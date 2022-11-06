أخبار الجزائر ليوم الأحد 06 نوفمبر 2022

العثور على جثة مدير مدرسة محروقة، تفكيك عصابة متخصصة في تزوير الأموال

العثور على جثة مدير مدرسة محروقة بالشلف

م. قورين

عثر على جثة مدير مدرسة ابتدائية في العقد الخامس من العمر، السبت، مشوهة بألسنة النيران وملقاة بالقرب من سيارته من نوع “كيوكيو” بمحور مشروع الطريق السريع تنس واد سلي بالشلف.

الضحية حسب ما ذكرته مصادر موثوقة للشروق يدعى “ب.عمر” وينحدر من منطقة “لاناكس” ببلدية الشطية، وهو مدير ابتدائية “أولاد بلخيرة” بسنجاس، وقد عثر عليه أحد المواطنين جثة هامدة قبيل صلاة المغرب بهذا المسلك المعزول والمعروف باستغلاله من قبل ساكنة المنطقة لممارسة الرياضة، فقام بإبلاغ مصالح الأمن التي انتقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا حول الظروف الغامضة لوفاته، وأسباب تعرض أجزاء داخل سيارته للحريق وامتداد ألسنتها لتشويه وجهه وكتفيه، إضافة إلى العثور عليه بدون وثائق تثبت هويته، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى عابدي مروان بالشطية لتحديد أسباب وظروف وفاته، أين تم تحديد هويته والتعرف عليه من قبل ذويه، بعد تداول الخبر بين المواطنين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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سيارة تدهس سيدة وابنيها بالنعامة

ف. ن

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة من بينهم امرأة إصاباتها بليغة بعد ما دهستهم سيارة السبت بالنعامة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضح نفس المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بالمكان المسمى “واد لحليب” على بعد 13 كلم شمال بلدية النعامة، حيث تسبب في تعرض امرأة تبلغ من العمر 56 سنة لجروح خطيرة وكسور وإصابة ابنيها (14 و16 سنة) بجروح وهذا أثناء محاولتهم قطع الطريق.

وقد تم نقل المصابين من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى “قادري محمد” بالنعامة. كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.

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وزير السياحة في زيارة إلى جانت

من المنتظر أن يحل بجانت، هذا الاثنين، وزير السياحة والصناعة التقليدية، الذي من المرتقب أن يكون مرفقا بعدد من الإطارات المركزية، وعلى رأسهم المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمدير العام للديوان الوطني للسياحة، وممثل نقابة الوكالات السياحية، وعدد من إطارات الوزارة.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير عددا من المحطات، من بينها منح قرارات الاستغلال لعدد من المرافق الفندقية، إضافة إلى وضع حجر أساس أخرى على مستوى منطقة التوسع السياحي، وتنظيم لقاء مع متعاملي السياحة بكل من جانت وتمنراست، إضافة إلى حضور مهرجان سباق المهاري، فضلا عن حضور فعاليات للصناعة التقليدية، التي سيتم على مستواها الإعلان الرسمي عن انطلاق الموسم السياحي الصحراوي.

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تفكيك عصابة متخصصة في تزوير الأموال بالجلفة

نورين. ع

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة من تفكيك عصابة متخصصة في تزوير الأموال متكونة من ثلاث أفراد، وقد تلقت فرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بأمن الجلفة معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بطرح أموال مزورة في الأسواق من مختلف الفئات، وقد وضعت ذات الفرقة خطة محكمة من أجل الإطاحة بهذه العصابة، حيث تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية من توقيف ثلاثة أفراد، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و60 سنة، على متن سيارة، حيث ضبط لدى أحد هذه العصابة مبلغ مالي يقدر بأكثر من 106 ألف دينار جزائري من العملة الوطنية المزورة من فئة ألفي دينار وألف دينار جزائري، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة تم تفتيش منازل الموقوفين وعثر بداخل منزلهم أحدهم على معدات خاصة بعملية تزوير العملة الوطنية، وقامت ذات الفرقة بإنجاز ملف قضائي لهم وتحويلهم على المحكمة.

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تسمم جماعي في عرس بعين الدفلى

م المهداوي

غادرت، صباح الأحد، آخر مصابة بالتسمم الغذائي الذي تعرض له أشخاص تناولوا وجبة عشاء في حفل زفاف بمدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى نهاية الأسبوع الأخير، وأكدت الطبيبة “ك.م” طبيبة بمصلحة الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى خميس مليانة أن المعنيين وعددهم لا يتعدى الـ12 دخلوا المصحة وغادروها جميعا لتحسن حالاتهم، باستثناء سيدة بقيت تحت العناية المركزة، مضيفة أن المعنيين تناولوا وجبة مكونة من شربة، وطاجين الزيتون وسلطة متنوعة بالمايونيز، وظهرت عليهم أعراض منها الآلام والإسهال دون ظهور أي نوع من الحمى، وقد تم التكفل بالمعنيين بتقديم الأدوية المناسبة مضيفة أن الجميع غادر دون تسجيل مضاعفات أو تطورات أخرى.

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لعبة تقتل شيخا بالطريقة العيساوية وتصيب أطفالا

الحبس لأصحاب حظيرة تسلية بسكيكدة

زبيدة. ب

أدانت محكمة القل بولاية سكيكدة، في جلسة الجنح لنهار الأحد، المدعو “ق. م” البالغ من العمر 50 سنة والمدعو “ب.ع” البالغ من العمر، 35 سنة، بـ6 أشهر حبسا غير نافذ، وهما مسيران لحظيرة تسلية صغيرة بالقل، إضافة إلى تعويض لأهل الضحية فوزي معمري، وهو شيخ الطريقة العيساوية وموظف في نفس الوقت ببلدية القل بولاية سكيكدة، قدره مليون دج، “100 مليون سنتيم”. وقد وجهت النيابة، للمتهمين اللذين ينحدران من مدينة قسنطينة، تهمتي القتل الخطأ، وتعريض أشخاص آخرين للخطر.

وخلال الجلسة التي حضرها جمع من أهل الضحية، والمتهمان، إضافة إلى شهود وثلاثة محامين، اتضح بأن المتهمين كانا صديقين للضحية، وفي كل موسم اصطياف يقومان بإنشاء حظيرة ألعاب بكورنيش بوهجة وسط مدينة القل. وفي أوت الماضي وبالضبط في الـ31 منه من سنة 2021، وكالعادة حضر الضحية لتفقد صديقيه، ودخل الحظيرة، وفجأة تحركت عجلة الألعاب الكبيرة من مكانها، بينما كان عشرات الأطفال يلعبون، فحاول الضحية بردّ فعل سريع، توقيفها لكنها سقطت عليه، في مشهد محزن مازال عشرات الحاضرين وأهل القل يتذكرونه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى، جراء النزيف الداخلي والجروح الخطيرة التي تعرض لها، كما أصيب في نفس الحادث ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة الخطورة، وهذا حسب ما دار في المحاكمة.

وكان تقرير الضبطية قد أقرّ بأن العجلة لم تكن موضوعة بطريقة سليمة فوق الأرضية، وبسبب الإهمال توفي الضحية تاركا وراءه طفلين يتيمين وزوجة ترملت. بينما أشار محاميا المتهمين، بأن العجلة كانت مثبتة جيدا بالأرضية، وأن من يحدّد إن كانت كذلك أو العكس، هو خبير فني، كما قدم المتهمان نبذة عن علاقتهما بالضحية وقالا بأنه صديقهما منذ سنوات طويلة، يتبادلان معه الزيارة، وتواجده بالمكان ليس كمشرف على الحظيرة، كما أشيع من طرف البعض، وإنما كصديق يأبى سوى زيارة صديقيه في كل مرة يحضران إلى القل، ليلتمس لهما ممثل الحق عاما حبسا نافذا، و200 ألف دج غرامة مالية، ليدينهما القاضي بما سلف ذكره.

يذكر أن الحادثة الأليمة وقعت مساء الأربعاء 31 أوت 2021، حيث تسبب سقوط ما يسمى بالبطيخة، وهي لعبة حديدية عبارة عن أرجوحة ضخمة في وفاة الضحية فوزي معمري البالغ من العمر 50 سنة، وهو موظف بمصلحة المستخدمين ببلدية القل، كما أنه يعتبر شيخ الطريقة العيساوية بمدينة القل. وكان أحد الشهود قد قال بأن الضحية عرّض حياته للخطر، من أجل إبعاد بعض الأطفال من دائرة الموت غير أن الآلة مرت فوق جسده وتسببت له في كسور متفرقة ونزيف داخلي حاد. وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل لتلقي الإسعافات، غير أن خطورة حالته دفعت بالأطباء إلى تحويله إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، إلاّ أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بمدخل مدينة قسنطينة. وكان الضحية قد شارك بفرقته في عدة مهرجانات دينية وطنية ودولية.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية بتيقزيرت في تيزي وزو

رانية. م

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة تيقزيرت بولاية تيزي وزو، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية انطلاقا من شواطئ تيقزيرت، حيث تم توقيف 7 أشخاص ينحدرون من الجزائر العاصمة، مع استرجاع قارب نزهة وكمية معتبرة من البنزين وأموال بالعملة الصعبة.

وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت بوضعهم تحت نظام الرقابة القضائية، على أن تتم محاكمتهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض جناية الشروع في القيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص مقابل منفعة مالية مع تعريضهم للخطر.

أوقفت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة تيقزيرت، 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و34 سنة ينحدرون من الجزائر العاصمة، قصدوا منطقة تيقزيرت لركوب قوارب الموت واللحاق بالضفة الأخرى، قبل أن يتم إحباط محاولتهم، وهي العملية التي مكنت من استعادة مركبة سياحية، هواتف نقالة، شماريخ ومبلغ مالي بالعملة الصعبة، قارب نزهة إلى جانب 200 لتر من البنزين.

وبعد توقيف المتهمين والتحقيق معهم، تمت احالتهم على الجهات القضائية بعد استكمال الإجراءات القانونية، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت بوضع الموقوفين تحت نظام الرقابة القضائية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض جناية الشروع في القيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص مقابل منفعة مالية مع تعريضهم للخطر -حسب- ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو.

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وفاة شابين في حادث تصادم دراجات نارية بتيبازة

ب. بوجمعة

لقي شابان حتفهما وأصيب آخر بجروح في حادث سير وقع مساء السبت، على الطريق السريع الرابط بين مدينتي سيدي غيلاس وشرشال إلى الغرب من ولاية تيبازة.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لواد البلاع مدعم بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بشرشال في حوالي الخامسة من مساء اول امس من أجل حادث انحراف وسقوط لثلاث درجات نارية على الطريق السريع سيدي غيلاس تجاه شرشال.

وخلف الحادث 03 ضحايا كلهم من ولاية البليدة، الأولى متوفية بمكان الحادث ويتعلق الأمر بالشاب “ب. ب .خيثر” والثاني مصاب بجروح على مستوى الوجه والرجل والصدر توفي بعد نقله الى مستشفى سيدي غيلاس ويتعلق الأمر بـ”همام.ز” البالغ من العمر 27 سنة، فيما أصيب الثالث بجروح خفيفة على مستوى الوجه والصدر تم إسعافه ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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محاكمة متورطين في بث منشورات عبر “الفايسبوك” مسيئة

مريم. ز

تابعت أمس محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، 6 أشخاص بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على التجمهر، والإساءة لرئيس الجمهورية.

وحسب الملف تتعلق وقائع قضية الحال بمحاولة المساس بأمن وسلامة الوطن، من خلال التحريض على الخروج في مظاهرات غير مرخصة والإساءة لرئيس الجمهورية عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أين وجهت أصابع الاتهام بعد تحريات مكثفة باشرتها مصالح الأمن لـ6 أشخاص تم توقيفهم رهن الحبس المؤقت، من بينهم متهم لا يزال في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. عبد الرؤوف”.

المتهمون مثلوا أمس أمام قاضي محكمة الجنايات، لمواجهتهم بجناية الانضمام لجماعة ارهابية غرضها بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن، وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة التربية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم نشاطات ونشر أفكار جماعة إرهابية، وكذا جنحة التحريض على التجمهر وجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيآت العمومية.

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حبس شاب حاول قتل جاره في بني مسوس!

مريم. ز

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق شاب يبلغ من العمر 22 سنة بعد تورطه بمحاولة قتل جاره إثر مناوشات نشبت بينهما.

تفاصيل الملف حسب ما ناقشته هيأة المحكمة الأحد، انطلقت من شكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن بمنطقة بني مسوس في العاصمة، ضد المتهم تفيد تعرضه لاعتداء خطير من قبل الأخير، بعد تلقيه عدة ضربات بواسطة قطعة زجاج حادة على مستوى الصدر، مسببا له عجزا جسديا لمدة 30 يوما حسب ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، وصرح الضحية أن المتهم حاول استدراجه من خلال الاتصال به هاتفيا وأوهمه برغبته في تسوية الخلاف بينهما وديا، أين ضرب له موعدا بمكان معزول واعتدى عليه، بعد مباغتته من الخلف، ثم وجه له عدة طعنات على مستوى الصدر كادت أن تودي بحياته، لينقل الضحية على جناح السرعة لتلقي الإسعافات الأولية بالمستشف، وفتح تحقيق لمتابعة الجاني استنادا لمحضر الشكوى.