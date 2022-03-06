أخبار الجزائر ليوم الأحد 06 مارس 2022

مجهولون يذبحون شابا، رعايا أجانب يتاجرون في "الهيروين"

مجهولون يذبحون شابا بسكيكدة

أحمد زقاري

استيقظ، سكان بلدية جندل سعدي محمد، شرق سكيكدة، نهار الأحد على وقع فاجعة مروّعة ومؤلمة، راح ضحيتها، الشاب خ.م، البالغ من العمر 30 سنة، والذي عثر عليه جثة هامدة، أمام منزل العائلة، وسط بلدية جندل، في مشهد وُصف بالمرعب، حيث تعرّض للذبح من الوريد إلى الوريد، وسط صدمة وذهول سكان المنطقة وخاصة عائلته، الذين أبلغوا السلطات الأمنية ومصالح الحماية المدنية، التي تدخلت على جناح السرعة، لنقل جثة الضحية، نحو مستشفى محمد دندان بعزابة، بينما باشرت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني جملة من التحريات والتحقيقات في ملابسات هذه الجريمة، وأسفرت مبدئيا، على توقيف اثنين من المشتبه فيهما، في ارتكاب هذه الجريمة المرعبة من اللذين شوهدا مع الضحية مساء السبت، قد تباينت تأويلات أهل المنطقة بخصوص الجريمة، بين من أرجعها إلى دين بين الضحية وأحد الجناة، وبين من ربطها بسيرة المشتبه فيهما وهما من متعاطي المهلوسات، وتبقى تحقيقات مصالح الدرك وحدها من تقطع الشكوك والتأويلات بالقين.

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توقيف امرأة و7 رعايا أجانب يتاجرون في “الهيروين” بالعاصمة

ن. ب

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر في عمليتين نوعيتين متعلقتين قامت بهما فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، 12 شخصا مشتبها فيهم عن قضية الاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة “هيروين”.

وقد انطلقت أطوار القضية بعد توقيف شخص على مستوى حي باب الوادي كان بصدد ترويج مخدرّ صلب في الوسط الحضري، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، وبعد تمديد الاختصاص وقفا لإذن نيابي إلى الجهة الشرقية للعاصمة، تمكّنت عناصر الفرقة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظّمة تتكوّن من 12 مشتبها فيهم من بينهم امرأة و7 رعايا أجانب، كانوا يحترفون التصنيع، النقل، التوزيع للمخدرات الصلبة مع إيواء أجانب من دون رخصة.

كما تمّ حجز ومصادرة أكثر من 1 كلغ من المخدرات الصلبة الهروين، 1.7 كلغ من مواد تستعمل في تحضير ما يعرف بالتشوشنة، مركبتين سياحيتين تستعملان في نقل هذه السموم، 48.500 دج من عائدات الترويج، 9 أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، 11 هاتفا نقالا، مسحوق أخضر اللون يستعمل في تهيئة وتزوير الأوراق النقدية، أوراق مختلفة الألوان مهيأة لتزوير العملة. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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العثور على جثة متفحمة بالبليدة

حسناء. ب

عثر مواطنون مساء السبت، على جثة متفحمة بالكامل بالقرب من حي بونعامة الجيلالي وسط البليدة، اين تم ابلاغ مصالح الأمن، وانتقلت مرفوقة بمصالح الحماية المدنية وإجلاء الهالك نحو مستشفى فرانس فانون الجامعي، ويُرجح شهود من محيط الحادث أن يكون الضحية قد تعرض لصعقة لاسيما وان المنطقة شهدت حوادث مماثلة، وأوردوا أن هذا الأخير بينما كان بصدد عبور خط السكة الحديدية على مستوى الجسر المؤدي إلى حي سيدي عبد القادر، لامس سلكا كهربائيا عالي التوتر وتعرض لصعقة قوية جعلته يلقى حتفه على الفور، حيث تفحم جسده كليا. المعاينة الطبية أكدت ان الضحية شاب يتراوح سنه بين 19 و25 سنة ولم يُعثر بحوزته على وثائق تدل على هويته، ولايزال الضحية بمصلحة حفظ الجثث، حيث لم يتم التعرف عليه لاسيما وان ملامحه اختفت بالكامل ولم يتقدم لحد كتابة هذه الاسطر أي أحد من معارفة او أفراد عائلته للبحث عنه.

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حجز 180 كلغ من أوراق مادة الشمة ببجاية

ق. م

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 180 كلغ من أوراق مادة الشمة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، معلومات مفادها وجود شاحنة صغيرة على مستوى قرية سيدي بوبكر بلدية ذراع القايد، تحمل مادة الشمة مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 45 سنة ينحدر من ولاية بجاية، وعند تفتيش المركبة عثر بالصندوق الخلفي لها على ورق الشمة بوزن 180 كلغ، وبعد الاستفسار من السائق تبين بأنها ملك له ليتم على إثرها اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بخراطة.

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بعد عودة الحديث عن هدمها وتحويلها لمشروع آخر

مخاوف وسط الأسرة التربوية بثانوية الرياضيات بالقبة

منير ركاب

يعيش أولياء وتلاميذ وأساتذة ثانوية بوعلام دكار بحي قاريدي 2 ببلدية القبة، منذ أسابيع، خوفا كبيرا، بعد عودة سيناريو ملف تهديم وإعادة إنجاز مشروع آخر مكان المؤسسة، تبعها احتجاج الطلبة مؤخرا بساحة الثانوية بسبب غياب التدفئة، حيث أودعت المديرة إرسالية إلى مديرية التربية مفادها تخصيص إعانة مالية لتصليح المدافىء المعطلة، بالرغم من وجود غلاف مالي تم التصريح به في 2011 تم تحويله -حسب مصادر نقابية- لبناء ثانوية ببئر توتة، الأمر الذي أثار الجدل وسط الأساتذة الذين يجهلون مصير المؤسسة التي يعملون فيها منذ سنوات.

وقالت مصادر نقابية من داخل الثانوية في تصريح لـ”الشروق”، إن فرضية تهديم الثانوية لا تزال قائمة، بعد عدة معاينات قام بها مكاتب الدراسات المخول لها بإنجاز المشروع الذي تم استنكاره منذ أن ظهر قرار التهديم، مؤكدين أن الملف أصبح معقدا نظرا للتعتيم الذي شمله، متمسكين في الوقت نفسه بمطلب البناء الجزئي مع إقامة جدار عازل للساحة، يسمح باستمرار دراسة التلاميذ دون توقيفهم عن الدراسة وهو ما فرض على الأولياء تأسيس جمعية تؤطرهم للمطالبة بحقوق أبناءهم وجعلها وسيلة للتواصل مع الوصاية، وأضافت المصادر أن هناك اجتماع قريب سيضم الأولياء لرسم الخطوات المقبلة، بتدعيم من الأساتذة وإدارة الثانوية،.

وقالت المصادر ذاتها، أن التلاميذ متخوفون على مصيرهم بسبب ملف تهديم مؤسستهم على نتائجهم الدراسية، الأمر الذي استهجنه الأولياء الذين هددوا بتصعيد الاحتجاج في حين تمسكت المديرية بموقفها، حيث لا يعقل -حسب ذات المصادر- أن يحرم طلبة السنة الأولى من مواصلة مسارهم الدراسي في ظل ضبابية وجهتهم بعد تنفيذ المشروع المزعوم حسبهم الذي باشرته السلطات الوصية، حيث يتخوف الأساتذة والتلاميذ وأولياؤهم من الوقوع في مأزق آخر السنة الدراسية الجارية.

وكان تلاميذ الثانوية المتخصصة في الرياضيات بالقبة قد نظموا حركة احتجاجية سابقة للمطالبة بتحسين ظروف الإيواء والإطعام، بحضور أوليائهم للتنديد بظروف الإيواء الرديئة في هذه الثانوية التي أسست لاستقبال “عباقرة” الجزائر على حد تعبير بعض تلاميذ المؤسسة الذين عبروا في وقت مضى عن سخطهم حيال ظروف الموجودة داخل المؤسسة، كما استنكر هؤلاء تعطل المدافئ المتكرر والمتتالي في أقسام الدارسة بشكل عام وبالمراقد الخاصة، بالإضافة إلى معاناتهم المستمرة مع مختلف الاعطال الكهربائية التي تظهر بين فترة وأخرى بالمراقد والتي قد تشكل خطرا عليهم، حيث دعا الأساتذة إلى ضرورة تنصيب جمعية لأولياء التلاميذ والتي ستساهم في معالجة مختلف المشاكل.

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بسبب اهتراء الطريق الوطني رقم 25

ناقلو خط سيدي يحيى – عين بسام بالبويرة يدخلون في إضراب

أحسن حراش

دخل، نهار الأحد، الناقلون الناشطون عبر خط قرية سيدي يحيى وعاصمة بلدية عين بسام، غرب البويرة، في إضراب عن العمل، بسبب الحالة المزرية التي يعرفها الطريق الوطني رقم 25 .

وبحسب ممثلين عن هؤلاء الناقلين الذين تحدثنا إليهم، فإن أكثر من عشرين ناقلا ينشط عبر خط قرية سيدي يحيى وعين بسام، قد سئموا من الوعود بالتكفل بانشغالهم، المتمثل في تعبيد وتهيئة الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين عين بسام والجباحية، حيث بات مصدر إزعاج لهم ويسبب خسائر فادحة لهم بسبب اهترائه وكثرة المطبات به، ما جعلهم يطالبون بتهيئته لرفع معاناتهم وتسهيل عملهم، غير أن هذا المطلب لم يتحقق رغم مناشداتهم المتكررة، هذا ما دفعهم، بحسب أقوالهم، إلى التوقف عن العمل والدخول في إضراب عن العمل للمطالبة بتهيئة الطريق الوطني الذي بات مسلكا للمركبات من كل الجهات ومنفذا نحو الطريق السيار، مشددين على ضرورة الإسراع في التكفل بمطلبهم للعودة إلى العمل.

وتسبب الإضراب والتوقف عن العمل في شل تنقل العديد من السكان بالمنطقة، لاسيما أساتذة يعملون بالمنطقة، الأمر الذي عطل تمدرس بعض التلاميذ مؤقتا، حيث تحدثنا إلى رئيس بلدية عين بسام، بن سالم طارق حسين، الذي أكد لنا تنقله إلى غاية تواجد الناقلين المضربين والتحدث إليهم في محاولة إقناعهم بالعودة إلى العمل، مؤكدا أن الطريق الوطني رقم 25 يعرف حقيقة حالة من الاهتراء، ما دفع بمصالحه إلى رفع الانشغال إلى مصالح الأشغال العمومية التي أكدت أن الوزارة الوصية خصصت مشروعا بطول 10 كلم فقط من بلدية الجباحية، غير أن هذا القدر لا يكفي كما قال ودفع به كرئيس للبلدية إلى رفع المطلب إلى الوزارة الوصية، قصد التكفل بباقي الطريق، مشيرا إلى أن البلدية خصصت حافلة للنقل المدرسي قصد نقل الأساتذة العاملين بمدارس سيدي يحيى كحل مؤقت، مع إقناع الناقلين المتعاقدين مع البلدية في مجال النقل المدرسي بضرورة التقيد ببنود اتفاق نقل التلاميذ إلى غاية عودة النقل بصورة طبيعية.

وهو ما سعينا إليه، كما قال، من أجل إقناعهم وعودتهم إلى العمل، في انتظار التكفل بانشغالهم، الذي يتجاوز البلدية، على حد تعبيره، وهو من صلاحيات وزارة الأشغال العمومية، باعتبار أن الطريق طريق وطني.

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يعد من بين الأكبر وطنيا

عودة سوق السيارات بسطيف في غياب من يشتريها

سمير مخربش

استأنف سوق السيارات بسطيف، وهو واحد من أكبر وأشهر أسواق السيارات في الجزائر، نشاطه، في غياب حيوية البيع والشراء مع الاكتفاء بالعرض والتجوال بين المركبات التي حضرت وغاب من يشتريها في شبه معرض خاص فقط.

عودة سوق سطيف إلى النشاط بعد تسوية إجراءات الكراء، لم يرافقها أي جديد سوى استحالة البيع والشراء وإبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث عادت المركبات لتملأ الساحة المحاذية للمذبح البلدي، وعاد معها الازدحام في الطرقات المؤدية إلى هذا الموقع الذي فقد بريق زمان، أيام كان يتميز بحيوية كبيرة في تبادل المركبات، وهي الميزة التي فقدها اليوم بسبب عجز الجيوب على مواكبة الأسعار الملتهبة التي شملت الجديد والقديم.

جولتنا في الطبعة الجديدة لسوق السيارات بسطيف، أبانت على العديد من التناقضات التي تصنعها أسعار المركبات بمختلف أنواعها، فهنا في الجهة الجنوبية للمدينة تجمّع الناس واصطفت المركبات وحضر الجميع، لكن غاب البيع، وكأن الأمر يتعلق بمعرض للفسحة وإمتاع النظر، في جو من الفضول ساق الناس الى سوق بلا تسوّق.

أول ما لفت انتباهنا هو قلة السيارات الفارهة التي يبدو أنها غابت عن المشهد لغياب من يقدر على امتلاكها، ومن له جرأة السؤال عن سعرها، مثل ما يقول صاحب سيارة مرسيدس الذي يؤكد بأن سيارته ستغادر السوق مثل ما دخلت، من دون أي سؤال عن قيمتها ومميزاتها. والحقيقة التي أكدها لنا العديد من زوار المعرض، هي أن سوق السيارات في الجزائر له ميزة ينفرد بها عن الأسواق في العالم، فهو الوحيد الذي يمكنك فيه شراء سيارة وامتلاكها لسنوات إلى أن تتآكل قطعها الداخلية والخارجية، لتبيعها بعد مدة بقيمة تفوق بكثير قيمتها الأولى في تناقض صارخ لا تجده إلا في الجزائر.

ويؤكد لنا أحد العارفين بالميدان أن السيارة التي اشتراها صاحبها بـ200 مليون سنتيم منذ 10 سنوات بإمكانه اليوم ان يبيعها بسعر 280 مليون سنتيم، رغم أن قيمتها المادية والهيكلية تراجعت بكثير. وهي الصورة التي تصطدم بكل النظريات الاقتصادية، ويعجز الخبراء على تفسيرها.

وقد وقفنا على سيارة سامبول مصنوعة سنة 2015 صارحنا صاحبها بأنه اشتراها يومها بسعر 115 مليون سنتيم، واليوم عرضوا عليه 160 مليون سنتيم ولا يريد بيعها. والأمر لا يتعلق بالسيارات الجديدة فقط، بل حتى القديمة لم تعد بتلك الصفة التي يتصورها الناس، كما هو حال الميقان وكليو وبيجو 206 و307 وما شابهها من السيارات التي تصنف من الأجيال القديمة، والتي يحوم سعرها اليوم حول 100 مليون أو يزيد. وأما الماروتي والآتوس وتلك المركبات الصغيرة التي كانت موجهة للطبقة الفقيرة، فسعرها اليوم لا ينزل عن 80 مليون سنتيم، وهي التي كانت بالأمس القريب في متناول أبسط الناس.

وحسب ما اختصره لنا أحد محدثينا، فإن الذي يملك أقل من 80 مليونا لا يجوز له التفكير في شراء سيارة قديمة ولمن أراد سيارة محترمة عليه بربع مليار، وما عدا ذلك عليه أن يغير الفكرة ويستسلم للمواصلات العمومية. وأما فيما يخص السيارات الجديدة فأسعارها بلغت مرحلة الجنون، والحديث في الجناح المخصص لها يكون بمئات الملايين، ولذلك الاقتراب منها يكون من باب الفضول والاستئناس فقط.

ويؤكد أغلبية المتجولين بإحباط وسط هذه السوق المجنونة أن الجمع اليوم بين الجزائري والسيارة معادلة غير متوافقة، بالنظر للأزمة التي تعاني منها الغالبية الساحقة من الجزائريين، والتي اقتنعت أن السيارة أصبحت حلما صعب المنال، وأسواق السيارات الآن كالمقابر يُشيع فيها المواطن قدرته الشرائية التي ماتت ودفنت معها أبسط متعة تبدأ بالسير على أربع عجلات.

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وفاة رضيع في تسرب للغاز في أم البواقي

ج. ل

عاشت مدينة عين امليلة بولاية أم البواقي فجر الأحد، على وقع اختناق عائلة تقطن بحي بوحة بلعربي بوسط المدينة بالغاز، حيث تسبب الحادث في وفاة رضيع في سنته الأولى، ونجا بقية أفراد العائلة الأربعة من موت محقق، حيث تدخل رجال الحماية، لأجل إنقاذ العائلة التي تتكون من خمسة أفراد اتضح إصابة أفرادها باختناق جراء استنشاقهم لغاز أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، وللأسف لفظ الرضيع أنفاسه الأخيرة وتمكن طبيب الحماية المدنية من إنعاش بقية الأفراد وأعمارهم تتراوح ما بين 36 سنة ويتعلق الأمر بربة الأسرة، وبقية الأطفال ما بين العشر والست سنوات من العمر، حيث كانوا يعانون من آلام على مستوى الرأس تم إسعافهم في نفس المكان، تم تحويلهم إلى مستشفى عين امليلة ليبقوا تحت الرقابة الطبية، مع فتح مصالح الأمن لتحقيق في الحادث الأليم.

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الوزارة أوفدت لجنة تحقيق إلى الولاية

ملفات ثقيلة تطيح بمدير التجهيزات العمومية للجلفة

أحمد خلفاوي

أنهت وزارة السكن والعمران والمدينة، الأحد، مهام مدير التجهيزات العمومية لولاية الجلفة وأسندت تسيير القطاع لمدير السكن بشكل مؤقت، وقالت مصادر “الشروق” إن وزارة السكن والعمران والمدينة كانت قد أوفدت لجنة للتحقيق وزارية مشكلة من مفتشين مركزيين وذلك عقب تلقي الوزارة للشكوى من قبل المكتب الولائي لاتحاد المقاولين تضمنت ما قالت إنه تجاوزات عديدة بمديرية التجهيزات العمومية، والتي طالبت من خلالها بضرورة التدخل من أجل التحقيق في المشاريع وكيفية إعداد دفاتر الشروط والطريقة التي تسير بها مديرية التجهيزات العمومية هذا الملف، ووضع حد للوضع الذي آلت إليه ولاية الجلفة خلال السنوات الأخيرة، جراء ما قال الاتحاد إنه تعطيل التنمية والركود التام لجميع المشاريع، الذي أضر بجل المؤسسات، وإيجاد حلول وميكانيزمات سريعة من شأنها بعث التنمية من جديد ووضع حد لما وصف بـ”سوء التسيير الحاصل بمديرية التجهيزات العمومية”، مما كبدها خسائر كبيرة.

وعدّد المشتكون المشاريع التي قالوا إنه جرى عرقلتها، ومن بينها مشروع إنجاز متوسطة قاعدة 6/200 وجبة ببلدية الزعفران برنامج 2019 الذي يتم رفضه في لجنة الصفقات الولائية كلما يتم عرضه وتقديمه بسبب الإجراءات الخاطئة و”تخييط” دفتر الشروط ونفس المنح في كل مرة، ومشروع إنجاز متوسطة قاعدة 6 بعين وسارة برنامج 2021 هو الآخر يتم رفضه في لجنة الصفقات الولائية كلما يتم عرضه بسبب الإجراءات الخاطئة و”تخييط” دفتر الشروط ودائما نفس المنح، إضافة إلى مشروع إنجاز عيادة بمسعد الذي تم رفضه في لجنة الصفقات، وهي أخطاء أثناء التقييم وإجراءات خاطئة ودفتر الشروط الذي تم إعداده “حسب المقاس”، ورغم أن الولاية تتوفر على أكثر من 5000 مؤسسة إنجاز، إلا أنه عند الإعلان عن المناقصة تتقدم مؤسسة واحدة، ونفس الأشخاص يتداولون على المشاريع، الأمر الذي أدى بوزارة السكن والعمران والمدينة إلى إيفاد لجنة تحقيق الوزارية والنظر في عديد النقاط المطروحة في الشكوى.