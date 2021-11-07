أخبار الجزائر ليوم الأحد 07 نوفمبر 2021

حجز طائرة "درون"، حجز سبعة قناطير من اللحوم الفاسدة

حجز طائرة “درون” بباتنة

ط. ح

حجزت مصالح الشرطة لأمن دائرة نقاوس ولاية باتنة، السبت، مسيّرة طائرة، بعد ورود معلومات تفيد بامتلاك شخص لها، واستعمالها للتصوير غير المرخص. وقامت مصالح الشرطة بحجز “الدرون” والتحقيق مع صاحبها البالغ من العمر 40 سنة.

وأوضح بيان مديرية الأمن لولاية باتنة أن الجهاز المصادر يملك خصائص تصوير عالية الدقة.

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حجز سبعة قناطير من اللحوم الفاسدة بباتنة

طاهر حليسي

حجزت، مصالح الأمن لدائرة بريكة جنوب ولاية باتنة، كمية معتبرة، من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة، خلال عملية تفتيش روتيني.

وكانت العملية بدأت بعد ورود معلومات، عن قيام شخص، ببيع لحوم انطلاقا من مذبح ومسلخ غير شرعي، أين تم حجز 50 كلغ من اللحوم البيضاء المخزنة بطريقة مخالفة لشروط التبريد والنظافة، وخلال عرضها على الطبيب البيطري، أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك، مع أمر بالإتلاف.

وتطورت العملية بتوقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة كان يقود شاحنة عثر داخلها على 7 قناطير من اللحوم الحمراء.

وفيما تم إعداد محاضر جزائية ضد الموقوفين، قامت مصالح الوقاية والحفظ بإتلاف جميع الكميات المحجوزة نظرا لتشكيلها خطرا مباشرا على المستهلكين.

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حملة انتخابية على الفيسبوك

دخلت الحملة الانتخابية بولاية قالمة، يومها الخامس، دون تنشيط أي تجمع شعبي للقوائم الانتخابية التي تم اعتمادها لخوض غمار المحليات، على الرغم من المرافق والقاعات التي خصصتها مندوبية السلطة الانتخابية لاحتضان التجمعات الشعبية على مدار أيام الحملة الانتخابية.

وقد اكتفى المترشحون للمجالس الشعبية البلدية ضمن 156 قائمة، منها 3 قوائم حرّة، بالإضافة إلى مترشحين ضمن 8 قوائم حزبية لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، بالالتقاء مباشرة بالناخبين في الأحياء والشوارع، أو مخاطبتهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت بصور المترشحين والقوائم الانتخابية، دون إرفاقها بالبرامج التي يتطلع الناخبون لمعرفتها، علّهم يجدون فيها ما يغير من واقعهم الاجتماعي.

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هبة تضامنية مع شهداء الغدر

هبة تضامنية واسعة مع ضحايا الاعتداء الجبان الذي ذهب ضحيته ثلاثة من الجزائريين الأبرياء العزل من الكادحين والضاربين في الأرض لكسب لقمة العيش وتجسيدا لهذا الحس التضامني حلت جمعية راديوز قادمة من وهران موفدة من يمثلها، لأن الظروف المناخية حالت دون حضور رئيسها قادة شافي ورئيسها الشرفي لخضر بلومي، حيث استقبل شقيق الضحية السيد العرباوي بلقاسم ووالدة الضحية، الموفد الذي قدم لها آيات التضامن والتعازي بإهداء العائلة ميدالية رمزية ورسالة تعزية وتضامن ومواساة في المصاب الجلل، كما قد تستفيد العائلة من إجراء تضامني آخر.

الأسرة أشادت بالهبة والفعل التضامني في مصابها، متمنية آن يتم التكفل بالعائلة المعوزة والفقيرة.

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إصابة رعايا أجانب في انفجار للغاز بالبليدة

س. ع

تسبب حادث انفجار ثلاث قارورات لغاز البوتان وقع الأحد بإحدى الورشات السكنية بالمدينة الجديدة لبوينان شرق البليدة، في نشوب حريق مهول أسفر عن تسجيل خسائر مادية، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوينان في حدود الساعة 09 و50د من أجل حريق بورشة إنجاز 9071 مسكن بمنطقة بوينان، حيث شب الحريق على مستوى 4 غرف جاهزة مستغلة من طرف العمال الأفارقة لدى الشركة الصينية صاحبة المشروع.

وأضاف المصدر أن هذه الغرف كانت تتواجد بها 11 قارورة غاز مما زاد من سرعة الحريق وقوته. كما أشار المصدر إلى أنه تم إخماد الحريق في ظرف ساعة و17 دقيقة والحد من انتشاره نحو 4 غرف أخرى وإنقاذ 8 قارورات غاز بوتان من الانفجار مع تسجيل إصابة رعية غينية (22 سنة) بجرح بسيط على مستوى اليد، تم إسعافه في عين المكان من طرف فرقة التدخل.

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كانت تستغل شقة شاغرة

تفكيك شبكة للرذيلة بقسنطينة

عصام بن منية

فككت مصالح الأمن الحضري ماسينيسا بأمن دائرة الخروب بقسنطينة، شبكة تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و47 سنة، من بينهم ثلاث فتيات، كانوا يستغلون شقّة شاغرة متواجدة في إحدى العمارات بحي ماسينيسا لممارسة الدعارة ومختلف أشكال الفسق والرذيلة.

المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري بماسينيسا، بعد معلومات وردت إليهم في بلاغ من أحد المواطنين، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال شقّة شاغرة متواجدة في إحدى العمارات بمنطقة الضريح ماسينيسا، لاستقبال النساء والشباب المنحرفين، بغرض ممارسة الفسق والدعارة ومختلف أشكال الرذيلة على مدار ساعات الليل والنهار.

وبعد التحريات والتحقيقات التي باشرها رجال الشرطة بشأن تلك المعلومات، تم التأكد من صحتها، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، واستصدار إذن بتفتيش الشقّة المشبوهة، والتي قام رجال الشرطة بمداهمتها أين عثروا بداخلها على مجموعة من الأشخاص هم أربعة شبان وثلاث فتيات، تبين أنهم كانوا يستغلون هذه الشقّة في ممارسة الدعارة، ليتم على الفور توقيفهم وتحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة فتح شقة لممارسة الفسق والدعارة وحماية دعارة الغير، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، ما خلّف ارتياحا في أوساط سكان العمارة الذين سئموا من تصرفات أفراد هذه الشبكة الذين ظلّوا يشكلون مصدر إزعاج لهم بتصرفاتهم غير الأخلاقية.

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توقيف سبعة من ناهبي الذهب بتمنراست

سفيان. ع

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بتمنراست من توقيف سبعة أشخاص، وحجز آلات ومعدات خاصة بالتنقيب عن الذهب، حسب ما علم الأحد لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

ونفذت العملية إثر استغلال معلومات مفادها وجود منقبين غير شرعيين عن الذهب يقومون باستغلال بعض الحقول في إنشاء ورشات مختصة في التنقيب غير شرعي عن الذهب، وعليه أعدت خطة أمنية محكمة وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، وتمت مداهمة ثلاثة حقول، حيث تم ضبط تسع آلات لتفتيت الحجارة بجميع لواحقها وثلاثة مولدات كهربائية ومطرقة هزازة وتوقيف هؤلاء الأشخاص المشتبه فيهم، وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة وصدر في حقهم حكم 6 أشهر حبسا غير نافذ، حسب ذات المصدر الأمني.

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مقتل طفلين وجرح سبعة أشخاص

مخلفات الأشغال تتسبب في حادث مميت بأدرار

محمد ج

خلف حادث مرور بأدرار مساء السبت، وفاة طفلين وجرح سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بعد اصطدام سيارتين، كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، وهو حادث وقع بسبب ركام من مخلفات أشغال الحفر، كان يشغل جانبا من الطريق في بلدية تسابيت، ليسقط ضحايا بسبب هذا الإهمال القاتل. حيث إن الجهة القائمة على مشروع توصيل الغاز إلى قصور بلدية تسابيت، لم تكن ترفع الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتتركها متراكمة وسط الطريق، حتى يسهل عليها ردم الحفر بعد مد القنوات.

واستنكر الشارع المحلي، عدم وضع منبهات، تشير إلى وجود أشغال بالموقع، في غياب الإنارة العمومية، على الطريق المؤدي إلى قصور تسابيت. فضلا عن عدم تدخل السلطات لحمل المقاولين، على تفادي وضع مخلفات الأشغال في الطريق، وهو وضع قائم منذ مدة طويلة بسبب بطء وتيرة الأشغال. ويطالب السكان بلجنة تحقيق في الحادثة.

يشار إلى أن شبكة طرقات الولاية، المصنفة ولائية وبلدية، تفتقر إلى الإشارات المرورية ولافتات التوجيه وتشهد تدهورا كبيرا، ما يعزى إلى اهتمام المسؤولين.

وتساءل ناشطون عن سبب عدم وضع إشارات ضوئية تشير إلى وجود أشغال في ظل غياب الإنارة العمومية عبر الطريق المؤدي إلى قصور بلدية تسابيت، ودون أن تتدخل الجهات المعنية في ردع تصرفات المقاولين، لعدم قيامها بوضع الركام في الاتجاه الثاني، لاسيما أن وتيرة الأشغال تسير ببطء.

وتشهد الطرقات المصنفة ولائية وبلدية وضعية كارثية من حيث رداءة الإنجاز وعدم وضع إشارات للتوجيه، بسبب اهتمام المسؤولين بالطرقات الوطنية، على حساب الطرقات المفضية إلى “مناطق الظل”. كما تنتشر على مسارات الطرقات المذكورة، نقاط سوداء منها منعرجات خطيرة، وجب إزالتها في أقرب وقت ممكن.

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جريان الوديان يعيد الأمل للسكان بعد 3 سنوات من الجفاف

سد بوكردان بتيبازة يستقبل أكثر من 500 ألف م3 من المياه

راضية مرباح

استبشر سكان ولاية تيبازة، خيرا للأمطار الأخيرة التي تتواصل في الهطول منذ أكثر من 5 أيام متتالية دون انقطاع، ما يضمن لهم مستقبلا الاكتفاء بالمياه التي تحولت إلى أكثر من هاجس، بسبب في بروز أزمة توزيع المياه بولاية عرفت جفافا طيلة ثلاث السنوات الماضية، وهي المدة التي لم تشهد وديانها أي جريان لمياه الأمطار التي عادة ما تصب في سد بوكردان مخلفة جفافه قبل أن تعيد إنعاشه من جديد هذه الأيام ورفع منسوبه بكمية فاقت الـ 500 ألف م3.

سد بوكردان الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مادة إعلامية دسمة، لما آلت إليه حالته من جفاف لم يسبق له مثيل منذ إنشاءه في التسعينيات من القرن الماضي، ظل يمول مناطق عدة من ولاية تيبازة بالمياه الصالحة للشرب وحتى العاصمة التي تأثرت هي الأخرى من الأزمة الناتجة عن 3 سنوات متتالية من الجفاف الذي ضرب وجهات عديدة من الجزائر وتيبازة بشكل خاص، حيث بقيت صوره الجافة والفارغة من المياه تتجول بين مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حزنا على انجاز هام خلص السكان من أزمة مياه سنوات العجاف.

فأولى أمطار الخريف التي تهاطلت على مدار أيام متتابعة كانت بالنسبة للسد بمثابة بعث لحياة جديدة، خاصة وأن آخر المعلومات التي تحوزها “الشروق” من مصادر مؤكدة، تفيد بانتعاشه من جديد بسبب الأمطار الأخيرة التي رفعت من منسوبه إلى أكثر من 500 ألف متر مكعب إلى غاية صبيحة أمس الأحد، باحتساب الأمطار المتهاطلة منذ الأربعاء الماضي أي ما نسبته أكثر من 5.0 بالمائة.

وأضافت مصادرنا، أن المنطقة ككل قد استبشرت لعودة جريان الأودية من جديد بعدما عرفت جفافا طيلة الـ3 سنوات الماضية حيث لم ير سكان المنطقة سيول كتلك التي جرفتها الطرقات والوديان طيلة هذه الأيام.

وعن قلة المنسوب الذي استقبله السد رغم كميات الأمطار المعتبرة التي تساقطت طيلة أيام على المنطقة، فذكرت المصادر نفسها أن كميات المياه ولو أنها لا بأس بها، إلا أن الأولى منها امتصتها التربة بسبب جفافها وحاجتها للمياه بشكل كبير ولان ولاية تيبازة أكثر أراضيها طبيعية عبارة عن تربة واخضرار تتطلب وفرة للمياه، وحين تتشبع التربة، فتذهب المياه المتبقية للوديان والسد على شكل سيول متدفقة.

وطمأنت مصادرنا في الأخير، إمكانية تحسن نسبة امتلاء سد بوكردان، خاصة وأن الظروف مواتية لذلك والناجمة عن تواصل تهاطل الأمطار بنسبة معبرة ولأيام متتالية.

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توقيف 5 أشخاص بينهم ثلاث نساء يرتدن الملاهي الليلية

تفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات والمهلوسات ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي لملبو التابعة لأمن دائرة سوق الاثنين ببجاية، من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 5 أشخاص من بينهم 3 نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و45 سنة، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة اتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 من سكان حي شعبي في ساعة متأخرة من الليل، مفاده تواجد شقة مستأجرة يستغلها غرباء ذكور وإناث في عمليات مشبوهة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية تم التنقل إلى العنوان، وبعد تطويق المكان تم مداهمة الشقة المبلغ عنها، أثنائها حاول أحد المشتبه فيهم الفرار عن طريق القفز من النافذة بالطابق الأول، غير أن مصالح الشرطة كانت له بالمرصاد وتم توقيفه على الفور، وقد ضبط بحوزته على كمية معتبرة من المخدرات على شكل أعمدة صغيرة وقطع من مختلف الإحجام، كما تم العثور بمكان سقوطه على حافظة يدوية للنساء بداخلها 4 صفائح من المخدرات إلى جانب قطع أخرى من الكيف المعالج وعدة أمشاط من المؤثرات العقلية، وشفرات تقطيع، وقدر إجمالي المحجوزات بحوالي 500 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 9 أمشاط من المؤثرات العقلية بمجموع 126 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، كما مكنت عملية مداهمة الشقة من توقيف رجلين و3 نساء ممن يترددن على الملاهي الليلية.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار والحيازة من أجل المتاجرة والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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بسبب تجاوزات في عملية التوزيع

التحقيق في ملف السكنات الاجتماعية ببلدية برج البحري بالعاصمة

نسرين برغل

كشفت مصادر مطلعة أن والي الجزائر يوسف شرف، فتح تحقيقا حول قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وتضيف المصادر ذاتها أن هذه القوائم “مشبوهة” ولم يتم إعدادها وفق القانون، كما تم فتح ملف الإقامات السكنية وسكنات التساهمي “ال. بي. بي”، وهي القضية التي كانت قد أحدثت جدلا واسعا وسط سكان بلدية برج البحري.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن إقصاء 101 عائلة كان سببا في فتح والي العاصمة لتحقيق معمق حول حيثيات منح هذه السكنات وحرمان عدد كبير من المواطنين منها، لاسيما وأن الكثير منهم يعانون من أزمة سكن يتخبطون فيها منذ سنوات طويلة، حيث كانت هذه السكنات حلما لم يتحقق بعد، خاصة بعد أن وجدوا أنفسهم مقصيين دون ذكر الأسباب أو حتى تقديم تفسير من السلطات المحلية.

وقال مواطنون بالبلدية إنهم تفاجؤوا بأسماء بعض المستفيدين لا يستحقون أن يدرجوا ضمن القائمة نظرا لحالتهم الاجتماعية الجيدة سواء من حيث الأجور المرتفعة أو امتلاكهم لسكنات في صيغ أخرى، مضيفين أن هناك أشخاص غير متزوجين واستفادوا من هذه الحصة السكنية، بينما هناك عائلات ذات دخل شهري أقل من 24 ألف ولم يستفيدوا، رغم ظروفهم الاجتماعية القاسية التي تحاصرهم منذ سنوات طويلة في ظل أزمة السكن ومع مشكل الكراء الذي أثقل كاهل أغلبيتهم وحول حياتهم إلى جحيم حقيقي، وهذا ما جعلهم يثورون ويحتجون أمام مقر البلدية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه منذ أسبوع عقد والي الجزائر، يوسف شرفة، اجتماعا مع ممثلي العائلات المقصية من عملية الترحيل الأخيرة التي مست بلدية برج البحري، حيث تناول الاجتماع –حسب ذات المصادر- الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية وإثارة الفوضى بالمنطقة، حيث وعدهم الوالي بأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من خلال فتح تحقيقات معمّقة في القضية.

من جهة أخرى، فإنه بعد شكاوى سكان بلدية برج البحري حول تنامي “الإقامات السكنية” المنجزة من طرف مقاولين ومرقين عقاريين خواص، والتي تتجاوز الثلاثة طوابق، وهو ما يخالف القانون، فتحت مصالح الولاية وعلى رأسها والي العاصمة تحقيقا في الملف.

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مسبوق يعتدي على فتاة ويسرق حاجياتها

طارق. م

تعرضت، مساء السبت، فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، لاعتداء سافر من طرف شاب مسبوق قضائيا، قام بتهديدها بواسطة خنجر، قبل أن يوجه لها لكمة على مستوى العين أسقطتها أرضا، لإجبارها على منحه ما تملكه من مال، وكذا هاتفها النقال، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة، بعدما تركها في حالة هستيريا من الرعب والخوف.

قبل أن تسترجع قوتها وتتوجه إلى مقر الأمن الحضري الثاني للإبلاغ عن الحادثة التي تعرضت لها وقدمت أوصاف المعتدي إلى رجال الشرطة، الذين تحركوا على الفور انطلاقا من المعلومات والأوصاف التي قدمتها الضحية لهم، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتهم من تحديد هوية المعتدي وتوقيفه في نفس اليوم، وتحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق معه، والذي بيّن بأنه مسبوق قضائيا لتورطه في عدّة قضايا سابقة، ليتم تكوين ملف قضائي ضده عن تهمة السرقة بالعنف، في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.

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الظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة بأولاد جلال

كاميرا مراقبة تكشف طريقة اللصوص في سرقة الدراجات النارية

م. ع

كشفت كاميرات المراقبة بأحد مساجد عاصمة الولاية أولاد جلال، خلال اليومين الأخيرين، الطريقة التي بات يعتمدها اللصوص في سرقة الدراجات النارية ذات الحجم الكبير، والتي باتت في الآونة الأخيرة محل سرقات حيرت الضحايا، سواء على مستوى المحلات أو حتى أمام المساجد، وذلك ما تم نشره عبر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، أين رصدت تسجيلات كاميرا مراقبة بمسجد حمزة بن عبد المطلب بأولاد جلال، أحد اللصوص وهو يقوم بسرقة دراجة نارية من نوع “ليفان” كبيرة الحجم ملك لأحد المصلين، بعد أن قام بفك الأقفال الموجودة على مستوى المقود، وهي الأقفال الوحيدة التي يعتمد عليها الكثيرون لحماية دراجاتهم من السرقة، ثم يقوم بتشغيل محركها، والفرار بها إلى وجهة مجهولة، وهذه الطريقة التي اعتمد عليها هذا اللص وأمثاله قد تكون بمثابة تحذير وإنذار لأصحاب هذا النوع من الدراجات، المنتشرة بكثرة على مستوى تراب الولاية، حتى يحتاطوا ويحموا دراجاتهم ومن طرق اللصوص الخبيثة والمبتكرة في كل مرة.

كما كشفت هذه السرقة أيضا الحاجة الماسة إلى تكثيف عملية وضع واستغلال كاميرات المراقبة سواء على مستوى المحلات بالنسبة للمواطنين أو الشوارع الرئيسة، على الأقل بالنسبة للمصالح المختصة حتى يتسنى للضحايا ولمصالح الأمن أيضا كشف هوية اللصوص وتوقيفهم.

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أساتذة التربية البدنية مدعوون لمعادلة شهاداتهم

ع. تڤمونت

وجهت الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية، في إطار برنامجها الخاص بالتكوين، مراسلة إلى رؤساء الرابطات الولائية، بتاريخ 31 أكتوبر المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منها، تعلن من خلالها عن فتح باب الترشح لنيل شهادة المعادلة درجة 2 و3 لفائدة جميع الأساتذة العاملين في القطاع، وذلك بغض النظر عن الطور الذي ينتمون إليه، حيث إن العملية تبقى مفتوحة لجميع أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين يزاولون عملهم حاليا في الطورين المتوسط والثانوي.

وأوضحت المراسلة في هذا الشأن أن شهادة المعادلة درجة 2 مفتوحة للأساتذة الحاصلين على الليسانس تخصص التدريب الرياضي، في حين تم فتح شهادة المعادلة درجة 3 للأساتذة الحاصلين على الماستر تخصص التدريب الرياضي.

ويتكون الملف الذي يتم إيداعه حصريا لدى الرابطات الولائية للرياضة المدرسية، من طلب خطي وصورتين شمسيتين ونسخة من شهادة الليسانس أو الماستر وشهادة التخصص وشهادة الميلاد وشهادة طبية عامة وصدرية وشهادة عمل بالإضافة إلى المخطط ECG ولم تحدد المراسلة أي تواريخ بخصوص آجال هذه العملية، فيما تبقى الملفات المودعة في وقت سابق على مستوى الاتحادية سارية المفعول.

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المدانان سهلا نقل نصف قنطار من السموم

ست سنوات سجنا لمستطلعي الطريق لتجار المخدرات بغرداية

نذير توميات

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء غرداية مؤخرا، متهمين بعقوبة 06 سنوات سجنا، ويبتعلق الأمر بكل من “ب.إ” و”ب.ع” البالغين من العمر 48 سنة و29 سنة، لاقترافهما جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل، وتبرئتهما من جناية القيام بطريقة غير مشروعة، بشراء قصد البيع والنقل لمواد مخدرة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير واستيراد مخدرات.

وتعود حيثيات الواقعة، حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى سنة 2016، وبالضبط بتاريخ 14 أفريل 2016، حيث قام المتهمان بمراقبة مستمرة للطريق لصالح جماعة إجرامية منظمة وظيفتها تهريب المخدرات بين ولايات الوطن، وذلك ضمن عملية استطلاعية ينفذها المتهمان بهدف مراقبة الحواجز الأمنية في الطرقات، تسهيلا منهم لعبور الجماعة المهربة للمخدرات بين الولايات.

وبعد ورود معلومات عن وجود شاحنة محملة بـ500 كلغ من المخدرات ستمر عبر الطريق الرابط بين بلدية بريزينة في البيّض، متوجهة إلى بلدية متليلي بغرداية، وضعت مصالح الضبطية القضائية حاجزا أمنيا مفاجئا استطاعت من خلاله توقيف المتهمين اللذين كانا يستطلعان الحواجز الامنية بواسطة سيارة من نوع “هيلوكس” من دون وجود مخدرات بحوزتهما، في حين فر أصحاب السيارة الثانية المحملة بالمخدرات، متجاوزين بذلك الحاجز الأمني بسرعة جنونية، ليتم بعد مطاردة طويلة العثور على السيارة من دون سائقيها.

وعليه تم حجز المخدرات التي كانت في السيارة، وتسليم المتهمين اللذين كانا يستطلعان الطريق إلى الجهات القضائية.

وطالب ممثل الضبطية تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على اقترافهما هذه الجريمة الجنائية الخطيرة والمهددة حسبه أمن وسلامة البلاد، في حين التمست محامية دفاع المتهمين ظروف التخفيف والمطالبة بإعادة تكييف القضية من جديد من دون إعطائها صبغة جنائية.