتستمر صلاحياتها من التاسعة صباحا إلى التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

تعرف على توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء، استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف معظم الولايات أجواء صافية مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16و 22 درجة على المناطق الساحلية و مابين 12 و20 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 14 و29 درجة مئوية.

توقعات بعودة الأمطار بداية من السبت

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس تساقطا للأمطار بداية من السبت المقبل.

وحسب مسؤولة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، فمن المتوقع أن تشهد الجزائر تساقطًا مطريًا بدءً من 12 فيفري 2022.

وأكدت بن رقطة أنّ “الضغط الجوي المرتفع والقوي المتمركز حاليا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي يمسّ أيضًا دول جنوب المنطقة، أصبح يشكل حاجزا لتسربات الهواء البارد ودفعها نحو مناطق أخرى، إلا أنّه من المتوقع أن يتغير هذا الوضع في غضون الأيام القليلة القادمة.

تنبيه حول رياح قوية عبر السواحل الشرقية الإثنين

نبهت نشرية خاصة عن أحوال الطقس ليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية تتبعها أمواج عالية عبر السواحل الشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف السواحل الشرقية هبوب رياح قوية وأمواج عالية وهذا إلى غاية صبيحة الثلاثاء.

السواحل المعنية: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الاثنين

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الاثنين، أجواء صافية على المناطق الشرقية وبعض الضباب على المناطق الشمالية خلال الصبيحة.

وأوضحت مصالح الديوان أنه باستثناء تسجيل بعض الضباب على أغلب المناطق الشمالية خلال الصبيحة، خاصة نحو الهضاب العليا ومنطقة الاوراس، نرتقب أجواء صافية على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الشرقية بداية من الليل.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء صافية وسحب قليلة خلال النهار ودرجات حرارة فصلية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و19 درجة على المناطق الساحلية ومابين 11 و20 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و28 درجة مئوية.

أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية عبر هذه السواحل

وحذرت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدة سواحل.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية فإن السواحل المعنية هي: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأحد

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد، أجواء غائمة على المناطق الشرقية والغربية مع صفاء ببعض المناطق الوسطى والجنوبية.

وأوضحت التوقعات أن الأجواء الغائمة ستميز عدد كبير من الولايات الداخلية الوسطى والشرقية وبعض الولايات الغربية.

وستشهد درجات الحرارة انخفاضا حيث ستتراوح ما بين 13 و17 درجة على المناطق الساحلية و مابين 12 و18 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و25 درجة مئوية.

هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم السبت استمرار الأجواء المستقرة إلى المغشاة عبر معظم المناطق.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف معظم المناطق أجواء صافية إلى مغشاة جزئيا عبر بعض الولايات الشرقية والجنوبية.

أما درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 13 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 12 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الجمعة

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة، استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد معظم المناطق أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الطقس، ليوم الخميس، أجواء مستقرة إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن المناطق الشمالية ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة .

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة غالبا على منطقة تندوف، في حين أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.

أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول رياح قوية تتعدى 90 كلم عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول أحوال الطقس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا، عبر عدة ولايات غاية الساعة السادسة مساء.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن الولايات المعنية هي باتنة، خنشلة و تبسة.

وفي نشرية باللون الأصفر حذرت مصالح من رياح قوية وتطاير للرمال في كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس وأم البواقي تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم في الساعة وتفوق أحيانا 80 كلم/سا وتستمر إلى غاية الحادية عشر مساء.

أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات

نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.

أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج.

كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.