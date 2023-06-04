أخبار الجزائر ليوم الأحد 04 جوان 2023

تأجيل قضية 36 متهما بتقليد أختام الدولة، العثور على الطفلة فاطنة المختفية بالجلفة

التزوير طال عقود زواج وشهادات وفاة

تأجيل قضية 36 متهما بتقليد أختام الدولة في وهران

خ. غ

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الأحد، البت في الملف المتعلق بجنايتي تقليد أختام الدولة والتزوير في محررات رسمية وجنحة التزوير في محررات رسمية، المتابع فيها 36 متهما، من بينهم امرأتان، إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب تخلف بعض المتهمين غير الموقوفين عن حضور جلسة المحاكمة، وغياب الدفاع بالنسبة لآخرين.

وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن قضية الحال تعود إلى سنة 2018، عندما تم التبليغ عن الاشتباه في خضوع عدد من الوثائق الرسمية للتزوير واستعماله على مستوى شركات خاصة ذات المسؤولية المحدودة، ويتعلق الأمر بصحائف السوابق العدلية ومستخرجات تخص الحالة المدنية من شهادات وفاة وعقود زواج، ليتم بعد التحقيق الذي فتحته عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة في الملف، وبعد الاستعانة بخلية تكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة لذات الجهاز ثبت فعل التزوير في جميع المحررات المشكوك في صحتها والتي كانت محل الحجز، والتفطن لنشاط شبكة تمتهن التزوير مقابل المال.

وجرى بناء على ذلك الإيقاع بالمتهم الرئيسي المدعو (م. م)، الذي ثبت لغرفة الاتهام وجود قرائن ودلائل وصفت بالمتماسكة تعزز تورطه في جنايتي التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة، إلى جانب جنحة التزوير في وثائق إدارية، حيث جاء أن هذا الأخير أقدم على اصطناع وثائق ومحررات رسمية، في حين أنه لا يتمتع بصفة الضابط العمومي المخول له ذلك قانونا، قبل أن يجري التعمق في القضية أكثر إلى الكشف عن عدد كبير من المتورطين معه، ليتجاوز عددهم في البداية الأربعين متهما، منهم من استفاد من انتفاء وجه الدعوى، على غرار شركة خاصة بالنقل.

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قضت 12 ساعة بالغابة وسط ظروف جوية سيئة

العثور على الطفلة فاطنة المختفية بالجلفة

نورين. ع

عثر، صبيحة الأحد، على الطفلة فاطنة صاحبة الثماني سنوات في صحة جيدة بعد اختفاء دام لأكثر من 12 ساعة.

وقد باشرت مصالح الدرك الوطني، ورجال الحماية المدنية ومواطنين عملية تمشيط واسعة بمنطقة الضريوة ببلدية عين معبد شمال الجلفة بعد اختفاء الطفلة فاطنة عن الأنظار، حيث أكد خال الطفلة للشروق أن الطفلة كانت تلعب بجانب جدها رفقة أطفال آخرين لتختفي عن الأنظار، وما زاد من رعب العائلة سقوط أمطار كبيرة مرفوقة بحبيبات البرد من الحجم الكبير في حين أن الأودية امتلأت ما أثار رعب سكان المنطقة لتباشر مصالح الدرك ورجال الحماية المدنية والجيش، مرفوقين بمجموعات من المواطنين من مختلف بلديات الولاية.

واستعمل رجال الحماية المدنية الكلاب المدربة من اجل عمليات البحث المستمرة التي انطلقت في حدود الساعة الخامسة مساء، وسط الجبال والغابات والأودية، وما زاد من صعوبة عملية البحث الأوحال التي أغلقت كل الطرق، وقد شارك مواطنون من مختلف بلديات الولاية في هذه العملية، وبعد مرور حوالي 12 ساعة من البحث والتمشيط عثر على الطفلة، وهي نائمة بجانب إحدى الأشجار على بعد حوالي أربعة كيلومتر، من مكان اختفائها وسط فرحة كبيرة للسكان، وقام أعوان الحماية المدنية بتحويلها إلى عيادة متعددة الخدمات ببلدية عين معبد، في حالة صحية جيدة.

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الفيضان يلغي مركز امتحان بكالوريا بباتنة

ن. ب

أدت الأمطار الغزيرة ببريكة في ولاية باتنة، إلى تسرب سيول هائلة محملة بالطمي والأوحال داخل ثانوية حي النصر الجديدة المرشحة لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، المقررة في الفترة الممتدة بين 11 و15 جوان الجاري، وقد حاولت الجهات المعنية تنظيف الثانوية التي غمرتها المياه بالكامل قبل أن تتسرب إلى الأقسام والمراكز الحيوية، وتفاديا لكل طارئ قررت مديرية التربية إلغاء مركز بكالوريا ثانوية حي النصر الجديدة وتحويله لثانوية صالح قتال، لضمان الشروط الملائمة للتلاميذ الممتحنين.

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أحد الضحيتين من سكان تيزي وزو

سيول الأمطار تجرف رجلين بالأغواط

الشريف داودي

جرفت مساء السبت، سيول واد الطويل الممتد على تراب بلديتي قلتة سيدي سعد والبيضاء شمال الأغواط، شخصين يبلغان من العمر 50 و61 سنة كانا على متن سيارة من نوع سامبول بيضاء اللون. ما استدعى تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية ببلدية قلتة سيدي سعد بدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بآفلو فضلا عن فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية بالأغواط وبعد عملية بحث، انتشل الغريقان ونقلا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى القريب.

ووري الضحية عكاري لخضر البالغ من العمر 61 سنة الثرى ظهر الأحد في جو جنائزي مهيب، واشتغل الضحية في التعليم الابتدائي، ببداية مشواره المهني في الابتدائي ببلدية قلتة سيدي سعد. كما قاد فرقة للدفاع الذاتي في التسعينيات، ثم رئيسا للبلدية في العشرية المذكورة، فنائبا لرئيس لمجلس الشعبي البلدي من 2002 إلى غاية 2007، واشتغل بعدها مديرا للغرفة التجارية بولايات تسمسيلت، غليزان وتيارت.

في حين تأكد لنا أن الضحية الثاني، هو صديق لعكاري، قدم من ولاية تيزي وزو وكانت وجهتهما وقتذاك بلدية البيضاء انطلاقا من بلدية قلتة سيدي سعد قبل أن يلقيا مصيرهما المحتوم على حين غرة. وأفاد شهود عيان من المنطقة أن الأمطار التي هطلت مصحوبة بالبرد بأحجام كبيرة جدا لم تشهدها المنطقة من قبل.