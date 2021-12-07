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رياضة

أخبار أقوى مُنافس للمنتخب الوطني في “كان” 2022

علي بهلولي
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أخبار أقوى مُنافس للمنتخب الوطني في “كان” 2022

يُولي مسؤولو منتخب كوت ديفوار عناية فائقة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِالكاميرون ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المقبلَين.

وتتبارى كوت ديفوار مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 20 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون. ضمن فوج يضمّ أيضا غينيا الاستوائية وسيراليون.

وجاء إقصاء “الفيلة” من سباق تصفيات مونديال قطر في الـ 16 من نوفمبر الماضي، لِيُشعل حماس مسؤوليه بِالتدارك في البطولة الكروية القارية.

واستعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، سافر الناخب الوطني الإيفواري باتريس بومال هذه الأيّام إلى الكاميرون، لِمُعاينة ملاعب ومراكز تدريب ومنشآت البطولة الكروية القارية.

وبِشأن الهدف المُسطّر في هذه المنافسة، اتّفق اتحاد كوت ديفوار لِكرة القدم مع التقني الفرنسي باتريس بومال، على بلوغ الدور نصف النهائي كأدنى طموح. استنادا إلى ما ذكرته أحدث تقارير صحافة بلاد ساحل العاج.

وكان “محاربو الصّحراء” قد أبعدوا منتخب كوت ديفوار، من ربع نهائي نسخة “كان” مصر 2019.

وسبق لِمنتخب “الفيلة” إحراز كأس أمم إفريقيا في طبعتَي 1992 و2015، مع بلوغ محطّة نصف النهائي 5 مرّات، دون احتساب نسختَي التتويج بِاللّقب القارّي.

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