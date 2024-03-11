أحوال بن سبعيني غير مطمئنة

لم تعد أحوال النجم الجزائري المدافع رامي بن سبعيني تبعث على الارتياح، بعد أن صار حبيس مقاعد الاحتياط، ومدرب بوريسيا دورتموند لا يشركه إلا في دقيقتين أو خمس دقائق على أكثر تقدير، في نهاية المباراة من أجل تضييع الوقت..

في حال كان الفريق الأصفر منتصرا، كما حدث مؤخرا خارج الديار، مع الإشارة إلى أن رامي الذي سيحتفل في 16 أفريل القادم بعيد ميلاده الـ29 سيلعب مع ناديه مباراة هامة ضمن إياب الدور ثمن النهائي، لرابطة أبطال أوروبا، حيث يتعين على ناديه الفوز على نائب بطل هولندا إيندهوفن لأجل التأهل إلى ربع نهائي المنافسة، وقد يكون أيضا على مقاعد الاحتياط.