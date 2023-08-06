أخبار الجزائر ليوم الأحد 06 أوت 2023

وفاة 476 شخص عبر الطرقات، البحر يلفظ جثة شخص مجهول

وفاة 476 شخص عبر الطرقات منذ بداية موسم الاصطياف

وبالتزامن مع العطلة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في عدد الحوادث، تم منذ بداية موسم الاصطياف، تسجيل أزيد من 1203 حادث مرور خلف وفاة 476 شخص وإصابة 2073 بجروح.

وانطلاقا من هذه الحصيلة المأساوية -يضيف الرائد بوشحيط- ارتأت قيادة الدرك الوطني تنظيم حملة تحسيسية وطنية، بالموازاة مع وضع مخططات لتنظيم الحركة عبر شبكة الطرقات ووضع حد لظاهرة حوادث المرور.

وأشار نفس المسؤول إلى أن هذه الحملات ترتكز على التحسيس من مخاطر السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم ترك مسافة الأمان وكذا السياقة تحت تأثير التعب، بالإضافة إلى السير والتوقف على الشريط الاستعجالي وعدم وضع خوذة الأمان بالنسبة لسائقي الدراجات النارية.

كما شملت هذه الحملات أيضا محاربة المناورات الخطيرة باستحداث خلايا المطاردة على مستوى شبكة الطرقات السيارة والسريعة. وقد أحصت قيادة الدرك الوطني خلال الـ6 أشهر الأولى من السنة الجارية تنظيم أزيد من 47 ألف نشاط توعوي في مجال أمن الطرقات.

وقد أرجع رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني ارتفاع عدد الحوادث إلى تهور بعض الساقة ومواصلة السياقة رغم الشعور بالتعب، لاسيما بالنسبة لسائقي الحافلات، إلى جانب السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات وكذا بعض التصرفات الخطيرة كعدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات.

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انتشال طفل غريق بالحمدانية

البحر يلفظ جثة شخص مجهول بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت، مساء السبت، وحدات خفر السواحل بشرشال، جثة مجهولة الجنس والهوية والسن في حالة متقدمة من التعفن من عرض مياه البحر قبالة سواحل شرشال ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها منذ نحو أسبوعين إلى سبع جثث.

وتدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية بشرشال السبت في حدود الحادية عشرة ليلا لنقل الجثة من ميناء شرشال إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المهام.

وكانت وحدات خفر السواحل بولاية تيبازة، قد انتشلت قبل أسبوعين ست جثث في حالة متقدمة من التعفن من بينهم جثة لأنثى وأخرى مجهولة الجنس، تم العثور عليهم بعرض مياه البحر قبالة السواحل الغربية للولاية يرجح أنها لضحايا الهجرة السرية عبر قوارب الموت.

وفي سياق آخر، انتهت رحلة البحث عن الطفل لكحل عبد الرؤوف البالغ من العمر 05 سنوات، حيث عثر عليه متوفى بشاطئ الحمدانية، وينحدر الطفل من بلدية موزاية بولاية البليدة قدم مع عائلته إلى شاطئ الحمدانية بشرشال قبل أن يتوارى عن الأنظار منذ صباح السبت، وبعد البلاغ الذي قدمته العائلة شرعت فرق الحماية المدنية والمواطنون في رحلة بحث عنه في ظل اضطراب البحر وارتفاع مستوى الأمواج الذي عقد العملية.

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مقتل رعية إفريقية في حادث سير بميلة

نسيم. ع

أدى حادث مرور أليم وقع، ليلة السبت، في حدود الساعة الثامنة والنصف، على الطريق السيّار شرق ـ غرب، على مستوى النقطة الكيلومترية 156 باتجاه ولاية سطيف، إلى وفاة مراهق يبلغ من العمر 15 سنة وهو رعية إفريقية مجهولة الهوية، بسبب عمق الجروح التي تعرض لها، وذلك إثر دهسه من طرف سيارة سياحية من نوع “سكودا” تحمل ترقيم ولاية الجزائر العاصمة، وإصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 25 و40 سنة كانا رفقة الضحية المتوفي في عين المكان.

وحسب مصدر لـ”الشروق”، فإن سائق المركبة لم ينتبه للضحايا بسبب الظلام، الأمر الذي أدى إلى دهسهم ما تسبّب في وفاة المراهق على الفور قبل وصوله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “الإخوة بوخشم” ببلدية وادي العثمانية، بعدما تم تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية نظرا لعمق الإصابة، ليحوّل بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وفي نفس السياق، تعرض 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 8 و75 سنة لجروح متفاوتة، مساء أول أمس، بعد دهسهم من طرف سيارة سياحية من نوع “رونو 12” تحمل ترقيم ولاية جيجل، بالمكان المسمى مشتة لوناكل التابعة لبلدية الرواشد بغرب ميلة، الضحايا قدّمت لهم الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدينة وحوّلوا على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات لبلديتي الرواشد ووادي النجاء لتلقي العلاج اللازم.

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وفاة شاب من قسنطينة غرقا في شاطئ بعنابة

ع. بن منية

انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية عنابة، عصر السبت، جثّة شاب بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه شاطئ عين بربر ببلدية سرايدي في ولاية عنابة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بمدينة عنابة.

وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الضحية القاطن بالمدينة الجديدة علي منجلي، يبلغ من العمر 27 سنة، وينحدر من ولاية قسنطينة، كان يمارس هوايته في السباحة بشاطئ عين بربر قبل أن تجرفه التيارات البحرية القوية في ظلّ هيجان البحر وارتفاع الأمواج، ليلفظ أنفاسه غرقا.

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إحباط محاولة هجرة سرية لـ18 شخصا بسواحل الطارف

ف. ن

تمكّنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الطارف من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر لـ18 شخصا، حسب ما استفيد، أمس الأحد، من مديرية الأمن الولائي لذات السلك النظامي.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح ضابط شرطة رئيسي جلاب حمزة في تصريح لـ “وأج”، أن “عناصر الأمن الوطني بالطارف، وبالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، تمكّنت من توقيف 18 شخصا يبلغون من العمر بين 22 سنة و33 سنة ينحدرون من ولايات: الطارف، عنابة، قالمة، الجزائر العاصمة، المدية وبسكرة كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير الشرعية عن طريق البحر”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه على إثر الحصول على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الخروج ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ “الدراوش” بولاية الطارف، تمكّنت ذات المصالح من توقيف قاربين خشبيين مزوّدين بمحركين صيد بحري قوة 40 حصانا، القارب الأول على متنه 14 شخصا والثاني على متنه أربعة أشخاص. وتم، وفقا لنفس المصدر، إخطار الجهات القضائية المختصة وفتح تحقيق في الوقائع المذكورة وتقديم الموقوفين أمام النيابة، بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية ونقل الأشخاص بدون رخصة.

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مكالمة هاتفية كشفت الجريمة

إيداع قاتل الشيخ المسن الحبس بميلة

نسيم. ع

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، السبت، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، الحبس بمؤسسة الوقاية بميلة، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها شيخ يدعى ب.س، البالغ من العمر69 سنة، داخل منزله بحي فرضوة التابع لبلدية سيدي مروان التي تبعد بنحو 7 كلم شمال عاصمة الولاية ميلة بداعي سرقة أمواله.

وحسب مصادر أمنية للشروق، فإن العملية تمت بناء على مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين، مفادها التبليغ عن انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق الواقعة بعمارات حي 600 مسكن فرضوة ببلدية سيدي مروان ولاية ميلة، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة أفراد خلية الشرطة التقنية، أين تم العثور على جثة الضحية وهي في حالة متقدمة من التعفن بعد اختفائها عن الأنظار لمدة تجاوزت الأسبوع.

وحسب ذات المصادر الأمنية، فإن الأبحاث الحديثة والتقنيات المتطورة المستعملة في التحقيق من خلال المكالمات الهاتفية للضحية وتتبع مسار العملية من البداية إلى النهاية، أسفرت عن التعرف على هوية المشتبه فيه المسمى “ش.ن.د” يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من بلدية سيدي مروان، وبإذن بالتفتيش الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة ميلة، تمت مداهمة منزله من طرف أفراد الفرقة رفقة أفراد فرقة الأبحاث ومصالح أمن ولاية ميلة، أين تم العثور بغرفة نومه على سروال رياضي أسود اللون به بقع كثيرة من الدم، خصوصا أن الضحية تعرض لعدة طعنات بواسطة آلة حادة على مستوى البطن حتى فارق الحياة وأغلق عليه باب الشقة التي استفاد منها بالمنطقة كونه يقطن رفقة عائلته بعاصمة الولاية ميلة.

مباشرة تم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية. بعد التحقيق مع المشتبه فيه، اعترف بالجرم المنسوب إليه المتمثل في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. للإشارة، فقد خلفت الحادثة حالة من الاستياء والتذمر لدى سكان الحي الدين لم يصدقوا ما حدث، يذكر أن الضحية كان لاعب كرة في شبابه مع فريق شباب ميلة.

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وفاة رئيس بلدية إدلس بتمنراست

ش. بن ايعيش

ووري الثراء ظهر الأحد، جثمان رئيس بلدية ادلس بولاية تمنراست الطيب اقير، بحضور السلطات المدنية والعسكرية وجموع من المواطنين، الذي توفي عن عمر 49 سنة، إثر حادث مرور بمدخل المدينة جراء انقلاب سيارته الرباعية، وينحدر الضحية من قرية امقيد النائية، الفقيد انتخب على رأس البلدية للعهدة الانتخابية الحالية، وأعطى دفعا قويا لتسريع مشاريع التنمية،عرف عنه التواصل مع الساكنة، بغية إيجاد الحلول لمشاكلهم، خاصة أزمة العطش بأحياء مركز البلدية.

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جنايات بومرداس أدانتها بثلاث سنوات سجنا

أم لثلاثة أطفال تهرّب المخدرات وسط ملابس رضيعها

سعيدة. م

بتت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، الأحد، في قضية متعلقة بتهريب الممنوعات المتمثلة في المخدرات والحبوب المهلوسة تورطت فيها سيدة في عقدها الثالث وأم لـ3 أطفال، بالتواطؤ مع شقيقها وممرضة بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا”.

قضية الحال تحركت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن مفادها وجود نشاط مشبوه لمتهمة الحال في مجال تهريب مواد ممنوعة كالمخدرات، والحبوب المهلوسة وأخرى خاصة بالإجهاض، إلى جانب مواد طبية ممنوعة.

واستغلالا لهذه المعلومات، تحركت المصالح السالفة ونصبت كمينا للمشتبه فيها حيث تم ضبطها متلبسة بتاريخ الوقائع، وهي بصدد تهريب كمية معتبرة من المواد سالفة الذكر حدّدت قيمتها إجمالا بـ7 ملايين سنتيم، بعدما تم الترصد لها على مستوى محطة القطار وهي تحمل رضيعا وحقيبة ادّعت، في بداية الأمر، أنها تحوي على ملابس خاصة بطفلها لكن عملية التفتيش أسفرت عن حجز الممنوعات مخبأة بين الملابس، وعلى هذا الأساس، تم توقيفها.

ولم تنكر المتهمة الأفعال المنسوبة إليها واستمرت في اعترافاتها عبر مراحل التحقيق، موضحة أنها تعمل لصالح شقيقها الذي تم توقيفه قبل أشهر قليلة وتحويله للمحاكمة إلى جانبها، في حين لم تتمكّن مصالح الأمن من التوصل للممرضة بمستشفى “مصطفى باشا” التي لا تزال في حالة فرار بحكم أن المتهمة الأول لم تكن على معرفة بالهوية الأصلية لهذه الأخيرة واكتفت بذكر اسم صبيحة، وتبين أن الممرضة اتخذته اسما مستعارا لا أكثر.

وأضافت المتهمة أنها كانت تتلقى مبالغ مالية في كل عملية تقوم فيها بتهريب كميات من المخدرات التي يجهزها شقيقها والحبوب الطبية التي تهربها الممرضة التي سبق وتعاملت مع شقيقها الذي عرّفها بها. لكن المتهمة، وخلال مثولها للمحاكمة، تراجعت عن أقوالها السالفة وادّعت أنها لم تكن تعلم بوجود تلك المواد في الحقيبة وأن شقيقها هو من وضعها فيها خلسة حتى يتمكّن من نقلها إلى منزل أهلها بسطيف أين كان ينتظرها. ومن جهته، ممثل النيابة طالب بتسليط عقوبة مشدّدة ضدها، في حين أدانتها المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.

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جرار يقتل سائقه بالشلف

م. قورين

لقي، الأحد، فلاح في العقد الرابع من عمره مصرعه تحت عجلات جراره بمنطقة القواشحية ضواحي بلدية حرشون بالشلف.

وحسب مصادر الشروق، فإن السائق كان بصدد الدفع بالجرار في منحدر لتشغيل محركه بعد توزيعه للماء الصالح للشرب، فانزلق وسقط أمام العجلة التي أردته جثة هامدة تسبح وسط بركة من الدماء، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية تم تحويل جثته إلى مستشفى أولاد محمد.