أحوال الطقس الجمعة: أجواء مستقرة وارتفاع محسوس في درجات الحرارة
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.
وحسب خريطة يقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف معظم الولايات أجواء صافية ومشمسة، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة القصوى حيث ستتراوح ما بين 18 و27 درجة على المناطق الساحلية و مابين 15 و25 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و33 درجة مئوية.
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/sctdVDnCYJ#météo #prévisions #bulletin #bms #onm #pluie #Météo Algérie #prévisions météorologiques #ONM #الطقس #أحوال الطقس #درجات الحرارة pic.twitter.com/7M5g88DpCG
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 17, 2022
رياح عبر السواحل وزوابع بمناطق جنوبية
حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من هبوب رياح قوية متبوعة بأمواج عالية عبر السواحل الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.
وحسب تنبيه من اللون المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالزوابع الرملية هي: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية السادسة مساء.
Poursuite de la #vigilance jaune #vent de sable et soulèvement de sable sur les wilayas de BORDJ-BADJI-MOKHTAR, IN-SALAH et ADRAR dont la validité de 9h jusqu’à 18h soir. pic.twitter.com/BPGNEQAvGd
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 17, 2022
وفي نشرية أخرى حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على السواحل الوسطى والشرقية.
السواحل المعنية: تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.
رياح قوية وأمواج عالية مستمرة على السواحل الوسطى والشرقية
السواحل المعنية:
تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/zb7yJUXcqp
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 17, 2022
هذه هي توقعات أحوال الطقس العامة ليوم الخميس
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الخميس، أجواء صافية ومستقرة عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب المناطق استقرار جوي، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، ما بين 12 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الخميس 16 فبراير 2022
– تتراوح ما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية
– ما بين 12 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية
– وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية pic.twitter.com/pk4WXSGpNu
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 16, 2022
رياح وزابع رملية عبر هذه الولايات الجنوبية
حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.
وحسب تنبيه من اللون المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية 9 ليلا.
هذه هي توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء
أظهرت توقعات أحوال الطقس الطقس ليوم الأربعاء، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد معظم الولايات أجواء مستقرة وصافية، أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين ما بين 16 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 17 إلى 23 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الأربعاء 16 فبراير 2022
– لأكثر تفاصيل زورونا عبر مواقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a#météo #prévisions #bulletin #bms #onm #pluie #Météo Algérie #prévisions météorologiques #ONM #الطقس #أحوال الطقس #درجات الحرارة pic.twitter.com/tLcq9m3nbS
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 15, 2022
من جهة أخرى، نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر طول الشريط الساحلي.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن جميع الولايات الساحلية ستعرف هبوب رياح قوية وأمواج عالية.
رياح قوية وأمواج عالية عبر كل سواحل الوطن اليوم 🌊🌊 pic.twitter.com/iiMC0waMSm
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 15, 2022
أمطار غزيرة عبر ولايتين شرقيتين
نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية تنبيها حول أحوال الطقس، أعلن فيه عن أمطار غزيرة بولايتي جيجل وسكيكدة طيلة يوم الثلاثاء.
وجاء في التنبيه: تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار تميز اليوم كل من ولايتي سكيكدة وجيجل، هذا إلى غاية السادسة مساء.
-تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار تميز اليوم كل من ولايتي سكيكدة وجيجل، هذا إلى غاية السادسة مساء.
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/h8UHDbtZtE
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 15, 2022
أمطار غزيرة عبر 9 ولايات مساء الاثنين
أظهرت نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين، عودة تساقط الأمطار عبر 9 ولايات وسطى.
وحسب خريطة اليقظة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 ليلا وإلى غاية صبيحة الثلاثاء.
Prudence -Pluie-
Vigilance jaune activée sur les wilayas de ALGER, TIPAZA, BEJAIA, TIZI-OUZOU, JIJEL, MEDEA, BOUMERDES, BOUIRA, BLIDA.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/YkHHnjNStr
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 14, 2022
أمطار وأجواء غائمة عبر المناطق الشمالية
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الاثنين، تسجيل بعض الأمطار خلال الفترة المسائية ويسبقها أجواء غائمة على أغلب المناطق الشمالية، الغربية والوسطى.
وأشارت توقعات الديوان إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 و21 درجة على المناطق الساحلية وبين 12 و20 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح ما بين 18 و32 درجة مئوية.
توقعات الطقس ليوم غد الاثنين 14-02-2022
المناطق الشمالية
تسجيل بعض الضباب مع بعض السحب السفلى على السواحل والسهول صباحا،خاصة الغربية,نرتقب أجواء مغشاة جزئيا على أغلب المناطق الشمالية، لتصبح الأجواء غائمة على المناطق الغربية والوسطى أواخر النهار وخلال المساء،مع تساقط بعض الأمطار pic.twitter.com/6hLrsmvzOj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 13, 2022
تنبيه حول أحوال الطقس: زوابع رملية عبر عدة مناطق جنوبية
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من زوابع رملية عبر عدة مناطق جنوبية.
وجاء في تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية: تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بزوابع رملية تخص كل من ولايتي ورقلة وإليزي هذا إلى غاية التاسعة من مساء اليوم.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بزوابع رملية تخص كل من ولايتي ورقلة وإليزي هذا إلى غاية التاسعة من مساء اليوم
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/FaEuPxM9er
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 13, 2022
أحوال الطقس ليوم الأحد: استمرار الأجواء الغائمة عبر عدة ولايات
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة عبر المناطق الغربية والوسطى والجنوبية.
وأشارت توقعات الديوان إلى أن هذه المناطق ستشهد أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة.
وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و17 درجة على المناطق الساحلية وبين 9 و12 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح ما بين 15 و26 درجة مئوية.
أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم السبت، أجواء غائمة عبر المناطق الشرقية والغربية وشمال الصحراء.
وأوضحت توقعات الديوان أن هذه المناطق ستشهد أجواء غائمة ودرجات حرارة منخفضة.
وستتراوح درجات الحرارة بين 8 و14 درجة على المناطق الساحلية وبين 10 و18 درجة على المناطق الداخلية فيما ستعرف الولايات الجنوبية درجات حرارة تتراوح ما بين 14 و27 درجة مئوية.
أحوال الطقس الجمعة: أجواء غائمة عبر العديد من المناطق
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الجمعة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا عبر المناطق الغربية.
وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى أجواء مستقرة، بينما ستشهد المناطق الغربية والشرقية أجواء غائمة.
أما درجات الحرارة القصوى المرتقبل تسجيلها فستتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية وما بين 12 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية وما بين 15 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 11 فبراير 2022
– تتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية.
– ما بين 12 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية.
– وما بين 15 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية. pic.twitter.com/naE49qv0NH
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 10, 2022
تنبيه حول زوابع رملية عبر هذه الولايات الجنوبية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء، من زوابع رملية عبر عدة ولايات جنوبية.
وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف كل من ولايات: تيميمون، أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار هبوب زوابع رملية.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 6 مساء.
-تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بزوابع رملية، تميز اليوم الولايات الجنوبية التالية:
تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح وأدرار
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ULpWLyKVHj
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 10, 2022
هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أحوال الطقس ليوم الخميس استمرار الأجواء الصافية عبر أغلب المناطق.
وأوضحت توقعات الديوان أن تعرف المناطق الشمالية، أجواء صافية باستثناء تسجيل بعض السحب السفلى على المناطق القرب الساحلية الغربية، والمناطق الداخلية خلال الصبيحة.
أما المناطق الجنوبية من المرتقب أن تشهد أجواء من صافية على العموم إلى غائمة جزئيا على منطقة الأغواط والبيض.
وستعرف معظم الولايات أجواء صافية مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16و19 درجة على المناطق الساحلية و مابين 11 و18 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 13 و29 درجة مئوية.
#Températures maximales prévues ce #Jeudi 10-02-2022
– Entre 16°C et 19°C sur les régions côtières.
– Entre 11°C et 18°C sur les régions intérieures.
– Entre 13°C et 29°C sur les régions sahariennes.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWGrGA pic.twitter.com/Lvm39AAfLh
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 9, 2022
تنبيه حول رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال عبر ولايات جنوبية.
وأوضحت مصالح الديوان أن التنبيه جاءت باللون الأصفر يتعلق بولايات: أدرار، إن صالح وتيميمون وتستمر صلاحياتها من التاسعة صباحا إلى التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.
Une #vigilance jaune #vent de sable est émise sur les wilayas de TIMIMOUN, IN-SALAH et ADRAR pour aujourd’hui.
Plus d’infos sur notre site 🙂https://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/m1HNqAip4T
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 9, 2022
تعرف على توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأربعاء
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء، استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف معظم الولايات أجواء صافية مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16و 22 درجة على المناطق الساحلية و مابين 12 و20 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 14 و29 درجة مئوية.
توقعات بعودة الأمطار بداية من السبت
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس تساقطا للأمطار بداية من السبت المقبل.
وحسب مسؤولة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، فمن المتوقع أن تشهد الجزائر تساقطًا مطريًا بدءً من 12 فيفري 2022.
وأكدت بن رقطة أنّ “الضغط الجوي المرتفع والقوي المتمركز حاليا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي يمسّ أيضًا دول جنوب المنطقة، أصبح يشكل حاجزا لتسربات الهواء البارد ودفعها نحو مناطق أخرى، إلا أنّه من المتوقع أن يتغير هذا الوضع في غضون الأيام القليلة القادمة.
تنبيه حول رياح قوية عبر السواحل الشرقية الإثنين
نبهت نشرية خاصة عن أحوال الطقس ليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية تتبعها أمواج عالية عبر السواحل الشرقية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف السواحل الشرقية هبوب رياح قوية وأمواج عالية وهذا إلى غاية صبيحة الثلاثاء.
السواحل المعنية: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص برياح قوية وأمواج عالية تميز السواحل الشرقية، هذا إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء
السواحل المعنية:
القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون ودلس pic.twitter.com/r7A8nzUJvX
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 7, 2022
هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الاثنين
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الاثنين، أجواء صافية على المناطق الشرقية وبعض الضباب على المناطق الشمالية خلال الصبيحة.
وأوضحت مصالح الديوان أنه باستثناء تسجيل بعض الضباب على أغلب المناطق الشمالية خلال الصبيحة، خاصة نحو الهضاب العليا ومنطقة الاوراس، نرتقب أجواء صافية على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الشرقية بداية من الليل.
توقعات الطقس ليوم غد الاثنين 07 فيفري 2022
المناطق الشمالية
باستثناء تسجيل بعض الضباب على أغلب المناطق الشمالية خلال الصبيحة، خاصة نحو الهضاب العليا ومنطقة الاوراس، نرتقب أجواء صافية على العموم، لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الشرقية بداية من الليل pic.twitter.com/sGxh5GfVsJ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 6, 2022
وستشهد المناطق الجنوبية أجواء صافية وسحب قليلة خلال النهار ودرجات حرارة فصلية.
وستتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و19 درجة على المناطق الساحلية ومابين 11 و20 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و28 درجة مئوية.
أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية عبر هذه السواحل
وحذرت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدة سواحل.
وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية فإن السواحل المعنية هي: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص برياح قوية وأمواج عالية تميز اليوم السواحل التالية:
مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة pic.twitter.com/3MUMyzIxHe
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 6, 2022
هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الأحد
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد، أجواء غائمة على المناطق الشرقية والغربية مع صفاء ببعض المناطق الوسطى والجنوبية.
وأوضحت التوقعات أن الأجواء الغائمة ستميز عدد كبير من الولايات الداخلية الوسطى والشرقية وبعض الولايات الغربية.
وستشهد درجات الحرارة انخفاضا حيث ستتراوح ما بين 13 و17 درجة على المناطق الساحلية و مابين 12 و18 درجة على المناطق الداخلية وجنوبا ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 و25 درجة مئوية.
هذه توقعات أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم السبت استمرار الأجواء المستقرة إلى المغشاة عبر معظم المناطق.
وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف معظم المناطق أجواء صافية إلى مغشاة جزئيا عبر بعض الولايات الشرقية والجنوبية.
أما درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 13 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 12 إلى 20 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.
تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الجمعة
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة، استمرار الإستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد معظم المناطق أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 04 فيفري 2022:
تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 18 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على: pic.twitter.com/YoHDF01jLp
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 3, 2022
تعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس
أظهرت توقعات أحوال الطقس، ليوم الخميس، أجواء مستقرة إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن المناطق الشمالية ستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة .
أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة غالبا على منطقة تندوف، في حين أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق.
توقعات الطقس ليوم غد الخميس:
👈المناطق الشمالية:
أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة
👈المناطق الجنوبية:
أجواء مغشاة غالبا على منطقة تندوف، في حين أجواء من
صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق pic.twitter.com/vPZ6iMdV0J
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 2, 2022
أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 19 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.
تنبيه حول رياح قوية تتعدى 90 كلم عبر عدة ولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول أحوال الطقس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا، عبر عدة ولايات غاية الساعة السادسة مساء.
وأوضحت النشرية التي حملت اللون البرتقالي أن الولايات المعنية هي باتنة، خنشلة و تبسة.
🌑 تنبيه من المستوى الثاني، باللون البرتقالي، خاص برياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية-غربية، بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا وتصل أو تفوق أحيانا 90 كلم/سا
الولايات المعنية ⏪⏪
باتنة، خنشلة وتبسة
صلاحية النشرية تستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم pic.twitter.com/kDlJb1Hm6y
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 2, 2022
وفي نشرية باللون الأصفر حذرت مصالح من رياح قوية وتطاير للرمال في كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة سوق أهراس وأم البواقي تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم في الساعة وتفوق أحيانا 80 كلم/سا وتستمر إلى غاية الحادية عشر مساء.
🌑تنبيه من المستوى الثاني،باللون البرتقالي،خاص برياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية-غربية،بسرعة تتراوح مابين60إلى70 كلم/سا وتصل أو تفوق أحيانا80كلم/سا
الولايات المعنية ⏪
سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس وأم البواقي
صلاحية النشرية إلى غاية الساعة 23 من ليلة اليوم pic.twitter.com/QHhL95JEuJ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 2, 2022
أحوال الطقس: تنبيه حول ثلوج وأمطار ورياح عبر عدة ولايات
نبهت نشرية خاصة حول أحوال الطقس ليوم الثلاثاء، من اضطراب جوي يتمثل في تساقط ثلوج وأمطار وكذا رياح قوية عبر العديد من الولايات.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر للديوان لوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: ميلة، سطيف، برج بوعريريج، جيجل وبجاية.
أما الولايات التي من المتوقع أن تعرف تساقطا للأمطار فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة، بجاية، سطيف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج.
كما حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80كم وتفوق أحيانا 90كم/سا على كل من ولايات: سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
🌑 تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،تنبيه من المستوى الثاني،باللون البرتقالي، خاص برياح قوية ذات وجهة شمالية غربية،بسرعة تتراوح ما بين60 إلى70كم وتفوق أحيانا 80كم/سا
⏪الولايات المعنية:
جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف
صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 18 من مساء اليوم pic.twitter.com/bKbrxdpO9W
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 1, 2022
🌑تنبيه من المستوى الثاني،باللون البرتقالي،خاص برياح قوية ذات وجهة من شمالية إلى شمالية غربية،بسرعة تتراوح ما بين
60إلى80كم وتفوق أحيانا90كم/سا
⏪الولايات المعنية:
سطيف،ميلة،قسنطينة،قالمة،سوق اهراس،ام البواقي،باتنة،خنشلة وتبسة
صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة23من ليلة اليوم pic.twitter.com/UtY3NU11js
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) February 1, 2022