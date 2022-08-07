أخبار الجزائر ليوم الأحد 07 أوت 2022

انتشال جثة غريق بشاطئ في سكيكدة، تفكيك شبكة إجرامية وحجز رطل من الكيف بغليزان

إسناد مهمة إخراج فليم زيغود يوسف لمؤنس خمار

زهية. م

يتم حاليا التفاوض مع المخرج الشاب مؤنس خمار، لتولي مهمة إخراج فيلم زيغود يوسف، المنتظر إطلاق تصويره في 20 أوت الجاري في ذكرى هجومات 20 أوت التاريخية.

وقد شرعت الفرق التقنية التابعة للمركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية التابعة للوزارة الأولى في معاينة أماكن التصوير، الخاصة بإطلاق الفيلم، حيث أوضحت مراسلة رسمية من ولاية عنابىة لمديرية الثقافة للولاية، أنه تم توفير كافة الظروف الملائمة لمرافقة الفريق التقني للمركز لاختيار الديكورات المناسبة، لإطلاق تصوير هذا العمل التاريخي الذي يتطرق إلى مسار حياة ونضال الشهيد زيغود يسوف.

ويأتي إطلاق تصوير العمل في إطار المشاريع السينمائية المرافقة لاحتفالات ستينية الاستقلال الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة في إطار برامجها للاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية.

وتم قد إسناد مهمة انجاز هذا العمل إلى المركز الجزائري للسينما الذي أنشأه الرئيس مؤخرا، والذي يتبع تسييره للوزارة الأولى.

ويعتبر هذا فيلم زيغود يوسف أحد المشاريع الثلاثة التي أعلنت عنها وزارة المجاهدين مؤخرا وهي فيلم سي الحواس وفيلم عن بوقرة، وسبق أن أطلقت وزارة المجاهدين مسابقة لإنجاز سيناريو الشهيد وقد تمت إعادة المسابقة مرتين بعدما تم الإلغاء وفاز بها الكاتب أحسن تليلاني.

وينتظر أيضا أن يتطرق الفيلم إلى مسار ونضال عدد من رفقاء الشهيد زيغود أمثال ديدوش مراد، علي كافي، لخضر بن طوبال، عمار بن عودة صالح بوبنيدر (صوت العرب) وغيرهم من رفاق السلاح ومسار الشهيد البطل زيغود يوسف..

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“رانواي” التونسي يفتك جائزة أفضل إخراج والبرازيل تحصد جائزة لجنة التحكيم

زهية. م

توج الفيلم التونسي “رانواي” بجائزة أحسن إخراج لخليل عبار، في ختام فعاليات الطبعة 27 من مهرجان البوابة الرقمية. كما عادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم “أورورا الشارع الذي يريد أن يكون نهرًا” لرادي ميرون من البرازيل.

وقد هيمنت إيران على جوائز الدورة في سابقة هي الأولى من نوعها حيث عادت الجائزة الكبرى للمخرج برواز رستامي من خلال فيلمه “سبع سمفونيات من زاغروس”، وكانت جائزة أحسن سيناريو من نصيب فيلم “ساموراي في كردستان لساركوت نيكديل ومصعب عباسي، إضافة إلى تنويه حصل عليه فيلم الحرب واللون” لعدنان زندي.

كما تحصلت كل من إسبانيا التي شاركت بسبعة أفلام والهند التي شاركت بفيلمين على تنويهات عن فلمي “لا باربا” لـ “ماتياس بويرو لوتز”، و”شيكشا” وقد استقطبت الدورة الأخيرة من المهرجان 31 فليما من 17 دولة من مختلف دول العالم، بعد أن استقبلت إدارة المهرجان 45 فيلما.

وكانت لجنة التحكيم الدولية للمهرجان برئاسة الدكتور أبو شعيب المسعودي، قد أعلنت عن نتائج الدورة الأخيرة مطلع الشهر الجاري، مؤكدة على شفافيتها ومصداقيتها ككل مرة.

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مليكة قبي فنانة تشكيلية.. تحاكي مشاعر المرأة بألوان الطبيعة

توفيق بن يحيى

بلغة الألوان وفي صمتها وخيالها تحاكي الفنانة التشكيلية السيدة مليكة قبي شرفي فنانة من مواليد منطقة لفلاي بسيدي عيش بولاية بجاية، الشعر، تقاليد المنطقة وجمال طبيعتها الجذابة في لوحاتها التي تعكس انشغالات الإنسان اليومية.

تعود بداية الفنانة المتقاعدة من سلك التعليم إلى صغرها، حيث منذ ذلك الوقت تعمل على تطوير موهبتها وشغفها في الفنون الشكيلية قادها إلى متابعة تكوين في الرسم على القماش والزجاج بمركز التكوين المهنيين لمسيسنة بدائرة صدوق، كما عملت بصفتها معلمة في استخدام الفن التشكيلي كوسيلة لتوصيل المفاهيم للتلاميذ التي كانت تدرسهم ومن خلاله القيام بأعمال تزيينية وتجميلية للمدرسة ونشاطات أخرى.

وقد نالت الفنانة مليكة بالمناسبة تشجيعات مختلفة آنذاك لمشاركتها في تظاهرة ما بين الثانويات وتأطير تلاميذ المجموعة الصوتية والمسرح للمدرسة بمناسبة يوم العلم، كما تم تكريمها في مختلف التظاهرات الثقافية التي أقيمت محليا وكذا تكريمها كإحدى النساء النشاطات بالولاية حيث كانت مختلف مشاركتها في المعارض والتظاهرات فرصة لها للاحتكاك بعدد من الفنانين التشكيلين وغيرهم، لتبادل التجارب والمعارف، حيث تم انتخابها على رأس جمعية الفنانات” ألفا” الناشطة في مجال الفنون ببلدية صدوق ومن خلالها قامت بعدة مبادرات ثقافية وفنية على غرار تنظيم معارض تشكيلية بمعية دور الشباب والجمعيات وكذا دار الثقافة.

وبالمناسبة، أفادت مليكة قبي شرفي، بمبادرات الجمعية التي قامت من خلالها بإطلاق ورشة في الرسم للأطفال تحت شعار الفن في” خدمة الصحة” بمستشفى آقبو، إضافة إلى تزينه ولا تزال الفنانة التشكيلية مليكة في تنظم نشاطات مختلفة في مجال الفن التشكيلي مع دور الشباب بالمنطقة ومختلف الجمعيات وهي كل نشاط بهدف تمكين الشباب من ممارسة الفنون التشكيلية ومن خلالها اكتشاف المواهب ومرافقتها من خلال مختلف ورشات لغة الجمال والألوان بالجمعية.

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إحباط “حرڤة” 12 شخصًا بينهم امرأة وأجنبيان

نوارة. ب

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس، من توقيف 12 شخصا بينهم امرأة وأجنبيان، كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وحسب بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، فقد تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك ببودواو، معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر وتعريض حياتهم للخطر.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تبين أنه سيتم تنظيم رحلة سرية عبر البحر، انطلاقا من أحد شواطئ مدينة بودواو البحري، ليتم تشكيل دورية راجلة بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل، تمكنت من توقيف 12 شخصا من بينهم امرأة وأجنبيان.

ومواصلة للتحقيق، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم توقيف 5 عناصر من الشبكة الإجرامية ينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، كما أسفرت العملية عن حجز سفينة صيد 6.20 متر، بمحرك نوع “ياماها 60 حصانا بحريا”، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 126 مليون و600 ألف سنتيم، وكذا مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 1280 أورو، و07 دلاء معبأة بمادة البنزين 285 لتر، ومركبتين ودراجة نارية كانت تستعمل في النقل والتنظيم والتدبير للرحلات السرية، و15 هاتفا نقالا و03 حقائب.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية عن تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر وتعريض حياتهم للخطر.

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براءة مسير شركة “لابروفام” لإنتاج المواد الصيدلانية

م. ز

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في العاصمة، مسير شركة خاصة لاستيراد الأدوية والمواد الصيدلانية والعتاد الطبي، يدعى “ر.مالك”، من تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية بانتحال شخصية الغير والمشاركة في التزوير، وإفادة المدعوة “ا.مريم” موثقة ومتهمة بنفس الملف من حكم البراءة عن الوقائع ذاتها، على خلفية اتهامهما بالتلاعب بمحضر جمعية عامة، من أجل الاستحواذ على حصة الشركاء وحل الشركة المسماة “لابروفارم”، لإنشاء أخرى موازية واستبعاد المساهمين مع الاحتفاظ بالزبائن والعمال وإجراء تعديل للسجل التجاري.

وهي الوقائع التي فندها المتهم خلال محاكمته سابقا وتمسكه بإنكار التهم المنسوبة له، قائلاً أن جميع تعاملاته التجارية والإجراءات الخاصة بالشركة المتخذة من قبله كانت وفقا لما يقتضيه القانون.

كما جاء على لسان دفاع المتهم “ر.مالك” أن المتابعة القضائية في حق موكله مجرد دعوى كيدية أثرت على سمعته الشخصية ونشاطه في مجال توزيع وصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية، وفند الدفاع ادعاءات الضحية التي وردت بمحضر شكوى قدمها أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قبل أن توقع محكمة الجنايات حكم البراءة بتاريخ 14 جانفي 2019، من روابط التهم الموجهة لهما.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وعدم قبول طلب الاستئناف .

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حريق في غابة “كاب فيغالو” بعين تموشنت

زهيرة قلعي

شب مساء السبت حريق مهول بالغابة الساحلية كاب فيغالو ببوزجار بولاية عين تموشنت، ما جعله يأتي على 2,2 هكتار من المساحة الغابية، برغم تدخل عناصر الحماية المدنية لعين تموشنت مدعومة بـ6 وحدات والرتل المتنقل، من اجل إخماده، وهذا ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة الرابعة من صباح أمس، في حين تتواصل الحراسة على الغابة لمراقبة اندلاع أي حريق من جديد، هذا وقد أحصت ذات العناصر إتلاف 1,7 هكتار من الأدغال والحشائش اليابسة وكذا 5000 متر مربع من أشجار الصنوبر الحلبي، في حين تم إنقاذ ما يعادل 150 هكتار.

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النقابي والمربي احمد روبي في ذمة الله

الطيب بوداود

توفي الأحد مربي الأجيال والمعلم القدير احمد روبي بالمسيلة بعد صراع مع المرض لأكثر من سنة، بدأ مسيرته التربوية بمنطقة القبائل في نهاية ستينيات ومطلع سبعينيات القرن الماضي، ليطوف بعدها قرى ومداشر الوطن هنا وهناك، خارج وداخل تراب ولاية المسيلة، كان معلما فذا باعتراف وشهادة الجميع، وفي مطلع الانفتاح على التعددية بالجزائر بادر هو وعدد من المعلمين والأساتذة بالمسيلة إلى تأسيس جمعية المعلم التي كانت تتابع وترافق انشغالات المعلمين وساهمت في تقريبها إلى الجهات المعنية خاصة من حيث الظروف الاجتماعية، وتمكنت الجمعية حينها وبالتعاون مع السلطات الولائية من منح حصتين او ثلاث من السكنات الاجتماعية لفائدة عشرات المعلمين.

كان رحمه الله من الرعيل الأول من المعلمين الذين أسسوا للمدرسة الجزائرية بعد الاستقلال، وكافحوا رغم بساطة الأجر وقلة الوسائل بادر بعدها الفقيد إلى تأسيس رفقة عدد من المعلمين والأساتذة عبر الوطن الاتحاد الوطني لعمال التربية كنقابة مستقلة الأولى في تاريخ قطاع التربية بعد الاستقلال وذلك في كنف التعددية التي أقرها دستور 1989. احمد روبي واصل نضاله التربوي والتعليمي إلى ان اصبح مديرا لإحدى المدارس داخل عاصمة الولاية وبعد قرابة 40 سنة من العمل في حقل التربية تقاعد، لكنه لم يركن إلى الراحة فقد بادر بتأسيس الجمعية الولائية لمتقاعدي التربية بالمسيلة، وبالتنسيق مع اغلب ولايات الوطن تم التوصل رفقة ثلة من رفقائه بوضع أرضية التنسيقية الوطنية لمتقاعدي عمال التربية، وشاء القدر ان يلازم فراش المرض في المستشفى بالعاصمة وبالمسيلة إلى ان فارق الحياة فجر الأحد.

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31 قتيلا و53 جريحا على طرقات المدية

ب. عبد الرّحيم

سجلت مصالح الدرك الوطني عبر إقليم اختصاصها بولاية المدية في السداسي الأول من عام 2022 58 حادثا مروريا خلّف 31 قتيلا و124 جريحا.. وبالمقارنة مع السداسي الأول من العام الماضي، فإنّ هناك انخفاضا في النسبة قدّر بـ12.87 بالمائة، في حين، سجلت ذات المصالح في شهري جوان وجويلية المنصرمين 40 حادثا مروريا، خلّف 10 قتلى و53 جريحا. وكشفت التحقيقات في مختلف الحوادث المرورية الحاصلة في إقليم اختصاص الدرك الوطني بالمدية عبر بلدياتها الـ64، أنّ العامل البشري هو المسؤول الأوّل عن هذه الحوادث بما نسبته 92 بالمائة. ويأتي ذلك رغم حملات التحسيس التي أطلقتها مصالح الدرك بمعية مختلف الفاعلين من الجمعيات وأعوان الحماية المدنية، على غرار المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق منذ بداية الصيف، حين تكثر حركة المركبات، لاسيما السياحية منها وكذا الحافلات، حيث يتزامن ذلك والعطل السنوية لغالبية الموظفين. وتواصل مصالح الدرك بالمدية حملاتها التحسيسية بذات الخصوص من خطر حوادث المرور، داعية السائقين إلى التزام قوانين المرور والسياقة بحذر وتجنب السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة. كما دعت أصحاب الدراجات النارية التي يكثر استعمالها هي الأخرى صيفا، إلى ضرورة ارتداء الخوذة وتجنب المخاطرة في السياقة والتجاوزات الخطيرة والتهور لقضاء صيف بأقل ضريبة من حوادث المرور التي باتت باهظة للغاية.

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شواطئ بجاية تستقبل 3 ملايين مصطاف وتبتلع 6

ت.ع

قدرت مصالح الحماية المدنية لبجاية في تصريح للإذاعة المحلية، عدد المصطافين الذين قصدوا الشواطئ الـ34 المسموحة للسباحة على مستوى الولاية، بنحو 3 ملايين مصطاف وذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 جوان و31 جويلية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تدخل حراس الشواطئ 3604 مرة لإنقاذ المصطافين من الغرق، فيما تم إحصاء غريق واحد خلال النصف الثاني من شهر جوان و5 غرقى خلال شهر جويلية، علما أن شواطئ الولاية قد ابتلعت ضحايا آخرين قبل افتتاح موسم الاصطياف.

وتبقى هذه الإحصائيات تقريبية بالنظر إلى غياب آلية فعالة تحدد العدد الحقيقي من المصطافين الذين قصدوا شواطئ الولاية، كما أن الكثير من المواطنين، خاصة سكان الولاية، يفضلون التوجه إلى الشواطئ غير المحروسة هروبا من الزحمة والواقع المرير الذي تم فرضه على مستوى الشواطئ المحروسة، في حين يتوجه آخرون إلى الشواطئ ليلا. كما أن زوار الولاية قد أجبرتهم الظروف على “تقزيم” عطلتهم الصيفية على شاطئ البحر لأيام تعد على أصابع اليد الواحد، وأغلبهم يقصدون شواطئ الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع. والملفت للانتباه خلال هذه الصائفة، توقف نشاط المخيمات الصيفية الخاصة لأسباب تبقى مجهولة، كما هي الحال بأوقاس شرق الولاية، أين ظلت جميع المخيمات الصيفية التابعة للخواص مقفلة الأبواب.

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150 عائلة بحرملة في المدية تعاني العطش

ب. عبد الرحيم

تعاني ما يربو عن 150 عائلة القاطنة بمنطقة حرملة الريفية ببلدية ثلاثة دوائر بالمدية منذ نحو عام كامل من تذبذب ونقص كبير في الماء المشروب. زاد من حدة هذا الأخير الاعتداء على الشبكة من بعض المواطنين، حيث كان يتزود الساكنة من خزان يتم تزويده من أحد مناقب منطقة حرملة أين يزور الماء حنفياتهم مرة كل ثلاثة أيام ولمدة 40 دقيقة. وبسبب الاعتداء على الشبكة، زاد المشكل حدة أين أصبحوا يمكنون من الماء كل خمسة أيام ولمدة لا تزيد عن ربع ساعة كأقصى تقدير.. وهو ما جعل المواطنين يعانون أزمة عطش حقيقية، خاصة وأن مصادر المياه ضئيلة بالمنطقة، أين يلجأ البعض لجلب هذه الأخيرة على ظهر الدواب في حين بجلبها آخرون بصهاريح لا تقل عن 2500دج إن وجدت. هذا، وقد ناشد المعنيون السلطات المحلية لبلدية ثلاث دوائر التدخل العاجل لوقف هذا الاعتداء على الشبكة، كما طالبو بتقليص الفارق بين أيام التزود من جهة ورفع المدة إلى 40 دقيقة كما كانت عليه.

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انتشال جثة غريق بشاطئ في سكيكدة

إ.ب

أنتشل، منتصف نهار السبت، غطاسي الحماية المدنية لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، جثة غريق، يبلغ من العمر36 سنة، ينحدر من بلدية عين ولمان بولاية سطيف وذلك على بعد 250 متر من شاطئ عين الدولة مركز رقم 2، التابع لبلدية القل، وهو شاطئ مسموح للسباحة ومحروس، علما أن حالة البحر كانت خطيرة وأن الضحية كان على مثن الدواسة المائية وفجأة سقط في عرض البحر، أين لفظ أنفاسه الخطيرة خاصة وأنه لا يحسن السباحة، ليتم نقل جثثه من طرف اعون الوحدة الثانوية للحماية المدنية لذات الدائرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر تطور بالقل فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة، للإشارة فانه تم امس الاول تسجيل عالة غرق اخرى في حدود الساعة العاشر وخمسة وثلاثون دقيقة على مستوى شاطئ واد القط مركز رقم 8 بمنطقة العربي بن مهيدي، ببلدية سكيكدة لشخص يبلغ من العمر 40 سنة، وينحدر من بلدية عين كرشة بولاية ام البواقي، حيث تم انتشال جثثه من طرف الحراس الموسميين على بعد 100 مترا من الشاطئ المذكور ليتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، يذكر أن جل الغرقى خلال موسم الاصطياف الحالي ينحدرون من الولايات الداخلية.

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اعتداء مسلح يستهدف شابا في خنشلة

ط.م

تعرض الأحد، شاب في العقد الثاني من العمر، لاعتداء مسلح استهدفه من قبل شخص لا تزال هويته مجهولة، بوسط مدينة ششار جنوب ولاية خنشلة، بعد ـن وجه له طعنتي خنجر من الحجم الكبير، الأولى استقرت في بطنه، والثانية على مستوى الكتف، ليفر نحو وجهة مجهولة، ونقل ساعتها الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى المحلي الشاذلي بن جديد، قبل تحويله على جناح السرعة، إلى مستشفى احمد بن بلة لخطورة إصابته، في الوقت الذي باشرت مصالح الأمن بششار، تحقيقا حول ظروف الاعتداء التي لا تزال مجهولة وغامضة.

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وهران تغرق مرة أخرى في زبالتها

ب. يعقوب

أثار، مساء الأحد، والي وهران سعيد سعيود، بحدة الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة وهران في الأيام الأخيرة من عودة انتشار النفايات المنزلية والهامدة التي صارت مكدسة بشكل جلي في الأحياء ونقاط شعبية في عاصمة الغرب الجزائري، وتجدد ظاهرة سرقة الحاويات، بحيث صارت هذه الأخيرة تقلق الساكنة ومعها المسؤولين المحليين، برغم من ترسانة الحملات الأمنية الأخيرة لوضع حد لأعمال اللصوصية لممتلكات الدولة في عدة نقاط شعبية في المدينة .

ملف النظافة الذي برمج في اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي انعقد مساء الأحد ونال حيزا معتبرا من النقاش، وذلك بعد عودة الوالي من إجازته السنوية، شهد مناقشات ساخنة حول أسباب عودة انتشار أكوام الزبالة التي صارت تطوق عنق السلطات المحلية وتُسائل دورها في القضاء على هذا الغزو الجديد من النفايات في أكثر من 20 مندوبية بلدية في عاصمة الولاية، على غرار مندوبية الأمير وأحياء بيلار، سان بيار، العثمانية، اللوز، بيتي، يغموراسن، حاسي وخميستي، بحيث ألزم الوالي كافة المسؤولين بالبحث في أسباب الأزمة التي تتحملها بعض الشركات الخاصة التي قامت في الأيام الأخيرة بإضراب مفتوح مطالبة بمستحقاتها المتأخرة، مضيفا أنه لا يعقل “معاقبة” السلطات بهذه الطريقة المستفزة أي اللجوء إلى الإضراب المفتوح دون المحافظة على الحد الأدنى من الخدمة العمومية، قائلا كان حريا على المتعاملين المتعاقدين المطالبة بالحقوق ومواصلة العمل أو كما وصفه “اعمل وطالب”.

وبحسب والي وهران، فإنه يجب إعادة النظر في صيغة التعاقد مع كافة المتعاملين في هذا الجانب تحديدا وإعادة دفتر شروط جديد يضمن حقوق الدولة في هذا الجانب المهم من تدبير قطاع النظافة، لأن الإضراب المفتوح لحوالي 74 مؤسسة متعاقدة مع بلدية وهران، أدى إلى انتشار خطير لأكوام الزبالة، إذ تضمن البلدية، الحد الأدنى من الخدمات وذلك بحوالي 25 شاحنة على مستوى 18 مندوبية، كما دفعت أزمة الإضراب إلى الاستعانة بـمؤسسة وهران نظافة التي تتكفل بـ 6 مندوبيات.

وطبقا لتفاصيل العرض التي قدمته بلدية وهران، فإن من أسباب عودة تراكم القمامة في الشوارع و الأحياء الشعبية في وهران، تقلص حجم رفع النفايات المنزلية من 3 مرات إلى مرة واحدة في اليوم الواحد، الأمر الذي فاقم الوضع الذي تعيشه وهران حاليا، كما أثار تكدس النفايات، استياء ساكنة وهران، محملين المسؤولين المحليين والسلطات بصفة عامة لعدم تحركهم للقضاء عليها.

على هذا النحو، أكد سعيود أن الوضع الحالي لا يقبل التهاون أو إطالة محنة وهران، بل يتطلب الإعداد لعملية نظافة كبيرة تهم مختلف أحياء ومقاطعات عاصمة الغرب الجزائري، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن بلدية وهران ملزمة أيضا على وضع خطة نموذجية للوقوف على مكامن الخلل في تدبير قطاع النظافة، وبحث كيفية القضاء على النفايات وغيرها، لأن الأمور تتجه إلى التعقيد، بحيث صارت أطنان النفايات تسيء إلى صورة وهران عاصمة الألعاب المتوسطية الأخيرة التي احتضنتها في الفترة الممتدة بين 25 جوان إلى 6 جويلية الفائت.

وأبدى الوالي أسفه العميق حيال ما رآه في زيارة ميدانية مفاجئة إلى بعض النقاط الشعبية والمندوبيات البلدية، من إنتشار واسع لأكوام الزبالة و أطنان النفايات على اختلاف أنواعها في قارعات الطرق بعد عودة ظاهرة سرقة الحاويات البلاستيكية التي صرفت الدولة أموالا بالغة في الألعاب المتوسطية لجمع سريع للنفايات وإعطاء صورة مشرفة لوهران والجزائر بصفة عامة .

في سياق ذي صلة بالموضوع، أعطى الوالي تعليمات بتجنيد مختلف التجهيزات والمعدات من أجل ضمان جمع النفايات من الشوارع في وقت قياسي لتفادي إغراق أحياء وهران في النفايات، مع استئناف عمل تعقيم مجموعة من الفضاءات والنقط السوداء، تفاديا لأية روائح قد تنبعث منها بسبب تجمع مخلفات منزلية وصناعية بشكل خطير جدا.

ملف النظافة الذي صار وقود النقاش في الفترة الأخيرة في وهران، أعاد الحديث عن الوضع الكارثي الذي خلفه المجلس الشعبي البلدي الحالي وتمسك الوالي بدعواه القضائية التي قيدها في الشهور السابقة في حق ما لا يقل عن 10 منتخبين عن المجلس السابق، إذ يرتقب أن يتم استدعاء عدد من الأشخاص أمام محكمة فلاوسن في وهران للنظر في تهم من العيار الثقيل تلاحق العديد منهم، على خلفية النتائج التي أظهرتها تحقيقات المفتشية العامة المالية والمفتشية التابعة للولاية، إضافة إلى خبرة محاسبية ومالية بخصوص ما تم إنفاقه في مشاريع هامشية، كان والي وهران الحالي تحدث عنها بمرارة لاسيما صرف أكثر من 10 ملايير سنتيم في “جلسات قهوة وشاي” إضافة إلى الخراب الممنهج الذي تعرضت له حظيرة البلدية أو ما بات يسمى بملف الساعة من جملة التحقيقات الأمنية التي قادتها مصالح أمن الولاية في بلدية وهران، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة .

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تفكيك شبكة إجرامية وحجز رطل من الكيف بغليزان

ناصر بلقاسم

أفاد مصدر بمديرية أمن ولاية غليزان، بأنه تمّ تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات، متكونة من 03 أشخاص، وهذا في عملية نفذها مؤخرا، عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، وقال المصدر، إنه تم من خلال هذه العملية حجز رطل من المخدرات، من نوع الكيف المعالج.

وأشار المصدر، إلى أن العملية تمت على إثر استغلال جيد للمعلومات الواردة إلى ذات المصلحة، والتي تفيد بوجود شخصين بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات على متن مركبتهما قصد ترويجها بمدينة غليزان، وعليه وبعد عملية الترصد تم توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة من نوع رونو سامبول، أين تم ضبط بحوزتهما 05 صفائح من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 507 غرام (كيف معالج) ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وأضاف المصدر، أن التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيهما مكنت من تحديد هوية شريكهم في العملية والذي تم توقيفه، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة.

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3 جرحى في حادث اصطدام سيارة بجرار فلاحي بسعيدة

ق. ج

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مروري وقع ليلة أول أمس بولاية سعيدة، تمثل في اصطدام ما بين سيارة سياحية وجرار فلاحي على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلدية يوب وقرية بربور على بعد 30 كلم عن مقر الولاية، هذا وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمنطقة يوب في حدود العاشرة و40 دقيقة ليلا، للوقوف على الحادث وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية بعين المكان للمصابين، قبل نقلهم على جناح السرعة نحو المؤسسة الاستشفائية لبلدية يوب للنظر في حالة صحتهم، فيما فتحت مصالح الدرك بالمنطقة تحقيقا حول ملابسات الحادث المروري.

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عقب الانتهاء من عملية جرد المواقع والآثار:

إحصاء أكثر من 229 معلم تاريخي و20 مركز للتعذيب ببلعباس

زواوية. ق

أعادت مؤخرا مديرية المجاهدين بولاية سيدي بلعباس جرد المواقع التاريخية التي كانت شاهدة على مدى بشاعة المستعمر الفرنسي إبان الثورة التحريرية، حيث تعكف مصلحة التراث التاريخي والعلمي على إعداد مخطط يسمح بحماية 229 معلم تم إحصائها، من التخريب، على ان يتم عرضه أمام اللجنة الولائية ومن ثمة على الوصاية من اجل إعادة تصنيف هذه المعالم قصد توفير الحماية القانونية للخريطة المعلمية الجديدة.

وقد صرح رئيس مصلحة التراث التاريخي والعملي بأن المديرية المعنية قامت في الأشهر الماضية بعملية إحصاء شاملة لجميع المواقع التاريخية والمعالم الأثرية المهمشة المنتشرة عبر التراب الولائي، قصد إعادة ترميمها ورد الاعتبار لها. حيث أحصت هذه العملية 110 معلم تذكاري منتشر عبر 52 بلدية، زيادة على 6 مستشفيات في وضعية كارثية ناهيك عن 9 مراكز للاتصالات، كما وقفت أيضا عملية الإحصاء على الوضعية المهترئة التي هي عليها العديد من مراكز التعذيب المقدر عددها ب20 مركز، إضافة إلى 6 سجون و6 معتقلات، فضلا عن محتشدين وثماني مربعات شهداء، جميعها كان يستعملها الاستعمار الفرنسي لممارسة شتى أنواع التعذيب على الجزائريين العزل بالمنطقة. وأضاف المتحدث ذاته بأن مديرية المجاهدين تولي أهميتها القصوى لهذه المعالم الأثرية والتذكارية المهمشة، التي تتطلب وضعيتها رصد لها مشاريع من أجل الاعتناء بها، مردفا بالقول إن مصالحه تبحث عن صيغة جديدة لتوفير الحماية القانونية لهذه المواقع للحفاظ عليها، حتى لا تصبح عرضة للتخريب، خاصة وأن هذه المعالم تحتاج لمزيد من الاهتمام، كونها شاهدة على جرائم المستعمر الفرنسي.

ومن المنتظر أن يتم عرض تقرير مصلحة التراث التاريخي على اللجنة الولائية للتصنيف، ومن ثم رفعه إلى الوزارة الوصية من أجل الاطلاع على اللائحة الجديدة التي أعدتها المصلحة، التي تتضمن أسماء وطبيعة 229 موقع من أجل الموافقة على تصنيفها وفق طبيعة كل موقع، مع مراعاة خصوصية الحدث المعروف به، قصد تخصيص عمليات مماثلة لتلك التي رصدتها مصالح بلدية سيدي بلعباس، أين خصصت غلافا ماليا قدره 7 ملايير سنتيم من أجل إعادة تهيئة مقبرة الشهداء، أضف إلى ذلك نية السلطات في إعادة رد الاعتبار للقصور التسعة التي تتوفر عليها، واغلبها مهمشة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية.

بالموازاة مع هذه الوضعية، يرجع المسؤولون الإهمال الذي طال مختلف المواقع التاريخية والمعالم الاثرية، إلى غياب شبه كلي للجمعيات الناشطة في الميدان، التي تعنى برعاية هذه المعالم التاريخية التي أصبحت في طي النسيان.

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حريق يأتي على أشجار وأحراش بالبويرة

ف. عكوش

التهمت، السبت، النيران 3هكتارات من أشجار الزيتون والأحراش، وذلك بعش افالكو ببلدية حيزر بولاية البويرة، حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية حيزر على الساعة 13:44 مدعمة بالرتل المتنقل، بمشاركة مصالح الغابات لإخماد الحريق الذي خلف احتراق 03 هكتار، منها 2 هكتار أشجار زيتون و1هكتار أحراش وحشائش جافة، كما تمكنت ذات المصالح من منع انتشاره إلى باقي البستان.

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غرق طفل من سطيف في مسبح بتونس واتهامات بالإهمال

س. مخربش

لقي، مساء السبت، طفل جزائري من مدينة العلمة بولاية سطيف، حتفه غرقا في مسبح بفندق حنبعل بمدينة سوسة التونسية، مخلفا حيرة كبيرة وسط السياح الجزائريين تلتها حركة احتجاجية بقلب الفندق، مع تسجيل تدخل للقنصلية الجزائرية التي تفاعلت مع هذا الحادث الأليم.

الطفل يدعى سيف الدين لبّاد، يبلغ من العمر 8 سنوات يقطن بمدينة العلمة بولاية سطيف، ذهب رفقة والديه وشقيقه وشقيقته في رحلة سياحية منظمة إلى تونس على متن حافلة، وبإشراف وكالة سياحية محلية. فكانت الرحلة في البداية تبدو عادية، حيث وصل الوفد إلى مدينة سوسة، وحط الرحال بفندق حنبعل الذي يتوفر على عدة مرافق سياحية. وفي اليوم الموالي يقول والد الضحية في تصريح للشروق اليومي: توجهنا في الصبيحة ككل السياح الجزائريين إلى مسبح الفندق وذهبت لإحضار الطعام لأفراد العائلة وفجأة سمعت صراخا رهيبا، وبعضهم يقول “راهو غرق”، فهرعت إلى المكان فإذا بالطفل الذي أخرجوه من المسبح هو ابني سيف الدين والناس من حوله يحاولون إنقاذه، ورغم المحاولات المتكررة لإعادة النفس إلى رئتيه إلا أن الموت كان أسبق، وفارق الحياة ولم ألحق عليه إلا وهو جثة هامدة”.

وحسب أحد الحاضرين بالفندق فإن المشهد كان مفزعا للغاية، فلا أحد انتبه للطفل، الذي غرق عند دخوله للمسبح مباشرة، حيث نزل في الجهة العميقة وهو طفل عمره 8 سنوات لا يحسن السباحة، فهبط إلى العمق مباشرة وانقطعت أنفاسه وشرب كمية معتبرة من الماء. والمؤسف يقول محدثنا أن رجال الإنقاذ لم يكونوا متواجدين بفندق المسبح في توقيت الغرق، والتدخل جاء متأخرا من بعض السياح الجزائريين الذين أخرجوا الضحية لكن بعد فوات الأوان، حيث انتهى كل شيء وأضحى سيف في تعداد الموتى.

وفي مشهد مؤثر للغاية لم يتمالك الوالد نفسه وظل يحضن ابنه الملفوف في بطانية وهو يبكي بحرقة ويصرخ ثم يتفقد وجه ابنه عله يعود إلى الحياة ويتحرك النفس في صدره. وتحولت الحادثة إلى مأساة حقيقية تلتها حركة احتجاجية من طرف السياح الجزائريين، معبرين عن غضبهم تجاه إدارة الفندق التي لم توفر الحراسة الأمنية ورجال الإنقاذ بالمسبح.

وفي نفس الوقت، أبدى السياح الجزائريون ومعهم الكثير من التونسيين تضامنا كبيرا مع عائلة الضحية وواسوها في هذا المصاب الجلل، وقدموا لها يد المساعدة للتكفل بجثة الضحية. كما سُجل تدخل للقنصلية الجزائرية بسوسة، والتي تحركت ميدانيا وتنقل القنصل إلى الفندق، أين قدم كل التسهيلات من أجل نقل الجثة إلى الجزائر، حيث تم ضبط كل الإجراءات الإدارية، وإحضار سيارة إسعاف نقلت جثمان الضحية من سوسة إلى مدينة العلمة بولاية سطيف مباشرة. وقد قرر بعدها السياح الجزائريون مقاطعة الفندق، وإلغاء الرحلة السياحية، وغادروا جميعا مدينة سوسة وعادوا إلى الجزائر في أجواء حزينة جدا.

وفي مدينة العلمة كان الأقارب في انتظار وصول جثمان الطفل سيف، حيث وصلت سيارة الإسعاف في منتصف النهار إلى الحي التساهمي بالعلمة، أين يوجد منزل الضحية، وكان ذلك وسط توافد كبير لسكان المدينة الذين تأثروا للحادثة، حيث يقول أحدهم لولا الإيمان بالقضاء والقدر لصعب تحمل الفاجعة، بينما حمّل بعض الحضور المسؤولية لإدارة الفندق الذي كان عليه أن يحيط مسابحه برجال إنقاذ.

وقد تم تشييع جنازة الضحية في موكب مهيب عصر أول أمس، وقبل مغادرة المنزل تابع الحضور مشهدا مؤثرا، حيث ارتمى أب الطفل سيف على التابوت وهو يبكي ويصرخ: “سيف أنت ابني وأخي وصديقي ماذا سأفعل من بعدك” وهو المشهد الذي اهتز له الحضور مع موجة من البكاء اقشعرت لها الأبدان.

يذكر أن والد الضحية وهو شرطي سابق، فقد ابنته الصغيرة السنة الماضية في حادث مرور، بعدما صدمتها سيارة بالقرب من مقر سكناها، لتكون العائلة قد فقدت طفلين في حادثتين أليمين. وحسب ما علمنا من الأقارب، فإن العائلة قررت رفع شكوى إلى المصالح الأمنية التونسية والمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الحادثة التي كان لها تأثير مباشر على نشاط فندق حنبعل بسوسة.

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مطالب بتجسيد مشاريع حيوية في حاسي لفحل بالمنيعة

عبد المالك

طالب سكان بلدية حاسي لفحل الواقعة بـ150 كلم شمال ولاية المنيعة بتسريع تجسيد مشروع مستشفى 60 سريرا الذي يعد من أهم المشاريع التي ستعزز قطاع الصحة بالمنطقة سيما وأنه سيضمن خدمات طبية عامة ومتخصصة للمرضى بهذه المنطقة التي تسجل نقصا حادا في نوعية الخدمات الطبية.

ويضم هذا الهيكل الصحي الذي تطلب استثمارا عموميا بقيمة 5ر1 مليار دج عدة أجنحة طبية على غرار الاستعجالات والأشعة وطب النساء والتوليد والصيدلة فضلا عن إنشاء مرافق خدماتية تضمن ظروف الراحة وشروط علاجية راقية للمرضى ودائما في قطاع الصحة فقد استفادت ذات الجماعة المحلية من مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات،مما سيساهم في تعزيز مستوى التغطية الصحية بالمنطقة في كل من قرية الزملة وحي اولاد فرج.

ويطالب السكان بتجسيد مشروع إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 1.000 متر مكعب وربطه بالقناة الرئيسية للتوزيع وكذا مشروع الربط بشبكة الصرف الصحي للمجمع الريفي الجديد بمحاذاة الأحياء الخاصة بالإعانات المالية الخاصة بالسكن وتوسيعها تماشيا مع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة،ناهيك عن مطالبة السكن لسلطات المحلية عن إنجاز حصة سكنية قوامها 140 وحدة مدرجة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش إلى جانب تهيئة ثلاثة مجمّعات سكنية ريفية وربطها بمختلف الشبكات، فضلا عن إنجاز مجمّع مدرسي ومتوسطة بالمنطقة الحضرية الجديدة تماشيا مع الحركية الاقتصادية الجديدة التي تشهدها المنطقة خاصة في المجال الفلاحي.