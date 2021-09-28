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الجزائر

أحوال الطقس ليوم الأربعاء: استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق

الشروق أونلاين
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أحوال الطقس ليوم الأربعاء: استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الوسطى سحب منخفضة في الصبيحة، وهذا على السواحل والمناطق الداخلية، لتتحس الأجواء بعد الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية فستميزها هي الأخرى أجواء مستقرة وصافية.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية،  وما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، اجواء من صافية إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية سحب سفلى مرفوقة بضباب محلي يميز السواحل خلال الصبيحة، خاصة الغربية منها، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا خلال الظهيرة.

كما يرتقب تشكل بعض السحب على الهضاب العليا الوسطى والغربية وكذا منطقة الأوراس.

أما المناطق الشرقية فستشهد بعض السحب السفلى التي قد تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

من جهتها المناطق الجنوبية ستتميز بأجواء صافية على العموم، مع تشكل بعض السحب على الجنوب الغربي، شمال الصحراء ومنطقة الواحات .

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين: أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا

أظهرت توقعات حالة الطقس، ليوم الإثنين، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا أواخر النهار، مع احتمال تشكل بعض السحب على الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية فستميزها سحب سفلى عابرة خلال الصبيحة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم.

وبالنسبة للهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فستكون الأجواء مغشاة مع تسجيل رعود خفيفة خلال الظهيرة .

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية على العموم حسب المصالح ذاتها.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

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