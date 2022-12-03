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الجزائر

أحول الطقس: أمطار وثلوج على 10 ولايات وسطى وغربية

الشروق أونلاين
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أحول الطقس: أمطار وثلوج على 10 ولايات وسطى وغربية

كشفت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، السبت، عن قدوم اضطراب جوي محمل بكتل هوائية باردة على الولايات الغربية والوسطى.

وأوضحت المصالح ذاتها أن الاضطراب الجوي سيكون متوسط النشاط محمل بأمطار غزيرة تتراوح كميتها ما بين 20 إلى 50 ملم محليا، مع تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر.

وسيخص الاضطراب الجوي، ولايات وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، تيارت، الشلف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، وبومرداس، حيث أن الأمطار ستكون أكثر اعتبارا على الولايات الوسطى.

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