أخبار آدم الوناس وغلام

يعود اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى فريقه نابولي الإيطالي، في آجال لا تتعدّى نصف الأسبوع من الآن.

ويوجد آدم الوناس حاليا رفقة أسرته التي تُقيم بِفرنسا، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

ويُعاني آدم الوناس متاعب على مستوى القلب، وسيخضع لِفحوصات طبية بِإيطاليا عند عودته إلى هذا البلد. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الأحد.

وبِخصوص زميله فوزي غلام، فقد استقرّت إدارة نادي نابولي على عدم تجديد عقد هذا المدافع، عندما تنقضي المدّة في الصيف المقبل.

وعثرت إدارة نادي نابولي على مدافع أيسر من الأوروغواي، سيُعوّض فوزي غلام في الموسم المقبل. استنادا إلى المصادر ذاتها.

ويُتابع فوزي غلام في هذه اللّحظات (مساء الأحد)، مباراة الضيف نادي سالرنيتانا من دكّة بدلاء فريقه نابولي.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإيطالية، وتعرف تقدّم فريق نابولي مُؤقّتا بِنتيجة (4-1).