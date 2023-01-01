أخبار الجزائر ليوم الأحد 01 جانفي 2023

السجن لتونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية، الداعية راتب النابلسي في زيارة إلى الجزائر

تعاون بين سونلغاز وشركة ليبيا للكهرباء

ذكرت صحف ليبية أن المدير العام للشركة العامة للكهرباء الليبي “عبد الحميد المنفوخ” عقد اجتماعا خلال زيارته للجزائر، تباحث سبل التعاون المشترك بين الجزائر وليبيا ومدى الاستفادة من الخبرات المتواجدة بمجمع سونلغار لصالح الشركة العامة للكهرباء الليبية في مجالات الطاقة الكهربائية والعمل على توريدها. كما تطرق الاجتماع حول صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية وصناعة قطع الغيار والعمل على التدريب والتطوير للعاملين بالشركة.

وفي ختام الزيارة صدر بيان صحفي أكد أن الجزائر ستصدر الطاقة الكهربائية للطرف الليبي، وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وكذلك التكوين والتدريب.

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السجن لتونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية من الجزائر

أودع سبعة تونسيين بمعية جزائريين اثنين الحبس المؤقت، في الجزائر، عن جنايتي التهريب والمضاربة، بعد ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، حسب ما ذكرته صحيفة تونسية.

وتمت العملية بناء على معلومات وصلت مصالح رجال الدرك بولاية تبسة شرق البلاد، حيث قام التونسيون بتأجير الحافلة من ولاية أم البواقي ونزع الكراسي لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية، ليتم توقيف التونسيين بينهم سيدتان، والجزائريان وهما مالك الحافلة والسائق. وتم خلال العملية كذلك حجز 4 آلاف دينار تونسي وجوازات سفر، حيث سيتم متابعتهم بجنايتي التهريب والمضاربة.

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غرس مئات آلاف الأشجار عبر 58 ولاية

مكّن مشروع الجزائر الخضراء بمبادرة من مجموعة من المتطوعين، من غرس مئات الآلاف من الأشجار عبر 58 ولاية.

وحسب فؤاد معلى، القائم على هذه العملية فإن انطلاق المشروع الذي حُظي بدعم السلطات العمومية والمواطنين والمحسنين، كان في شهر ماي 2013 من ولاية باتنة واختتم السبت بولاية البليدة، وقد تمّ تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التطوعية المتمثلة في غرس مئات الآلاف من أشجار الزينة والمثمرة عبر جميع ولايات الوطن تشجيعا لثقافة التشجير.

وحرص القائمون على هذا العمل التطوعي على اختيار أنواع محددة من الأشجار التي تم غرسها على مستوى حواف الطرقات الوطنية والولائية والبلدية والمناطق الحضرية والتي تتميز بجمالها على غرار أشجار الجكاروندا والميليا والبيزا والتوت، فيما تم غرس الأشجار المثمرة المعمرة على مستوى الغابات كالزيتون والبلوط والخروب والفستق الأطلسي والتين الشوكي.

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الداعية راتب النابلسي في زيارة إلى الجزائر

يحل الداعية السوري، الدكتور محمد راتب النابلسي، ضيفا على الجزائر، نهاية الأسبوع الجاري، وبالضبط في ولاية وهران. وبحسب ما أفاد إمام مسجد الأمير عبد القادر، الشيخ بحري البشير عبر حسابه على فيسبوك، فإن الداعية سيلقي محاضرة بفندق AZ بحي البركي. الفعالية ينظمها المسجد، تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية وهران السعيد سعيود يوم الخميس 5 جانفي. والأبواب مفتوحة لجميع الراغبين في الحضور، ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا..

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حجز قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة ببومرداس

ق. م / واج

حجزت مصالح التجارة بالتعاون مع مصالح الأمن ببومرداس قرابة القنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت موجهة للتسويق على مستوى الولاية في عمليتين مختلفتين، حسب ما أفاد به السبت مصدر من الولاية. وفي تصريح لـ”وأج” أوضحت الملازم الأول هاجر كرجاني، مسؤولة خلية الاتصال بأمن الولاية، بأن مصالح شرطة العمران والبيئة لأمن الولاية رفقة مصالح التجارة حجزت في العملية الأولى، أزيد من قنطار من اللحوم البيضاء المنتهية الصلاحية لدى عدد من بائعي التجزئة والمطاعم من خلال خرجات ميدانية على مستوى مناطق مختلفة من الولاية.

وأضاف المصدر بأنه تم حجز الكمية المذكورة، لعدم حيازة صاحبها على شهادة الذبح التي تثبت مصدر وسلامة المادة الموجهة للاستهلاك، بالإضافة إلى عدم امتلاك شهادة النقل التي تثبت مصدر شراء المنتج ليتم حجزها وإنجاز ملف قضائي لصاحب السلعة المحجوزة.

وتتمثل العملية الثانية التي أشرف عليها أعوان التجارة، حسب ما أوضحه كريم سماتي، إطار بمديرية التجارة، في تصريح لـ”وأج” في حجز أزيد من 800 كلغ من اللحوم البيضاء فاسدة ومنتهية الصلاحية لدى أحد بائعي التجزئة للحوم البيضاء على مستوي بلدية الثنية بشرق الولاية.

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سقوط مميت لطفل بالشلف

م. قورين

اهتز السبت، سكان منطقة حي الشرفة، على وقع وفاة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، اثر سقوطه من فتحة فراغ موجودة على الرصيف الفاصل بين جسري الطريق السيار شرق غرب بالمخرج الجنوبي لمنطقة الشرفة، الضحية حسب مصادر الشروق، كان بصدد عبور هذه المنشأة للضفة المقابلة، ولم ينتبه للفتحة الموجودة وسط الرصيف، الموجود بين الجسرين، فسقط منها، ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية لنقله لإسعافه على جناح السرعة للمستشفى، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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العثور على طفل تائه بالنعامة

م. ع

تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدينة بالعين الصفراء بولاية النعامة أمسية يوم الجمعة الماضية، لأجل البحث عن طفل 05 سنوات، بعد أن قام ذووه بالتبليغ عنه على أنه مفقود بضواحي جبل مكثر، حيث جرت عملية البحث عنه رفقة أفراد الدرك الوطني بالعين الصفراء، واستغرقت مدة البحث عن الطفل المفقود أكثر من 5 ساعات، وتكللت العملية بالنجاح.

حيث عثر على الطفل وتم تسليمه لأفراد عائلته، هذا وكانت قد سخرت مديرية الحماية المدينة لولاية النعامة لهذه العملية شاحنة وسيارة إسعاف بتعداد بشري معتبر يقوده ملازم و 8 أعوان.

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المتهمان أوقعا بعديد الضحايا

محتالان يخترقان حساب شركة لتوصيل الطرود سكيكدة

زبيدة بودماغ

تمكنت يوم الخميس الماضي، فرقة مكافحة الجريمة السيبريانية لأمن ولاية سكيكدة، من فك خيوط عمليات نصب واحتيال، والقبض على متهمين اثنين، يبلغان من العمر 25 سنة و22 سنة. وحسب ما علمته الشروق اليومي من مصادرها، فإن المتهمين كانا يقومان بصناعة طرود مزيفة تحتوي على أغراض أقل قيمة، وتوصيلها إلى بعض المواطنين على أساس أنها وصلتهم من مستوردين وشركات من مختلف ولايات الوطن، مع الحصول على مبالغ مالية من دون وجه حق.

حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها بعد تلقيها شكوى من إحدى الشركات الخاصة، والمختصة في نقل الطرود بمدينة سكيكدة، بعد تعرضها وزبائنها للنصب عن طريق مجهولين وهو ما جعل الضحايا بعد الاطلاع على ما في الطرود الاتصال بهذه الشركة للاستفسار. التحريات التقنية للفرقة كشفت أن المتهمين قاما، بالدخول عن طريق الغش إلى الحسابات الإلكترونية للشركة، وقيامهما بإنشاء حسابات فايسبوكية وهمية باسم الشركة بعد اختراقهما لنظامها الآلي ومن ثمة صارا يستقبلان الطلبيات، من مواقع التواصل الاجتماعي، لسلع منها هواتف نقالة، وعطور فاخرة وألبسة وأوان منزلية، حيث يطلعان على الطلبيات وبعدها يقومان بتحضير طرود مزيفة تحتوي على السلع المطلوبة، لكن بأرخص الأثمان وتوصيلها للزبائن قبل وصول طلبياتهم الحقيقية من طرف الشركة الأصلية، ويحصلان على المبلغ المالي الكاملة لكل طلبية.

وقد تجاوزت الحصة المالية التي تحصلا عليها من عمليات النصب حوالي 50 مليون سنتيم لحد الآن، ورغم الطرق الاحتيالية التي انتهجها المتهمان ومحاولتهما طمس أي دليل تقني لتحديد هويتهما، إلا أن عناصر الأمن تمكنوا من فك خيوط الجريمة باستعمال أساليب حديثة في التحريات وتوقيفهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة والتي وجهت لهما تهمتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب على الجمهور، وجنحة الدخول عن طريق الغش في منظومة معالجة آلية وتغيير معطياتها وهما حاليا رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.