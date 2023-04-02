أخبار الجزائر ليوم الأحد 02 أفريل 2023

توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا

الإطاحة بشبكة لنقل وتخزين وبيع المخدرات بالعاصمة

نوارة. ب

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي بجماعة إجرامية منظمة متورطة في المساس بالصحة العمومية، الحيازة قصد النقل، التخزين، البيع والشراء للمؤثرات العقلية إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وأسفرت العملية، حسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 عاما، كما تم ضبط وحجز 7005 كبسولة من المؤثرات العقلية، 11 سلاحا أبيض محظورا من الصنف السادس، 10 هواتف نقالة ومبلغ 560 ألف دينار من العملة الوطنية، 3 مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم.

وإلى ذلك، أفضت التحريات في القضية من قبل ذات الفرقة بالتنسيق بين المصالح، إلى توقيف أحد الموقوفين، مبحوث عنه في قضية مماثلة على مستوى الأمن الحضري السادس رايس حميدو، كما تم حجز 19 ألفا و520 كبسولة من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس كبير الحجم “ساطور” وأسلحة بيضاء محظورة، بندقية صيد و12.3 مخدرات من القنب الهندي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان ذاته.

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قضية اعتداء بـ”مشرط” تجر “صالح جنيرال” إلى العدالة!

مريم. ز

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأحد، عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق ناشط معروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعى “ش.صالح” والملقب بـ”صالح جنيرال” بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

والمتهم في ملف الحال تم توقيفه شهر أكتوبر الفارط، إفراغا للأمر بالقبض الصادر ضده في حكم غيابي عن نفس الجهة القضائية، ثم الإفراج عنه بسبب وضعه الصحي الحرج نتيجة اعتداء عنيف تعرض له قبل ذلك من طرف مجموعة من الأشخاص، الأمر الذي تسبب له في إصابات خطيرة بمختلف أنحاء جسده.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فقد تم توقيف المتهم منذ أشهر والأمر بإيداعه السجن قبل الإفراج عنه لحظات بعد ذلك بطلب من دفاعه، وكان قد ألقي عليه القبض أثناء تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء تعرض له، وتسبب في دخوله غرفة الإنعاش لعدة أيام.

المتهم مثل الأحد، بعد توقيفه مجددا رهن الحبس المؤقت ومعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، أين تمسك بإنكار واقعة الاعتداء على الضحية “ع.م”، وأكد أنه المتضرر الوحيد بالملف نظرا لحجم الضرر الجسدي الذي لحق به على حد قوله.

واستمع القاضي بالمقابل لتصريحات الضحية رفقة شاهدين بالملف واللذان أكدا حادثة الضرب خلال تدخلهما لفك الشجار، وكشف الضحية أن المدعو “ش.ص” اتهمه بالمشاركة في الاعتداء الذي تعرض له سابقا، وحاول الثأر منه رغم أنه لا يعرفه ولا تربطهما أي علاقة، أين قام بتوجيه ضربات له بواسطة مشرط (كيتور)، الأمر الذي تسبب في جروح خطيرة خلفت تشوهات على مستوى وجهه.

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سقوط مميت لسيدة داخل مسجد بقسنطينة

س. ع

عاش مسجد محمد الأمين بحي سركينة بقسنطينة، قبل موعد إفطار السبت، مأساة هلاك سيدة في التاسعة الخمسين من العمر، سقطت من الطابق العلوي الذي يمثل مصلى النساء إلى الطابق الأرضي من علو أكثر من أربعة أمتار، مما تتسبب في إصابتها بنزيف داخلي على مستوى رأسها، وقد تنقل رجال الحماية المدنية إلى المسجد المذكور وقاموا بنقل الضحية بعد تقديم الإسعافات في عين المكان، إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، حيث توفيت هناك بتأكيد من طرف طبيب المستشفى الجامعي.

وعن سبب تواجد السيدة “و. دمان ذبيح”، في المسجد، في توقيت قبل الإفطار بأكثر من ساعة من زمن، فقد قال مصدر بأنها كانت تنظف مصلى النساء على اعتبار أنها من المداومات على صلاة التراويح، ولكن إصابتها بمرض ارتفاع الضغط الدموي، جعلها تفقد تركيزها، فتسقط من الطابق الأول، وقد وُوريت الثرى زوال الأحد، بمقبرة القماص بمدينة قسنطينة.

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إتلاف أكثر من طن من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك بالبليدة

ف. ن

قامت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة، وبحضور ممثلين عن المديرية المحلية للتجارة وبلدية بن خليل بإتلاف أكثر من 1000 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، حسب ما علم من هذا الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الدرك الوطني وبحضور ممثلين عن مصالح بلدية بن خليل (شمال) وأعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، أتلفت 1037 كلغ من اللحوم البيضاء عقب تحرير محضر من طرف مصالح البيطرة يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وجاء تنفيذ هذه العملية المندرجة في إطار المراقبة العامة للإقليم وحماية المستهلك وقمع الغش على إثر قيام أفراد الدرك الوطني بخرجة ميدانية رفقة أعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لمراقبة المذابح بذات البلدية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه أثناء هذه الخرجة الميدانية، جرى معاينة مذبحين يقومان بعملية الذبح من دون حيازة الشهادة البيطرية للدواجن المذبوحة، بالإضافة إلى انعدام شروط النظافة، لافتا إلى رفع جنحة عدم احترام شروط النظافة الصحية للحوم البيضاء وعدم حيازة شهادة بيطرية.