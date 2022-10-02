أخبار الجزائر ليوم الأحد 02 أكتوبر 2022

حجز قرابة ربع مليون مفرقعة بسطيف، إختفاء مراهق من تبسة بسكيكدة

فتح منصة الترشح لإيداع ملفات التأهيل الجامعي

إلهام. ب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح منصة “البروغرس” بداية من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، لإيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي لفائدة الأستاذة المحاضرين قسم “ب”، والباحثين قسم “ب”، للترقية لمصاف أستاذ محاضر “أ” وأستاذ باحث قسم “أ”.

وكانت الوزارة قد أعلنت رسميا منذ نحو أسبوع عن فتح الدورة الثالثة للتأهيل الجامعي التي تتم حصريا عبر الخط، حيث بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها الترشح ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 50 المؤرخ في 28 جانفي 2021، والذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، وكذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021 والذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي، تقديم ملف ترشحيهم حصريا عبر المنصة الرقمية PROGRES وذلك باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 أكتوبر 2022.

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إختفاء مراهق من تبسة بسكيكدة

إسلام. ب

تواصل عائلة لوصيف القاطنة بعين الزرقة بولاية تبسة، البحث عن ابنها التلميذ لؤي الذي يدرس في السنة الأولى ثانوي بثانوية عين الزرقة الذي توجه إلى دائرة الحروش بسكيكدة رفقة العائلة لزيارة أجداده، أين قضى عطلة فصل الصيف هناك، وعند مقربة حلول الموسم الدراسي هم رفقة عائلة على العودة إلى تبسة للدراسة وفي يوم سفره طلبت منه والدته السيدة بن رضوان منال التوجه مساء الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي، في حدود الساعة الثانية زوالا التنقل إلى بيت جدته الواقع ببلدية رمضان جمال لجلب بعض الاغراض الخاصة بها بحكم أنها عازمة على العودة إلى تبسة في اليوم الموالي، حيث تنقل فلذة كبدها إلى بيت جدته، عبر محطة نقل المسافرين بالحروش، لكنه لم يعد في الوقت المتعود عليه، لتتصل والدته بأمها قبل صلاة المغرب، لتؤكد لها هذه الاخيرة أن لؤي لم يأتي عندها تاركا وراءه عائلته في حيرة من أمرها، وتتخوف المسكينة من تعرضه لاختطاف، حيث صرحت للشروق اليومي أن ابنها غير متعود على الغياب عن البيت، وعليه تطالب من كل من شاهده الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو على رقم والده سفيان: 0676462252.

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شاحنة “مجنونة” تقتل شخصين وتصيب أربعة بوهران

سيد احمد فلاحي

قتل شخصان وأصيب 4 في حادث مرور وقع، أول أمس، بوهران، حيث فقد سائق شاحنة نصف مقطورة التحكم بها، جراء خلل في المكابح، فضلا عن السرعة الكبيرة التي كان يسير بها على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع، على مستوى حي 200 مسكن بالعين البيضاء.

وصدمت الشاحنة، التي كانت تنقل براميل حديدية، أربع سيارات تباعا، كما اصطدت خامسة بإحدى المركبات المتضررةـ لتقع الكارثة بوفاة شخصين أحدهما في نهاية العشرينيات، والثاني خمسيني، إلى جانب إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وشهد الطريق المذكور حادثا مماثلا العام الفارط، عندما صدمت شاحنة مجموعة من المركبات بعد خلل أصاب المكابح، ما خلف وقوع ضحايا.

وتسبب الحادث في اختناق مروري كبير، بعدما اضطرت وحدات النجدة والدرك الوطني لإغلاق الطريق الاجتنابي الرابع في الاتجاهين، للسماح بوصول سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين إلى المستشفى، كما أن رفع السيارات المتضررة من الحادث والتي تعرض بعضها لتحطيم شبه كلي، استغرق عدة ساعات، الأمر الذي أدى إلى شبه إغلاق تام للجهة الغربية لوهران، وأجبر العديد من أصحاب المركبات على سلك طرق ترابية وسط المزارع للوصول إلى وجهاتهم.

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تفكيك عصابة ملثمين سطت على مصنع كوندور بوهران

ب. يعقوب

نجحت المجموعة الإقليمية لدرك وهران بالتنسيق مع وحدات السانيا، أرزيو وفصيلة البحث والتحري التابعة لها، في الإيقاع بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما ينحدرون من ولاية وهران، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية في قضايا السطو، السرقة الموصوفة والاعتداءات بالأسلحة البيضاء على مواطنين.

وبحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ”الشروق”، فإنه تتويجا للتحقيق القضائي المفتوح حول قضية سرقة مصنع كوندور في وهران من قبل أشخاص ملثمين، تمكنت قوات الدرك ممثلة في خمس كتائب، من تفكيك عصابة منظمة متخصصة في السطو والسرقة في المناطق الصناعية لحاسي بونيف، السانيا والكرمة، مشكلة من خمسة أشخاص، يستعملون في شتى أنشطتهم الإجرامية الخطيرة أقنعة سوداء للحيلولة دون انكشاف هوياتهم، وأسلحة بيضاء محظورة التداول، باستغلال ظرف الليل للسطو على مقار تجارية ومصانع لإنتاج المعدات الإلكترونية.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة بحوزتنا، فإن هذه العملية النوعية، التي تمت بالتنسيق مع قوات الدرك والاستعلامات العامة، أسفرت عن توقيف خمسة مجرمين سبق لهم التورط في 13 قضية إجرامية مماثلة تخص السطو والسرقة بالتسلق، في مختلف مدن عاصمة الغرب الجزائري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث الأمنية المنجزة تحت إشراف قضائي، أثمرت توقيف العقل المدبر “ل أ” 26 عاما، هذا الأخير كشف عن كافة شركائه، ليتم تحديد أماكن تواجدهم وتوفيقهم تباعا في مناطق متفرقة في وهران، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى تفتيش منازل المشتبه فيهم، ليتم حجز واسترجاع مضبوطات هامة تتمثل في مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بأكثر من 300 مليون سنتيم، إضافة إلى استعادة 3 سيارات نفعية تستعمل في عملية السرقة ومركبة أخرى نفعية ودراجة نارية، تم شراؤها من الأموال المسروقة، واكتشاف منزلين لعضوين من طاقم العصابة المفككة، هما في طور الإنجاز بقيمة مالية أكثر من 900 مليون سنتيم، كما تم استرجاع 5 سيوف من الحجم الكبير، ومعدات أخرى مستعملة في السرقة، تتشكل من نازع مسامير، و4 هواتف نقالة من الجيل الجديد.

المتهمون تم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتعميق التحقيق معهم، لأجل الكشف عن شركاء آخرين مفترضين، تمهيدا لعرض الجميع على أنظار نيابة الجمهورية لدى محكمة السانيا.

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سقوط كهل في بئر غير مغطاة بمحطة خدمات وسط باتنة

ط. ح

انتشلت، فرقة الحماية المدنية بباتنة، شخصا من بئر عميقة، عقب سقوطه داخلها، فجر الأحد. وكان الضحية البالغ من العمر 50 سنة، هوى في بئر غير مغطاة، جراء انعدام الرؤية بسبب الظلام، كائنة داخل محطة خدمات بحي 500 مسكن، وسط مدينة باتنة. وفور التبليغ عن الحادث سارعت فرقة إنقاذ لانتشال الضحية، وإسعافه بعين المكان قبل تحويله على عجل للمستشفى الجامعي بن فليس التهامي لتلقي العلاج بعد إصابته برضوض وكدمات، وبحسب مصدر من مكان الحادث فإن الضحية توجه إلى البئر لأجل تطهيره.

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وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة

أحمد. ق

أدى حادث مرور، وقع ليلة أول أمس بالمسيلة، إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية. الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، الأولى تجارية، من نوع افيكو والثانية سياحية من نوع رونو 12 على الطريق الوطني رقم 70 بمخرج بلدية بن سرور باتجاه بلدية الزرزور جنوب الولاية، تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 47 و55 سنة، تم تحويلهم من قبل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية في بن سرور نحو مستشفى المنطقة وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، مع إجلائه نحو المستشفى لاستكمال العلاج، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا للوصول إلى ملابسات الحادث.

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حريق مجهول المصدر يبيد قطيع ماشية بالبويرة

أ.حراش

تسبب مؤخرا، حريق مجهول المصدر نشب داخل كوخ لتربية الأغنام بقرية بقاص التابعة لبلدية عمر محطة بالبويرة في نفوق 30 رأس غنم وخسائر مادية معتبرة، وحسب صاحب الإسطبل الساكن بالقرب منه فإنه تفاجأ لنشوب الحريق المجهول مساء وفي ظروف غامضة، حيث أتى على 30 رأس غنم تفحموا بالكامل داخل الإسطبل، إضافة إلى عدد من حزم التبن ووسائل أخرى تستعمل في نشاط الفلاحة، مضيفا بأن الإسطبل غير مربوط لا بالكهرباء ولا غاز ويتواجد بمنطقة معزولة، اين تم تسجيل حضور مصالح الحماية المدنية وكذا الدرك الوطني بعد التبليغ عن الحريق.

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توقعات بتسجيل مشاركة كبيرة في الانتخابات الجزئية ببجاية

ع. تڤمونت

تتواصل على قدم وساق، الحملة الانتخابية بقرى بلديات أقبو وتوجة وفرعون ومسيسنة، المعنية بالانتخابات الجزئية على مستوى ولاية بجاية، وذلك إلى غاية يوم 11 أكتوبر الجاري، موعد الدخول في صمت انتخابي، في انتظار يوم الحسم. والملفت للانتباه أن كل القوائم التي دخلت السباق قد حملت شعارات تبشر بـ”الأمل في المستقبل والتغيير أكيد”، كما لم يفوت سكان قرى البلديات المذكورة، الفرصة من أجل طرح ومناقشة مشاكلهم اليومية تزامنا مع التجمعات المبرمجة في إطار الحملة الانتخابية، حيث كان الحضور مميزا ما يوحي بتسجيل نسبة مشاركة قياسية على مستوى البلديات الأربع يوم الاقتراع المقرر منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد ما منحت السلطات العليا للبلاد فرصة ثانية للمواطن لاختيار ممثليه على مستوى البلديات “الغائبة” خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، الأمر الذي استدعى – للتذكير- تعيين مسيرين لهذه البلديات بهدف ضمان سيرها العادي، لكن الأكيد أن التنمية المحلية المرتبطة ارتباطا مباشرا بيوميات المواطن، تبقى بحاجة إلى ممثلين يختارهم الشعب بهدف تحسين مستوى معيشتهم.

وفي هذا الصدد، فقد أثبتت الحملة الانتخابية الجارية – للأسف – أن المواطن لا يزال يرفع نفس المطالب ويشتكي من نفس النقائص على مر السنين والعهدات، حيث أضحى هذا الأخير ونحن على مشارف عام 2023، يطالب بأدنى متطلبات العيش الكريم، على غرار قنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرقات والإنارة العمومية وتوفير قاعات العلاج والنقل والماء وغيرها من المتطلبات التي كان من المفترض أنها من الماضي بالنظر إلى الميزانيات الضخمة التي صرفتها الدولة من أجل توفير المناخ المناسب للعيش على مستوى القرى المعزولة جغرافيا والتي تبين أنها قد أقصتها المخططات التنموية محليا تحت غطاء فقر البلديات، وذلك قبل أن تنتشلها الدولة من الغبن ضمن مخطط تنمية مناطق الظل.

والملاحظ أن المواطن أضحى اليوم يطالب بإتقان انجاز المشاريع وذلك بعد ما تبين للعلن مدى حجم “البريكولاج” الذي لازم المشاريع ما كلف خزينة الدولة خسائر فادحة، فيما لا يزال المواطن يعاني أسفل الهرم شتاء وصيفا ومع كل دخول اجتماعي، كما لا يزال هذا الأخير يطالب ببرامج سكنية في المستوى، الاجتماعية منها والريفية. وتواصل القوائم الـ12 التي دخلت سباق الانتخابات الجزئية بالبلديات الأربع المذكورة، حملتها الانتخابية وذلك بأمل حصد أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تجسيد التغيير المنشود، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية بكل ديمقراطية يوم 15 أكتوبر.

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تأجيل جديد لمحاكمة 34 متابعا في قضية ميناء سكيكدة

ب. يعقوب

اضطرت صباح الأحد، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، إلى تأجيل جديد لمحاكمة 34 شخصا في ملف مؤسسة ميناء سكيكدة، إلى تاريخ 16 أكتوبر من الشهر الجاري، لتخلف عدد من الشهود والمتهمين عن الجلسة، الأمر الذي أدى إلى تأخير جلسة الاستئناف وإعلان التاريخ القادم كآخر موعد للفصل في قضية الحال، التي هزت قطاع الموانئ في شهر ماي الماضي، وأدت إلى فرض عقوبات إبتدائية في حق إطارات بالمؤسسة ذاتها، من ضمنهم الرئيس المدير العام السابق الذي أوقف من مهامه منذ شهر ونصف فقط، تنفيذا لقرار صادر عن عبد الله منجي وزير النقل السابق، حيث أدين “ط ع ج” المسؤول السابق لميناء سكيكدة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، لمتابعته بتهم ثقيلة تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

وكانت نفس المحكمة قضت بالحبس النافذ في حق آخرين لفترات بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بنائب المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية “ح أ”، والحكم بنفس العقوبة في حق رئيس لجنة المساهمة للشؤون الاجتماعية “ل ي”، وإدانة رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بذات الحكم الذي سلطته المحكمة بحق رئيس قسم الفوترة “م أ”، بينما تمت معاقبة نائب رئيس لجنة المساهمة “ب أ” بعامين حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا بحق رئيس الفرع النقابي “م ر”. وأدانت ذات الهيئة القضائية، مدير الوسائل العامة “ن م” بعامين حبسا نافذا ونفس العقوبة ضد مدير الموارد البشرية “ن ع”.

كما تم النطق بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا غيابيا ضد المتعامل الاقتصادي “ع. س”، وهو نجل سياسي سابق يعيش بالخارج، الذي التمس بحقه المدعي العام في جلسة محاكمة المتابعين في ملف ميناء سكيكدة، مذكرة توقيف دولية للاشتباه بتواجده في الخارج وعدم مثوله أمام هيئات التحقيق.

وحسب ما أفاد به المصدر لـ”الشروق”، فإن عديد الإطارات موضوع العقوبة الابتدائية حضروا الجلسة الثانية المؤجلة، خاصة المدانين بحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما غاب آخرون لأسباب مختلفة، ليقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر في هذا الملف إلى منتصف الشهر الجاري، وتأكيده على الحضور الضروري لكافة الأطراف المعنية في قضية الحال.

معلوم أن محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، قد تابعت المتهمين بجنح التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، جنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم فيه خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، وجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، فضلا عن جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي. في حين توبع المتعاملون الاقتصاديون بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية وعرفية، وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.

تواطؤ في تهريب عتاد محجوز

وتم فتح تحقيق في القضية سنة 2018 بعد استلام فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لتقارير إخبارية من قبل مبلغين عن فساد حقيقي، وتضمنت الرسائل، وجود ملفات فساد وسوء تسيير على مستوى المؤسسة المينائية، ليأمر بعدها وكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة، بفتح تحقيقات موسعة في القضية، طالت الرئيس المدير العام وإطارات المؤسسة، ومتعاملين اقتصاديين من مختلف ولايات الوطن، وأفضت إلى كشف تجاوزات وسوء تسيير وفساد، وقيام المتهم الرئيسي في القضية (وزير النقل الأسبق) بتمويل نشاطات شخصية وحزبية في إطار الانتخابات التشريعية لـ2017، بقيمة مالية تجاوزت 250 مليون سنتيم.

هذا الملف المقرر أن تفصل فيه الغرفة الجزائية في الموعد المحدد أعلاه، يأتي في وقت تفجرت فيه تحقيقات أخرى تخص خروج عتاد محل حجز قضائي لرجل أعمال موقوف في قضايا فساد، برغم أن العدالة قررت حجز ممتلكاته في ميناء سكيكدة، وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذا الملف، وجرى الاستماع في مستهل شهر أوت الماضي إلى أقوال عدة مسؤولين سابقين وحاليين على مستوى الميناء، لمعرفة أسباب وخلفيات خروج عتاد مستورد من الخارج موضوع حجز قضائي، حيث يتوقع أن لا تقل نتائج هذا التحقيق المستمر لحد الآن خطورة عن الملف الأول المطروح على محكمة الاستئناف في مجلس قضاء سكيكدة.

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إدانة منتخبين وموظفين في قضية فساد بالمسيلة

أحمد قرطي

سلطت، الأحد، محكمة الجنح الإبتدائية بالمسيلة، أحكاما تتراوح ما بين البراءة والحبس النافذ، في حق منتخب وموظفين ومقاول، بعد ما وجهت لهم تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية، وكذا التزوير واستعمال المزور، حيث أدانت المحكمة كل من الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي بـ18 شهرا حبسا نافذا 6 أشهر موقوفة النفاذ ضد عضو منتخب، و18 شهراً حبسا نافذا ضد رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية وموظف بمصلحة الصفقات العمومية، في الوقت الذي برأت فيه الأمين العام السابق للبلدية ومقاول من التهم الموجهة إليهما.

وبالعودة إلى حيثيات القضية التي تعود قبل نحو أكثر من سنتين، على خلفية فتح تحقيقات من قبل عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بناءً على تعليمة من النائب العام لدى مجلس القضاء، بخصوص وجود تجاوزات وخروقات تتعلق لملف قفة رمضان خلال سنة 2019، إضافة إلى توزيع بعض العمليات والمشاريع التنموية بطرق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وشبهة تبديد المال العام وتضخيم الفواتير وغيرها، وهي القضية التي فجرها منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة المنقضية، بناءً على شكوى رسمية موجهة إلى سلطات الولاية وكذا النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة، أكد خلالها الشاكون وجود تجاوزات في عملية توزيع قفة رمضان والتلاعب بالمال العام وميزانية البلدية، عن طريق المحاباة واستغلال السلطة وتوزيع تلك المنحة المالية المخصصة لشهر رمضان إلى المقربين من المير ومن العمال المتقاعدين، وصولا إلى البعض من أصحاب المؤسسات ميسوري الحال، وأشخاص لا يحق لهم الاستفادة، من ضمنهم شقيق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، بالرغم من أنه لديه محطة خدمات رفقة إخوته، وحرمان المعوزين من الاستفادة.

كما تضمنت الشكوى آنذاك، وقوع تجاوزات في عملية إنجاز مشروع التهيئة الحضرية بمنطقة الجساسية، من خلال سحب شهادة التصنيف بالنسبة للمقاول الذي رسا عليه المشروع المقدر بأكثر من 300 مليون سنتيم، وتعويضه بمقاول آخر، بتكلفة أكبر تفوق 400 مليون سنتيم، ناهيك عن إنجاز ساحة لعب تتضمن 4 مقاعد و7 أعمدة كهربائية فقط بـ150 مليون سنتيم، مع توزيع اعانات لإنجاز سكنات ريفية فردية لمقربين من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتشييدها داخل المحيط الحضري بدلاً من المحيط الريفي وكذا استفادتهم من قطع أرضية.

للإشارة، فإن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، كان قد التمس الأسبوع المنصرم 4 سنوات حبسا نافذا لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و3 للمير الأسبق، وكذا سنتين ضد البقية ويتعلق الأمر بثلاثة منتخبين بالمجلس خلال نفس العهدة ومقاولين اثنين، ليتم في الأخير النطق بالأحكام المذكورة أعلاه.

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إجراءات لاسترجاع 300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل بالمسيلة

أحمد قرطي

تواصل مصالح مديرية الصناعة بالمسيلة، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استكمال استرجاع الأوعية العقارية الصناعية، في إطار الجهود المبذولة لتطهير العقار الصناعي، من خلال تنظيم خرجات ميدانية ومتابعة هذا الملف، حسب ما أفاد به مدير القطاع حروز عبد العزيز.

واستنادً إلى ذات المسؤول، فإن العملية مستمرة إلى غاية استكمالها تمهيدا لإعادة توزيع تلك المساحات على مستثمرين جادين وفي إطار مواصلة ملف تطهير العقار الصناعي تم عقد اجتماع لجنة تطهير العقار الصناعي بمقر مديرية الصناعة حول تقييم العملية.

وحسب ذات المسؤول، فإن حصيلة عمل لجنة متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية على مستوى مناطق النشاطات والتخزين التابعين للوكالة العقارية، فقد قامت اللجنة بمعاينة 11 منطقة نشاط مسيرة من قبل الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري شملت 198 مشروعا بمساحة تقدر بـ43 هكتارا، تم على إثرها توجيه 198 إعذار أول و189 إعذار ثانٍ، مع إلغاء 36 مشروع بمساحة إجمالية تقدر بـ 11.11 هكتار.

وفيما يتعلق بمنطقة النشاطات على مستوى المناطق الصناعية منها المسيلة، تم معاينة المنطقة وتم دراسة وضعيتها، انتهت بإحصاء 28 قطعة ممنوحة وغير مستغلة بمساحة إجمالية تقدر بـ 19.76 هكتارا بينما على مستوى المنطقة الصناعية “ذراع الحاجة “، سجلت اللجنة أثناء عملية المعاينة وجود 43 قطعة ممنوحة وغير مستغلة بمساحة تقدر بـ35.39 هكتارا وقطعتين متاحتين وغير ممنوحتين بمساحة تقدر بـ0.9 هكتار.

أما خارج مناطق النشاطات والتخزين والمناطق الصناعية، فقد قامت اللجنة المشكلة لذات الغرض، بمعاينة خارج مناطق النشاط والمناطق الصناعية وعملت 295 مشروع بمساحة إجمالية تقدر بــ592.42 هكتار، حيث سجلت اللجنة 163 مشروع غير منطلق بمساحة تقدر بـ355.14 هكتار، بينما عدد المشاريع العملية 33 بمساحة إجمالية تقدر بـ82.33 هكتارا.

ووفق ما أكده ذات المتحدث فقد تم إلى غاية اللحظة استرجاع 70،44 هكتار، وذلك بإلغاء 71 مشروعا كإحصاء إجمالي بمناطق النشاطات والمناطق الصناعية وخارج المناطق، فضلا عن استكمال الإجراءات الإدارية لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، وذلك بمباشرة توجيه الاعذار الثاني للمستثمرين المتقاعسين لاستعادة كل العقار غير المستغل الذي يتجاوز 300 هكتار هي محل متابعة وفق البرنامج المسطر له من طرف القطاع وبمتابعة من سلطات الولاية التي تسهر حسب المتحدث على تطهير هذا الملف تحسبا لإعادة توزيع الأوعية العقارية على مستثمرين جدد لديهم الرغبة الحقيقية في تجسيد مشاريعهم، خاصة بعد صدور النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار الجديد.

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اختيار “حلم غير مثقوب” للمشاركة في مهرجان “المحترف” وتنظيم دورتين خلال 2023

محمود بن شعبان

اختتمت، السبت، بمستغانم، فعاليات الدورة 53 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة، بعد خمسة أيام من المنافسة والإبداع، انتهت بإعلان محافظة التظاهرة عن قرارها التوافقي المتمثل في اختيار مسرحية “حلم غير مثقوب” لفرقة الأقواس لمواهب الشباب من مدية للمشاركة في المنافسة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة في دورته المقبلة.

وجاء القرار التوافقي للمحافظة بعد مشاورة جميع الفرق والأساتذة وقدماء المسرح، من أجل تمكين مسرح الهواة من التواجد في الجزائر العاصمة بمناسبة الدورة المقبلة لمهرجان المسرح المحترف، حيث جاء القرار عقب إعلان لجنة التحكيم الخاصة بالصنف “أ” برئاسة البروفيسور محمد قادة وعضوية كل من الأستاذة خديجة بومسلوك والفنانة فضيلة حشماوي، عن حجب الجائزة الأولى، التي طالما انتظرتها الفرق المشاركة، حيث كشفت محافظة المهرجان أن قرار اختيار مسرحية “حلم غير مثقوب” لمخرجها هارون الكيلاني، لم يأت للطعن في مصداقية لجنة التحكيم وسيادتها بدليل أنه تم الموافقة على نتائج باقي المنافسة التي توجت حليم علام بجائزة أحسن أداء رجالي عن مسرحية “حلم غير مثقوب” لجمعية الأقواس لمواهب الشباب بالمدية التي حصلت أيضا على جائزة أحسن أداء نسائي للممثلة أسماء بن إيمان، بينما منحت جائزة أحسن أداء نسائي واعد مناصفة بين شهرة حيرش عن مسرحية “الورطة” لجمعية الفرسان الفنية بسعيدة وفاطمة بن سلمان عن مسرحية “تجاعيد البحر” لفرقة “موزاييك” سيدي بلعباس، فيما نالت مسرحية “متحف المجانين” لحركة مسرح القليعة جائزة لجنة التحكيم، وحجبت لجنة التحكيم الجائزة الكبرى لأحسن عمل متكامل.

وركزت توصيات لجنة التحكيم “صنف أ” على ضرورة تكوين المتربصين، من خلال التأسيس لدورات تكوينية في حرف المسرح تشرف عليها وزارة الثقافة والفنون، ودعت المسرحيين الهواة للعودة إلى النصوص العالمية والمحلية بهدف تحسين المستوى، كما دعت الفنانين المحترفين إلى تأكيد حضورهم في مجال التوجيه والتكوين، حتى يتسنى للهواة تفعيل قدراتهم المسرحية، واقترحت تغيير نمط التكوين المسرحي.

وفي تقييمه للتظاهرة، أكد محافظ مهرجان مسرح الهواة محمد تكيرات أن الدورة 53 نجحت رغم تنظيمها في وقت قياسي وذلك بفضل تضافر جهود الجميع، رغم بعض النقائص المسجلة إلا أنها ستكون حافزا لإطلاق الدورة القادمة والتي سيبدأ التحضير لها مباشرة بعد نهاية الدورة الحالية، كما كشف “تاكيرات” خلال الندوة الصحفية التي عقدها بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي، رفقة أعضاء المحافظة، أن الدورة 54 للمهرجان ستنظم في الفترة الممتدة من بين 24 إلى 29 مارس 2023 وستكون خاصة بالمتربصين، حيث سيتم تجميع المتربصين خلال الورشات التي ستحتضنها ولايتي المدية وبومرداس، مشيرا إلى أن الدورة 55 من المهرجان ستكون في شهر جويلية المقبل تزامنا مع عيد الاستقلال وهذا للمحافظة على عمر المهرجان كأقدم مهرجان إفريقي والثاني عالميا بعد مهرجان أفينيون.

وشهد حفل الاختتام عرض وثائقي حول تاريخ مهرجان مسرح الهواة للمخرج علي عيساوي، تلاه عرض مسرحي بعنوان “ما قبل المسرح” عن نصّ لولد عبد الرحمان كاكي وإخراج عبد اللطيف بن أحمد، فيما قدم الممثل محمد خساني مقطعا من مسرحية “الأجواد”، تبعه المغني هواري بوعبد الله الذي استذكر المرحوم حسني في الذكرى 28 لوفاته، كما كرمت محافظة المهرجان الفنان المسرحي القدير قادة بن شميسة الذي اختص في مسرح العرائس ومسرح الشارع، نظير مشواره الفني الطويل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إطار بين محافظ المهرجان محمد تكيرات ومدير المعهد الوطني العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري محمد بوكراس، للتعاون والتبادل والتكوين المسرحي، حيث ينتظر على ضوء ذلك تنظيم ورشات تكوينية على مدار 3 سنوات، على أن تنظم أول ورشة في ولاية عين الدفلى.

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جمعية “مقام” تتوج بالمرتبة الاولى في مهرجان المالوف بقسنطينة

محمود بن شعبان

أسدل الستار السبت بقسنطينة على فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الأندلسية المالوف بتتويج جمعية مقام الثقافية من قسنطينة بالمرتبة الأولى وسط حضور مكثف للجمهور الذي كان وفيا للتظاهرة منذ انطلاقتها.

وعادت المرتبة الثانية لجمعية المقديرية للموسقى الأندلسية لولاية معسكر، فيما توجت جمعية ليالي الأندلس لسطيف في المرتبة الثالثة، لتتأهل بذلك الجمعيات الثلاث للمشاركة في المهرجان الدولي للمالوف الذي سيتم تحديد موعده من طرف وزارة الثقافة والفنون، فيما تحصل كل من لطيفة بوبريقة وعلي خوجة جيلالي من جمعية المقديرية من معسكر على جائزة “أفضل صوت نسائي” و”أفضل صوت رجالي”، كما تحصلت حليمي أليزة من جمعية نسائم الأنس ـ قسنطينة على جائزة لجنة التحكيم وعادت جائزة أحسن عازف على آلة العود لبن طلحة جليل من جمعية مقام ـ قسنطينة، وجائزة أحسن عازف على آلة الكمان لبسطانجي كريم من نفس الجمعية، كما افتك زراطة عبد الرحمان من جمعية نسائم الأنس ـ قسنطينة جائزة أحسن عازف على آلة الجواق، ومنحت جائزة أحسن عازف على آلة الدربوكة لزلاقي بسملة من جمعية الزهراء من سوق أهراس.

وكشف عضو لجنة التحكيم ومطرب المالوف ذيب العياشي من عنابة بالمناسبة ان اللجنة قد اعتمدت على عدة معايير في تقييم المتنافسين على غرار مدى احترام النوبة والكلمات وأداء المجموعة والأداء الفردي والعزف على مختلف الآلات وكذا الانضباط والهندام خاصة اللباس التقليدي لأعضاء الفرق المشاركة.

ونشط الجوق المشترك للمهرجان والفنان عباس ريغي حفل الاختتام بالإضافة إلى تقديم وصلة تكريمية للفنان كمال بودة قبل اسدال الستار على فعاليات المهرجان الذي احتضنه

المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني الذي عاد بعد انقطاع دام 07 سنوات، ليعرف مشاركة عدة فرق وجمعيات موسيقية من مختلف ولايات الوطن كقسنطينة، سكيكدة، عنابة، سطيف، ميلة، سوق أهراس، قالمة، الجزائر العاصمة، معسكر، وهران، تيبازة وذلك بعد توقفت هذه التظاهرة الفنية منذ سنة 2015.

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حجز قرابة ربع مليون مفرقعة بسطيف

سمير مخربش

حجزت السبت، وحدات أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، أكثر من 200 ألف وحدة من المفرقعات، من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للتسويق بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف.

الكمية تم حجزها في عدة عمليات، مست بعض النقاط الحيوية المعروفة بمرور أصحاب المركبات الناقلة لهذه المواد المحظورة، أين جندت مصالح الدرك عناصرها للتصدي لهذه الظاهرة، التي تعرف انتشارا واسعا مع اقتراب كل مناسبة دينية.

وقد تم في العملية الأولى حجز 113 ألف و500 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام، أجنبية الصنع، والتي تفوق قيمتها المالية 100 مليون سنتيم. وفي عملية ثانية تمكنت من حجز 55,000 وحدة من المفرقعات تفوق قيمتها 65 مليون سنتيم. بينما توجت عملية أخرى بحجز قرابة الثلاثين ألف وحدة كانت موجهة للتسويق خارج ولاية سطيف.

ومع تزايد حركة المفرقعات هذه الأيام، تواصل وحدات الدرك تفقد المركبات المشبوهة المتنقلة عبر إقليم ولاية سطيف، والعملية مستمرة إلى غاية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المرتقب مع بداية الأسبوع القادم.