أخبار الجزائر ليوم الأحد 08 أكتوبر 2023

توقيف تاجر أسلحة دولي، منحرفون يبترون ذراع شاب بوهران

توقيف تاجر أسلحة دولي داخل سيارته

س. ع

في عملية أمنية نوعية وبعد ما ظل لفترة طويلة محل فرار، نصبت مصالح الأمن عبر فصيلة الأمن والتحري للدرك الوطني ببريكة جنوب باتنة، كمينا محكما لتاجر أسلحة، جرت عملية توقيفه داخل سيارة من نوع “أودي ثكيو ثري” بمشتة عين الحيمر.

وكان البارون البالغ من العمر 52 سنة، اتهم في عدة قضايا إجرامية متعلقة بتهريب الأسلحة وكان محل بحث منذ فترة ليست بالقصيرة، عقب صدور عدة أوامر بالقبض عليه لتورطه، في قضايا المتاجرة بالأسلحة الحربية والذخيرة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

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قدموا على متن سيارات نفعية وروّعوا السكان

منحرفون يبترون ذراع شاب بوهران ويتسببون في وفاته

سيد أحمد فلاحي

عاش مساء السبت حي بلقايد بوهران، لحظات عسيرة، قريبة إلى أفلام “الأكشن”، حين اندلع شجار عنيف بين مجموعة شباب مدجَجين بالأسلحة البيضاء، كانت نتيجة هذا التصادم وفاة شاب في العقد الرابع، ويتعلق الأمر بحارس مرمى سابق لاتحاد الكرمة الناشط في القسم الجهوي، تعرض لبتر ذراعه، بواسطة آلة حادة ليفارق الحياة قبل نقله للمستشفى، علما أن هذه الشجارات صارت تتكرر بشكل مقلق داخل النسيج الحضري للحي الاجتماعي بلقايد.

وحسب ما أكده شهود عيان، فإن الشجار، كان بسبب سلوكات لا أخلاقية، الأمر الذي كان يرفضه أبناء العمارة رقم 09، وهو ما أدى إلى جدل، أعقبه حضور منحرفين على متن 3 سيارات نفعية، حاملين معهم الأسلحة البيضاء، ودخلوا مباشرة في مشاجرة مع أبناء الحي، ولسوء الحظ أن من بين هؤلاء المستهدفين، كان الشاب سنوسي قيطارني صاحب الـ33 سنة، الذي يعرفه العام والخاص بأنه رياضي ويتصف بالأخلاق الحميدة، وقد تزوج حديثا، وانتقل من الكرمة إلى بلقايد، ولم يكن يعلم ما كان القدر يخبئ له، بعد مشوار حافل في الملاعب، لتكون الخاتمة الموت غدرا حسب ما أكده أصدقاء الراحل.

وحسب المعلومات التي جمعناها من مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن تدخلت، وتمكنت تم توقيف 6 مشتبه بهم في حين لا يزال ثلاثة آخرون في حالة فرار بمن فيهم فتاة، تورطوا في الشجار العنيف الذي بدأ مع المغرب، ما أدخل السكان في حالة رعب.

علما أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الحي السكني جرائم قتل وقعت بهذه الطريقة، ولأسباب بسيطة في الغالب.

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توقيف تاجر سلاح في عملية منفصلة

إحباط عملية تنقيب عن مادة الرصاص بباتنة

فيصل. ن

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، شمال بوزوران، من إحباط نشاط للاستكشاف والاستغلال المنجمي يخص التنقيب عن مادة الرصاص دون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة، حسب بيان صدر الأحد عن المجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي.

وتم تجسيد هذه العملية، وفق ذات البيان، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، إثر مداهمة المفرغة العمومية القديمة الواقعة بمحاذاة الطريق الاجتنابي الشرقي للوزن الثقيل بمدينة باتنة، حيث تم ضبط 6 أشخاص يقومون بالحفر داخل المفرغة من أجل استخراج مادة الرصاص المطمورة تحت الأتربة.

وحاول المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، الفرار أثناء المداهمة، يضيف نفس المصدر، مشيرا إلى توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة للتحقيق مع حجز آلة الحفر المستعملة في الجريمة. وتم فتح تحقيق في القضية على أن يقدّم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية عن جرم “التعدي على أملاك الدولة وممارسة نشاط الاستكشاف والاستغلال المنجمي المتعلق بالتنقيب عن مادة الرصاص دون ترخيص”، استنادا لذات الوثيقة.

وفي عملية أخرى، أوقفت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببريكة شخصا مبحوثا عنه ومحل عدة أوامر بالقبض عن تهم “المتاجرة بالأسلحة الحربية والذخيرة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود”، كما تم توضيحه. وتم تجسيد هذه العملية عقب وضع خطة عمل محكمة من طرف أفراد ذات الفرقة، مكّنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 52 سنة على مستوى مشتة عين الحيمر ببلدية بريكة وكان على متن مركبة سياحية، مثلما تم إيضاحه. وأضاف البيان، أن التحقيق متواصل في القضية وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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حصيلة ثقيلة ومؤشر مقلق

أربعة قتلى و29 جريحا في ثلاثة حوادث سير

مراسلون

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة وقع صباح الأحد، بمدخل بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية. وأفاد المصدر بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قسنطينة وقالمة وتحديدا بالقرب من محطة الخدمات لذات البلدية، حسب ما صرح به لـ(وأج) مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الرائد، عبد الرحمان لقرع.

وأوضح المتحدث بأن الحادث قد تسبب في وفاة شخصين يبلغان من العمر 40 سنة بعين المكان، مضيفا بأن ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 سنة قد أصيبوا بجروح متفاوتة. وقد تم نقل جثماني الشخصين المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببلدية الخروب، فيما تم إجلاء الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بعيادة عين عبيد، من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث. للتذكير، فقد توفي شخص وأصيب آخر بجروح في حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين وقع السبت على الطريق الولائي رقم 133 بذات الجماعة المحلية.

كما توفي شخصان وأصيب آخر إثر حادث مرور وقع الأحد على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بالقرب من قرية ملول ببلدية قلال (جنوب سطيف)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. وصرح المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الرائد أحمد لعمامرة لوأج أن “الحادث وقع في حدود الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وتمثل في

اصطدام عنيف وجها لوجه بين مركبتين سياحيتين، مما أدى إلى وفاة سائق ومرافقه بالغين من العمر 20 و22 سنة وإصابة ثالث (27 سنة) بجروح بليغة”. وقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان (جنوب سطيف) لإسعاف وإجلاء الجريح إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “محمد بوضياف” بعين ولمان وتحويل جثتي الشخصين المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، وفق ما أوضحه ذات المصدر. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، مثلما

أشير إليه.

وفي بومرداس أصيب 25 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة الأحد، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية خميس الخشنة، غرب بومرداس، حسبما علم من الحماية المدنية. وأوضح مسؤول خلية الإعلام بذات الجهاز، الملازم الأول حسين بوشاشية، لـ(وأج) أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى محول زرالدة ببلدية خميس الخشنة، مما أسفر عن إصابة 25 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتسبب هذا الحادث، الذي نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين عن مسارها وانقلابها بعدما كانت متجهة من عنابة نحو مستغانم في إصابة 25 شخصا كانوا على متن هذه الحافلة بجروح متفاوتة الخطورة، استنادا للمصدر. وبعد تدخل مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لخميس الخشنة مدعومة بالوحدة الرئيسية لبومرداس، تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى بعين المكان وتحويلهم إلى مستشفى الرويبة وتحرير وإعادة فتح الطريق، الذي كان قد أغلق بسبب الحادث، أمام حركة المرور، وفقا للمصدر.

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تفكيك شبكة وطنية تقوم بعمليات الإجهاض بغليزان

ق. م

تمكنت مصالح الشرطة لغليزان من تفكيك شبكة وطنية تقوم بعمليات الإجهاض متكونة من أربعة أشخاص، حسب ما أفادت به أمس الأحد خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وتمت العملية إثر ورود معلومات إلى فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود عيادة سرية تقوم بعمليات إجهاض بمسكن يقع بغليزان، وفق ذات الخلية.

وبعد التحريات التي باشرتها الشرطة وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش المسكن، حيث تم العثور على معدات طبية ومواد صيدلانية كانت تستعمل في عمليات الإجهاض إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ63 ألف دج.

كما سمحت التحقيقات بتوقيف أربعة أشخاص مشتبه في ضلوعهم في عمليات الإجهاض، يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.