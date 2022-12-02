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الجزائر

أحوال الطقس ليوم الجمعة: أمطار بولايات غربية وثلوج على بعض القمم

الشروق أونلاين
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أحوال الطقس ليوم الجمعة: أمطار بولايات غربية وثلوج على بعض القمم
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ثلوج منتظرة في بعض القمم

أكد ديوان الأرصاد الجوية في تنبيه حول أحوال الطقس ليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيزة عبر عدة ولايات غربية، فيما توقع تساقط ثلوج على قم الجبال عبر الهضاب العليا.

وحسب التنبيه فإن الولايات المعنية بالأمطار هي: وهران، تلمسان، عبن تموشنت، سيدي بلعباس، وذلك ابتداء من ظهيرة الجمعة وإلى غاية الليل.

أحوال الطقس

وبالهضاب العليا، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع تساقط بعض الثلوج على قمم الجبال.

وستتميّز أحوال الطقس العامة ليوم الجمعة 2 ديسمبر، بأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، بالمناطق الوسطى. مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وفي المناطق الشرقية، ستكون الأجواء مغشاة غالبا. وهو نفس الأمر بالنسبة لجنوب البلاد، باستثناء منطقة تندوف، حيث يتوقع أن تكون الأجواء صافية.

أما بالمناطق الغربية، فالأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط بعض الزخات المطرية. على أن تتحسن حالة الطقس على المناطق الداخلية والهضاب العليا أواخر الليل.

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