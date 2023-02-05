أخبار الجزائر ليوم الأحد 05 فيفري 2023

المهلوسات بمواقف الحافلات، وفاة كهل غرقا في بركة

المهلوسات بمواقف الحافلات!

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الخامس بالتنسيق مع فرقة قمع ومكافحة الإجرام لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، تحترف بيع وترويج المهلوسات ببجاية. وهذا بعد تحريات بخصوص وجود مجموعة من المنحرفين معروفين لدى مصالح الشرطة بقضايا المخدرات يقومون ببيع وترويج المهلوسات بموقف السيارات المقابل لعيادة الأم والطفل بتارقة أوزمور ببجاية، فور ذلك تم إعداد خطة محكمة، من خلالها تم تطويق ومداهمة المكان أين تم توقيف خمسة أشخاص، وقد عثر بحوزتهم على 15 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين وكيتيل، بالإضافة إلى 15 ظرفا فارغا لنفس الأدوية، ومقصا صغيرا يستعمل لتقطيع المشط، ومبلغ مالي يقدر بـ18500 دج على شكل أوراق وقطع نقدية من مختلف الفئات يعد من عائدات بيع المؤثرات العقلية.

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مسؤولو المنشأة تعاملوا مع الوضع باحترافية

شباب “طائش” يثير الهلع بـ “تليفيرك” وهران

سيد احمد فلاحي

أثارت حادثة تعطل منشأة “تليفيريك” وهران، نهاية الأسبوع الماضي، واحتجاز ركاب للحظات بين الأرض والسماء، الكثير من الأقاويل والإشاعات، التي قلَلت من أهمية هذا المكسب التقني الجميل، الذي دخل حيز العمل الأسبوع المنصرم، ليقابل بعد أيام معدودات بوابل من النقد، لاسيما وأن الحادث جرى توثيقه بفيديو تم تداوله على نطاق واسع، وهي المعطيات التي دفعت الشروق إلى البحث عن حقيقة ما جرى وكواليس الحادثة ورصد بعض المعلومات الهامة، حيث أفاد مصدر من المؤسسة الوطنية للنقل بالمصاعد الهوائية، أن ما وقع يوم الجمعة، تم “تضخيمه بشكل كبير، ولا يستدعي كل تلك الهالة”، طالما أنه في كل دول العالم، التي تملك منشآت التليفريك، تقع فيها حوادث مماثلة بين الفنية والأخرى، ويتم معالجتها وينتهي الأمر، مشيرا إلى أنه تم تجنيد لهذا الغرض كل الإمكانات اللازمة، لمواجهة أي طارئ.

وأشار إلى أن أحد أسباب العطب الذي حدث، يعود لتلاعب بعض الشباب بالعربات في السماء، من باب المزاح والتسلية، وعدم تقيدهم بإجراءات السلامة، ما نتج عنه عطب تقني على مستوى إحدى القطع الفرعية، الأمر الذي استدعى توقيف حركة العربات، وتدخل فرق الصيانة التقنية، حيث تم تصليح الخلل، في ظرف قياسي لم يتجاوز الـ30 دقيقة، لتعود العربات إلى سابق حركتها، ومن دون تسجيل أية إصابة أو مكروه لأحد الركاب، عكس ما تم تداوله في فيديو نشر عبر الفضاء الأزرق، والذي كان حسب المصدر “مشوها” لجهود فرق التدخل التقنية، والتي صارت مدعمة بخبرات سويسرية، والتي لا تزال تعمل جنبا لجنب مع تقنيين محليين، وفق معاهدة تم التوقيع عليها من الطرفين، تقضي ببقاء فرق تقنية من دولة سويسرا مدة سنة إضافية، للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، ومنح الخبرة اللازمة للتقنيين المحليين.

كما أضاف نفس المصدر، أن التليفريك الذي يضم 36 عربة، تم تعزيز محطاته الثلاث بمحولات كهربائية احتياطية، تشتغل في حال سجلت انقطاعات أو تذبذبات للتيار الكهربائي، ونقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، والمتمثلة في مخرج أمان ثان، والمتمثل في تحريك العربات بواسطة المازوت في حال غابت الطاقة الكهربائية، في الحالات الطارئة، ما يؤكد أن الإجراءات الاحترازية جاهزة، لتفادي المفاجآت غير السارة، ومع ذلك فكل الطاقم العامل سعيد للغاية، نظرا للعدد الهائل من المواطنين الذين زاروا المنشأة الهوائية، حيث تجاوز عددهم يوم الجمعة فقط 1500 زائر، والعدد مرشح للارتفاع مع الأيام المقبلة، وخاصة خلال عطلتي الربيع والصيف، وهي كلها معطيات ستزيد من عزيمة العاملين من أجل بذل قصارى الجهود لإرضاء الزوار وتوفير كل الظروف اللازمة لهم لقضاء لحظات جميلة والتمتع بجمال الطبيعة الأخاذ.

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وفاة كهل غرقا في بركة بعنابة

ن. طـلحي

عثر مواطنون في ساعة متأخرة من مساء السبت، على جثّة شخص، مجهول الهوية، تطفو على سطح الماء ببركة مائية متواجدة ببلدية البوني بعنابة، ليسارعوا إلى إخطار الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي زياد والتي تدخل عناصرها في حدود الساعة، السادسة من مساء السبت، لانتشال جثّة الضحية البالغ من العمر حوالي 40 سنة، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، بغرض عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة ووقت حدوثها، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية المختصّة تحرياتها وتحقيقاتها بغرض تحديد هوية الضحية، وظروف وفاته الغامضة.

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التحقيقات متواصلة لكشف هوية قاتلي المحامي شاوي

الدرك يدعو إلى التبليغ عن المتهم بقتل صديقه بسكيكدة

عصام بن منية

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، نداء إلى المواطنين، مرفوقا بصورة لشخص مشتبه فيه، بارتكاب جريمة القتل المروعّة، التي اهتزت على وقعها منطقة الحوارك ببلدية بين الويدان، ليلة الخميس إلى الجمعة الماضي، وراح ضحيتها الشاب “ب، ب” البالغ من العمر 30 سنة. وذكر بيان الدرك الوطني بأنه وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، فإن مصالح الدرك الوطني تنهي إلى علم جميع المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة والمدعو “ب، ع” مشتبه في تورطه في قضية القتل العمد، ودعت في هذا الصدد كل شخص يكون قد شاهده إلى التبليغ عنه إلى الجهات الأمنية. وقد جاء بيان الدرك الوطني لتشديد الخناق على المشتبه فيه، ومنعه من الفرار، وذلك في سياق التحقيق المفتوح في جريمة القتل، التي شهدتها بلدية بين الويدان نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الضحية قد خرج برفقة المتهم مساء الخميس الماضي، من بلدية الولجة بوالبلوط، التي يقطنان بها على متن سيارة من نوع داسيا داستر، ملك للضحية، وذلك بعد أن احتسيا معا الشاي، بإحدى مقاهي المنطقة، وسلكا الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل، وفي الطريق أقدم الجاني على ذبح صديقه الضحية باستعمال خنجر، ثم حاول التخلص من الجثة عن طريق دفنها بمنطقة الحوارك وسط الأحراش المتاخمة للطريق الوطني، حيث انعرج نحو مسلك ترابي غابي، غير أن أحد مربي الأبقار تفطن للسيارة تسلك ذات الطريق ليلا وهو طريق يؤدي نحو اسطبل لتربية الأبقار، فخرج المعني مسرعا ظنا بأن الأمر يتعلق بعصابة مختصة في سرقة الأبقار، لكنه تفاجأ بسيارة تقطر دما، ليقوم على الفور بإبلاغ مواطني القرية الذين خرجوا وقاموا بإبلاغ فرقة الدرك الوطني لبلدية بين الويدان التي تدخلت على الفور، إلاّ أن المشتبه فيه تمكن من الفرار وسط الأحراش وتحت جنح الظلام الدامس.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية في ظرف أقل من أسبوع بولاية سكيكدة بعد مقتل المحامي ورئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي، برصاصة في الرأس، من طرف مجهولين ودفنه في مكان معزول، بعد اختفائه لمدة عشرة أيام كاملة، قبل أن يتم اكتشاف جثته. وهي الجريمة التي اهتزت على وقعها مشاعر كل الجزائريين ولازالت الأجهزة الأمنية المختصّة تواصل تحرياتها وتحقيقاتها بشأنها لكشف هوية مرتكبيها.

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المحكمة الابتدائية أدانتهم بالحبس غير النافذ

تلميذان ثانويان يسطوان على إقامة جامعية بخنشلة

مامن. ط

أدانت محكمة، خنشلة الابتدائية مؤخرا، تلميذين في الأقسام الثانوية النهائية وطالب في السنة الأولى جامعي، اثنان منهم في الثامنة عشرة من العمر والثالث جامعي في التاسعة عشرة من العمر، ينحدرون من مدينة خنشلة، بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ، وغرامة مالية، متبوعة بعشرين مليون سنتيم، تعويض للطرف المدني وهو مجموعة من لطلبة الجامعيين، عن تهمة السرقة في حالة تلبس، واقتحام حرمة مؤسسة، وذلك لتورطهم في قضية سرقة غرف طلبة جامعيين، على مستوى الإقامة الجامعية 2000 سرير، ذكور ببلدية الحامة بولاية خنشلة، بعد أن تم ضبطهم في حالة تلبس من قبل الأمن الداخلي، للإقامة قبل تسليمهم لفرقة الدرك الوطني بالحامة، أين تم وضعهم رهن الحبس النظري، قبل تقديمهم يوم الخميس، أمام نيابة محكمة خنشلة، وتمت محاكمتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

تفاصيل القضية، جاءت حسب مصدر الشروق اليومي، بعد كمين محكم كان قد وضعه أعوان الأمن الداخلي للإقامة الجامعية للذكور بالحامة، اثر تسجيل العديد من عمليات السرقة، استهدفت غرف الطلبة، سيما أثناء أوقات تناول الوجبات الغذائية، وفي العطل الأسبوعية وطالت أموالا وهواتف نقالة وحاسوبات وأغراض أخرى، ما استدعى بمسؤول الأمن الداخلي، إلى إعلان حالة الطوارئ، والتنسيق مع بقية الأعوان من خلال تسهيل عملية دخول الغرباء، مع إتباعهم خفية، وبشكل سري، ما مكّن من توقف ثلاثة شبان، اثنان طلبة بالأقسام النهائية، بمقر عاصمة الولاية، وواحد طالب جامعي غير مقيم أي أنه يسكن في مدينة خنشلة، يستغل بطاقته الجامعية لإدخال رفيقيه إلى الحرم الجامعي، وتم توقيفهم داخل غرفة لأحد الطلبة وهم في حالة تلبس بالسرقة، وعلى الفور تم إخطار مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت إلى عين المكان، واقتادت الموقوفين نحو مقر الفرقة، ومباشرة التحقيقات، قبل تقديمهم أمام النيابة مع ظهور لبعض من ضحاياهم، عن تهمة السرقة في حالة تلبس، واقتحام حرمة مؤسسة، ليتم إدانتهم بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية و20 مليون تعويضا ماليا لإثنين من الضحايا.

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العثور على جثة متحلّلة لطفل مجهول بالشلف

م. قورين

فتحت الأحد، مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول ظروف وفاة طفل مجهول الهوية، يناهز 15 سنة عثر عليه جثة متقدمة التعفن بقاع مجرى أحد روافد واد وهران المحاذي لسوق بلدية بوزغاية بالشلف.

وحسب مصادر الشروق فإن الضحية عثر عليه أحد المواطنين جثة متحللة، ويرجح أن الوفاة وقعت منذ أكثر من شهر، في الوقت الذي لم تسجل مصالح الأمن لدائرة بوزغاية أي بلاغ عن حالة اختفاء أحد الأطفال. للإشارة أن الطفل المتوفى، كان يرتدي لباسا رياضيا وقميصا أحمر وسروالا أسود مخططا بالأحمر، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى تنس لتحديد هويته وأسباب وفاته.

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أمواج البحر تلفظ جثة شخص بالدواودة في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت فجر الأحد مصالح الحماية المدنية جثة شخص مجهول الهوية لفظته أمواج البحر بشاطئ العقيد عباس بالدواودة شرقي ولاية تيبازة. الضحية عثر عليه حوالي الساعة الخامسة فجرا متوفى على الشاطئ، حيث تم ابلاغ الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة التي قامت بنقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس بالقليعة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.