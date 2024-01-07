أخبار الجزائر ليوم الأحد 07 جانفي 2024

وفاة طفل غرقا في بئر، حجز 1 كلغ من الكيف المعالج

وفاة طفل غرقا في بئر بخميس الخشنة

سعيدة. م

لقي، مساء السبت، طفل في الثالثة من العمر حتفه إثر سقوطه في بئر بمنطقة خميس الخشنة بولاية غرب بومرداس.

وحسب ما جاءت به مصالح الحماية المدنية، فإنها تلقت بلاغا للبحث عن طفل مفقود يحتمل سقوطه داخل بئر بحي بدرالدين ببلدية ودائرة خميس الخشنة، حيث تدخلت الوحدة الثانوية للمنطقة مدعمة بالوحدة البحرية في حدود الساعة 17سا26، وقد أسفرت العملية عن العثور على الطفل وانتشاله من قاع البئر من طرف ذات المصالح ثم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة.

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تجاوزات مفترضة في منح الصفقات

إطاران في “الخدمات الجامعية” ببسكرة تحت الرقابة القضائية

فيصل. ن

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة بوضع إطارين في الخدمات الجامعية بسكرة ـ وسط، تحت الرقابة القضائية على خلفية قضية تتعلق بالصفقات العمومية.

وكان الاثنان قد مثلا الخميس أمام قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية وإطار في مصلحة الصفقات، مثلا بموجب دعوى قضائية رفعها ممونان على غرار دعوى مماثلة ضد مديرية الخدمات الجامعية – شتمة، وسيمثل المدعي عليهم بشأنها لاحقا أمام قاضي التحقيق.

يذكر أن المصالح الأمنية ببسكرة، قد فتحت من قبل تحقيقا في شبهة وقوع تجاوزات بخصوص إقصاء الشاكين من تجديد صفقة بحصص من الدجاج والبيض وبعض المنتجات الغذائية، محمّلين إدارة الخدمات الجامعية المسؤولية، حيث أكد صاحبا الشكوى أن القرار مجحف وغير قانوني وتعدّ على القوانين المعمول بها في مجال تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مضيفين أن الإقصاء لا يستند لأي أساس مبرر رغم الالتزام ببنود دفتر الشروط خلال إبرام الصفقة نهاية سنة 2021، كما أكد المعنيان أن إدارة الخدمات الجامعية قامت بتجديد صفقات عدد من الممونين في بعض الحصص رغم عدم التزامهم بكافة الشروط المتفق عليها، مما اعتبراه ضربا لمبادئ المساواة والشفافية، كما أشار المتعهدان المقصيان إلى عدم وجود محضر رسمي بخصوص عمليات التجديد من عدمه وفق مقتضيات القانون، الأمر الذي عزّز قناعتهما بوجود تجاوز مفضوح. وردا على ذلك، أوضح المدعى عليه أن مصالحه قامت بكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال تنظيم ومنح الصفقات العمومية.

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حجز 1 كلغ من الكيف المعالج بأوزلاقن في بجاية

توفيق. ب

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أوزلاقن ببجاية، خلال هذا الأسبوع، من ضبط وحجز حوالي 1 كلغ من الكيف المعالج، مع تحديد هوية شخصين مسبوقين قضائيا لهم ضلع في القضية في حالة فرار.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة ليلية وعلى الساعة منتصف الليل وعشرون دقيقة عند وصولهم إلى قرية سلوانة ببلدية أوزلاقن، وبالضبط بالقرب من المقبرة لفت انتباههم وجود مركبة سياحية من نوع هيونداي 10 i بجانب الطريق وأبوابها ونوافذها الأمامية مفتوحة، ومفتاح التشغيل مثبت بمكانه، وهي خالية من الركاب، كما عاينوا بداخلها هاتفين نقالين أحدهما كان يرن.

وبعد التقرب منها وإخضاعها لعملية التفتيش الدقيق تم ضبط بالمقعد الخلفي على كيس بلاستيكي يحتوي على عشرة صفائح من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها الإجمالي بـ 987.8 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 30 مليون سنتيم، الفرقة المحققة، وبعد إخضاع المركبة للمعاينة التقنية ورفع البصمات تمكنت من تحديد هوية مشتبه فيهما يبلغان من العمر 37 و41 سنة، وهما معروفان لدى مصالح الشرطة كونهما محل عدة أوامر قضائية بالقبض لأجل قضايا المتاجرة بالمخدرات، كما بين التحقيق بأن المشتبه فيهما بمجرد مشاهدتهما من بعيد لعناصر الشرطة لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة تاركين المركبة بعين المكان وبداخلها المحجوزات.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما الفارين لأجل قضية جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية وتم إرسال الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

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ترصداها بعد سحبها مبلغا من البنك

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة مسنة ببومرداس

سعيدة. م

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الأسبوع الماضي، وللمرة الثالثة، الفصل في ملف عصابة مكونة من شخصين، أحدهما في 26 من العمر والثاني في الـ30، اتهما بارتكاب جريمة قتل ضد عجوز في عقدها السابع، والاعتداء على حفيدها القاصر (14 سنة) الذي كان رفقتها ساعة الواقعة، بعد الترصد لهما إثر خروجهما من بنك بمدينة بودواو سحبت منه الضحية المسنة مبلغ 25 مليون سنتيم.

ووجهت للمتابعين، تهم تكوين جماعة أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، إلى جانب تهمة الضرب والجرح العمدي وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

ويقيم المتهمان في نفس الحي الذي يقيم فيه الضحيتان، وترصداهما عند دخولهما البنك ببودواو، إلى غاية خروجهما فتعقباهما وحين وصلا مكانا تقل فيه الحركة، بادرا بالاعتداء على القاصر، وأسقطاه أرضا، ثم اعتديا على العجوز، وسلباها حقيبة النقود ولاذا بالفرار. وتدخل المارة الذين أجلوا الضحيتين إلى المستشفى، أين حصل المراهق على شهادة عجز لمدة 60 يوما، بينما رقدت السيدة في المستشفى ثلاثة أسابيع، قبل ان تتوفى متأثرة بخطورة الإصابة التي تلقتها على مستوى الرأس. من جهتها تمكنت مصالح الأمن من التوصل إلى المتهمين في فترة وجيزة عبر استغلال المواصفات التي قدمتها الضحية.

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عثر في معقلها على 12 مليار سنتيم

متابعة مجموعة إرهابية نفذت اختطافات بتيزي وزو وبومرداس

سعيدة. م

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الأحد، الفصل في ملف 4 متهمين ينحدرون من بلديتي كاب جنات ودلس، توبعوا في قضية تهريب أموال إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط بين ولايتي تيزي وزو وبومرداس. ووجهت إليهم تهم الانخراط ضمن جماعات إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو من انعدام الأمن والإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة الاختطاف بدافع تسليم فدية والسرقة الموصوفة المقرونة بحمل أسلحة ظاهرة.

وتوصل المحققون إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية الحالية نشطت منذ سنة 2007، على مستوى دلس وبرج امنايل والمناطق المجاورة لهما وصولا إلى تيزي وزو، وعملت هذه الجماعة على زرع الرعب في أوساط المواطنين، خاصة الأثرياء، الذين كانوا يرغمون على دفع أتاوات باهظة، تقدر بالملايير، جرى حجز قسم منها خلال عملية مداهمة معقل إرهابي في منطقة غابية بتيزي وزو، أين ضبط وقتها مبلغ 12 مليار سنتيم. ويوجد في سجل الجماعة التي ينتمي إليها المتهمون، عمليات اختطاف وقعت في المناطق المذكورة، للحصول على فديات.

وصرح أحد المتهمين، أنه نشط في مجال دعم وإسناد الجماعات الإرهابية منذ عام 2007، عقب تواصله مع الإرهابي “ن. ي”، وأنيطت له مهمة نقل العناصر الإرهابية من منطقة دلس إلى أغريب في تيزي وزو، بواسطة سيارة اقتنتها له الجماعة الإرهابية لهذا الغرض، كما عمل على جلب المؤن إلى الإرهابيين. واعترف المتهم أن المدعو “ك.ب” صاحب 19 سنة المنحدر من قريته في كاب جنات، أنيطت به مهمة نقل الأخبار وترصد عناصر الأمن. وجاءت الإطاحة بالمجموعة، مباشرة عقب توقيف الإرهابي “ن. ي” في إحدى العمليات بتيزي وزو، حيث اعترف على جميع شركائه.