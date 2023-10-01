أخبار الجزائر ليوم الأحد 01 أكتوبر 2023

فقدان تسعة "حرّاقة" وإنقاذ سبعة بساحل سكيكدة، شاب يقتل أخاه بتيارت بعد جلسة رقية

مسافرون يحتجون أمام مؤسسة النقل البحري بوهران

سيد احمد فلاحي

احتج صباح الأحد عشرات المسافرين القادمين من وهران وولايات مجاورة، أمام مقر المؤسسة الوطنية للنقل البحري، تنديدا بإلغاء الرحلة التي كانت مقررة بتاريخ 30 سبتمبر، والمتوجهة إلى مدينة مرسيليا، من دون تقديم البديل، ما أدخل المواطنين في حالة هستيرية، خاصة من كان مرتبطا بمواعيد عمل أو علاج، وهو ما جعلهم يتجمعون أمام الوكالة، مطالبين بتفسيرات حول هذا الإلغاء الذي أضر بمصالحهم كثيرا حسب تصريح المحتجين.

وفي سياق الموضوع، أكد أحد المسافرين، وهو خمسيني مصاب بداء القصور الكلوي، تعذر عليه الالتحاق بطبيبه ليعاين حالته، بسبب إلغاء الرحلة من دون سابق إنذار، ومن دون تقديم البدائل، أنه انهار نفسيا، ولم يتمالك نفسه، حيث ذرف الدموع أمام الجميع، مواطن آخر مقيم بفرنسا، جاء إلى الجزائر في زيارة عائلية، لكنه تفاجأ في الأخير بهذا القرار الذي أفسد فرحته باللقاء الأسري، وجعله يضيع مواعيد عمل هامة كانت منتظرة مع بداية أكتوبر، ما ألحق به عدة خسائر مادية يقول المتحدث، الذي تساءل عن سبب هذا الإلغاء الذي لن يخدم أي طرف، سواء المسافرين أو حتى وكالة السفر ومؤسسة النقل البحري التي ستفقد زبائن، فكيف يتم التلاعب بمصلحة البلاد بهذه الطريقة الغريبة أمام صمت المسؤولين حسب تعبير المواطن.

في مقابل ذلك، أرجع المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السيد طواهرية، سبب هذا الإلغاء إلى المرحلة الانتقالية التي تعرفها كل الإدارات الجزائرية، بعد نقلها إلى الرقمنة، “وهو ما سيأخذ بعض الوقت من أجل الحصول على منصة معلومات رقمية، بوسع أي مسافر الاطلاع على كل المواعيد والمعلومات من بيته، وحتى قضية شراء تذكرة السفر من دون التنقل إلى الوكالة، في خطوة حسنة للتخلص من الظواهر السلبية التي عششت طويلا في الإدارات، والقضاء بصفة نهائية على التعامل المباشر مع الزبائن، وما صاحبه من بروز مشاكل مثل البيروقراطية وعقلية البن عميست، وبيع التذاكر والمقاعد فوق الرؤوس”. وأضاف طواهرية في تصريح لـ”الشروق”، أن الأمر “سوف لن يأخذ وقتا طويلا، لتطل الوكالة على زبائنها بحلة جديدة وعقلية متطورة”، وأشار إلى أن الشركة “عرضت بدائل على مسافريها مثل نقلهم عبر إسبانيا، وهناك من قبل الفكرة في حين هناك من قرر الانتظار”.

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تفكيك شبكة إجرامية دولية للمهلوسات يقودها مغربي

ع. ع

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة، الأسبوع المنصرم، حدّا لنشاط شبكة إجرامية دولية منظمة، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، تتكون من 05 عناصر يقودها مغربي متواجد في الخارج، وفق ما أورده، الأحد، بيان، للمدرية العامة للأمن الوطني.

ومكنت التحريات التي باشرتها ذات المصلحة من توقيف شخصين، أحدهما من جنسية ليبية يقيم بالمغرب، وضبط 387555 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” أجنبية الصنع، يضيف المصدر.

وإثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتبسة، الأحد، عن جناية استيراد، حيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما يتواجد 03 عناصر من الشبكة خارج الوطن.

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الصالون الدولي الـ13 للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل بوهران

ف. ع

يحتضن مركز الاتفاقيات بوهران، اعتبارا من الاثنين وإلى غاية الأربعاء، الصالون الدولي الـ13 للانتقال الطاقوي وطاقات المستقبل (إيرا 2023).

وذكر المنظمون، في بيان صحفي، أن هذا الصالون يعتبر واجهة للفاعلين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب تتيح لهم التعرف كل سنة على واقع وآفاق الدمج الطاقوي بالجزائر.

وأفاد المصدر أنّ “الصالون سيستضيف كعادته منذ 2021 مهنيي القطاع وفاعلين اقتصاديين من داخل وخارج الوطن وكبريات المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الانتقال الطاقوي على غرار مجمع سوناطراك ومجمع سونلغاز وجيكا وزرقون للطاقة الخضراء، إضافة إلى مراكز البحث على غرار مركز تطوير الطاقات المتجددة”.

وتعرف التظاهرة، مشاركة شركات من الصين وايطاليا وألمانيا، ويُنتظر تنظيم برنامج ثري من المحاضرات على هامش المعرض تتناول مواضيع مختلفة مثل “الطاقات المتجددة في الجزائر: واقع وآفاق”، و”التحول الطاقوي في سوناطراك” و”آفاق تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر” و”الأمن الطاقوي في الجزائر: رهانات واستراتيجيات وآفاق”.

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عمل جزائري نيجيري لحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي

ق. و

أكدت سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية بالجزائر، عائشة محمد قاربا، الأحد بتيبازة أن بلادها والجزائر تسعيان للعمل المشترك من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة التغيير المناخي.

وعلى هامش مبادرة نظمتها سفارة نيجيريا بالجزائر بالتنسيق مع المديرية العامة لمحافظة الغابات، تمثلت في غرس 100 شجرة بجبل شنوة بولاية تيبازة (75 غرب الجزائر العاصمة) بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ63 لاستقلال نيجيريا، أوضحت السفيرة أن المبادرة “الرمزية”، تمثل “عينة لتعزيز العمل والنمو والمسؤولية الجماعية لحماية العالم الطبيعي كالتزام مشترك بين البلدين من خلال العمل جنبا إلى جنب لمكافحة التغيير المناخي واستنزاف مواردنا الثمينة”.

وأضافت محمد قاربا أن المبادرة تأتي “لتكريم نيجيريا والجزائر من خلال الاعتراف بأهمية الأشجار والحاجة الملحة لاستعادة وتوسيع البيئة الطبيعية وهو استثمار في مستقبل مستدام حيث تزدهر الطبيعة والإنسانية في وئام”.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لإفريقيا بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سلمى مليكة حدادي، أن الجزائر تتبنى “مقاربة وطنية شاملة لحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة منسجمة مع المقاربات العالمية والقارية والجهوية”.

كما جددت حدادي حرص السلطات العليا للجزائر مع نظيرتها النيجيرية على تعزيز التعاون التاريخي بين البلدين، مشددة على أن الجزائر تسعى جاهدة إلى إعطاء الاستدامة المطلوبة للديناميكية الإيجابية التي تميز قطاعاتنا الاستراتيجية الثنائية الممتازة مثل الطاقة والنقل والألياف البصرية والتعليم، لتجسيد التطلعات والطموحات المشتركة بصفة ملموسة”.

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سيول جارفة بجانت ولا خسائر

ب.طواهرية

سجل جريان عديد الأودية، بعد الأمطار التي سقطت أمسية السبت، على مناطق بجنوب وغرب ولاية جانت، وعاش سكان تادانت أمسية السبت أجواء مختلفة بسيلان الأودية المحيطة بالقرية، فيما عرفت وديان أخرى على غرار واد امايس جنوب شرقي جانت، سيولا اجتاحت المنطقة، حيث أعاقت السيول سير المركبات لبعض الوقت على مستوى الطريق الوطني رقم 3أ الرابط بين مدينة جانت ومنطقة تين الكوم الحدودية، واستبشر سكان تلك المناطق بهذه السيول التي تأتي بعد فترة طويلة من الجفاف الذي قضى على الغطاء النباتي على مدار أكثر من ثلاث سنوات من الجفاف. فيما أصبح سكان قرية تادانت جنوب غربي جانت مهددين بالجفاف لولا هذه السيول التي ستبدد جزئيا مخاوف الساكنة في حياتهم ومواشيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الأول.

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توقيف عنصرين مرتبطين بتنظيم إرهابي ناشط في الخارج

سعيدة. م

أفادت مصادر “الشروق” أن وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل ببومرداس، أصدر مؤخرا أمرا بإيداع شابين رهن الحبس المؤقت، في انتظار تحويلهما على المحاكمة، بعد اتهامهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ناشط داخل وخارج الوطن، مع حيازتهما مناشير تحريضية.

القضية حسب مصدرنا تعود لنهاية الأسبوع المنصرم، لما تمكنت مصالح أمن دائرة الاختصاص من توقيف سيارة مشتبه فيها في حاجز أمني بمنطقة جنات، قام عناصرها بتفتيش الراكبين ويتعلق الأمر بمتهم قضية الحال وشريكه، حيث ضبطت بحوزتهما 14 هاتفا بدون فواتير، مع جهاز كمبيوتر وقطعتين من المخدرات (قنب هندي)، حيث تم تحويلهما للتحقيق حول قضية الهواتف والمخدرات، إلا أن التحقيقات أخذت مجرى آخر، بعد أن عثرت ذات المصالح على وثائق وملفات مشيدة بأعمال إرهابية، كما اكتشفت اتصالات مع أشخاص متطرفين خارج الوطن. كما اطلع المحقّقون، على مراسلات الكترونية، تؤكد تورطهم مع العناصر المذكورة، جرت على وجه الخصوص بواسطة “تويتر”، و”تلغرام”.

وأحيل الموقوفان على التحقيق، حيث اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما، والمتمثلة في التعامل مع تنظيم إرهابي والعمل لصالحه منذ أزيد من سنة، بالاشتراك، مع عنصر فار، ينحدر من منطقتهما، كان وراء تجنيدهما في التنظيم، الذي ينشط في عدد من الدول التي تعيش اضطرابات سياسية. وقد وعدهما ذلك العنصر بتمكينهما من جوازات سفر مزورة، وتهريبهما إلى خارج الوطن.

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انطلاق وشيك لأشغال الخط السككي غار جبيلات – تندوف

ب. يعقوب

كشف، مساء السبت، والي تندوف الجديد دحو مصطفى، أن عملية التحضير التقني، للانطلاق الفعلي لمشروع خط السكة الحديدية الذي يربط العملاق المنجمي غار جبيلات ببشار مرورا على تندوف، على وشك الانتهاء.

وأكد والي تندوف خلال زيارة ميدانية قادته إلى مشروع ربط غار جبيلات بتندوف، بحضور مدير الأشغال العمومية، رئيس المشروع، ممثلا عن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”، في تصريحات، نقلتها الصفحة الرسمية للولاية، أن عملية التحضير التقني لهذا المشروع، من المقرر جدا أن تنطلق أشغاله فعليا في غضون الأيام القليلة القادمة، محددا ذلك بالأسبوع الثاني من الشهر الجديد.

وتلقى الوالي دحو، شروحات بخصوص الخط المنجمي الواعد، الذي يربط كما هو معلوم بين غار جبيلات وتندوف ومنها إلى بشار ووصولا إلى ميناء أرزيو، لتصدير منتجات خام الحديد إلى الخارج. ويمر هذا الخط السككي عبر ثلاث ولايات هي بشار، بني عباس وتندوف. وستكون لها ثلاث محطات توقف داخل إقليم ولاية تندوف، الأولى على بعد 330 م جنوب قرية حاسي خبي، الثانية ببلدية أم العسل، فيما ستكون المحطة الثالثة شرق مدينة تندوف.

وسيكون القطار، مخصصا لنقل الأشخاص، البضائع وخامات الحديد، وسيكون متطورا وحديثا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أمر بمراعاة النوعية في الإنجاز، طبقا لمعايير علمية وتكنولوجية في تجسيد هذا النوع، من المشاريع، التي تمثل خيارا “استراتيجيا” لتنويع الموارد المالية خارج المحروقات، فضلا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للولاية واستحداث مناصب الشغل، ما سيساهم كذلك في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج المادة الأولية وكذا تقليص فاتورة الاستيراد.

في ذات السياق، أسدى والي تندوف، توجيهات إلى المصالح القائمة على المشروع، بإتمام عملية التحضير التقني، تحضيرا للبدء الفعلي لأشغال الخط السككي في وقته المحدد. كما شدَّد على ضرورة متابعة ومرافقة الإنجاز والتسريع من وتيرة وضع مختلف التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية، قبل انطلاق أشغال المشروع النهضوي، الذي سيمهد للمرحلة الثانية التي تلي بدء استغلال المنجم، لتوفير أكثر من 50 مليون طن من خامات الحديد وذلك بعد إنشاء السكة الحديدية في 2026.

ويكمن الرهان الأول من وراء استغلال منجم غار جبيلات، في توفير المادة الأولية لخام الحديد، والتي تستوردها الجزائر سنويًا بنحو مليار دولار لتزويد مصانعها في بلارة بجيجل وبطيوة شرق وهران.

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بوفاة حسان بوقرو.. البويرة تفقد أحد أعمدة العمل الخيري

أحسن حراش

فقدت البويرة، الأسبوع الفارط، أحد أعمدتها ورجالها الصلاح المدعو بوقرو حسان عن عمر يناهز الـ64 سنة بعد صراع مع المرض، وهو الرجل المعروف على مستوى عرش آث يعلى والمنطقة ككل بانخراطه في العمل الجمعوي والخيري وخدمة السكان، لاسيما من خلال حملات “الوزيعة”.

ويعتبر عمي حسان، كما يحب أن يلقبه البعض، من أعمدة العمل الجمعوي بالمنطقة، وهو من مواليد سنة 1959 ببشلول، حيث زاول دراسته بأمشدالة، وانخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي كتقني في الطيران لمدة 10 سنوات، ليتفرغ بعدها للتجارة لمدة 25 سنة، وانتخب لعهدتين متتاليتين كنائب للمجلس الشعبي البلدي لبشلول، كان فيها محبا للناس ومعروفا بابتسامته الدائمة.

غير أن البصمة التي تركها وسط سكان المنطقة بمختلف أطيافهم هي حبه للخير ومساعدته لهم، حيث انخرط في إطار العمل الجمعوي والخيري المحلي وكان معروفا بإسهاماته، من خلال تنظيم حملات “الوزيعة” باستمرار، كما أنه عرف بمساهمته في الصلح بين الناس وتوجيه النصائح للجميع دون استثناء، وقد ووري الثرى بالمقبرة المحلية بحضور السلطات المحلية والولائية.

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مدير ابتدائية مهدّد بالحبس بسبب صفقة للمستلزمات المدرسية!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأحد، مدير ابتدائية ببلدية باب الزوار، بشرق العاصمة، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة رفقة مورد وممون للأدوات المدرسية، عقب اتهامهما بالاستيلاء على مبلغ مالي يخص صفقة لاقتناء المستلزمات المدرسية وجّهتها مصالح البلدية لعدة مدارس تابعة لإقليمها.

تفاصيل القضية، حسب مجريات المحاكمة، انطلقت من شكوى تقدّمت بها مصالح بلدية باب الزوار بخصوص مصير غلاف مالي يخص صفقة أبرمتها الأخيرة لصالح مدارس الطور الأول، لاقتناء أدوات ومستلزمات خاصة، ومتابعة مدير ابتدائية بتهمة الاستيلاء على المبلغ المقدّر بـ13 مليون سنتيم بالتواطؤ مع المورد المكلف بتزويدها بالسلع، وحسب الشكوى، فقد وجّهت أصابع الاتهام للمدير الذي طلب منحه المبلغ نقدا من المموّن بدلا من السلع التي تم اقتناؤها بموجب طلبية خاصة بعد إعلان البلدية عن الصفقة، وهو ما تم على مستوى باقي المدارس الابتدائية بالبلدية المذكورة، ودون احترام الإجراءات المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية.

بالمقابل، وخلال مثول المتهمين أمام المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، صرح مدير المدرسة، أنه قام بطلب المبلغ نقدا احتجاجا على نوعية الأدوات المدرسية التي توردها المصالح البلدية لجميع المدارس، مقارنة بأسعارها المرتفعة، مضيفا أنه تلقى عدة شكاوى من الأساتذة بخصوص نوعية الورق وغيرها من المستلزمات بعد استعمالها، كما أن أغلب الأدوات التي تصلهم ذات نوعية رديئة جدا، ونفى المتهم الأول، على لسان الدفاع، وجود أي نية إجرامية ناجمة عن تصرفه، قائلا إنه حاول الحصول على المبلغ لاقتناء أدوات بنوعية جيّدة وبأسعار أقل وبذل قصارى جهده لتسيير الميزانية المخصصة للمدارس، كما تواصل مع مصالح البلدية وأبلغهم بوجود خلل في الفواتير، بحكم نوعية السلع مقارنة بالأسعار وتضخيمها من قبل الموردين.

وتابع المتهم مشيرا إلى أن الميزانية المخصّصة للمدارس، حسبه، تقدّر بـ26 مليون في حين أنهم تسلموا 13 مليون سنتيم، وأكد أن المبلغ قام بتسييره عن طريق المقتصد وسلّم وصولات بحجم المقتنيات للمصالح البلدية، ونوّه الدفاع أن موكله لم يحضر بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ولا علاقة له بالصفقة وطريقة إبرامها، مطالبا إفادته بالبراءة من روابط التهم الموجّهة له، بحكم مسيرته المهنية التي امتدت لأزيد من 30 سنة كمعلم ثم كمدير.

والتمس وكيل الجمهورية، بعد سماع أقوال المتهمين وإنكارهم لوقائع ملف الحال، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، وتأسّست بالمقابل، مصالح بلدية باب الزوار طرفا مدنيا بالملف والمطالبة بتعويض 500 ألف دج لكلا المتهمين.

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ثقمونت عزوز.. القرية الأكثر “إنجابا” للأطباء في الجزائر

تتبوأ قرية تقمونت عزوز في بني دوالة بولاية تيزي وزو، الصدارة الجزائرية وقد تكون الدولية من حيث عدد الأطباء الذين أنجبتهم، قياسا بعدد سكانها، حيث تحصي ما لا يقل عن 390 طبيب ما بين عام ومختص، من دون احتساب طلبة الصيدلة والطب المتواجدين في الكليات حاليا، في ظاهرة فريدة من نوعها، جعلت القرية تدون اليوم جانبا من جوانبها اللامعة وتحصي عدد ابنائها من الأطباء بعد ما أصبحت المهنة متوارثة عبر الأجيال لدى عائلات كاملة.

“ثقمونت عزوز” أو مشتلة الأطباء في ولاية تيزي وزو، جذبت الأنظار إليها في الأشهر الأخيرة بعد ما ذاع صيتها حول العالم بعدد الأطباء الذين أنجبتهم منطقة لا تتعدى كونها اليوم قرية صغيرة بين سفوح جبال منطقة القبائل، إلا أنها قدمت للمنظومة الصحية، كوكبة من خيرة الأطباء والمختصين، بعد ما أصبح الطب مهنة متوارثة بين أجيال عائلات بأكملها ولعقود من الزمن، منهم من يزاول مهنته داخل الوطن وخارجه وآخرون في تيزي وزو وولايات اخرى، على غرار وهران، قسنطينة، الجزائر العاصمة، والكثير استقروا في المهجر ولمع نجمهم في المجال.

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لجنة خاصة لإحصاء الأطباء ومواقع نشاطهم

رانية. م

تسعى المنطقة اليوم وعبر عمل تطوعي يقوم به السيد “سليمان علام” رئيس بلدية سابق لآيت محمود ومتقاعد من سلك التكوين المهني بالتنسيق مع أحد الشباب، لإعداد قائمة الأطباء الذين أنجبتهم القرية منذ 1952 إلى غاية اليوم، لتدخل بها القرية موسوعة غنيس للأرقام القياسية، دفعنا للبحث عن سر أجيال من الأطباء من دون احتساب طلبة الصيدلة والطب المتواجدين في الكليات حاليا، حيث التقينا السيد “سليمان علام” الذي عاد بنا في رحلة عبر الزمن، تروي حكاية القرية مع التعليم وقهر الجهل، حيث لا يقتصر لمعان أبنائها عن مجال الطب فقط، فهي أنجبت أيضا عشرات الكتاب والأدباء من ضمنهم مولود فرعون، الفنانين مثل مليكة دومران، إطارات ورجال مال وأعمال بينهم يسعد ربراب، من دون نسيان نضالها التاريخي اللامع فهي من إحدى القرى التي عانت ويلات الاستعمار، وغذت الثورة المجيدة بخيرة أبنائها الذين استشهد الكثير منهم في ميدان الشرف.

قصة ثقمونت عزوز بآيت محمود في بني دوالة، مع التعليم، بدات سنة 1875 حين التحق أطفال القرية بمدرسة فُتحت هناك لتنجب القرية سنة 1897 أول معلم لها وحول إلى الأربعاء ناث ايراثن للتدريس، وهو بوعيبد سعيد وخلال نهاية القرن الـ19 وبداية القرن 20 أحصت القرية ما لا يقل عن 12 معلما، وتمكنوا هم من تكوين أجيال كاملة من المتعلمين في مختلف المجالات.

وعميدة أطباء ثقمونت عزوز هي الدكتورة ويزة املال التي التحقت بكلية الطب بفرنسا سنة 1952 ومعها بدأت رحلة القرية مع الطب لتحصي اليوم أكثر من 390 طبيب منحدر منها، يمارسون مهامهم في مختلف بقاع الأرض، حيث توقفت القائمة حسب ذات المتحدث في السنة الجارية، متضمنة الأشخاص المتحصلين على شهادتهم في المجال والممارسين للطب.

“ثقمونت عزوز، قرية، بلدية وتاريخ” عنوان كتاب ينتظر ان يصدر قريبا للكاتب سليمان علام حول تاريخ وأعلام القرية، من شهداء، فنانين، أطباء، أدباء من أبناء ثقمونت عزوز، إلى جانب تاريخها وتأسيسها، حيث كانت سنة 1876 اكبر قرية على مستوى منطقة القبائل بإحصائها ما لا يقل عن 1300 نسمة حينها.

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فقدان تسعة “حرّاقة” وإنقاذ سبعة بساحل سكيكدة

إ.بوشليق

تمكّنت، ليلة السبت إلى الأحد، قوات خفر السواحل لوحدة القل، ومصالح الحماية المدنية بسكيكدة، من إنقاذ 7 أشخاص من موت محقق، يقطنون في ولايات: سكيكدة، جيجل، وقسنطينة، أعمارهم تتراوح ما بين 31 و42 سنة، من عرض مياه البحر، وبالضبط قبالة رأس بوقارون، بدائرة القل، بغرب الولاية، بعد انقلاب القارب الذي كان على متنه 16 فردا، وهم بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية، مستغلين حالة الطقس المعتدل وهدوء البحر، حيث تمكّنت ذات المصالح من إنقاذ سبعة شباب منهم من موت محقق، فيما لا يزال البحث متواصلا عن تسعة أشخاص آخرين، هم في عداد المفقودين.

وحسب ما أكدته مصادر لـ”الشروق اليومي”، فإن إنقاذ الشباب السبعة ونقلهم إلى مستشفى “عبد القادر نطور” لتلقي العلاج، تطلب وقتا طويلا وإمكانيات كبيرة، في الوقت الذي بقي فيه مصير التسعة الباقين غير معروف، بعدما انقلب القارب الذي كانوا على متنه، نتيجة صغر حجمه، بحسب ذات المصادر.

وأكد شقيق أحد المفقودين، وهو من ولاية سكيكدة، بأن شقيقه البالغ من العمر 32 سنة وهو بطّال، كان يقول في الفترة الأخيرة بأنه سيقوم بمحاول للهجرة، ولا أحد تصوّر بأنه سيختار “زوارق الموت”، وقد حضر أمس الأحد إلى مدينة القل بولاية سكيكدة ليسأل عن مصير شقيقه، بعد علمه بإنقاذ سبعة من “الحراقة”، وتأكّده بأن شقيقه كان برفقتهم وهو في عداد المفقودين.

وشهدت مدينة القل وعاصمة الولاية سكيكدة، طوال نهار أمس، حضور عائلات المفقودين ومنهم سيدة من المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، فقدت شقيقها، وتأمل في أن يكون قد نجا من الغرق، بعد أن فشل في عملية الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية كما كان يخطط له، ومن بين السبعة الذين تم تحويلهم إلى مستشفى “عبد القادر نطور”، بعد إنقاذهم من الغرق، شاب في الثالثة والثلاثين من العمر من ولاية قسنطينة، وصفت حالته بـ”الحرجة جدا”، بسبب شربه لكمية كبيرة من مياه البحر، وإصابته بالاختناق، وهو في حالة غيبوبة، وأكدت مصالح الحماية المدنية بأن فرقها لا زالت بصدد البحث المتواصل للعثور على تسعة أشخاص آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وفتحت مصالح الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية لدائرة القل، تحقيقا مع ستة من “الحراقة” الناجين مع التكفل الصحي بسابعهم، قبل إحالتهم على الضبطية القضائية بمحكمة القل، لمتابعتهم بجنحة الهجرة غير الشرعية، وعرف مستشفى “عبد القادر نطور”، أيضا، توافد عائلات “الحراقة” بعد تلقيهم الخبر للاطمئنان على صحة أبنائهم الذين نجوا من الموت المحقق في عرض مياه البحر، إضافة إلى عائلات المفقودين، الذي راحوا يسألون الناجين عن ذويهم، وتتواصل عملية البحث عن الأشخاص التسعة الذين فقدوا، ويقود عملية البحث فوج من وحدة الغطاسين بسكيكدة.

للإشارة، فإن شواطئ الجهة الغربية لولاية سكيكدة شهدت العديد من الحوادث الأليمة وغالبيتها وقعت في فصل الخريف، منها حادثة انقلاب قارب يضم 31 “حراقا” بشاطئ “بوالنشم” ببلدية قنواع، بغرب ولاية سكيكدة، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، منهم سيدة تنحدر من ولاية سطيف كانت رفقة ابنيها، إضافة إلى 28 آخرين ينحدرون من مختلف الولايات الشرقية بكل من: سكيكدة، وخنشلة، وقسنطينة، وجيجل، وعنابة، أعمارهم تتراوح ما بين 36 و43 سنة، فيما لقي الخريف الماضي 7 أشخاص حتفهم في عرض البحر، ينحدرون من بلديات: تمالوس وبين الويدان والقل وولاية قالمة، وإصابة فتاة بجروح خطيرة إثر حادثة مماثلة وقعت في عرض البحر.

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شاب يقتل أخاه بتيارت بعد جلسة رقية

لوز محمد أمين

اهتزت السبت، مدينة السوقر، بولاية تيارت، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل في الأربعينيات من العمر، على يد أخيه غير الشقيق. وكان الرجلان على متن سيارة بيضاء اللون من نوع بوجو 208 بالقرب من فندق باب الصحراء بمدينة السوقر، كونهما يقطنان بمدينة فرندة، حيث وقعت الجريمة داخل السيارة.

للإشارة فإن الضحية (ز.ع) يمتلك ورشة نجارة للألمنيوم والخشب، وحسب جيرانه، فإنه يُعرف بخصاله الحميدة ولم يسبق له أن تشاجر مع أحد، ويعرفه العام والخاص بمدينة فرندة، حتى أن أخاه الجاني يُعرف هو الآخر بخصاله الحميدة.

وحسب مصادر الشروق، فإن سبب الشجار جاء بعد محاولة الضحية نقل أخيه الذي كان يعاني مشاكل نفسية حسب المقربين منه، للعلاج عند أحد المرقين بالسوقر، ولحظة وصولهما تأزمت حالة الشاب بعد جلسة رقية مع أحد الشيوخ، ليقوم الجاني بتصرفات غريبة موجها طعنات قاتلة لشقيقه خلال عودتهما وتوقفهما بالطريق المؤدي لبلدية عين الذهب، وبالضبط بالقرب من فندق باب الصحراء.

ووجه الجاني سبع طعنات لأخيه بمختلف أنحاء جسمه بواسطة آلة حادة أردته قتيلا على الفور، هذه الفاجعة خلفت وراءها أطفالا أيتاما، كون الضحية متزوج وأب لطفلين، أما الجاني فهو متزوج وأب لطفلة، هذه الحادثة التي ألمت بالعائلة في مدينة فرندة، خلفت حسرة كبيرة لدى سكان المدينة الذين يعرفون جيدا هذه العائلة المحترمة والمحافظة والتي لم يسبق لأبنائها أن اعتدوا على أي شخص، فهم يُعرفون بطيبتهم.

للإشارة فإن مدينة السوقر باتت تشهد جرائم متكررة، كان آخرها مقتل شابين خلال شهر واحد من السنة الفارطة، حيث سجلت القضية الأولى بتاريخ 5 أكتوبر 2022 على إثر تلقي شاب والمدعو (ص.ل) طعنات قاتلة على مستوى القلب من طرف شخص آخر بحي كوسوفو، لتهتز مدينة السوقر بنفس السنة بتاريخ 21 أكتوبر أي بعد حوالي 15 يوما من الجريمة الأولى، على وقع جريمة ثانية راح ضحيتها الشاب (غ.ك) في الثلاثينيات من العمر، بعد تلقيه لطعنات غادرة بمختلف أنحاء جسمه من طرف صديقه.

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“بارك سفاري” بالعاصمة على أنقاض حديقة بن عكنون

راضية مرباح

أوقفت ولاية الجزائر السجال الذي لطالما ساير حديقة بن عكنون التي تباينت سابقا، الآراء والقرارات بشأن تحويلها إلى مصاف الحدائق العالمية “لاند”، بمشروع آخر صديق للبيئة يهتم بالحيوانات بكل أنواعها وأصنافها، ستكون وجها لوجه مع الزائرين تتجول داخل مساحات كبيرة من الحديقة، لا يفصلها سوى زجاج لتكون فسحة حقيقية ضمن جولات مميزة للوقوف على الحياة البرية للحيوانات عن قرب، والتي ينتظر استقدامها من بقاع العالم، ضمن مشروع ينتظر أن تمتد مدة أشغاله خلال السنتين المقبلتين.

حديقة “الوئام” ببن عكنون، التي فتحت أبوابها سنة 1982 في عهد الراحل الرئيس، الشاذلي بن جديد، ضمن مشروع يقال أنه يحمل أفكار الراحل، هواري بومدين، باعتباره أول من أعطى أوامر لإنجاز حديقة بمثل هذه المواصفات بعاصمة البلاد حتى تكون متنفسا للعاصميين وتستقطب زوارا من مختلف الولايات الأخرى بمساحة إجمالية تفوق الـ307 هكتار، 200 منها مساحات غابية تتوفر على مختلف الأصناف النباتية، فضلا عن الجهة المخصصة للحيوانات والتي تتربع على مساحة هامة تتوفر على مختلف السلالات منها المحلية والأخرى المستقدمة من مختلف وجهات العالم. أكثر من 41 سنة من الوجود، فرضت حالتها القديمة والبالية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر، إعادة النظر في بعث المشروع إلى آخر أكثر حداثة، لمسايرة الحدائق العالمية، فكان الاختيار حسب الموقع والمساحة يجذب حدائق على شاكلة السفاري العالمية تحت إشراف ولاية الجزائر، تشير المعلومات التي استقتها “الشروق”، إلى أن الأشغال تشرف عليها مديرية الأشغال العمومية، التعمير والتهيئة العمرانية لولاية الجزائر حيث حدّدت مدة الأشغال بسنتين، في حين تكون بعض أشغال الحفر قد انطلقت لتهيئة كل المساحة المعنية في المخطط. أما بشأن خصوصية المشروع، فذكرت المصادر ذاتها، أنها تتمثل في ترك المجال للحيوانات تتجول في مساحات كبيرة دون الغلق عليها، في حين ينتظر أن يتم إنجاز أروقة من الزجاج خاصة بالزائرين الذين ستكون لهم فرصة التقرب من الحيوانات ومعرفة كل تفاصيل حياتهم دون أدنى خوف من تلك المفترسة بوجه خاص، في حين ينتظر أن تستقدم أصناف وأشكال مختلفة من الحيوانات من وجهات عديدة من بقاع العالم، ضمن اتفاقيات في الشأن، لتضاف إلى تلك المتواجدة حاليا بالحديقة.

وكان والي العاصمة، عبد النور رابحي، قد تفقد حديقة بن عكنون ضمن خرجة ميدانية يوم السبت الفارط، من أجل الوقوف على مدى تقدّم المشاريع التي تدخل في إطار المخطط الأخضر الذي تم تسطيره على مستوى الولاية، سعيا لعصرنة المرافق الترفيهية إلى حديقة سفاري، ضمن مساحات واسعة تسمح بتجول الحيوانات، فضلا عن أنفاق زجاجية خاصة بالزوار، للسماح باحتكاك الزوار بالحيوانات في أجواء خرافية، تتخللها تهيئة عدد من الأحواض المائية وتأهيل القطار، فضلا عن دعم المشروع بألعاب جديدة.

يذكر أن أبواب حديقة بن عكنون لا تزال مفتوحة للزوار رغم انطلاق الأشغال، حيث بإمكانهم الدخول من جهة الحيوانات، حسب ما تم التصريح به لـ”الشروق”، أو من جهة الألعاب من أجل التنزه أو الرياضة وأخذ قسط من الراحة، بنفس التسعيرة المعروضة سابقا “50 دينار”، مقابل غلق كلي للألعاب التي أقر بشأنها تقرير الخبرة بضرورة توقيفها عن النشاط ضمانا لاحترام شروط السلامة بعد ثبوت قدمها.

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حجز 184 قنطار لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك بالمسيلة

الطيب بوداود

تمكنت مصالح الشرطة على مستوى دائرة سيدي عيسى بولاية المسيلة، من حجز كميات من اللحوم البيضاء قدرت بـ 184.44 قنطار (دجاج) غير صالحة للاستهلاك البشري وتوقيف 3 أشخاص.

وبحسب المعلومات التي تلقتها “الشروق” من المصالح المعنية، فإن خيوط القضية مرتبطة بمعلومات تلقتها ذات مصالح الشرطة، مفادها وجود غرف تبريد على مستوى أحد المساكن، يقوم صاحبها بذبح وتخزين اللحوم البيضاء دون مراعاة شروط النظافة والصحة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية، تمت مداهمة المسكن المذكور وحجز الكمية المشار إليها سلفا.

وفي سياق التحريات، تم التوصل إلى بيانات تتعلق بعلامة تجارية مقلدة توحي بأن السلع خضعت لرقابة رسمية، وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تم إتلاف كمية اللحوم، وتحرير ملف إجرائي ضد المشتبه فيهم من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة، وجنحة محاولة مخادعة المستهلك في نوع ومصدر السلع وجنحة الاشتراك في المضاربة غير المشروعة ليحال الجميع على الجهات القضائية، أين تم إيداع اثنين منهم المؤسسة العقابية، فيما خضع الثالث لالتزامات الرقابة القضائية.

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مدير التكوين والتعليم المهنيين بالجلفة لـ”الشروق”:

برنامج إعلامي تحسيسي مكثف لاستقطاب المتربصين

أحمد خلفاوي

أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين بالنيابة، القويزي رابح، أنه في إطار التحضير للدخول المهني لدورة سبتمبر 2023 وتفعيل لجنة الإعلام والتوجيه لكل مؤسسة من أجل تنفيذ برنامج إعلامي تحسيسي مكثف للدورة من اجل استقطاب المتربصين، لاسيما تحسيس فئة الشباب والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى إقامة أبواب مفتوحة حول قطاع التكوين والتعليم المهنيين طيلة فترة التسجيلات.

وأضاف بأنه بعد استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالولاية تم إعداد دليل ومخطط عروض التكوين سبتمبر 2023، والمقدرة بنحو 8650 مقعد بيداغوجي موزعة على 318 فرع في جميع أنماط وأنواع التكوين، منها 3800 مقعد في إطار التكوين التأهيلي موزع يشمل 107 فرع بنسبة 43.93 بالمائة، منها 1040 مقعد بيداغوجي خاص بالمؤسسات العقابية و2760 مقعد بيداغوجي اتكوين فئة البطالة، إضافة إلى 4850 مقعد بيداغوجي خاص بالتكوين المتوج بشهادة موزعة على 211 فرع بنسبة 56.07 بالمائة، وكذا 1230 مقعد بيداغوجي خاص بالتكوين الحضوري موزعة على 41 فرعا، وتشمل جميع المستويات.

أما في ما يخص التكوين عن طريق التمهين، أضاف محدثنا بأنه تم تخصيص 2320 مقعد بيداغوجي، موزعة على 58 فرع يشمل جميع المستويات، بما فيها 1030 مقعد بيداغوجي للمؤسسات الخاصة و90 مقعد بيداغوجي للدروس المسائية، و180 مقعد بيداغوجي خاص بالتكوين عن طريق المعابر بنحو 112 فرع، مؤكدا بأنه تم هذه السنة تسليط الضوء على مختلف التخصصات التي تساير الاقتصاد الوطني وفتح تخصصات جديدة تتماشى مع سوق الشغل بالمنطقة.

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محافظة الصالون الدولي للكتاب تمدد تاريخ المشاركة في مسابقة الشعار الجديد

زهية. م

مددت محافظة الصالون الدولي للكتاب أجال المشاركة في المسابقة الوطنية لاختيار شعار جديد للصالون “سيلا”، إلى غاية 15 أكتوبر الجاري بغرض منح فرصة لأصحاب المشاريع “بلورة أفكارهم وإرسالها عبر القنوات المذكورة في الإعلان أو عبر العنوان الإلكتروني”. وهذا، بحسب ما ذكرته المحافظة في بيان لها أمس، مع العلم أن آخر أجل للمسابقة كان مقررا في نهاية سبتمبر.

وكانت محافظة الصالون الدولي للكتاب قد أعلنت عن إطلاق مسابقة وطنية موجهة للمصممين والفنانين لاختيار شعار الطبعة 26 للمعرض تحسبا للاستعدادات الجارية لإطلاق الطبعة شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب قانون المسابقة المفتوحة للمصممين وفناني الجرافيك، فإن الشعار الجديد لـ” السيلا” يجب أن يكون مستوحى من التراث التصويري للجزائر، يتماشى مع اتجاهات فن الجرافيك المعاصر وفقا لمبادئ الهوية البصرية ويعكس تطور صالون الجزائر ومكانته في خريطة الصالونات الدولية.

ووفقا للقانون الداخلي للمسابقة، يحق لكل المبدعين المشاركة فيها باقتراحين لا أكثر، وترسل المشاركات على عنوان الصالون الدولي للكتاب “سيلا” المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية طريقة المنطقة الصناعية الرغاية الجزائر، وتودع الأعمال في ظرف يحمل مسابقة شعار الجديد “للسيلا”، إضافة إلى العنوان البريدي.

وطبقا لقانون الجائزة، فإن المشاريع المقترحة يجب أن تكون مرفقة بالسيرة الفنية لصاحب العمل ونسخة عن شهادة مدرسة الفنون الجميلة فنون الجرافيك ونص من خمسة أسطر يشرح فيه صاحب العمل منهجية اختياره للشعار، إضافة إلى تصريح شرفي بأصالة العمل الإبداعي مع الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية ويرفق المترشح عمله بصورة من بطاقة الهوية والبيانات الشخصية لصاحبها، ويتعين على الفائز تقديم ملف رقمي لتصميمه قبل منحه الجائزة.

تسلم الشعارات في دعامة ورقية وقرص مضغوط أو مفاتح تخرين المعلومات يوضع في ظرف مغلق وتقدم الأعمال المرشح على العنوان المذكور آنفا قبل تاريخ 15 أكتوبر الجاري كآخر أجل لإيداع الترشيحات.

رصدت جائرة مالية قدها 40 مليون سنيتم إضافة إلى جوائز تكريمية لصالح الفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة.

تم تكوين لجنة تحكيم من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم مختصون في الفنون الجميلة ومجال لاتصال البصري، إضافة إلى ممثلين عن “السيلا”، ينتخبون من بينهم رئيس لجنة التحكيم، وذلك قبل بداية انتقاء الأعمال.

سيتم انتقاء قائمة من 10 اقتراحات تختار من بينهم الفائز والمتوج بالمسابقة.

وشدد بيان “السيلا” على أن الفائز بالمسابقة بمجرد حصوله على المكافئة المالية لا يحق له المطالبة بحقوق استغلال الشعار من قبل “السيلا” لاحقا عدا احتفاظه بحقوقه المعنوية بحيث لايمكن تعديله إلا بموافقته.

وسيتم الإعلان عن نتائجها على هامش الطبعة 26 من المعرض وستقام احتفالية خاصة بالحدث على هامش فعاليات الصالون على أن يدخل الشعار الفائز حيز الاستغلال بداية من الطبعة 27 من المعرض.

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أفلام ومسابقة في اللغة ومهرجان “كيبوب” في الجزائر

إيمان كيموش

كشف سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الجزائر يو كي جون، عن فعاليات النسخة الثامنة من الأسبوع الكوري الجنوبي، والتي تنعقد من الفاتح إلى 14 أكتوبر 2023، حيث يتضمن الأسبوع أفلاما ومسابقة في اللغة ومهرجان “كيبوب”.

ورحب سفير كوريا، خلال ندوة صحفية عقدها الأحد، برواق الفن محمد راسم، بمعجبي الثقافة الكورية عبر مجموعة من الفعاليات وهي معرض السياحة الكورية المنعقد من الفاتح إلى 11 أكتوبر، برواق الفن محمد راسم بالجزائر العاصمة، كما سيتم أيضا حسب السفير، تنظيم نهائي مهرجان الكيبوب في نسخته السادسة الإثنين 2 أكتوبر، بقصر الثقافة، وخلال حفل النهائي، سيقدم المتسابقون عروضهم على ركح المسرح، ليتم بعدها اختيار الفائزين وفقا لتقييم لجنة التحكيم والذي يعتمد الأساس على الإبداع، وجودة الأداء وكذا الحضور على المسرح.

وأعلن السفير الكوري أيضا عن تنظيم نهائي مسابقة اللغة الكورية تحت شعار “كيف نعزز علاقات الصداقة الكورية الجزائرية”، حيث سيكون نهائي مسابقة اللغة الكورية يوم 10 أكتوبر 2023، وسيقدم أفضل عشرة مرشحين شاركوا في المسابقة نصوصهم شفويا، ليتم اختيار الفائزين بعد تقييم أعضاء لجنة التحكيم على أساس الإبداع، وطريقة العرض وإتقان القواعد والنطق.

ويتضمّن الأسبوع الكوري بالجزائر عرضا سينمائيا كوريا، في إطار أنشطة مجموعة تعاون “ميكتا” التي تجمع كل من الولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية كوريا والجمهورية التركية، حيث أنه من المقرر عرض الفيلم الكوري “الحياة جميلة” في 14 أكتوبر 2023، على الساعة الثالثة ظهرا في “سينماتيك” الجزائر العاصمة.

وتحت عنوان “معرض السياحة في كوريا”، عرف الحدث الذي احتضنه رواق محمد راسم الأحد، تقديم 40 صورة تبرز خصوصا الطبيعة والتضاريس لكوريا الجنوبية، عبر مختلف الفصول، وغنى تقاليدها الفنية والثقافية والتراثية، وكذا بناها التحتية وتطوراتها العمرانية والتكنولوجية.

وبالمقابل، أعرب السفير الكوري عن إعجابه بالثقافة الجزائريّة والسياحة المحلّية خلال زيارته لعدد من المناطق في الجزائر على غرار القصبة وتيبازة ووهران وشرشال وحديقة التجارب، ورحّب بفرص التعاون الثقافي بين الجزائر وكوريا.

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تخصيص 6 آلاف هكتار من الأراضي لتأجيرها للصيادين بميلة

نسيم. ع

خصصت مصالح محافظة الغابات بولاية ميلة، تحسبا لفتح فترة الصيد عبر العديد من المناطق، مساحة تقدر بـ 6123 هكتارا من الأراضي لتأجيرها للصيادين الناشطين بالولاية برسم موسم الصيد البري للموسم 2023-2024.

وحسب مصادر من مديرية محافظة الغابات لولاية ميلة، فإن هذه المساحة تتوزع على 15 منطقة صيد عبر بلديات كل من حمالة وترعي باينان وتسالة لمطاعي والعياضي بارباس ودراحي بوصلاح وتسدان حدادة وأولاد أخلوف وعميرة أراس والشيقارة وفرجيوة ويحيى بني قشة ومينار زارزة.

كما راسلت محافظة الغابات بميلة مصالح المديرية المحلية للتقنين والشؤون العامة للمصادقة على رخص الصيد، وكذا إعداد مشروع قرار يتعلق بتحديد شروط ممارسة الصيد البري على مستوى الولاية، ويتضمن حصة كل صياد من الطرائد، في انتظار الشروع في عملية تأجير مناطق الصيد البري لجمعيات الصيد المحلية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وللإشارة فإن عدد جمعيات الصيد البري الناشطة حاليا على مستوى ولاية ميلة بلغ 16 جمعية، فيما تحصي مصالح محافظة الغابات 757 صيادا منخرطا في هذه الجمعيات المحلية وعددهم في تزايد من حين لآخر كون هواية الصيد بولاية ميلة أصبحت تشهد منخرطين جدد في كل موسم صيد، خاصة بعدما تم تنظيمها داخل جمعيات وتخضع لقوانين تضبط العملية وتنظمها.

كما أن جهود قطاع الغابات في مجال إحصاء الطرائد ومنها ما بادرت إليه منذ سنة 2021 من خلال القيام بعمليات إحصاء سنوية للطرائد عبر مناطق الصيد المتوفرة بالولاية، من شأنها توزيع عملية الصيد بشكل متساو ومتناسب مع الصيادين.

وتعتبر ولاية ميلة من أغنى الولايات على المستوى الوطني، من حيث غطائها الغابي، وزادها سد بني هارون، جمالا وجعلها عاصمة للطيور بين القارّة والراحلة، كما توجد في غاباتها التي طالتها الحرائق المهولة في السنوات الأربع الأخيرة، العشرات من أنواع الحيوانات البرية من أرانب وخنازير وأفناك وثعالب وضباع، وهو ما يجعلها مكانا للتنوع البيئي ومسيلة للعاب الصيادين، الذين تكاثروا بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

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حبس أربعة أشخاص من مروجي الكوكايين بقالمة

نادية طلحي

أمرت محكمة قالمة بايداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت الى حين محاكمتهم بتهم الحيازة الحصول والشراء للمخدرات الصلبة (كوكايين) قصد البيع بطريقة غير مشروعة، المشاركة والتسليم والعرض للمخدرات الصلبة (كوكايين) على الغير بطريقة غير مشروعة، حمل وحيازة اسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و42 سنة تم توقيفهم نهاية الأسبوع من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، بعد ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتحضير كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين بهدف بيعها ترويجها وسط الشباب.

وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات تم تحديد مكان المشتبه فيهم تم مكان تواجدهم وتوقيفهم بمحل تجاري متواجد على مستوى حي روابحية عبد المجيد بمدينة قالمة، حيث تم العثور بحوزتهم على 43.77 غرام من مادة الكوكايين، إضافة الى ميزان الكتروني دقيق وأسلحة بيضاء محضورة من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بهذه السموم. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم اقتياد المشتبه فيهم الى مقر الفرقة للتحقيق معهم وتكوين ملفا قضائيا ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية أين تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الى حين استكمال التحقيق القضائي ومثولهم أمام هيئة المحكمة.

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تعليق قائمة السكن الإجتماعي بالقل في سكيكدة

زبيدة بودماغ

إحتج نهار الأحد، عشرات المواطنين المقصين من السكن الإجتماعي بالقل ولاية سكيكدة مباشرة بعد تعليق القائمة الإسمية ضمت 15 مستفيدا فقط. حيث تم نقل حالات أغمى عليهم للمستشفى.

وحسب المحتجين القائمة بها خروقات ولجنة السكن، لم تحترم القانون إذ بها من لديه سكن خاص في سكيكدة، ومن لا يقطن بالقل إلا منذ فترة وجيزة، وكذا من يمتلكون أراضي وعقارات، والأغرب حالة ش.ش 57 سنة أب لخمسة أطفال عاش لفترة في الشارع لأنه لا يملك مسكنا، لكن بفضل المحسنين إستأجر مسكنا بحي شبه الجزيرة الصدمة ليس لأنه لم يحصل على سكن، وإنما لأنه وجد إسم المؤجر والذي يمتلك مسكن من 3 طوابق بالقائمة.

وأكد المعنيون بالسكن الإجتماعي أن 15 سكنا غير كافية في ظل التزايد، الطلب على السكن فقد تم تسجيل 7 آلاف طلب سكن، ولكن اللجنة ارتكبت أخطاء بمنحها السكن لمن لا يستحق لأن هناك تعيش في أقبية، ومنهم من رفع الملف الطبي لزوجته وأولاده اللذين أصيبوا بأمراض تنفسية لأنهم يعيشون في مرآب دون تهوية، والأغلبية مستأجرة بأثمان خيالية ومجبرين كل موسم الإصطياف على التنقل لمأوى آخر كالبدو الرحل، لأن صاحب العقار يفضل تأجيره للمصطافين، لأجل المردود المالي الكبير. وأسر عاشت مشردة أشهر الصيف، لأنها لم تجد سكنا يأويها، بسبب مثل هذا التوزيعات بينما شقق مغلقة منذ سنوات وزعت بطرق مشبوهة على غير مستحقيها، كما أن فصل الشتاء على الأبواب، ولا مسؤول تحرك وإتخد قرار يرحم العائلات من وضعية سكنية غير إنسانية بالمرة حسب تعبيرهم. إلا بوعود كاذبة. رئيس الدائرة إلتقى ببعض المحتجين, أكد لهم أن اللجنة وزغت السكن بطريقة شفافة، وعليهم اللجوء للطعن كشكل قانوني.

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سكان يغلقون الطريق من أجل ممهلات بعد دهس طفل بباتنة

ط. ح

أغلق، ليلة السبت، سكان غاضبون ببلدية عين ياقوت شمال ولاية باتنة، الطريق الوطني رقم ثلاثة الرابط بين باتنة وقسنطينة، احتجاجا على حادثة دهس طفل بسيارة. وكانت سيارة دهست طفلا خلال عبوره الطريق، فأصيب بجروح وكدمات حتمت نقله للعيادة بغرض التداوي، قبل أن يقوم العشرات من السكان بقطع الطريق بالمتاريس والصناديق الخشبية امتعاضا من عدم وجود ممهلات، ما استدعى تدخل مصالح الأمن التي حولت معرفة المطالب ولإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور باعتباره محورا حيويا بين الشمال والجنوب، فيما وعد المسؤولون المحليون بالتكفل بالمطلب لوضع حد نهائي لحوادث المرور التي تستجد في هذا المقطع المروري.

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وفاة شخصين وإصابة 20 آخر في حوادث مرور نهاية الأسبوع بالبويرة

أحسن حراش

عرفت مختلف طرقات ومسالك ولاية البويرة خلال 48 ساعة الأخيرة المصادفة لعطلة نهاية الأسبوع، تسجيل 19 حادث مرور خلفت في مجملها وفاة شخصين وإصابة 20 آخر بجروح متفاوتة.

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن وحدات المديرية الولائية سجلت خلال 48 ساعة الأخيرة 19 حادث مرور عبر مختلف الطرقات منها الطريق السيار شرق غرب، حيث تسببت هذه الحوادث في حصيلة ثقيلة تمثلت في وفاة شخصين هما طفلة صغيرة 5 سنوات دهستها سيارة بعين بسام، وكذا شاب يبلغ من العمر 32 سنة تعرض لاصطدام بين دراجته النارية وسيارة بعاصمة الولاية.

وتؤكد الإحصائيات المقدمة من طرف هذه المصالح تواصل حصد الأرواح بسبب حوادث المرور التي تشير هي كذلك إلى استمرار التهاون والتهور من طرف السائقين لاسيما بالوسط الحضري، مما يستلزم التقيد بقواعد السياقة واحترام القوانين حفاظا على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين.

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وفاة طفل غرقا في بركة مائية بالشلف

وأج

لقي طفل في الحادية عشرة من العمر، أول أمس السبت، حتفه غرقا إثر سقوطه ببركة مائية بمنطقة سي يوسف بضواحي بلدية سنجاس جنوب الشلف، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية. وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بذات الهيئة أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة والنصف وتمثل في سقوط طفل في بركة مائية متوحلة بوادي تسيغاوت بمنطقة سي يوسف بضواحي بلدية سنجاس.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثة الضحية وتحويلها لمصلحة حفظ الجثث بالمصالح الاستشفائية بذات البلدية.

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توقيف شخص قام بتخريب قبور الشهداء ببجاية

ت. بن يحيى

أوقفت عناصر أمن دائر سيدي عيسش ببجاية، نهاية الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة يشتبه بتورطه في قضية تخريب وتدنيس قبور الشهداء، تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة، وعند بلوغهم مقبرة الشهداء لفت انتباههم شخص داخل المقبرة في حالة تلبس بتكسير شهود القبور وبمجرد رؤيته لعناصر الشرطة لاذ بالفرار، غير أن عناصر الشرطة تمكنت من إيقافه وتحويله إلى مركز الشرطة، وقد تبين بأن المشتبه فيه قام بتخريب العديد من القبور داخل مقبرة الشهداء. وتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس الاحتياطي.