أخبار الجزائر ليوم الأحد 05 جوان 2022

بائع تبغ يحبط خطة لإغراق وهران بالعملة المزورة، سيارة للمهربين تقتل شيخا

محكمة الجنايات تدين 3 متهمين بالحبس

بائع تبغ يحبط خطة لإغراق وهران بالعملة المزورة

خيرة. غ

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران حال فصلها مؤخرا، في قضية التزوير في أوراق نقدية، والتي أعيد تكييفها من جناية إلى جنحة، بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة المتورطين فيها.

تعود وقائع الملف إلى تاريخ 10-09-2020 بقديل، أين اشتبه صاحب محل لبيع التبغ في صحة ورقة نقدية من فئة ألفي دج كان قد استلمها من زبون بالصدفة في مقابل شرائه عددا من أعواد السجائر، ليتظاهر بعدم توفر فكة نقود لديه، وطالبه بالعودة إليه بعد قليل ليرجع له باقي الحساب، وفي تلك الأثناء راح يبلغ مصالح الأمن عن الحادثة، ليتم من خلال تدخلها توقيف المشتبه فيه المدعو (ل. ح)، الذي وشى بدوره عند التحقيق معه على باقي شركائه، ويتعلق الأمر بكلا من المدعو (ع. أ) ورأس العصابة المتهم (خ. ي).

وأثناء المحاكمة، حاول المدعو (ل. ح) إنكار علمه بأن الورقة النقدية من فئة 2000 دج التي سلمها للبائع المذكور المسمى (إبراهيم) كانت مزورة، مشيرا إلى أن مصدرها كان المدعو (ع. أ)، الذي طلب منه أن يشتري له منها 10 أعواد سجائر، وهذا على عكس ما جاء في محضر سماعه أمام الضبطية القضائية، عندما قال أنه كان على علم بحقيقة تلك الورقة المالية، وأنه بسبب ذلك رفض عرض وضعها للتداول، لكنه فعل بعد ما ناوله مبلغ 200 دج لشرب القهوة كمقابل للعملية.

وكذلك تراجع المدعو (ع. أ) أمام هيئة المحكمة عن أهم تصريحاته السابقة خلال التحقيق، حيث قال أنه بحكم ممارسته نشاطا موازيا في إصلاح أجهزة الإعلام الآلي، فإنه استقبل في بيته طابعة معطلة من المدعو (خ. ي) على أساس أنها خاصة بجمعية خيرية، وبعد قيامه بإصلاحها، قدم له هذا الأخير مبلغ 18 ألف دج مزورة، وعرض عليه العمل في المجال كونه يمتلك زادا معرفيا في تقنيات التحكم في تكنولوجيات الإعلام الآلي، مضيفا أنه بسبب تخوفه من رد فعل صاحب العرض في حال الرفض، فإنه فضل استلام المبلغ المذكور، ليقوم بحرقه خفية عنه، ما عدا ورقة الألفي دينار التي احتفظ بها كمقابل لخدمة التصليح، قبل أن يسارع إلى التخلص منها عن طريق منحها للمدعو (ل. ح)، في حين أنه أقر أمام الضبطية القضائية بقيامه بتزوير ما قيمته 36 ألف دج من فئة 2000 دج، لكن طباعة جل الأوراق لم تكن بالجودة المطلوبة، الأمر الذي استدعاه لحرقها، فيما احتفظ بواحدة سلمها لقاصر يدعى (ب. ب) يجهل مصيرها، وأخرى وضعها للتداول من خلال المتهم (ل. ح).

أما المدعو (خ. ي)، فقد أنكر علاقته كليا بواقعة التزوير، مصرحا أن الطابعة تعود لشقيقته الجامعية، وأنه هو من اشتراها لصالحها من أجل استعمالها، لكن بسبب تعطلها، تكفل بنقلها لإصلاحها لدى المدعو (ع. أ)، مشيرا إلى أنه لا يفقه شيئا في كيفية تشغيل واستخدامات الجهاز، ونفس التصريحات جاءت بها أخت المتهم التي تم سماعها كشاهدة، لكن هيئة المحكمة، وبناء على اعترافات المتهمين التي وردت في الملف، فإن جهل هذا الأخير في مجال الإعلام الآلي جاء ليفسر سبب استعانته بالمدعو (ع. أ) من أجل العمل سويا في تزوير العملة والسعي إلى إيجاد الحلول والمنافذ لطرحها للتداول.

…

المتهمون سطوا على مسكن مؤمن بكاميرا مراقبة

بدلة رياضية تقود إلى اكتشاف عصابة للسرقة بوهران

خيرة. غ

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم بجناية السرقة بتوافر ظروف الليل، التعدد والتسلق، والتي استهدفت مجموعة أغراض من داخل مسكن يقع بالقرية الخامسة الكائنة بالمدينة البترولية في ولاية وهران.

تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 16-10-2020 بآرزيو، أين تعرض في حدود الساعة الثالثة ليلا، منزل الضحية الكائن بالقرية الخامسة إلى السرقة من طرف أشخاص ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء، استهدفت دراجتين هوائيتين، علبة مفاتيح، منظفة كهربائية ومبلغ من المال، ثم لاذوا بالفرار، وبعد فحص كاميرا المراقبة المركبة عند مدخل المسكن، تم رصد الشخص الذي قام بتسلق الجدار المؤدي إلى داخل المرآب، والذي تم التعرف عليه والتأكد من هويته من خلال تصريحات شهود، وأيضا ضبط نفس البدلة الرياضية التي كان يرتديها عند تنفيذه خطة السرقة، حيث شوهد وهو يتسلق حائط المبنى سالف الذكر على شريط التسجيل، كما زاد من تعزيز الشبهة ضده العثور على ذات اللباس الرياضي في خزانة المتهم عندما تم تفتيش مسكنه العائلي من طرف مصالح الأمن.

المتهم (ب. نوح) نفى خلال جلسة المحاكمة علاقته بجريمة السرقة، معتبرا توريطه في واقعة الحال إنما استند فيه على سوابقه العدلية في السرقة، كونه كان معروفا وسط جيرانه بارتكابه نفس الجرم منذ صغره، في حين أوضحت النيابة العامة خلال مرافعتها أمس، أن المتهم سبق له الاعتراف شخصيا أمام الضبطية القضائية بأن اللباس الرياضي الذي عثر عليه في مسكنه يعود إليه، وكذلك صرح الضحية بأن هذا الأخير كان بمثابة دليل إثبات قطعي، كون عدد العقد الذي وجدت عليه كانت نفسها التي ظهرت في الكاميرا.

…

السكان احتجوا بغلق الطريق

سيارة للمهربين تقتل شيخا بتبسة

ب.دريد

شهدت ليلة السبت، منطقة راس لعيون الحدودية التابعة إقليميا لبلدية الكويف، التي تبعد بحوالي 30 كلم شمال ولاية تبسة، حادث مرور مميت، أين صدمت سيارة مختص مالكها، في تهريب الوقود وهي من نوع فورد، شيخا جاوز الستين كان على متن دراجته النارية عائدا إلى بيته العائلي بعد أن أدى صلاة العشاء في مسجد البلدة، الحادث وقع بالقرب من المعبر الحدودي القديم، وقد أسفر عن مقتل الضحية المدعو ض.نور الدين وهو متزوج وأب لأربعة أبناء ويقطن بحي عين غيلان ببلدية الكويف، وبينما فتحت مصالح الدرك الوطني بذات البلدية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث بمجرد وقوعه مع مطاردة الفاعل الذي مازال في حالة فرار، علما أنه تم تحديد هويته، وقام أهل الضحية وسكان المنطقة بوقفة احتجاجية قطعوا فيها الطريق الذي وقع فيه الحادث.

وجدّد السكان طوال نهار الأحد إغلاقهم لطريق المركز الحدودي، مطالبين بالممهلات، وقام نهار الأحد المئات من مواطني بلديتي الكويف وعين الزرقاء الحدوديتين، بولاية تبسة، بغلق الطريق الرئيسي الرابط بين المركز الحدودي البري المجاهد محمود قنز وعاصمة الولاية، وقد طالب المحتجون بإيجاد حل لطريق الموت وخاصة أنه مستعمل من طرف المهربين الذين وجدوا فيه بعد إعادة الاعتبار له، ودون وضع ممهلات في مختلف الأماكن، فرصة لإبراز جنونهم، وقد ساعدهم على ذلك خلوه وعلى مسافة 40 كيلومترا من أي حاجز ما من شأنه أن يقلل من السرعة. ويعتبر الحادث المميت الذي وقع السبت هو الثاني منذ بداية شهر جوان الحالي.

…

حجز ألبان مجهولة المصدر بعين الدفلى

ق. م

تمكنت مصالح الأمن بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى إثر عملية مراقبة ميدانية رفقة مصالح التجارة أمس الأول السبت، في إطار مهامها المتعلقة بالمراقبة الدورية للنشاطات والممارسات التجارية من أجل الحفاظ على الصحة العمومية والوقاية من التسممات الغذائية تزامنا وحلول فصل الصيف وتسجيل 34 حالة تسمم غذائي بمدينة خميس مليانة يوم 3 جوان الفارط وأخرى بمدينة مليانة الأسبوع المنصرم، من حجز 345 لتر من مادة اللبن مجهولة المصدر كانت معروضة للبيع بطريقة غير صحية ودون الخضوع لشروط الممارسات التجارية بمحلين تجاريين، حيث جرى إتلافها وإخضاع أصحابها للإجراءات القانونية.

…

الإطاحة بشبكة لبيع المشروبات الكحولية دون رخصة بالعاصمة

فيصل. ن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) من الإطاحة بشبكة لبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، بحسب ما أفاد به الأحد بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر أن العملية تأتي في إطار “سلسلة الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها وتنفيذا للمخطط الأمني الموضوع من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر لمحاربة الجريمة، واستغلالا لمعلومات مؤكدة وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن زرقة، التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، مفادها قيام بعض الأشخاص ببيع مشروبات كحولية دون رخصة”.

وعلى إثر ذلك، “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمت مداهمة المستودع بالاستعانة بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل بباب الزوار، وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 3393 وحدة وثلاث ثلاجات تستعمل في تبريد المشروبات الكحولية ومبلغ مالي يقدر بـ 600 ألف دج من عائدات البيع”.

وأضاف البيان أنه “بعد استيفاء جميع الإجراءات، سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة الحيازة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة”.

…

ألسنة اللهب بلغت محيطات المساكن

الحرائق تأتي على مساحات غابية بميلة

نسيم.ع

اندلع حريق مهول، مساء السبت، أتى على 35 هكتارا من المساحات الغابية، من بينها أشجار الصنوبر والأحراش والأدغال، بمشتة بولايان التابعة لبلدية الرواشد، 26 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، الحريق بدأ في حدود الساعة الثانية و19 دقيقة من زوال السبت، أين سارعت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية لولاية ميلة، مدعومة بالوحدات الثانوية لبلديات وادي النجاء، فرجيوة، تسدان حدادة، وادي العثمانية، شلغوم العيد، ترعي باينان، تاجنانت وفرقة الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية إلى مكان الحريق، أين تم الشروع في إخماد ألسنة اللهب بعدما اضطر عشرات العائلات القاطنة بالقرب من مكان الحريق إلى الهروب من مساكنهم بسبب كثافة النيران، وذلك خوفا من محاصرتها لهم من كل الجهات، خاصة مع قوة الرياح وسرعة انتشار النيران الأمر الذي أجبرهم على الرحيل والهروب من منازلهم إلى غاية الانتهاء من إخماد الحريق الذي أتى على أكثر من 15 هكتارا من المساحات الغابية لأشجار الصنوبر الحلبي و20 هكتارا من الأدغال والأحراش، وهكتارين من محصول زراعي تمثل في القمح الصلب، فيما تم إنقاذ مساحة شاسعة من الأشجار الغابية، و20 هكتارا من محصول القمح الصلب و30 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق في حدود الساعة منتصف الليل من نفس اليوم أي بعد 10 ساعات كاملة وذلك بحضور والي ميلة مولاي عبد الوهاب الذي أمر على الفور بتشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية يترأسها والي ميلة شخصيا، تضم قطاعات الحماية المدنية، الغابات، الري، الفلاحة، الأشغال العمومية، الصحة، شركة سونلغاز، وذلك من خلال تجنيد كل الطقم البشرية والمادية لتجاوز هذه المشكلة بأقل الخسائر مع إقحام الشركاء المحليين الخواص، قصد ضمان التحكم الأنسب وتسريع وتيرة إخماد ألسنة اللهب، إضافة إلى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني ومدير الحماية المدنية و7 ضباط و37 عون إطفاء إضافة الى 6 شاحنات للإطفاء و4 سيارات إسعاف.

فيما تبقى أسباب الحريق مجهولة، حيث شرعت مصالح الدرك الوطني في مباشرة تحقيقات وأبحاث حثيثة للكشف عن الأسباب الحقيقة للحريق وإن كانت لها علاقة بالفعل الإجرامي، لتوقيف الفاعلين وإحالاتهم على الجهات القضائية مع الإشارة إلى أن درجة حرارة ولاية ميلة فاقت الأربعين أول أمس السبت و الأحد.

وتشكل الحرائق في ولاية ميلة في هذا الوقت بالذات هاجس السلطات، حيث أتت ألسنة النيران مند شهر ماي الماضي على أكثر من 44 هكتارا من المساحات الغابية والمحاصيل الزراعية المتمثلة في القمح الصلب واللين عبر تراب الولاية.

وفي نفس السياق، أتت النيران نهاية الأسبوع الفارط، على 5 هكتارات من القمح الصلب بمشتة حمارة ببلدية دراحي بوصلاح، وببلدية أولاد خلوف أتت ألسنة اللهب على 2 هكتار من الشعير بمشتة حاسي برقوق، كما تدخل أعوان الحماية المدنية لإطفاء 5 حرائق اندلعت في يوم واحد بكل من مشتة البحري بلدية دراحي بوصلاح دائرة بوحاتم، مشتة السمارة بلدية التلاغمة، مشتة كنيوبة بلدية وادي العثمانية، مشتة القصاري بلدية الرواشد .مشتة حمام أولاد عاشور بلدية عين البيضاء احريش أتت على 4 هكتارات من القمح الصلب والشعير، وببلدية التلاغمة سجل احتراق 5 هكتارات من القمح اللين و6 هكتارات من الأحراش بمشتة أولاد مسعود، أما ببلدية أعميرة اراس فقد أتت ألسنة اللهب على 3000 دجاجة داخل بيتين بلاستيكيين بمشتة بوغرداين.

…

ثلاث وفيات في حوادث مرور بباتنة

ط. حليسي

لقي، صباح الأحد، كهل 47 سنة حتفه، وجرح ثلاثة آخرين، أعمارهم تتراوح ما بين 4 و64 سنة، في حادث مرور مروّع وقع على الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين دائرتي الشمرة والمعذر بولاية باتنة.

ونجم الحادث العنيف عن اصطدام حاد بين شاحنة وسيارة، ما حتم استنفار مصالح الحماية المدنية لوحداتها لانتشال جثة القتيل بين الركام المتحطم كي يتم تحويله لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، في حين تم إسعاف المصابين في عين المكان قبل اجلائهم لعيادة المدينة.

كما وقع مساء السبت حادثان خطيران، تسببا في مقتل شاب وجرح آخر في حادث مرور وقع قرب وادي الماء ببلدية مروانة، فيما عثر على جثة سائق أربعيني داخل قمرة القيادة لشاحنة على الطريق الاجتنابي الشمالي بعد انحراف وانقلاب لسيارته.

…

العثور على شاب وشابة ميتين داخل سيارة بالوادي

ي.رزاق سالم

لقي، شاب وشابة يبلغان من العمر 25 سنة، السبت، حتفهما بعد تعرضهما للاختناق بالغاز داخل سيارة. وذكرت مصادر مطلعة للشروق، أن حادثة الوفاة وقعت عندما كان الضحيتان داخل سيارة سياحية كانت موجودة داخل مرآب بأحد المنازل بحي أم سلمى ببلدية عاصمة الولاية الوادي.

وحسب ذات المصادر فقد تم العثور على الضحيتين في حالة وفاة داخل السيارة مع اكتشاف اشتغال مكيف السيارة.

وتشير المعطيات الأولية إلى استنشاق الضحيتين كميات كبيرة من الغاز المنبعث من محرك السيارة بسبب أن المرأب كان مغلقا.

وتم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلاني، فيما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث الأليم.

…

أشرار يعتدون على المواطنين بمسدس يحتوي على حمض حارق

ن.ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة وسط للشرطة القضائية، من وضع حد لعصابة أحياء تزرع الرعب بين السكان وتعتدي على المواطنين باستعمال مسدس بلاستيكي يحتوي على “حمض الآسيد”. وجاء في بيان لأمن ولاية الجزائر أن مصالحهم ممثلة في المقاطعة وسط للشرطة القضائية، عالجت قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات، وجنح محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، جناية الانخراط في عصابة أحياء قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وزرع الرعب في نفوس المواطنين، الضرب والجرح العمديين بواسطة أسلحة بيضاء محظورة، مع استحضار مركبة لتسهيل الفرار، الإخلال بالنّظام العام في شقّيه السكينة والأمن العامّين، التّحطيم العمدي لملك الغير، عدم التّبليغ والمشاركة.

قضية الحال حسب البيان ذاته، انطلقت أطوارها بعد تسجيل وقوع شجار بالأسلحة البيضاء على مستوى أحد أحياء رايس حميدو بمقاطعة باب الوادي، تمكنت خلاله عناصر الشرطة من توقيف 6 أشخاص من بينهم 3 قصّر يُشتبه ضلوعهم في الشجار الذي كان متبوعا بالاعتداء على محلات تجارية أدّى إلى تعرّض مواطنين إلى جروح متفاوتة الخطورة مع تحطيم أملاك الغير، حيث تمّ حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، مسدّس بلاستيكي يحتوي على مادّة حمض الآسيد استعملت خلال الاعتداء.

بالتنسيق مع النيابة المختصّة إقليميا، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القضائية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة نيابيا.