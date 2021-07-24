أخبار الجزائر السبت 24 جويلية 2021

إغلاق أكبر سوق أسبوعية بمدينة بجاية، هلاك 03 شبان اختناقا بالغاز بصلامندر بمستغانم

أحمد توادري يتحصل على شهادة البكالوريا للمرة الـ15

محمد قورين

تمكن احمد توادري، صاحب 54 سنة، وبكل عزم وإصرار، وبتحضير بسيط، أن يتخطى عقبة شهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة للمرة الخامس عشرة على التوالي، ضاربا بذلك المثل في التحدي والعزيمة للشباب المقبلين على امتحان هذه الشهادة المصيرية، والتي تعتبر مفتاح المستقبل والراحة النفسية لأصحابها وذويهم.

احمد توادري لبى طلبنا واستقبل الشروق في بيته لحظات قبل الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا، وكله ثقة بحصوله عليها، وكأن الأمر لا يعدو أن يكون ارتشاف فنجان قهوة، وبعد ظهور النتيجة على هاتفه الخلوي بتقدير جيد، شرع في سرد قصة رحلته مع امتحان شهادة البكالوريا، حيث حمد الله على تتويجه بهذه النتيجة، والتي قال عنها بأنه سعى لتحقيقها فقط حتى يكون قدوة للشباب، خاصة الذين لم يسعفهم الحظ في المرة الأولى، لحثهم على مواصلة الامتحان في السنة الموالية، لاستدراك الأخطاء والهفوات والحصول عليها بمعدل أفضل.

وعن أحسن ذكرى له مع شهادة البكالوريا، يقول إنها ذكرى اجتيازه لشهادة البكالوريا قبل السنة الفارطة مع ابنه عبد المومن، الذي تفوق عليه، ويأمل أن يتكرر نفس المشهد السنة القادمة مع ابنته وتتفوق عليه هي أيضا، ليفتح لها ذلك آفاقا ومستقبلا زاهرا.

وعن أسباب وسرّ اجتيازه باستمرار هذه الشهادة، قال بأنه تقدم لامتحان شهادة البكالوريا في سنة 1984 ففشل في الظفر بها، وتوجه إلى المعهد التكنولوجي للتعليم في الطور الابتدائي، وبقيت حرقة البكالوريا في نفسه إلى غاية 2003، أين حضر جيدا لهذه الشهادة وتقدم لإعادة الامتحان ونالها عن جدارة واستحقاق، ومن حينها لم يتوقف عن تليينها وكسر رقبتها، كما يقول، فيما عدا سنتين لم يشارك في الامتحان لأسباب صحية وظروف عائلية، وأضاف بأن عمله حاليا كمفتش في التعليم الابتدائي للغة العربية، وتحضيره لشهادة الدكتوراه، ساعده في مواصلة تألقه، وينوي التربع على عرش امتحان البكالوريا وطنيا، والدخول إلى كتاب غينس للأرقام القياسية.

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عمر ينال البكالوريا في الـ61 بعد قصة حب مع العربية

ب.عيسى

في أواخر سبعينيات القرن الماضي كان السيد عمر عرفي ابن مدينة قسنطينة، شابا في التاسع عشرة من عمره، عندما اجتاز شهادة البكالوريا في شعبة تقنية فريدة من نوعها في ذلك الزمن، وكان من بين الناجحين في أول سنة لرئاسة الشاذلي بن جديد للجزائر.

اهتم كما قال للشروق اليومي بدراسته الجامعية في معهد بومرداس للبترول، وأكمل مساره المهني إلى أن انفرد منذ خمس عشرة سنة بمؤسسته الخاصة في عالم الإلكترونيك في قلب مدينة قسنطينة، ولكن الرجل الذي درس طوال حياته باللغة الفرنسية وصار أبا لأستاذة في معهد الهندسة المعمارية بالجزائر العاصمة، ولابنين في عالمي الهندسة والمحاسبة.

وقع عمر في السنوات الأخيرة في قصة حب عنيفة مع الأدب العربي، فصار موسوعة بقراءاته لروائع أحمد أمين ومحمود عباس العقاد والمازني والمنفلوطي، فصار كلما غرف كتابا من أمهات الكتب العربية، إلا وطلب المزيد، ولم يكن طوال هذه السنوات الغرامية برفقة العربية يدري بأن “المفرنس” والتقني والعلمي، بإمكانه أن يجتاز شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة، إلى أن بلغه الخبر اليقين، فدخل المغامرة بدعم من المسؤول على التكوين عن بعد السيد كمال حرابي، وقال لأبنائه بأنه سيكون سعيدا لو حصل على معدل ستة من عشرين في الآداب التي يحبها بعد 42 سنة من أول وآخر بكالوريا اجتازها ونجح فيها.

حاول صاحب الـ61 سنة أن يسير على نهج شباب البكالوريا في التحضير في قلب جائحة كورونا، لكنه لم يقتنع بالدروس الخصوصية، فولّى وجهه شطر اليوتوب ونهل من بعض الأساتذة خاصة في مادة الفلسفة التي لم يحدث وأن درسها في حياته، حيث كانت الشعب التقنية في السنوات السابقة لا تدرّس الفلسفة، ولكنه كما قال، تفاجأ قبيل امتحان البكالوريا بأن ما في جعبته لا يشبه مسار الطلبة الشباب، فهو لا يحفظ الدروس بتاتا، وإنما يفهمها، فقلّل ذلك من تفاؤله بالنجاح، إلى أن علم أول أمس مع بقية الناجحين باقتراب معدله من 11 من عشرين، ففرح برفقة زوجته وأبنائه وبدأ يفكر في دخول الجامعة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه إما في الأدب العربي أو في التاريخ وسيكون حينها على بعد سنوات من ربيعه السبعين.

يقول مهندس الأمس والآن ودكتور المستقبل، عمر عرفي للشروق اليومي بأن حياته الآن مختصرة في المطالعة، فلا يكاد يمضي ساعة في البيت من دون أن يحمل كتابا وهو في الغالب عن الأدب العربي الذي حرمته سنوات “التفرنس” منه، وقد تكون كلية الآداب مشروعه الجديد في طريق الحصول على الدكتوراه كما هو مقرر له.

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حلّت الأولى في الولاية بمعدل 19.13

التوكل على الله والتنظيم سرّ تفوق لينا في البكالويا

حسناء. ب

ترى التلميذة لينا قارس التي تصدرت ترتيب الناجحين في بكالوريا 2021 على مستوى ولاية البليدة بمعدل 19.13، أن التوكل على الله أولا، والأخذ بالأسباب والمراجعة بوتيرة منتظمة طيلة العام الدراسي سرّ التفوق والنجاح.

تقول لينا إنها عاشت ضغطا نفسيا طيلة العام الدراسي، غير أنها بالإرادة والعزيمة حققت مبتغاها وحازت البكالوريا بتقدير ممتاز، مضيفة أن نجاحها بتفوق هو ثمرة اجتهادها طيلة 12 سنة منذ الطور الابتدائي، إذ كانت من الأوائل في شهادة التعليم الابتدائي بمعدل 9.30 وفي شهادة التعليم المتوسط حصلت على معدل 18.42 ونالت التكريم.

التلميذة النابغة تقول أن والديها الأستاذين الجامعيين المختصين في الكيمياء، كان لهما دور في توفير مناخ ملائم للدراسة، حيث يوليانها بالغ الاهتمام كونها ابنتهما الكبرى إلى جانب تضافر جهود أساتذتها بثانوية ديار البحري ببني مراد في البليدة، الذين لم يبخلوا بعلمهم ونصائحهم التي كللت بنجاح لينا بدرجة ممتاز، وأضافت محدثة الشروق أن المادة الوحيدة التي واجهت فيها صعوبات كانت “الفلسفة”، كونها تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، إلى جانب كثافة المقرر الدراسي ما جعلها تلجأ إلى تحرير ملخصات لاستيعاب كل موضوع على حدى، ولم تنكر فضل الأستاذ إسكندر لطفي، الذي يقدم دروسا في مادة الفلسفة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي عبر قناته على اليوتيوب وكذا أستاذ الأدب العربي حيقون أسامة وهما الاستاذان اللذان ساهما في إلمامها وتمكنها من المواد الأدبية رغم تخصصها في شعبة العلوم التجريبية.

وعن أفضل وقت للمراجعة، تقول لينا إنها كانت تفضل الدراسة فجرا وخلال ساعات الليل وانتهجت برنامجا يوميا منذ انطلاق الموسم الدراسي جعلها تحضر للشهادة بكل أريحية، وتضيف انها تطمح لدخول المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، في حين يرغب والداها ان تدرس الطب البشري ما جعلها محتارة أي التخصصين تختار، مؤكدة أن جميع خيارات الدراسة مفتوحة أمامها، لأنها حرصت على افتكاك البكالوريا بمعدل عال.

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مريم جيجلي.. الابنة البارة لأسرة التربية

ع. تڤمونت

تمكنت الطالبة مريم جيجلي، ابنة بلدية ملبو في بجاية، من افتكاك شهادة البكالوريا بمعدل 19.05 شعبة تقني رياضي تخصص هندسة الطرائق، لتصنع بذلك مريم الحدث كصاحبة ثالث أعلى معدل وطنيا في التخصص المذكور بعد كل من الطالبة شعيب آية وصال شهيناز من ورقلة بمعدل 19.24 وخليف سلمى من باتنة بمعدل 19.11، ومن جهة أخرى كصاحبة أعلى معدل في تاريخ ثانوية الشهيد “عبان رمضان” وذلك منذ نشأتها موسم 2003-2004.

وتعد الطالبة مريم من مواليد 17 ماي 2003، عنوانا للتحدي والصمود، فقد وعدت ووفت واجتهدت وثابرت فنالت العلى وكتبت اسمهما واسم عائلتها بأحرف من ذهب في تاريخ ثانوية الشهيد “عبان رمضان”.

ونالت العبقرية مريم، شهادة التعليم الابتدائي من ابتدائية “الجرف” بمعدل 10 على 10، حيث حلت الأولى ولائيا يومها، إذ سطرت في هذا الصدد ابنة التربية والتعليم، طريق النجاح منذ نعومة أظافرها، لتواصل سيرها بخطى ثابتة على طريق التفوق باتجاه متوسطة “بلقاسم مرابطي”، أين تألقت من جديد بعد ما نالت شهادة التعليم المتوسط بمعدل 18.71 لتكون من بين كوكبة العشرين الأوائل ولائيا، وهي الكوكبة التي حلت على رأسها في شهادة البكالوريا، حيث التحقت مريم بثانوية ملبو موسم 2018-2019 كلها عزم وإرادة لبلوغ أعلى الهرم.

وتنتمي المتفوقة مريم أكبر إخوتها، إلى عائلة التربية، فوالدها رشيد أستاذ ثانوي في مادة الرياضيات، معروف بهدوئه ورزانته لدى زملائه بثانوية تيشي أين اشتغل إلى غاية تقاعده، ووالدتها أستاذة اللغة الانجليزية في التعليم المتوسط، لتكون بذلك مريم مثالا رائعا في التميز الدائم والنجاح المتواصل، فهي همزة وصل بين التربية والعلم أبا وأما، كما تعد مريم رمزا للتحدي والرغبة في تجسيد الأحلام ميدانيا، إلى أن سطع نجمها فوق سماء ثانوية ملبو، والملفت للانتباه أن مريم تعد رسامة مميزة، كما نالت جوائز عديدة خلال مسارها الدراسي، حيث شاركت في مختلف مسابقات ونشاطات الجمعية الثقافية والرياضية لثانوية ملبو.

وقالت إدارة ثانوية ملبو معبرة عن فرحة طاقميها التربوي والإداري “مريم نعتز ونفتخر بك، رفعت رؤوسنا عاليا ورفعت راية ثانوية الشهيد عبان رمضان لملبو وطنيا فألف تحية وتقدير لك”، مع الإشارة إلى أن الثانوية المذكورة قد سجلت نسبة نجاح قدرها 80.12 بالمائة بعد ما نال في هذا الصدد 133 طالب شهادة البكالوريا من أصل 166 مترشح، والمفاجأة كانت لدى شعبة هندسة كهربائية بنسبة نجاح قدرها 100 بالمائة، فيما افتك 12 طالبا شهادة البكالوريا في شعبة هندسة الطرائق من أصل 15 مترشحا أي بنسبة نجاح قدرها 80 بالمائة، كما بلغت نسبة النجاح في شعبة لغات أجنبية 95 بالمائة و82.75 في شعبة علوم تجريبية.

يذكر أن نسبة النجاح على مستوى الولاية قد بلغت 70.35 بالمائة وهي نسبة في تحسن مستمر مقارنة بالمواسم الفارطة، حيث كانت هذه النسبة في حدود 56.02 بالمائة سنة 2018 لترتفع إلى 60 بالمائة سنة 2019 فيما بلغت هذه النسبة الموسم الفارط 63.70 بالمائة.

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ضيف أميمة الأولى في سكيكدة بمعدل 18.90

“كورونا ساعدتني على افتكاك المرتبة الأولى!”

إسلام. ب

أميمة ضيف من مواليد 18 ديسمبر 2003 بعزابة، افتكت المرتبة الأولى بولاية سكيكدة في شهادة البكالوريا لهذه السنة فرع العلوم التجريبية وبجدارة بمعدل 18.90 وبتقدير ممتاز من ثانوية قسيس عبد الرحمان بعزابة، تقول للشرق اليومي إن جائحة كورونا ساعدتها على افتكاك الصدارة بحكم أن البرنامج كان قصيرا: “كنت أقضي وقتا طويلا في الحجر الصحي بالمنزل مع الدراسة خلال سنتي 2020 و2021″، وبالرجوع إلى مسيرتها الدراسية فقد سبق لها وان تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 18.14 من متوسطة الغسيري، وشهادة نهاية التعليم الابتدائية بمعدل 9.40 من عشرة من ابتدائية احسن العوفي.

وأميمة منضبطة ومجتهدة، نجيبة، متخلقة، مثالية في تعاملها مع الآخرين وتعطي لنفسها حقها، كان اكبر همها تحقيق نتائج ممتازة، افتكت المرتبة الأولى ولائيا وبجدارة واستحقاق وتعتبر من بين النجباء الأوائل وطنيا، والدها جهيد إطار في الصحة والأم نسيمة سعد الله طبيبة بيطرية ترغب في دراسة الإعلام الآلي بالخارج وبالضبط بدولة كندا، طريقة مراجعتها طيلة مشوارها الدراسي كانت خفيفة في بداية الموسم الدراسي، لكنها كانت يوميا، مع أنها تخصص أوقاتا طويلة للمواد الأساسية وأخذ الدروس الخصوصية فيها، خاصة بعد شهر رمضان، دون ان تهمل المواد الثانوية، تنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تكرم فيه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حفل تكريم التلاميذ النجباء بقصر الرئاسة بالعاصمة.

تقول أميمة، أوجه شكري إلى الوالدين الكريمين وكل الأساتذة الذين ساعدونا وأعطوا لنا توجيهات هامة، جنينا ثمارها وهم مشكورين على هذه الخدمة التي لن أنساها ما دمت حية أرزق، كما أن مدير الثانوية وفر لنا كل ظروف التمدرس، ونشكر أيضا كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نيل هذه الرتبة.

وأضافت قائلة كنت اطمح لتحقيق اكبر معدل وطني ولكن الحمد لله على كل حال، لي أخوان هما زكريا انتقل إلى السنة الثانية ثانوي بمعدل 15.80، وأسامة انتقل إلى الرابعة ابتدائي بمعدل 9 من 10، ترتيبي الأولى في العائلة، وتعتبر النجاح في البكالوريا ليس عمل عام او عامين، بل هو نتيجة عمل سنوات ولابد من تنظيم الوقت.

والدها جهيد يقول عنها إنها مجتهدة كثيرا، كما انه لم يقصر في توفير كل ما تحتاجه في دراستها، يقول “أحيانا انصحها بأخذ قسط من الراحة، لأن كل وقتها مع المراجعة، فرحتي بها لا توصف واشكرها على الاجتهاد وأتمنى أن تواصل على هذا المنوال في دراستها الجامعية، نعم أنا راض عنها”.

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غلق جامعة البويرة ومنع الزيارات بالمستشفى المحلي

أحسن حراش

دفع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمصابين به على مستوى المستشفيات الخمسة للبويرة، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار العدوى على غرار غلق الجامعة وتوقيف كل النشاطات البيداغوجية والإدارية بها، إضافة إلى منع الزيارات العائلية للمرضى على مستوى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

وكشفت مصادر من مصالح مديرية الصحة بالولاية عن تواجد 275 مريض بين حالة مشتبهة ومؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا عبر مستشفيات الولاية، مع تواجد 21 مريضا بمصالح الإنعاش، حيث تتزايد عدد حالات الإصابة باستمرار وكذا حالات الوفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس الخطير، وهو ما دفع بمختلف المصالح إلى اتخاذ إجراءات احترازية من شأنها الحد من انتشار العدوى على غرار منع الزيارات العائلية للمرضى بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، إضافة إلى غلق جامعة أكلي محند أولحاج وتوقيف جميع النشاطات البيداغوجية والإدارية بها بما فيها التحضيرات للتسجيلات الجامعية استجابة لقرار الوزارة الوصية.

كما كثفت المصالح الصحية بالاشتراك مع مختلف المصالح الأخرى من حملات التحسيس والتوعية قصد الحث على الإقبال على التلقيح الذي يعتبر الحل الوحيد المتاح والأنجع، حيث خصصت مراكز تلقيح عبر كامل منشآتها للصحة الجوارية حتى في عطلة نهاية الأسبوع، أين تشهد تلك المراكز إقبالا كبيرا ومتزايدا من طرف السكان قصد تلقي اللقاح. هذا، فيما كان والي الولاية قد كشف عن اتخاذ إجراءات خاصة بالنظر للتزايد المتواصل لعدد الإصابات بالفيروس بالولاية، ينتظر أن تجسد قريبا قصد الحد من انتشار العدوى على غرار العودة لفرض ارتداء الكمامة عبر مختلف الإدارات والمساحات التي تعرف تجمعات ومنها وسائل النقل.

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ترقية رئيس أمن ولاية المسيلة إلى مراقب شرطة

أحمد قرطي

أشرفت، الجمعة، سلطات ولاية المسيلة، على حفل تكريم وتقليد الرتب لفائدة منتسبين لسلك الشرطة، اثر ترقيتهم بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الشرطة الجزائرية، كما تم بالمناسبة تكريم متقاعدين وذوي الحقوق والرياضيين المتفوقين في مختلف المنافسات.

الحفل الرمزي عرف تكريم محمد حساين رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة إثر ترقيته إلى مراقب شرطة وتقليده الرتبة قبل أيام قليلة من قبل وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، وذلك نظير جهوده المبذولة من أجل تأمين المواطنين وممتلكاتهم رفقة باقي أفراد الأمن على مستوى الولاية والنتائج الإيجابية التي يُحققها الجهاز خلال الفترة الأخيرة من خلال تضييق الخناق على مروجي المخدرات والسموم وتأمين المواطنين والإطاحة بالعديد من الشبكات الإجرامية وتنظيم حركة المرور والمساهمة الفعالة في التحسيس والتوعية بخطر الآفات الاجتماعية وخاصة فيروس كورونا من خلال تنظيم حملات توعية وتعقيم وتجند كافة أفراد السلك الأمني.

كما تم تكريم ضباط وأعوان وشبيهين، اثر حصولهم على ترقيات أعلى وكذا متقاعدين وذوي الحقوق والرياضيين المتفوقين.

من جهته رئيس أمن الولاية، في كلمة للمدير العام للأمن الوطني بهذه المناسبة، ثمن الجهود المبذولة من قبل المنتسبين إلى هذا الجهاز متمنيا لهم التوفيق في الحياة المهنية والاجتماعية ولكل أفراده الشرطة الجزائرية، مؤكدا بأنها فرصة ومناسبة لاستذكار من ضحوا بالنفس والنفيس حفاظا على رسالة الشهداء من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والسكينة والطمأنينة واستقرار، مع الترحم على أرواح الشهداء والمتوفين وضحايا فيروس كورونا.

كما تقدم المسؤول الأول عن سلك الأمن بالولاية رقم 28، بتهانيه إلى كل الذين شملتهم الترقية، داعيا الجميع أن يكونوا في مستوى تلك الرتب خدمة للوطن والمواطن وتقديم خدمة أمنية وفق تطلعات المواطنين وترقية أداء المؤسسة الشرطية.

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إغلاق أكبر سوق أسبوعية بمدينة بجاية

ق. م

اتخذت الخميس مصالح ولاية بجاية قرار غلق أكبر سوق أسبوعية بالمدينة من أجل وضع حد للتجمعات جراء انتشار وباء كورونا، حسبما أعلنت عنه خلية الاتصال على مستوى مقر الولاية. وتشهد هذه السوق التي تقام مرتين في الأسبوع بأعالي مدينة “ايديمكو”، غير بعيد عن ساحة ملعب الوحدة الافريقية، توافد عشرات الآلاف من الأشخاص وبذلك فهي تشكل مكانا ملائما ومحتملا لانتشار الوباء الذي عرف في الآونة الأخيرة تزايدا “مقلقا”.

وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية الصحة والسكان بالولاية عن وجود قرابة 300 شخص حاليا بمختلف الهياكل الصحية بالولاية لتلقي العلاج ضد كوفيد-19. بينما يتخوف البعض بسبب عديد العوامل من التزايد المحتمل في عدد الحالات المصابة بالوباء، سيما بسبب التساهل لدى المواطنين في التقيد بإجراءات الوقاية من الجائحة.

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تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بالبليدة

سفيان. ع

أوقف عناصر أمن ولاية البليدة أفراد شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من 1400 قرص مهلوس، حسبما جاء يوم الخميس في بيان لهذا الجهاز الأمني. وأوضح ذات المصدر أن فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن الولاية تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الترويج للمخدرات، مكوّنة من خمسة أشخاص.

وأسفرت هذه العملية عن حجز أكثر من 1400 قرص مهلوس، منها أدوية أجنبية المنشأ ذات خصائص المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء متمثلة في بندقية صيد بحرية وسكين من الحجم الكبير. كما تم أيضا حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات، وفقا لذات المصدر، الذي أشار إلى تقديم جميع المشتبه فيهم الخمسة أمام العدالة.

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“مليار الوزارة” يلغم منظمة الناشرين.. ومرشحَان لمنصب الرئيس

زهية. م

تعقد الأحد المنظمة الوطنية للناشرين “لونال” جمعيتها الانتخابية لاختيار رئيس جديد للمنظمة. وهذا بعد أن تأجلت لعدة مرات بسبب الوضع الصحي الذي فرضته كورونا، وكذا بسبب عدم اكتمال النصاب على خلفية عدم تسديد بعض الأعضاء لاشتراكاتهم السنوية. وعليه، فإن القانون الداخلي للنقابة يمنعهم من الانتخاب.

ويأتي عقد اجتماع النقابة اليوم بعدما كان مقررا الأحد الماضي، وتم تأجيله بسبب عدم اكتمال النصاب على أساس أن اجتماع اليوم سيتم بمن حضر وتحت أي ظرف كان، بحسب مصدر من النقابة تحفظ عن ذكر اسمه، مؤكدا أن “النقابة يجب أن تستمر” خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعرفها قطاع الكتاب والنشر.

وتعيش النقابة حالة استقطاب بين جبهتين أو تيارين حول كيفية تسيير النقابة وخطها الافتتاحي، حيث يرى فريق بأن النقابة يجب أن تساير الوزارة وتعمل في الظل، بينما يرى الفريق الآخر بأن النقابة يجب أن تكون مطلبية وتسير في اتجاه تحقيق مصالح الناشرين وليس دورها مسايرة الوزارة. حالة الاستقطاب هذه خلقت فجوة وانشقاقا بين أعضاء النقابة التي لم تتمكن من جمع 15 عضوا، ينتخب المجلس بينما النقابة كانت في الجلسة التأسيسية قد جمعت في فندق الهيلتون 63 ناشرا، وانتهت الجمعية التأسيسية إلى جمع 45 ناشرا.

وتواجه النقابة غداة عقد جمعيتها العمومية رهان لم شمل الناشرين بعد تفريغها من الأعضاء، حيث عجزت النقابة اليوم عن جمع 15 عضوا لتشكيل المجلس الذي سيشكل بدوره المكتب المكون من تسعة أعضاء قبل انتخاب الرئيس.

ويعتقد البعض أن المنظمة عند إطلاقها في العهدة الأولى والثانية كانت تنظيم بحاجة للدعم وإرسائه كشريك حقيقي لهذا كان البعض يتهرب من المسؤولية التي صارت اليوم مطلوبة، خاصة بعد دخول ما يقارب المليارين لحساب النقابة كإعانة من الوزارة على خلفية المعرض الذي نظم مؤخرا بقصر المعارض، وهو القرار الذي اتخذته الوزيرة السابقة، بن دودة، التي وجهت الإعانة لفائدة الناشرين حيت تقرر تعويض النشارين في المعرض بـ50 في المائة. وهو القرار الذي لا يمكن أن يتخذه المكتب السابق بحكم استقالته بعد نهاية عهدة الانتخابية وينتظر أن ينظر فيه المكتب الجديد.

وبحكم عدم اكتمال النصاب وفق القانون الداخلي تبقى المنظمة معلقة ورهينة الفتاوى القانونية التي ينتظر أن يبت فيها الأعضاء 11 الذين لا يزالون فيها.

ويتنافس على رئاسية المنظمة كل من عبد الحليم صالحي ومهند الجهماني. وقد شكل ترشيح الجمهاني اعتراضا من طرف أعضاء المكتب القديم، الذين وجدوا أن الجنسية الأصلية للناشر لا تسمح له بهذا، لكنه قال إن الجنسية التي اكتسبها منذ السبعينيات تسمح له بالترشح حتى لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أنه ترشح للم الشمل ومحاولة إنقاذ النقابة من الانفجار والرئاسة لا تهمه، وفي حال وجد أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود سينسحب.

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معهد الفنون الدرامية يفتح باب الالتحاق بمختلف التخصصات الفنية

محمود بن شعبان

أعلنت إدارة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، لبرج الكيفان، عن فتح باب الترشح أمام الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، للالتحاق بأحد التخصصات الفنية ضمن نظام “ل.م.د”.

تتيح المسابقة التي ينظمها أكبر معهد للتكوين الفني في الجزائر فرصة الالتحاق بمختلف تخصصات مهن فنون العرض والفنون البصرية، على غرار فن الممثل، نقد مسرحي، سينوغرافيا والتقاط الصورة، بحسب ما أشار إليه الإعلان الذي نشرته إدارة المعهد على صفحتها الرسمية.

ويقترح المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري تكوينا لصالح الطلبة مدته ثلاث سنوات، وذلك ضمن نظام دراسي داخلي ونصف داخلي، كما حدد جملة من الشروط للالتحاق بمختلف التخصصات، أهمها أن يكون المترشح متحصلا على البكالوريا أو شهادة معادلة لها في جميع الشعب، بالنسبة لفرع التمثيل، أما تخصص التقاط الصورة، فيجب على المترشح أن يتحصل على البكالوريا أو شهادة معادلة لها في شعبة العلوم التجريبية، الرياضيات وتقني رياضيات، كما يجب ألا تتجاوز سن الطالب 30 سنة بالنسبة لجميع الفروع.

وتشمل مسابقة الالتحاق عدة اختبارات، أهمها امتحان كتابي في الثقافة العامة، بالإضافة إلى امتحان تطبيقي أو شفهي في التخصص، حيث يوجه طلبة فن التمثيل إلى مهنة التمثيل سواء في المسرح والسينما والتلفزيون، ويرتكز التكوين على دروس نظرية وتطبيقية مثل أداء الممثل والتعبير الجسدي، الرقص والإلقاء، الموسيقى، الدراما وتاريخ الفن. أما طلبة النقد المسرحي، فيوجهون إلى مهنة مستشارين ثقافيين سواء في المسرح، السينما والتلفزيون، ناهيك عن شغلهم المناصب ذاتها في الإدارة المركزية للثقافة، كمديريات الثقافة ودور الثقافة.

أما تخصص السينوغرافيا فيهدف إلى تكوين سينوغرافيين في المسرح، ومصممي الديكور في السينما والتلفزيون، إذ يكتسب الطالب معارف نظرية وتطبيقية تسمح له بتطوير مستواه الجمالي والفني للوصول به إلى درجة الإتقان في تصميم المناظر والملابس والديكورات للمسرح، والسينما والتلفزيون.

ويرتكز التكوين في المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري على دروس نظرية وتطبيقية كنظرية الدراما، تاريخ المسرح، تقنيات التحرير، تقنية التصوير والتركيب، تاريخ الفن، نظريات النقد وغيرها، كما يمنح المعهد تكوينا لنيل شهادة الماستر في الإخراج المسرحي، من خلال أربعة سداسيات على مدار عامين، حيث يهدف هذا المسلك إلى تكوين خريجين جامعيين مختصين في المسرح والسمعي البصري حاصلين على معارف علمية نظرية وميدانية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل لممارسة مهن العرض من مسرح وسينما كالتمثيل، التصوير، الكتابة والإخراج. وذلك استجابة للحاجيات الخاصة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي المتميز بالانفتاح في ميدان فنون العرض والسمعي البصري كالمسارح والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الجديدة.

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حريقان يتلفان 8 هكتار من الأشجار الغابية بتيسمسيلت

تسبب حريقان اندلعا مساء الجمعة بغابتين ببلديتي برج بونعامة والأزهرية (تيسمسيلت) في إتلاف 8 هكتار من الأشجار الغابية، حسبما أفادت به أمس السبت محافظة الغابات.

وأوضح ذات المصدر بأن الحريق الأول شب بغابة “سيدي اعمر” ببلدية برج بونعامة مما أدى إلى تضرر سبع هكتارات من أشجار البلوط الأخضر والعرعار

الشبيني فيما سجل الحريق الثاني على مستوى غابة “عين للو” ببلدية الأزهرية حيث أتى على 1 هكتار من أشجار البلوط الأخضر. وقد تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها

ليلة الجمعة علما بأن العملية قد دامت أكثر من خمس ساعات. وسمح تدخل الأعوان بإنقاذ “مساحات شاسعة” من الغابتين المذكورتين المتواجدتين بمنطقتين جبليتين تمتازان بتضاريس وعرة. وتم تجنيد لإطفاء الحريقين أزيد من 60 عونا من محافظة الغابات والحماية

المدنية وأكثر من 20 عاملا موسميا و50 مواطنا متطوعا فضلا على ست شاحنات إطفاء وسبع سيارات ذات صهريج إلى جانب تدخل الرتل المتنقل للحماية المدنية. يذكر أن محافظة الغابات للولاية قد سخرت بالتنسيق مع العديد من الهيئات في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات لموسم 2021 وسائل بشرية ومادية “هامة” منها تجنيد 14 فرقة متنقلة مع تسخير أكثر من 900 إطار وعون للتدخل من

الحماية المدنية وإدارة الغابات وتوفير سبع شاحنات ذات صهريج مخصصة لإخماد النيران وأربع سيارات نفعية مخصصة للتنقل والدوريات بالمناطق الغابية فضلا على 92 شاحنة وآلة تابعة لمصالح الحماية المدنية.

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جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران محمد بوضياف

3500 مقعد بيداغوجي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

يرتقب تخصيص زهاء 3.500 مقعد بيداغوجي بجامعة العلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف لوهران للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا برسم السنة الجامعية 2021-2022، حسبما علم من هذه المؤسسة للتعليم العالي.

وتم تخصيص هذا العدد من المقاعد البيداغوجية للحائزين على بكالوريا التي تم الاعلان عن نتائجها يوم الخميس وذلك في ستة ميادين و ستة شعب وطنية توفرها جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران محمد بوضياف، حسبما أبرزه الناطق الرسمي لهذه المؤسسة الجامعية معمر بودية. وفيما يخص السنة الجامعية المقبلة، ترتقب جامعة العلوم والتكنولوجيا إدراج

شعبة جديدة في التكوين “علم الأحياء الدقيقة التطبيقي”، حسبما أكده ذات المسؤول معلنا أنه نظرا للظرف الصحي الحالي سيتم للعام الثاني على التوالي تنظيم “أبواب مفتوحة” افتراضية انطلاقا من المنصة الرقمية للجامعة من 24 إلى 26 جويلية .

وستسمح الأبواب المفتوحة للزوار بالحصول على نظرة على الهياكل و الدعائم التعليمية في التعليم العالي بما فيها المكتبات و النظام الوطني للتوثيق عن بعد (اس أن دال أل) و مخابر البحث، حسبما ذكره المكلف بالإعلام على مستوى جامعة العلوم والتكنولوجيا . وتم إعداد برنامج التسجيل الأولي و النهائي يمتد على خمسة مراحل، بحيث تكون الأولى من 27 يوليو إلى 8 أوت للتسجيل الأولي عبر الانترنت وتأكيد التسجيل الأولي ومعالجة بطاقات الرغبات وإعلان النتائج، فيما ستخصص المرحلة الثانية من 9 إلى 16 أوت للمرشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار و المرحلة الثالثة من 4 إلى 6 سبتمبر للتسجيلات النهائية عن بعد والمرحلة الرابعة من 11 إلى 19 سبتمبر لمعالجة الحالات الخاصة على منصة “بروغرس” والخامسة افتتاح البوابة المتعلقة بالخدمات الجامعية، حسبما أشير إليه.

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والي غليزان يتخذ اجراءات ردعية لمحاصرة وباء كورونا

ناصر بلقاسم

أعلن والي ولاية غليزان عطالله مولاتي عن عدة قرارات وقائية في إطار تطبيق التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، في ظل ارتفاع حالات الإصابة التي تشهدها الولاية في ظل الوضعية الوبائية المقلقة بالولاية، بعد أن فاق عدد الأشخاص المصابين 131 حالة مؤكدة.

وأشار مولاتي في تصريح له، أن الأمر أصبح خطيرا في ظل تهاون المواطنين واستهتارهم بهذا الوباء القاتل، مما أدى إلى تحمل مسؤولياتنا يقول الوالي، بإصدار قرارات قد تضيق على بعض الانشطة، وفي هذا السياق أصدر المسؤول الأول في الولاية، قرارا يحمل رقم 1050 يلزم بتطبيق النظام الوقائي الصحي المعمول به، وشدد هذا القرار الذي تحوز الشروق نسخة منه، على إجبارية ارتداء الكمامات لكل الأشخاص بالأماكن العمومية والفضاءات التجارية وداخل جميع وسائل النقل الفردي والجماعي عبر تراب إقليم ولاية غليزان، كما حدد القرار الأنشطة المتعلقة بالمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وجعلها مقتصرة على البيع المحمول فقط، كما شدد على التقليل من التجمعات العمومية، أما فيما يتعلق بالمساجد، فقد أكد القرار على ضرورة ارتداء الكمامات من طرف المصلين داخل المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة عبر إقليم الولاية مع احترام البروتوكول الصحي المفروض من طرف وزارة الصحة في مجال القضاء ومحاربة انتشار فيروس كورونا، واحترام معايير التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات داخل المساجد، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم وضمانها بشكل منتظم ومستمر، وأشار القرار إلى أن كل المصالح العمومية ملزمة بتنفيذ هذا القرار من أمن ودرك وطنيين، والحماية المدنية وغيرها من المصالح، لضمان الاحترام الأمثل لتدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات القانونية الردعية.

ويأتي هذا القرار تزامنا وحملة التلقيح التي مازالت متواصلة عبر الفضاءات العمومية التي شرع فيها منذ شهر جوان المنصرم، وسط إقبال متزايد للمواطنين، بعدما أدركوا خطورة الوضع الوبائي وتزايد عدد الموتى الذين قضوا بسبب الوباء، إذ علمت الشروق من مصادر طبية أن أكثر من 5 آلاف شخص استفادوا من عملية التلقيح من مختلف الأعمار وحتى الشباب، كما جندت مصالح مديرية الصحة بالولاية جميع أطقمها الطبية لإنجاح حملة التلقيح، مع العلم أن مديرية الصحة بالولاية كانت قد استلمت منذ الشهر الماضي 18 ألف جرعة لقاح في انتظار وصول كميات أخرى، كما جددت مصالح المديرية دعوتها للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر وإتباع الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وتفادي التجمعات بالحفلات والأعراس التي تكثر في مثل هذه المناسبات.

وبالمناسبة نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومديرية الحماية المدنية، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا بمسجد النور بعد صلاة الجمعة لفائدة المصليين، حيث شهدت الحملة إقبالا كبيرا من قبل المصلين الذين استحسنوا هذه المبادرة، فيما ستعمم الحملة على باقي المؤسسات والفضاءات عبر البلديات.

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هلاك 03 شبان اختناقا بالغاز بصلامندر بمستغانم

ناصر بلقاسم

إهتز سكان منطقة الظهرة في ولاية غليزان، على وقع الفاجعة الأليمة التي ألمت بثلاثة شبان من خيرة أبناء المنطقة، بعدما توفوا اختناقا بغاز اوحادي الكربون ليلة الجمعة الماضية في حدود الساعة العاشرة و 10 دقائق، حسبما علمته الشروق من مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم، حيث ذكرت أن إسعافات الوحدة البحرية للحماية المدنية بالولاية، تلقت مكالمة هاتفية تفيد بتعرض 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 27 سنة ينحدرون من ولاية غليزان لاستنشاق غاز اوكسيد الكاربون المنبعث من جهاز مسخن ماء بمسكن يقع بعمارات الجوهرة ببلدية صلامندر بولاية مستغانم، ويتعلق الأمر بعبد القادر ولد هنية الساكن بحي الذيب بمازونة، زناتي ياسين، وبشير تقي الدين القاطن ببلدية سيدي أمحمد بن علي في ولاية غليزان، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية في العملية 04 سيارات إسعاف و 11 عون من مختلف الرتب، وحسب ذات المصدر فقد قام أعوان الحماية المدنية بإجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم، بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته شباب في مقتبل العمر كانوا يقضون عطلتهم ببلدية صلامندر الساحلية.

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ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في حادث مرور بمعسكر

قادة مزيلة

شهد الطريق الرابط بين بلديتي حسين وبوحنيفية في ولاية معسكر زوال أمس، حادث مرور مميت تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين واحدة من نوع إيبيزا تحمل ترقيم ولاية وهران كان على متنها خمسة أشخاص، والثانية من نوع شوفرولي تحمل ترقيم ولاية معسكر كان على متنها ثلاثة أفراد، حيث اصطدمتا وجها لوجه اعتبارا من أنهما كانت تسيران في اتجاه معاكس. الحادث أدى إلى وفاة امرأتين كانتا على متن إيبيزا وكذا سائق السيارة الثانية في مكان الحادث، بينما جرح أربعة آخرون كانوا ضمن ركاب المركبتين. وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية ونقلت المتوفين والجرحى لمصلحة الإستعجالات لمعسكر مع فتح تحقق من قبل عناصر الدرك الوطني.

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نسبة النجاح في البكالوريا بمستغانم تجاوزت 60٪

ف.س

بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا بولاية مستغانم خلال دورة جوان 2021 ب 62,89بالمائة، حيث تفاوتت النسب بين مختلف الشعب أين تفوق طلبة شعبة الرياضيات باكتساحهم النجاح بمعدل 84,10٪، فيما جاءت شعبة آداب ولغات أجنبية في الصف الثاني بنسبة نجاح فاقت 70 ٪، ثم التقني رياضي بنسبة 67,30٪ والعلوم التجريبية بنسبة نجاح لم تتجاوز 60٪، في حين تحصلت شعبة الآداب والفلسفة على نسبة 58,20٪، والتسيير والاقتصاد 51,10٪.

وفي ذات السياق فقد سجل نجاح 14 تلميذا بدرجة ممتاز وبمعدلات فاقت 18، وحسب ترتيب المؤسسات فقد نالت ثانوية الإخوة والي بدائرة عين النويصي المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 18,89 تحصل عليه التلميذ وحيون رائد عبد الرزاق.

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60 بالمائة نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بولاية سعيدة

ابن حمزة

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة 2021 بولاية سعيدة 60 بالمائة، وقد تحصلت التلميذة حميدي إيمان من ثانوية المجاهد المتوفي صغير عيسى ببلدية الرباحية، على المرتبة الأولى ولائيا، بأعلى معدل بتقدير ممتاز 18.70 في شعبة علوم تجريبية، ليحقق التلميذ حواسين محمد أمين المرتبة الثانية من نفس الثانوية ونفس الشعبة بتقدير ممتاز وبمعدل 18.39 لتحتل التلميذة قوراري أية من نفس الثانوية المرتبة الثالثة ولائيا بتقدير ممتاز بمعدل 18.22 في شعبة تقني رياضي هندسة مدنية، وعليه تكون ثانوية بن صغير عيسى قد حصدت المراتب الأولى في شهادة البكالوريا دورة 2021 بولاية سعيدة، كما احتلت ثانويات بوعمامة وابن السحنون الراشدي ومداني بوزيان وبوعناني جيلالي من بلدية سعيدة، وثانوية البشير الإبراهيمي ببالول، المراتب المتقدمة بمعدل 18.17 و17.92 وحسب متتبعي نتائج الامتحانات بولاية سعيدة، فقد اعتبرت النسبة المسجلة في امتحانات شهادة الابتدائي والمتوسط والباكالوريا، ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت سعيدة تحصد المراتب الأولى وطنيا.

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”داودي ابراهيم” يتحصل على أعلى معدل في البكالوريا بالوادي

بديع. ب

حقق التلميذ النابغة، ابراهيم داودي، معدل 18.14 في إمتحان شهادة البكالوريا لدورة 2021، شعبة هندسة كهربائية، التي درسها في ثانوية محمد العيد آل خليفة بمدينة الدبيلة بولاية الوادي، حيث عُرف عن النابغة ابراهيم، اجتهاده المتواصل في جميع المراحل الدراسية، بالأخص في سنوات التعليم الثانوي، حيث كانت نتائجه على تقل على معدل 18 فما فوق.

وكشف مدير ثانوية محمد العيد آل خليفة بالدبيلة، بشير خوازم، أن المعدل الذي حققه ابراهيم داودي، لم يسبقه له أحد منذ تأسيس الثانوية في ثمانينيات القرن الماضي، أين أرجع سر تفوق إبراهيم، للحضور الذهني، ودماثة أخلاقه وحسن تربيته، بالإضافة لمجهوداته الفردية التي ترتكز على المراجعة والإجتهاد في فهم الدروس وعدم الإغفال على أي صغيرة أو كبيرة، كما لم يسجل أي غياب على مدرا مساره الدراسي، كما لم يُهمل حتى دروس الدعم ضمن البرنامج الذي أعدته إدارة الثانوية، حيث كان تركيزه على جميع المواد سواء كانت المواد الأساسية أو المواد الثانوية، مؤكدا في ذات السياق، بأن حفظه لكتاب الله كاملا، كان له الأثر الأكبر في السكينة والراحة النفسية والثقة بالنفس، التي مكنته من اجتياز الإمتحانات بكل أريحية، وفي سياق آخر، أكد مدير الثانوية، بأن النتيجة التي تحصل عليها إبراهيم داودي، كانت متوقعة، بحكم أن نتائجه خلال الإمتحانات الفصلية لم تنزل على هذا المُعدل، بل كان يتوقع أن يتحصل على مُعدل أكبر من ذلك بحكم أن أسئلة إمتحان البكالوريا كانت سهلة بالنسبة له، ورغم ذلك لم يفوت المدير مدى افتخاره وسعادته بالنتيجة التي تحصل عليها النابغة ابراهيم، كما عبر عن آماله بأن يحذوا جميع التلاميذ حذو إبراهيم ويجتهدوا في دراستهم من أجل بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

من جانبه صرح المُتحصل على المرتبة الأولى على مستوى ولاية الوادي، بأنه لم يحسم خياره بخصوص رغبته الجامعية، سواء التخصص في الطب أو الإلتحاق بالمدرسة العليا للإعلام الألى، كما عرج على أن سر نجاحه هو التقرب من الله وطاعته لوالديه، مع العلم أن أباه إمام مسجد عثمان ابن عفان بالدبيلة، كما نصح جميع التلاميذ لاسيما المُقبلين على السنة النهائية للعام القادم وما بعدها بأن يضاعفوا مجهوداتهم وأن يدرسوا بجد وحزم وأن لا يهملوا أي مادة سواء كانت أساسية أو ثانوية، وما التوفيق إلا من الله.

وتجدر الإشارة، للتكريم الذي حظيت به صبيحة الأمس، بديوان الوالي، التلميذة ريان بن علي، المُتحصلة على مُعدل 17.96 في شعبة اللغات الأجنبية، على مستوى مقر الولاية، أين تم تكريمها من طرف والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المدنية والعسكرية، كونها من المتفوقين على المستوى الوطني في شعبتها، إذ ستحظى بتكريم رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة.

ورغم التفوق الفردي لعشرات التلاميذ بالولاية، ممن تحصلوا على معدلات تفوق 17 في شهادة البكالوريا لهذا الموسم، والبالغ عددهم 34 تلميذا، وتجاوز الولاية لعتبة 52 بالمئة من النسبة الإجمالية للناجحين، إلا أن ترتيب الولاية جاء في المرتبة 39 مما يدفع لبحث سبب هذا التراجع ومعالجته من أجل بعث الاهتمام بالدراسة وتحصيل العلم لدى التلاميذ وأوليائهم ومحيطهم الداخلي والخارجي.

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كفيفة تتصدر الناجحين في البكالوريا بثانويتها بالمشرية

محمدي عبد الحفيظ

لم يمنعها فقدان بصرها منذ ولادتها وغيابها عن الثانوية طيلة الفصل الأول من الموسم الدراسي المنقضي بسبب إصابتها بمرض في معدتها، واكتفائها باستدراك هذا الغياب الاضطراري، عن طريق تلقيها الدروس عبر اليوتيوب، من التفوق والنجاح في امتحان شهادة البكالوريا واعتلائها صدارة الناجحين بمعدل 12.48 شعبة لغات أجنبية (لغة اسبانية ) بثانوية ابن رشد، إنها بوعامر كلثوم التي تبلغ من العمر 18 سنة عامًا.

قالت كلثوم التي استقبلت الشروق اليومي بمنزلها العائلي الكائن بالقرب من ابتدائية محمدي الشيخ بالمشرية، بمعية أفراد أسرتها، بأنها تسلحت بالإرادة والمثابرة والعزيمة لخوض غمار امتحان البكالوريا لهذه السنة، والذي كان في ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا، فكانت الثمرة أنها تصدرت قائمة الناجحين بثانويتها العريقة ابن رشد، ليكون نجاحها ذو طعم خاص ..

وأردفت متحدثتنا قائلة: “لم تثن من عزيمتي وإصراري على النجاح لنيل هذه المرتبة المشرفة لي ولأسرتي، تداعيات الظرف الصحي الذي تعيشه بلادنا كباقي دول العالم، وابتعادي عن الثانوية بسبب إصابتي بوعكة صحية ألزمتني البقاء بالمنزل لمدة طويلة من فترة الفصل الدراسي الأول، وبالتالي غيابي عن الدروس، بل عمدت إلى تنظيم وقتي لاستدراك دروسي التي لم أحضرها عن طريق تقنية اليوتيوب “.

وأضافت المعنية أنها حرصت على التحضير للبكالوريا منذ مطلع السنة الدراسية لتفادي تراكم الدروس، وأن تحقيق هذه النتيجة هي ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة في الدراسة، بدءا من الطور الابتدائي إلى المتوسط بمدرسة صغار المكفوفين، إلى غاية إحراز شهادة البكالوريا لسنة 2021 موضحة أنها تحصلت على معدل 13.65 في الفصل الأول رغم غيابها الطويل في أغلب فتراته، واحتلت المرتبة الأولى خلال نتائج الفصل الثاني لمستوى الثالثة الثانوي بمعدل يفوق 14، مؤكدة في ذات السياق بأنها عرفت معنى النجاح على الرغم من الصعوبات التي واجهتها، ولم تستسلم بسهولة لهذا الأمر، ولم تكن عيونها توقفها عن تحقيق حلمها .

وأشارت كلثوم أنها تتمنى ألا تشعر بالشفقة من أحد، ولكنها تحب أن تسمع كلمات تشجيع ترفع من عزيمتها ومعنوياتها باستمرار .

ولم تفوت كلثوم الفرصة لتفيدنا بأنها تمكنت من حفظ كتاب الله عز وجل كاملا في ظرف عام ونصف بمنزلها العائلي، وانتهزت كلثوم بوعامر الطالبة الكفيفة المناسبة كذلك لتقول: أزف عبر جريدة الشروق اليومي “تحية إجلال وتقدير لكل الأساتذة والإداريين والتلميذات الذين ساعدوني وكان لهم دور أيضا في تحقيق نجاحي هذا” معربة عن رغبتها في إتمام دراستها الجامعية في تخصص الترجمة، وبشأن كيفية تلقيها لخبر نجاحها، تقول كلثوم صاحبة التحدي: “لقد زف لي ولكامل أسرتي هذا الخبر السعيد شقيقي عبد القادر الطالب الجامعي عبر هاتفه، وأعلمنا بنجاح كلثوم بمعدل 12.48”

وفي ختام حديثها لنا، هنأت كلثوم كل الناجحين ودعت المتعثرين ممن لم يسعفهم الحظ في هذه السنة إلى بذل المزيد من الجهد والتحلي بالإرادة والإصرار والعزيمة لتحقيق النجاح العام المقبل. جدير بالإشارة أن كلثوم تنحدر من عائلة فقيرة معسورة الحال، ولا دخل لها ولها 04 أخوات كفيفات من بينهن واحدة ستكون على موعد اجتياز امتحان شهادة البكالوريا العام المقبل .

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أنفال قريشي تحتل صدارة الناجحين بتيسمسيلت

ع.تباق

حققت النابغة، قريشي انفال، من ثانوية سعد دحلب ببلدية العيون في ولاية تيسمسيلت، الريادة محليا في شهادة النجاح الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا دورة 2021، بحصولها على معدل 18.74، في شعبة تقني رياضي هندسة ميكانيكية.

تحقيق مثل هذه النتيجة يقول أحد الأساتذة ليس أمرا جديدا أو مفاجئا لأنفال وعائلتها المتواضعة، كيف لا وهي التي كانت دائما في صفوف التلاميذ الأوائل طيلة مشوارها الدراسي، في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذلك، تعتمد انفال على نفسها في مراجعة الدروس من دون أن تعول على حصص الدعم التي يلجأ إليها الطلبة في مثل هكذا امتحانات.

يمثل معدل 18.74، أعلى معدل في شهادة البكالوريا لسنة 2021، في ولاية تيسمسيلت، التي احتلت هذا العام ريادة الترتيب وطنيا بنسبة نجاح قدرت بـ 65.41، بالمائة، إذ نجح 2434 طالب متمدرس منهم 1661 إناث، من مجموع 3721، طالبا حاضر منهم 2287، إناث، في امتحان شهادة البكالوريا، هذا وقد تحصل 10 طلبة على معدل 18 فما فوق، و 47 طالبا تحصلوا على معدل 17 فما فوق، فيما تحصل نحو 64 طالبا على معدل 16 فما فوق، وتأتي هذه النتائج، حسب القائمين على شؤون القطاع نتيجة تضافر جهود الأسرة التربوية من أساتذة وإداريين وشركاء اجتماعيين، إلى جانب المرافقة المستمرة للأولياء، وكذا الاستقرار الذي عرفه قطاع التربية بالولاية مؤخرا، رغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي ميز العام الدراسي الحالي، بسبب جائحة كورونا.

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تدشين مقرين جديدين للأمن في معسكر

قادة مزيلة

قال المفتش الجهوي لشرطة الغرب بن عيني مصطفى، إن المديرية العامة للأمن الوطني وبقدر اهتمامها بالجانب المهني، فهي لا تغفل الجانب الإجتماعي للشرطة، وهو ما تم من خلال حصولها على حصص للسكن من مختلف الصيغ لفائدة أفرادها. جاء ذلك خلال مراسيم تسليم مقررات استفادة وتسليم رمزي لمفاتيح سكنات شبه ترقوية لفائدة 120 شرطيا مستفيدا ضمن برنامج 186 وحدة، حيث حصلت مصالح أمن ولاية معسكر على حصة قوامها 1600 وحدة سكنية لفائدة منتسبيها.

المسؤول ولدى زيارته لولاية معسكر بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الشرطة الجزائرية، قام رفقة السلطات الولائية بتدشين مقر للأمن الحضري الأول ببلدية وادي الأبطال يستفيد من خدماته 3800 نسمة حاليا، في انتظار ازدياد الكثافة السكانية، حيث تعرف الجهة توسعا عمرانيا كبيرا وتبلغ التغطية الأمية شرطي واحد لكل 118 مواطن.

أما بحي مدبر بعاصمة الولاية، فتم تدشين مقر للأمن الحضري العاشر الذي يستفيد من خدماته تسعة آلاف نسمة، ويقدر معدل التغطية الأمنية به شرطي لكل 260 مواطن. هذه المقرات قال عنها المفتش الجهوي لشرطة الغرب، إنها جاءت لتلبي طلب المواطنين في توفير الأمن، إذ بوجود هذه المقرات سينخفض معدل الجريمة. وأمر المفتش الجهوي للغرب مسؤولي المقرات الجديدة بتنظيم أبواب مفتوحة على الشرطة للتعريف بمهامها وطرق عملها ولتقريب المواطن من الشرطة وجعله شريكا فعالا في المعادلة الأمنية.

هذا وتم تدشين سبعة مراقد جديدة بسعة 60 سريرا لفائدة منتسبي الشرطة بفرقة التدخل. كما دعا المسؤول لاستغلال الإمكانات والتجهيزات التي وضعتها الدولة من أجل التحول إلى الرقمنة والتكنولوجيا في الإدارة الشرطية.

وعلى صعيد آخر، أوصى السيد بن عيني بضرورة التحلي بإجراءات البروتوكول الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا الذي تعرف أرقامه تصاعدا كبيرا في الأيام الأخيرة، ملمحا للصرامة التي تعتمدها الشرطة في الفترة الأخيرة من أجل فرض تطبيق إجراءات الوقاية التي هي في النهاية تصب في فائدة المواطن على حد قوله.

كما أوصى بتوخي الحذر من حوادث الطرقات التي ارتفعت هي الأخرى أرقامها مؤخرا بمناسبة دخول فصل الصيف.

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حبس سارقي 73 رأس غنم قبل العيد

أحمد قرطي

أطاح أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بعصابة سطت على قطيع من الماشية، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، تتكون من 4 أشخاص، وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة.

واستنادًا إلى ذات المتحدث، فإنه في اليوم الموالي للحادثة، تم ضبط المشتبه فيه بصدد التوجه خارج إقليم الولاية على متن شاحنة محملة بالماشية نحو إحدى الولايات، وبتكثيف عنصر الاستعلام تم تتبع الشاحنة من قبل بعض أقارب الضحية، حيث تم التنقل إلى غاية ولاية عين الدفلى وبمراقبتها داخل السوق تم التأكد من الماشية المسروقة من قبل صاحبها، ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني في عين الدفلى التي تدخلت على الفور بمساعدة بعض المواطنين، ومنه إيقاف أحد المشتبه فيهم واسترجاع 47 رأسا، كما تم الاتصال بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، التي واصلت التحقيق في القضية، ومنه الإطاحة بباقي أفراد العصابة التي تتشكل من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 إلى 69 سنة مع حجز مركبة من نوع بيجو 404 مغطاة.

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327 حادث مرور في المدن خلال أسبوع

ق. و

سجلت مصالح الأمن الوطني 327 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى19 جويلية 2021، أسفر عنه وفاة 13 شخصا وجرح 363 آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-37)حادثا، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ(-113)جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

—

327 حادث مرور في المدن خلال أسبوع

ق. و

سجلت مصالح الأمن الوطني 327 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى19 جويلية 2021، أسفر عنه وفاة 13 شخصا وجرح 363 آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-37)حادثا، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ(-113)جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.