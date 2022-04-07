أحوال الطقس ليوم الخميس: أجواء مستقرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس استقرارا جويا عبر أغلب المناطق مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الوطسى والغربية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة خلال الصبيحة، خاصة على المناطق الغربية الساحلية منها والداخلية.
أما المناطق الشرقية فستميزها سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء صافية على العموم.
وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 20 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.
#Températures maximales prévues ce #Jeudi 07-04-2022
– Entre 16°C et 21°C sur les régions côtières.
– Entre 14°C et 21°C sur les régions intérieures.
– Entre 20°C et 43°C sur les régions sahariennes.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/sctdVDnCYJ pic.twitter.com/UI28WLAoa8
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 6, 2022
رياح قوية عبر السواحل الوسطى والشرقية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس ليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية عبر الولايات الساحلية الوسطى والشرقية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر ستشهد كل من ولايات: الجزائر، بومرداس تيبازة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، عنابة، سكيكدة، الطارف هبوب رياح قوية.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35ahttps://t.co/58COnwaAJfhttps://t.co/uXbmtjgYxv…https://t.co/MLxL9kFmml#MétéoAlgérie #ONM #Pluie #BMS #Vent #Froid #grêle #neige #giboulées pic.twitter.com/XSX76WBe33
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 6, 2022
توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء: استقرار جوي عبر أغلب الولايات
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف أحوال الطقس ليوم الأربعاء أجواء مستقرة إلى غائمة عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة نسبيا.
وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب الولايات أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.
أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الأربعاء 06 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 14 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 22 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/AulFicQizs
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 5, 2022
أمطار ورياح عبر عدد من الولايات الغربية الثلاثاء
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية وكذا رياح قوية عبر عدد من الولايات الغربية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، فتسعرف كل من ولايتي تلمسان وعين تيموشنت تساقط أمطار رعدية.
في حين ستشهد ولايات وهران، مستغانم والشلف هبوب رياح قوية.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بأمطار رعدية ورياح قوية تميز اليوم بعض الولايات الغربية للوطن
أمطار رعدية:
تلمسان وعين تيموشنت
رياح قوية:
وهران، مستغانم والشلف
لأكثر تفاصيل :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/hDQCLcj89b
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 5, 2022
من جهة أخرى خذر تنبيه من المستوى الأول من زوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية وهي: ورقلة، الوادي، تيميمون، غرداية، تقرت، بني عباس والمنيعة.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/sctdVDnCYJhttps://t.co/58COnwaAJfhttps://t.co/uXbmtjgYxv…https://t.co/X4vdlYaOgm#MétéoAlgérie #ONM #Pluie #BMS #Vent #Froid #grêle #neige #giboulées pic.twitter.com/oIl8GvC21f
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 5, 2022
رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر 20 ولاية الإثنين
نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية جديدة حول أحوال الطقس ليوم الاثنين من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر 20 ولاية.
وحذرت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني وحملت اللون البرتقالي من هبوب رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر ولايات:
بني عباس، أدرار، إن صالح، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، النعامة البيض والأغواط.
صلاحية النشرية: الاثنين من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل.
كما حذرت النشرية من رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، تيزي وزو، عين تيموشنت، تلمسان ووهران.
توقعات أحوال الطقس الإثنين: أجواء غائمة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم الإثنين أجواء غائمة عبر العديد من المناطق، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الوسطى والغربية تستعرف أجواء غائمة وملبدة طوال اليوم، في حين ستشهد باقي الولايات الشرقية والجنوبية أجواء صافية.
أما درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 04 أفريل 2022:
تتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 23 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/HAaD2kr3lK
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 3, 2022
زوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الأحد، من هبوب زوابع رملية، عبر 4 ولايات جنوبية.
وحسب تنبيه للمصالح الجوية ستعرف كل من ولايات: تيميمون، بشار، بني عباس وتندوف هبوب زوابع رملية.
مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بهبوب رياح قوية اليوم على الولايات الجنوبية الآتية:
بشار، تيميمون، بني عباس وتندوف
لأكثر تفاصيل :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/GpqYGBwUfI
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) April 3, 2022
أحوال الطقس ليوم السبت: أجواء صافية وتراجع في درجات الحرارة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الطقس ليوم السبت، أجواء صافية مع تراجع في درجات الحرارة.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء صافية قليلة السحب مع درجات حرارة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية.
وستعرف المناطق الداخلية أجواء صافية مع حرارة تتراوح مابين 9 و16 درجة مئوية.
وأما بالنسبة للمناطق الجنوبية فستعرف درجات حرارة تتراوح مابين 25 إلى 39 درجة مئوية مع تسجيل أجواء صافية.
جديد أحوال الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح عبر هذه الولايات الجمعة 1 أفريل
توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول أحوال الطقس، ليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة عبر 21 ولاية، بالإضافة إلى رياح قوية عبر 3 ولايات غربية.
وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن أمطار رعدية غزيرة ستشهدها كل من ولايات: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، عنابة، سطيف، جيجل، الطارف، الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.
كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: وهران، مستغانم وعين تيموشنت.
أحوال الطقس ليوم الخميس
نبهت مصالح الديوان في تنبيه لها حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 20 ولاية.
وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.
وستشهد هذه الولايات أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد بكميات تتراوح مابين30 إلى50 ملم ومن المحتمل أن تفوق محليا 60ملم
وتستمر صلاحية هذه النشرة إلى غاية الجمعة 15 زوالا.
أمطار غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية:
تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران وعين تيموشنت
صلاحية هذه النشرة من أمسية اليوم إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 06 صباحا pic.twitter.com/85dqb5YUrw
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) March 31, 2022
وأشارت النشرية إلى أن الولايات المعنية: غليزان، الشلف، مستغانم، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وشمال الجلفة.
كما تتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران وعين تيموشنت
صلاحية هذه النشرة من أمسية الخميس إلى غاية الجمعة على الساعة 06 صباحا
كما ستشهد ولايات تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، البويرة وتيزي وزو أمطار غزيرة كذلك بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم تميز الولايات الآتية:
صلاحية هذه النشرة من يوم الجمعة من الساعة 06 صباحا إلى غاية الثالثة زوالا.