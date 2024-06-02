أخبار الجزائر ليوم الأحد 02 جوان 2024

تسمم 58 شخصا بعد تناولهم حلويات، وفاة شاب في حادث دهس قطار

السلطات تغلق المحل

تسمم 58 شخصا بعد تناولهم حلويات بغليزان

ب. فيصل

عاشت العيادة المتعددة الخدمات لبلدية عين طارق بولاية غليزان، صبيحة الأحد، حالة استنفار قصوى، بعد تسجيل إصابة 58 شخصا بتسمم غذائي، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و45 سنة، توافدوا على مصلحة الاستعجالات تباعا بداية من الساعة التاسعة صباحا، فيما قامت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لعمي موسى بتحويل 5 حالات، والبقية أحضرهم ذووهم بسياراتهم الخاصة، كلهم يشتكون من حمى مرتفعة وإسهال وتقيؤ ومغص في الأمعاء.

المصابون صرحوا بأنهم تناولوا أمسية السبت، حلويات -لامونا- اشتروها من أحد المحلات وسط مدينة عين طارق، وهذا حسب المعلومات التي بحوزة الشروق، التي تنقلت للعيادة واستجوبت عددا من المصابين الذين كانوا تحت المراقبة الطبية.

في الوقت الذي علمت فيه “الشروق”، أن عددا كبيرا وصل 27 شخصا قدموا للعيادة ليلا، فيما تزايد العدد صباحا ليصل 58 مصابا من مختلف الأعمار ومن الجنسين، ما استدعى استنفار كل الأطقم الطبية وشبه الطبية والاستعانة بأطباء من عيادة عمي موسى، كما نزلت كل السلطات المدنية والأمنية بالعيادة لمتابعة الوضع، وحسب ما لاحظته الشروق، فإن أغلبيتهم غادروا بعدما تلقوا العلاج اللازم، فيما تقرر تحويل شاب إلى المستشفى المختلط لعمي موسى بعد تدهور حالته الصحية، والإبقاء على نحو 12 شخصا تحت المراقبة الطبية، ومن جهتها، مديرة التجارة لولاية غليزان، انتقلت إلى المحل المشتبه به، وقررت غلقه وتشميع أجهزته، مع اقتطاع عينات من كل المواد التي تدخل في تحضير الحلويات، وتحويلها للمخبر الولائي لمعرفة أسباب هذا التسمم.

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وفاة شاب في حادث دهس قطار ببني مراد بالبليدة

لقي شاب مصرعه، زوال السبت، إثر حادث دهس قطار لنقل المسافرين كان قادما من الجزائر باتجاه العفرون.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت مصالحها لقطاع بني مراد في حدود الساعة 14 سا و43 د من أجل حادث دهس قطار لشخص مجهول الهوية أثناء عبوره السكة الحديدية بمحاذاة النقطة الكيلومترية pk 47770.

الشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 25 سنة متعدّد الإصابات، تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “فرانتز فانون”.

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خلاف حول الميراث وراء الجريمة

المؤبد لقاتل شقيقه في بومرداس

سعيدة. م

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس مؤخرا، شخصا متهما في عقده الرابع بعقوبة السجن المؤبد لارتكابه جريمة قتل وتشويه جثة شقيقه بسبب خلاف حول الإرث.

قضية الحال كانت قد اهتزت لها منطقة أولاد موسى غرب ولاية بومرداس قبل سنتين من الآن، حين عثر راعي أغنام على جثة رجل ملقاة في غابة بالمنطقة، وهي في حالة تحلل فضلا عن تشوهها جراء آثار الضرب، وتقدم هذا الأخير إلى مصالح الأمن، وبلغ عن الحادث، حيث تنقلت ذات المصالح لعين المكان لمعاينة الجثة مع فتح تحقيق في الموضوع، مكن من الوصول للمشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر بشقيق الضحية الذي كان على خلاف معه بسبب الإرث.

وقد اعترف المتهم بجريمته، موضحا أنه الابن الأصغر من الزوجة الثانية، وبعد وفاة والده حاول الضحية التلاعب بالوثائق الرسمية من أجل الاستيلاء على بعض الممتلكات، الأمر الذي جعل الخلاف يكبر بينهما. وبتاريخ الوقائع، اتصلت والدة المتهم بربيبها الضحية، وطلبت منه الحضور إليها، لوضع حل المشاكل القادمة وستساعده في إقناع ابنها في ذلك.

وبعد حضور المجني عليه للمنزل، كان المتهم في انتظاره، حيث قام بالاعتداء عليه بواسطة سكين في أنحاء مختلفة من جسمه، وبعدها قام بنقل الجثة على متن سيارته، وتخلص منها في غابة لطمس معالم الجريمة، وقام بمسح آثار الدماء وإخفاء أدوات الجريمة، لتدينه المحكمة بالسحن المؤبد، فيما استفادت والدته من انتفاء وجه الدعوى خلال مرحلة التحقيق.

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توقيف “قاتل” شقيقه في ميلة

نسيم. ع

تمكنت مصالح الأمن الوطني ببلدية التلاغمة جنوب ميلة، بين ليلة السبت إلى الأحد، من توقيف القاتل المفترض لشقيقه الأكبر، ببلدية وادي سقان بعد فرار الجاني اثر تنفيذ جريمته، التي وقعت مساء الجمعة المنصرم، بحي النسيم ببلدية التلاغمة جنوب ميلة، الجريمة راح ضحيتها شيخ رب عائلة يدعى “ب.حسين” يبلغ من العمر 60 سنة، هو شقيق الجاني المفترض، عُثر عليه مضروبا بآلة حادة وعلى جثته عدة طعنات بخنجر، أغلبها على مستوى الصدر والبطن والقلب، بالمسكن العائلي لشقيقه بحي النسيم.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المشتبه فيه المسمى “ب.ز” البالغ من العمر 54 سنة غرز خنجرا في صدر وبطن وفي جهة قلب الضحية مما تسبب له في جروح خطيرة جدا، في أنحاء مختلفة من جسده، حوّل إثرها على جناح السرعة نحو مستشفى التلاغمة أين فارق الحياة، لحظات بعد الجريمة، ولاذ بالفرار عقب تنفيذ جريمته النكراء إلى وجهة مجهولة، لتتمكن مصالح الأمن من تقفي أثره وإلقاء القبض عليه، بعد يومين من تنفيذ الجريمة، وهذا بأحد أحياء مدينة وادي سقان بنفس الولاية، ليتم إحالته على التحقيق، لكشف الملابسات الحقيقية للجريمة التي هزت المنطقة على أن يعرض على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

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تضييق على محاولات الغش

أجهزة كشف المعادن وكاميرات بمراكز “الباك” و”البيام” في وهران

سيد أحمد فلاحي

استعانت مديرية التربية لولاية وهران، لأول مرة، بأجهزة كشف المعادن وكاميرات مراقبة بمراكز الامتحان، بهدف كبح جماح الغشاشين من الطلبة الذين سيجدون أنفسهم محاصرين بتلك الأجهزة المتطورة، حسب ما كشفت عنه لـ”الشروق” مصادر من مديرية التربية عشية انطلاق الامتحان الأول لشهادة التعليم المتوسط.

وبخصوص أجهزة رصد المعادن، فقد تم إخضاع حراس المراكز إلى دورات تكوينية حول طريقة تشغيل تلك الأجهزة التي يبقى دورها رصد كل المعادن المشبوهة وغير المسجلة ضمن قائمة المعادن المقبولة، لترفض ما تبقى من معادن وتحدث إشارة صوتية، تخطر الحراس لضرورة إخضاع المشبوه فيه إلى عملية تفتيش جسدي، للتأكّد من سبب إطلاق الصافرات التحذيرية، والتي ستنصّب عند بوابة دخول الطلبة إلى المركز، كما ستتزوّد بعض المراكز بأجهزة تشويش أيضا لمنع استخدام أي وسيلة اتصال، وهي كلها إجراءات ردعية صارمة، تسعى لفرضها المديرية من أجل إعطاء الامتحان مصداقية وقيمة، ولمنع كل أشكال الغش والتدليس، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عقوبات صارمة ستسلّط على كل تلميذ يدان بمحاولة الغش.

وحسب المصادر التي ساقت الخبر، فإن هناك أكثر من 33 ألف مترشح موزعين على 113 مركز من بينها 3 مراكز بمؤسسة إعادة التربية، كما ستكون بعض المستشفيات على موعد مع الامتحانات خاصة مستشفى مكافحة السرطان بحي بوعمامة، الذي يتواجد به تلاميذ مصابون بالداء الخبيث، ومع ذلك، يواصلون رفع التحدي من خلال المشاركة في الامتحان المصيري، مقابل 8 آلاف مؤطر، سيعملون على تنظيم العملية والسهر على نجاح الاستحقاق الأول، أما فيما يخص البكالوريا، فسيتم تخصيص 100 مركز لاستقبال 31 ألف مترشح، يؤطرهم 9272 أستاذ.

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يقتل ابن عمه بخنجر في حفل زفاف ببسكرة

م. ع

لقي الأحد، شاب، يبلغ من العمر 25 سنة، مصرعه، طعنا بخنجر، على مستوى الصدر بمنطقة زمورة التابعة لبلدية عين الناقة دائرة سيدي عقبة شرقي ولاية بسكرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت خلال حفل زفاف عائلي، أين تلقى الضحية طعنة قاتلة بسكين من شخص عشريني تؤكد ذات المصادر أنه ابن عمه، وذلك لأسباب وظروف تبقى مجهولة وغير محددة حتى الساعة.

الضحية يدعى (ص.سليمان ) صاحب الـ25 ربيعا وهو ينحدر من بلدية مزيرعة المجاورة، وقد توفي مباشرة متأثرا بخطورة إصابته بطعنة سكين على مستوى القلب، وفيما اهتز الشارع المحلي حزنا بسبب هذه الجريمة، فتحت المصالح الأمنية بإقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد الأسباب والملابسات.