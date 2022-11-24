أحوال الطقس ليوم الجمعة.. عودة مرتقبة للأمطار

أظهرت توقعات أحوال الطقس قدوم اضطراب جوي يكون مرفوقا بتساقط أمطار رعدية على الولايات الوسطى والشرقية بداية من مساء الجمعة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف الولايات الشمالية الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية بداية من أواخر ظهيرة الجمعة.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 20 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 31 درجة على المناطق الجنوبية.