أحوال الطقس: موجة حر وأمطار رعدية على عدد من الولايات

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نشرية خاصة، تتضمن تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر، تُحذر فيها من تقلبات جوية تشمل موجة حر، وأمطارا رعدية على عدد من الولايات.

وأشار ديوان الأرصاد إلى أن موجة الحر ستستمر من ظهر اليوم الثلاثاء وحتى فجر غد الأربعاء، حيث ستتجاوز درجات الحرارة حاجز 44 درجة مئوية في عدة ولايات منها: عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، والبليدة.

كما من المتوقع، وفقا لذات المصدر أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا يصل إلى 42 درجة مئوية في فترة الظهيرة وحتى فجر يوم الخميس، في ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

وتحذر مصالح الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، خصوصًا في ساعات الذروة، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار موجة الحر القوية.

من جانب آخر، أشار ديوان الأرصاد، إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 وإلى غاية الساعة 21:00 من اليوم الثلاثاء، على كل من: سطيف، ميلة، تبسة، خنشلة، برج باجي مختار، تمنراست، جانت وإن قزام.