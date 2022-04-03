أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 أفريل 2022

"إيتوزا" تمدد نشاط حافلاتها، شبكة وطنية تستهدف سائقي "الكلونديستان"

83 حافلة للسير عبر 58 خطا بالعاصمة بعد الإفطار

“إيتوزا” تمدد نشاط حافلاتها إلى الثانية صباحا

راضية مرباح

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، برنامجا خاصا بالشهر الفضيل من شأنه المساهمة في تحسين وتسهيل حركة تنقل المسافرين الزبائن وبشكل مريح بين مختلف الأحياء والبلديات بعدما مدّدت ساعات عملها إلى غاية السهرات الليلية بتحديد التوقيت إلى حدود الثانية صباحا، حيث تم تخصيص للغرض 83 حافلة للسير عبر 58 خطا فيما عدّلت التوقيت اليومي المعتاد إلى آخر يتجاوب مع ساعات العمل والإفطار من حيث انطلاق النشاط وتوقيت توقف السير قبل الإفطار.

برنامج مؤسسة “إيتوزا” الذي يتماشى ومناسبة الشهر الفضيل، جاء من أجل سد الفجوة التي عادة ما تسجل ببعض الخطوط على مستوى العاصمة خاصة المواقيت التي تسبق فترة آذان الإفطار فضلا عن توقيت السهرات، حيث تم برمجة للغرض 292 حافلة لتغطية 122 خط خلال فترة النهار و83 حافلة ستنشط بعد فترة الإفطار لتشمل 58 خط أي بمعدل رحلات تكون ما بين 20 إلى 40 دقيقة في النهار ومن 20 إلى 30 دقيقة بعد الإفطار، أما بشان ساعات العمل فحددتها المؤسسة من السادسة صباحا إلى السادسة مساء قبل الآذان وبعد الإفطار، تكون من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الثانية صباحا.

ويختلف البرنامج المعد يومي عطلة الأسبوع، حيث أشارت خلية الإعلام للمؤسسة أن 126 حافلة معنية بالسير ضمن 122 خط في النهار بتقليص عدد الحافلات إلى 166 يوم كل جمعة من رمضان، في حين يبقى البرنامج نفسه سواء في عدد الخطوط أو الحافلات في فترة السهرات الليلية التي تبقى تضمن سير 83 حافلة، أما يوم السبت فستضاف 66 حافلة لبرنامج النهار مقارنة بيوم الجمعة، لتصير 192 حافلة تنشط ضمن 122 خط على أن تضمن المؤسسة التوقيت نفسه المعلن عنه استعدادا لشهر رمضان والى غاية آخر أيامه.

ويبقى عدد من الخطوط غير المستغلة من طرف مؤسسة “إيتوزا” محل سخط المواطنين الذين يعتبرون مواقع سكناهم معزولة، تتطلب تدعيمها بحافلات شأن بعض الأحياء الجديدة كأولاد منديل بالدويرة والشعيبية إلى جانب الجهة الشرقية للعاصمة التي تفتقد لخدمات المؤسسة مثل الرغاية، والرويبة، وهراوة، وعين طاية وغيرها.

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بعد استفحال ظاهرة السرقة والإجرام

هبة شعبية كبيرة توقع بعدة مجرمين في ورقلة

سمير خروبي

تمكن، الأسبوع المنصرم، شباب في حي بوعامر بورقلة، من إلقاء القبض على سارق المضخات المائية من المنازل، حيث تم ضبط عدة مضخات بحوزته، فيما قام سكان حي سكرة، بالقبض على سارق مصابيح الإنارة العمومية، كما ألقى سكان حي عدل القبض على سارق متلبس بسرقة منزل سكني، كما قبض مواطنون في سيدي خويلد، على سارق الخيوط النحاسية، وتقديمهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

قام مواطنون في حي بوعامر الأسبوع المنصرم، بينهم نشطاء جمعويون، بالقبض على سارق متلبس بسرقة مضخات الماء، حيث تمت العملية بعد ترصده ليلا، بإقامة خطة محكمة، بين شباب الحي ونشطاء جمعويين، قامت على انتشارهم في عدة نقاط في الحي، والتنسيق بينهم عبر اتصالات الهاتف، ليوقعوا بالسارق الذي كان يستغل سيارة من نوع أكسنت، وبحوزته عدة مضخات مخبأة في الصندوق الخلفي للسيارة، التي تبيّن في وقت لاحق، أنها مستأجرة من أحد الأشخاص.

واتصل السكان بعد العملية مباشرة، بالشرطة التي قدمت لاستلام السارق المقبوض عليه، ليتم نصب خطة أخرى، أوقعت بشريكه في عمليات السرقة في ذات الوقت، فيما قامت ذات القوات بحجز سيارتين من نوع أكسنت لدى السارقين، وحوالي 20 مضخة ماء مع دافع الماء، وقاطع يدوي حديدي، وكذا قاطعة كهربائية، ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية للتحقيق، بحضور متضررين من حي بوعامر، قاموا بتقديم شهاداتهم أثناء التحقيق، فيما ينتظر سكان أحياء بوعامر ولاسيليس وعدة أحياء أخرى، تشديد العقوبة على هؤلاء المجرمين، الذين تسببوا في أتعاب مادية ومعنوية كبيرة، لسكان هذه الأحياء الشعبية العتيقة.

وقام مواطنون في حي سكرة في بلدية الرويسات، بحر الأسبوع الفائت، بالقبض على أحد العناصر، التي تقوم بسرقة المصابيح العمومية نوع “ليد”، وتقديمهم إلى مصالح الأمن الحضري الثامن، حيث تم العثور بحوزته على عدة مصابيح، وأغراض تستخدم في عملية السرقة، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار، فيما ينتظر السكان من السلطات الأمنية تشديد الرقابة، في الحي الذي شهد عمليات سرقة كبيرة لأملاك عمومية، تسببت في أضرار فادحة، على معيشة السكان وخزينة الدولة.

وتمكن سكان حي عدل الجديد بورقلة، بحر الأسبوع المنقضي، من القبض على سارق متلبس بسرقة منزل، لأحد سكان الحي، حيث قاموا بالقبض عليه متلبسا بعملية السرقة، ليقوموا بالقبض عليه وتسليمه إلى قوات الشرطة، فيما أظهرت صور انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق دراجة السارق لأسباب مجهولة، وهي العملية التي تركت ذعرا كبيرا بين سكان الحي، باعتبارهم سكانا حديثين في الحي الجديد.

وقام سكان بلدية سيدي خويلد، بالقبض على سارقين، مختصين في سرقة الخيوط النحاسية، حيث يستهدفون خيوط مؤسسات الاتصالات والانترنت، مما تسبب في قطع الخدمة الهامة على المواطنين، فضلا عن الخسائر الفادحة للمؤسسة، واحتجز المواطنون دراجة نارية، كان السارقان يستخدمانها للتنقل، أثناء تنفيذ عملياتهما الإجرامية، ليتم تقديمهما إلى قوات الشرطة في الحي، تزامنا مع قيام نشطاء في بلدية حاسي بن عبد الله، بحملات توعوية بين سكان البلدية، لرصد وتتبع اللصوص، وتقديمهم إلى السلطات الأمنية المختصة.

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تعتدي عليهم وتسلبهم مركباتهم

درك العفرون يطيح بشبكة وطنية تستهدف سائقي “الكلونديستان”

حسناء. ب

أودع الأحد وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون غرب ولاية البليدة، 05 أشخاص مسبوقين قضائيا أعمارهم بين 25 و40 سنة، ينحدرون من مدينة البليدة، عين الدفلى والجزائر العاصمة، رهن الحبس عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض مع الضرب والجرح العمدي واستحضار مركبة.

خيوط القضية تعود لبلاغات متطابقة تلقتها فرقة الدرك الوطني بالعفرون شهر مارس الفارط، تقدم بها سبع ضحايا ينحدرون من البليدة، العاصمة وعين الدفلى، يشتغلون سائقي سيارات أجرة غير شرعيين، مفادها تعرضهم للتنكيل على يد أشخاص تجهل هوياتهم وسرقة مركباتهم بعد استدراجهم إلى مناطق معزولة بضواحي العفرون.

وباشر إثرها عناصر الدرك تحرياتهم، وحسب مصادر “الشروق”، فإن المحققين تمكنوا من رفع بصمات أحد المشتبه فيهم على شريط لاصق، استعمله الجناة لتكميم وربط أحد الضحايا ومواصلة للتحريات تم تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم ينحدرون من مدينة العفرون، مسبوقين في قضايا اعتداء والاتجار بالسيارات المسروقة، وكشف التحقيق أن المتورطين في القضية وعددهم خمسة ينشطون ضمن شبكة وطنية تختص في سرقة المركبات، تنشط عبر محور ولايات وسلطى هي العاصمة البليدة عين الدفلى، أين يترصد افرادها سائقي سيارات كلونديستان عبر محطات النقل البري والمواقف، ويوهمونهم بأنهم زبائن ويطلبون نقلهم نحو مدينة العفرون، في أوقات العتمة خلال ساعات الصباح الباكر أو ليلا.

وبمجرد وصولهم إلى المنطقة يتم استدراج الضحية، إلى طرقات خالية من المارة، قبل التهجم عليه بالضرب والتنكيل بواسطة سلاح ابيض، والسطو على ممتلكاته والمركبة وإلقائه في مكان معزول، ومواصلة للتحقيقات تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة وإلقاء القبض عليهم في ظرف قياسي، واعترف المشتبه فيهم أن السيارات يتم نقلها نحو مدينة الخميس بعين الدفلى، ومن ثم بينها بعد تزوير رقمها التسلسلي في الطراز، وملفاتها القاعدة بولايات غرب البلاد والعملية هي الثانية من نوعها في ظرف شهر حيث أطاحت فرقة الدرك الوطني بالعفرون بشبكة وطنية تتاجر بالمركبات المسروقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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بلديات جديدة تمنع النشاط

اتساع رقعة حظر تجارة النفايات

أحمد. ق

تتوالى قرارات حظر تجوال، جامعي النفايات البلاستيكية والمعدنية، عبر عديد بلديات الوطن، قررت السلطات المحلية لبلدية مسيف جنوب المسيلة، منع تجوال مشتري الخردوات على مستوى إقليم البلدية، حسب ما تضمنه القرار رقم 28 الصادر في 31 مارس المنقضي تحوز “الشروق” نسخة منه. واستنادا إلى القرار المذكور، فقد منعت السلطات المحلية، تجوال مشتري الخردوات ومختلف المواد سواء البلاستيكية أم الحديدية أم النحاسية، وكل ما يتم إعادة تدويره واستغلاله من قبل بعض أصحاب المؤسسات لإعادة رسكلة الكثير من المواد وفق المادة الثانية من القرار، فإن كل المشتريات من هذا النوع، التي يقوم أصحابها بمخالفة القرار، تودع في الحجز الكلي وتطبق على المشترين المرخص لهم، وذلك بناء على العديد من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين،الذين اشتكوا من هذه الظاهرة التي تزايدت في الفترة الأخيرة، وتسببت في الإزعاج، ناهيك عن المخاوف من عمليات السرقة التي قد تطال الأغراض والأدوات المستعملة من قبل الفلاحين والموالين والتجار، بالرغم من الحاجة إليها، من خلال إقدام الأطفال الصغار على بيعها بمبالغ زهيدة، أضف إلى ذلك المخاوف من إمكانية وقوع حالات اختطاف أو اعتداءات وسرقات، قد تستهدف الممتلكات العامة أو الخاصة، ناهيك عن الضجيج والصراخ وأبواق المركبات القادمة من مختلف الجهات التي تتسبب في إزعاج المواطنين. وفي الإطار ذاته، يأمل سكان بلديات الولاية، اتخاذ مثل هذه القرارات أو مبادرة سلطات الولاية إلى اتخاذ هذا القرار وتعميمه للأسباب السالف ذكرها، مثلما تم في بلديات ولايات أخرى في وقت سابق.