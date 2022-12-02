أحوال الطقس ليوم الجمعة: أمطار بولايات غربية وثلوج على بعض القمم
أكد ديوان الأرصاد الجوية في تنبيه حول أحوال الطقس ليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيزة عبر عدة ولايات غربية، فيما توقع تساقط ثلوج على قم الجبال عبر الهضاب العليا.
وحسب التنبيه فإن الولايات المعنية بالأمطار هي: وهران، تلمسان، عبن تموشنت، سيدي بلعباس، وذلك ابتداء من ظهيرة الجمعة وإلى غاية الليل.
وبالهضاب العليا، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع تساقط بعض الثلوج على قمم الجبال.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 1, 2022
وستتميّز أحوال الطقس العامة ليوم الجمعة 2 ديسمبر، بأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، بالمناطق الوسطى. مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.
وفي المناطق الشرقية، ستكون الأجواء مغشاة غالبا. وهو نفس الأمر بالنسبة لجنوب البلاد، باستثناء منطقة تندوف، حيث يتوقع أن تكون الأجواء صافية.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 02 ديسمبر 2022:
المناطق الوسطى:
أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة
المناطق الشرقية:
أجواء مغشاة غالبا
المناطق الجنوبية:
أجواء مغشاة غالبا على جل المناطق، باستثناء منطقة تندوف حيث تكون الأجواء صافية pic.twitter.com/bzR0u0XO4W
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 1, 2022
أما بالمناطق الغربية، فالأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط بعض الزخات المطرية. على أن تتحسن حالة الطقس على المناطق الداخلية والهضاب العليا أواخر الليل.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 02 ديسمبر 2022:
المناطق الغربية:
أجواء من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط بعض الزخات المطرية، لتتحسن الأجواء على المناطق الداخلية والهضاب العليا أواخر الليل، هذه الأخيرة التي تشهد أجواء باردة pic.twitter.com/ETDislVTfM
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 1, 2022