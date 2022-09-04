أخبار الجزائر ليوم الأحد 04 سبتمبر 2022

إصابة شابة بطلق ناري في عرس، اختفاء مراهقة في ظروف غامضة

اختفاء مراهقة في ظروف غامضة بالبليدة

حسناء. ب

تعيش عائلة حلاسي من حي النخيل وسط البليدة، حالة من الحيرة والترقب، منذ اختفاء ابنتها لينا، البالغة من العمر 13 سنة، في ظروف غامضة صبيحة يوم السبت.

وحسب والدة الفتاة المختفية في حديث للشروق، فإن ابنتها غادرت منزل عائلة والدتها بحي النخيل متوجهة إلى منزل والدها بحي دويرات المجاور، فرافقتها جدتها إلى موقف الحافلات وهناك التقت بخالها وتولى هو مهمة توصيلها إلى غاية مدخل حي دويرات، إلا أن الفتاة لم يظهر لها أثر منذ ذلك الحين.

وذكرت الوالدة أنها بحثت في كل مكان عن ابنتها بالمنطقة لدى الأهل والأقارب والأصدقاء ولكن من دون جدوى، مشيرة إلى أن لينا لا تملك هاتفا نقالا وخرجت تحمل حقيبة يدها فقط ولا تملك المال، وأودعت الأم بعدها بلاغا لدى الجهات الأمنية وعلقت نشريات البحث عن الطفلة المفقودة، وأضافت الوالدة المكلومة أن ابنتها تعاني ضغوطات نفسية في المدة الأخيرة وتراجع مستواها الدراسي كثيرا بسبب مشاكل عائلية.

وأبدت والدة الفتاة المفقودة قلقها، وسط تساؤلات وتأويلات مخافة أن تكون ابنتها وقعت بين أيدي عصابات مجرمين أو تعرضت لمكروه، وتواترت أنباء غير مؤكدة عن مشاهدة الفتاة بموقف الحافلات وسط البليدة الأحد، ودعت عائلة الطفلة لينا السلطات الأمنية التحرك من اجل التوصل لمعرفة مكان تواجد ابنتها.

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إصابة شابة بطلق ناري في عرس بخنشلة

م. ط

أصيبت أمسية السبت، شابة في العقد الثالث من العمر، بطلق ناري، انطلق عن طريق الخطأ من بندقية أحد أقاربها، خلال مراسيم حفل زفاف، بوسط مدينة خنشلة، وقد تم نقل الضحية، على جناح السرعة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى بن بلة، ولحسن حظها فقد كانت الإصابة تحت السيطرة الطبية، رغم أن البارود المستعمل “صرشم”.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الحادثة، بينما قال شهود عيان بأن الشابة كانت تتابع الاحتفالات من شرفة عمارة أثناء إخراج العروس من بيتها برفقة قريباتها وسط إطلاق البارود، فتلقت الطلقة، ولكن الإصابة كانت على مستوى الذراع الأيمن بالخصوص.

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أغلقوا الطريق الوطني الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل

ارتفاع سعر الخبز العادي يفجر غضب سكان عين قشرة

إسلام. ب

شن، صباح الأحد، سكان بلدية عين قشرة، غرب ولاية سكيكدة، حركة احتجاجية عارمة أقدموا من خلالها على غلق الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل، وبالضبط بوسط بلدية عين قشرة، وذلك بوضع الصناديق الخشبية والبلاستيكية في وسطه، احتجاجا منهم على الرفع في سعر الخبز العادي من 10 دنانير إلى 15 دج، و20 دج لدى البعض، معبرين عن تذمرهم واستيائهم الشديدين، جراء هذه الزيادات غير الشرعية، مناشدين الوالية حورية مداحي التدخل العاجل من أجل وضع حد للرفع في أسعار الخبز من طرف أصحاب المخابز الذين يبيعون الخبز العادي والمحسن بنفس السعر أي 15 دج، وهو ما أثار تذمرا لدى الكثير من المواطنين ممن صادفناهم، حيث أبدوا تساؤلات عديدة حول سبب الارتفاع غير المعلن رسميا لسعر الخبز، معتبرين أنفسهم الضحية الأساسية لهذه الظاهرة التي تتزايد في كل مرة أمام عدم تحرك السلطات المعنية لتسوية هذا الوضع، وتشعبت المطالب بعد احتجاج الخبز، حيث طالبوا أيضا برفع القمامة وتوفير الإنارة العمومية على مستوى بعض الشوارع التي يعيش سكانها في الظلام الدامس وإنشاء الملاعب الجوارية وتوفير الأمن جراء انتشار السرقة، وطالبوا أيضا برحيل المجلس الشعبي البلدي الذي لم يغير – حسبهم- في الأمور السيئة شيئا منذ تنصيبه.

وقد اتصلنا هاتفيا برئيس البلدية كحلوش عبد الحميد لأخذ موقفه من هذه القضية، لكنه لم يرد على مكالماتنا العديدة.

من جهته، مدير التجارة لولاية سكيكدة بالنيابة جلال لواتي أكد للشروق اليومي، بأن مصالحه أرسلت فرقا من أعوان الرقابة إلى دائرة عين قشرة وكان لهم اجتماع مع أصحاب المخابز والسلطات الدائرية ومفتشية القل وأعوان الأمن واتفقوا على توفير الخبز العادي طيلة أيام النهار على مستوى المخابز وبسعره القانوني أي 10 دج، لكنهم أخلفوا وعودهم وصمموا على بيع الخبز العادي بـ15 دج، ما أثار حفيظة السكان وأعوان التجارة الذين يسهرون يوميا على معاقبة كل من سولت له نفسه الرفع من سعر الخبز العادي.

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لقاء رئاسي حكومي بالولاة لمتابعة متضرري الحرائق

س. ك

احتضنت ولاية الطارف صباح الأحد لقاء بقاعة المحاضرات، تناول ملف التعويضات عن الحرائق الأخيرة، جمع ولاة الجمهورية لأربع ولايات، حيث التقى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن كوثر كريكو في ولاية الطارف، بولاة الجمهورية لولايات سطيف وقالمة وعنابة والطارف المستضيفة، في إطار إجراءات تعويض المتضررين من الحرائق التي مست الولايات المذكورة سابقا في فترات متقاربة ومتباعدة.

وقد كان اللقاء المنعقد بمقر ولاية الطارف الذي حضره رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المتضررة من حرائق الغابات بالولايات المعنية المذكورة آنفا باستثناء والي سوق أهراس الذي تنقل إليه الوفد، وذلك من أجل الشروع في منح التعويضات للمتضررين من حرائق غابات شهر أوت الماضي التي خلفت وراءها خسائر بشرية ومادية معتبرة، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدّد على الإسراع في عملية تعويض الفلاحين والمربين ضحايا الحرائق المدمرة في أقرب فرصة.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن ولاية الطارف قد شرعت الخميس الماضي في تعويض المتضررين بعدد معتبر من رؤوس الماشية ما بين أغنام وماعز فاقت الـ100 رأس وذلك لـ23 متضررا من مختلف البلديات، لاسيما القالة وحمام بني صالح الأكثر تضررا من بين بقية البلديات على أن تستمر العملية لتمس الجميع من المعنيين بالتعويض خلال الأيام القليلة القادمة.

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أفرادها ينشطون عبر 4 ولايات

تفكيك عصابة تسرق المركبات باستعمال أجهزة التشويش ببومرداس

أحسن حراش

تمكنت مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الثاني ببومرداس من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات من الداخل باستعمال أجهزة التشويش على نظام الغلق المركزي لها، حيث ينشط أفراد العصابة عبر 4 ولايات مجاورة، إضافة إلى احترافهم جريمة التزوير في المحررات الرسمية.

وتأتي العملية – حسب بيان خلية الإعلام التابعة للمديرية الولائية للأمن الوطني ببومرداس- إثر تقدم أحد المواطنين بشكوى على مستوى الأمن الحضري الثاني مفادها تعرضه لعملية سطو وسرقة مست مبلغا ماليا قدره 20 مليون سنتيم من داخل مركبته، لتباشر ذات المصالح تحقيقا معمقا في الحادثة، حيث أسفر الأخير وفي ظرف قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، ويتعلق الأمر بشابين 41 و42 سنة ينحدران من ولاية مجاورة تبين بأنهما يقومان بسرقة المركبات من الداخل باستخدام أجهزة التشويش التي تعطل نظام الغلق المركزي للمركبات دون غلقها، كما تبين كذلك بأن المشتبه فيهما ينشطان عبر 4 ولايات هي بومرداس، البويرة، تيبازة والجزائر العاصمة، مع احترافهما لجريمة التزوير في محررات رسمية باستعمال أختام وبطاقات مهنية مسروقة، حيث تم حجز خلال العملية 3 أجهزة تشويش وتعطيل نظام الغلق المركزي، مبلغ 24 مليون سنتيم، أختام شركات خاصة تستعمل في التزوير، وكذا بطاقات مصرفية ومهنية خاصة بالضحايا والمركبة التي تستعمل في الجرائم، ليتم في الأخير تحويل ملفات الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة.

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عقرب تلدغ طفلة وأمها بعين التين بميلة

نسيم. ع

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وأمها في العقد الثالث من عمرها تقطنان ببلدية عين التين، 4 كلم شرق عاصمة الولاية ميلة، مساء أول أمس، للدغة عقرب داخل منزلهما الكائن ببلدية عين التين، حيث تم نقلهما من طرف أفراد العائلة على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأخوة مغلاوي بميلة، لتلقي العلاج اللازم.

وحسب مصادر “الشروق” فإن الضحيتين تم حقنهما بمضاد سم العقارب وهما تحت الرعاية الطبية إلى غاية استقرار وضعهما الصحي، من جهتها باشرت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي بدا غريبا، لأنه حدث في شمال البلاد وليس في جنوبها، حيث تتكاثر وتكثر العقارب.

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6 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة بسكيكدة

إسلام. ب

وقع، منتصف نهار الأحد، حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الولائي رقم 201، وبالضبط بمنطقة حمرا الراس، ببلدية رمضان جمال في ولاية سكيكدة، أسفر عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 شهرا و53 سنة، ينحدرون من مختلف بلديات الجهة الشرقية للولاية، بجروح بليغة.

وتمثل الحادث- بحسب مصادر محلية- في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “فولكسفاغن” من سبعة مقاعد، كانت تقل الضحايا الست، الذين أصيبوا بجروح متفرقة، وتعود أسباب الحادث إلى عدم احترام قانون المرور.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة رمضان جمال لنقل الجرحى إلى العيادة متعددة الخدمات، قبل تحويل حالتين إلى مستشفى بوحارة بسكيكدة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الحقيقية.