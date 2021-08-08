أخبار الجزائر ليوم الأحد 08 أوت 2021

محسن مجهول يتبرع بـ20 مكثف، آية قرآنية تنتظر التّصحيح

متطوعون يجمعون 750 مليون خلال يومين

محسن مجهول يتبرع بـ20 مكثف أكسجين لمرضى المسيلة

أحمد قرطي

تتواصل العمليات التضامنية عبر ربوع ولاية المسيلة، منذ تفشي فيروس كورونا وخاصة في الأسابيع الأخيرة، بفعل تزايد أعداد المصابين والحاجة الماسة إلى مادة الأوكسيجين والمكثفات والقارورات وكل ما من شأنه مساعدة المحتاجين من المرضى، حيث يضرب أبناء الولاية المثل في العمل الخيري والتضامني والتآزر في مثل هذه الأزمات والمحن من خلال التبرع سواءً بمبالغ مالية أو تبرعات عينية مثلما فعلته العديد من النسوة اللاتي تبرعن بأقراط وخواتم ذهبية، فيما وضع أحد المواطنين قطعة أرضية للبيع وتخصيص المبلغ المالي للعملية التضامنية.

وعلى غرار ما بادر به سكان عين الملح وسيدي عيسى وغيرها من الجهات، تمكن محسنون وميسورون في حمام الضلعة شمال المسيلة من جمع قرابة 750 مليون سنتيم في ظرف يومين بفعل مساهمات التجار وأهل الخير، فيما تبرع آخر فضل عدم الكشف عن هويته، بعشرين مكثف أوكسجين ستصل في أقرب وقت، على أن تتوسع العملية لتشمل كل المواطنين الراغبين في المساهمة. وهو الأمر نفسه، على مستوى بلدية أولاد دراج، بعدما أطلق مواطنون مبادرة سموها عطاء الخير، مكنت من جمع أكثر من نصف مليار سنتيم في يوم واحد، من خلال وضع خيمة بالقرب من العيادة المتعددة الخدمات وذلك لتوفير مكثفات الأوكسيجين وتجهيزات طبية وكل المتطلبات لتحسين ظروف العلاج.

كما لم يتخلّف العديد من المواطنين في عين الحجل، بالعمل على نفس المبادرة من خلال فتح باب المساهمة في فعل الخير، تكللت بجمع نحو 750 مليون سنتيم، نتيجة تبرعات لسكان المنطقة الذين أبوا إلا أن يتركوا بصمتهم في هذه العملية لمساعدة المصابين جراء هذه الجائحة وتجندهم كرجل واحد.

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السكانير يهزم سلطات بجاية

لايزال جهازا السكانير والتصوير بالرنين المغناطيسي الدقيق “IRM” خارج الخدمة بالمستشفى الجامعي خليل “عمران” ببجاية منذ أشهر عديدة حتى ونحن في عز وباء كورونا، جراء العطب الذي أصاب الجهازين، مما خلف استياء كبيرا لدى المواطنين الذين امتصت أموالهم العيادات الخاصة التي تقدم هذا النوع من العلاج الممكن تقديمه في المستشفيات العمومية، وزادت النقائص التي تعرفها المستشفيات من معاناة المرضى وكلف الانتظار وراء طابور الأشعة أو التحاليل وغيرها من متطلبات العلاج، الكثير من الألم والإرهاق لهم ولم تشفع لهم حالتهم الصحية في تسهيل الخدمات العلاجية وتحسينها رغم المجهودات التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

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آية قرآنية تنتظر التّصحيح منذ 5 سنوات

لفت انتباه العديد من المواطنين ببلدية المقراني في ولاية البويرة، خطأ في آية قرآنية كتبت بمقبرة مربع الشهداء بمنطقة المصيف بذات البلدية، ومر على هذه الآية الكريمة المنقوشة، أكثر من خمس سنوات دون تصحيحها من طرف البلدية.

وتظهر الصورة التي تحصلت عليها، “الشروق”، عدم وجود حرف، الألف بعد، قتلوا، وكذلك، أمواتا، كتبت، أموات، كما حذف حرف الألف من العظيم، حيث أسرع مواطن بالمنطقة إلى تصحيح الآية بقلم الرصاص، وهذا في انتظار أن تتخذ البلدية قرار تصحيحها عند النحات. للتذكير، فإن مقبرة المصيف زارتها مؤخرا مديرة المجاهدين لولاية البويرة.

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خبز 10 دج مهدد بالانقراض في أولاد جلال

ندرة كبيرة في خبز الفرينة هذه الأيام بولاية أولاد جلال، حيث أصبح المواطن يجد صعوبات كبيرة في الظفر بخبز 10 دج المفضل لدى أغلب العائلات لرخص ثمنه، فساكنة هذه الولاية أصبحوا يصطدمون يوميا بنفاد خبز الفرينة منذ الساعات الأولى من كل يوم، ليجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على اقتناء إمّا خبز السميد أو الشعير اللذين تضاعفت صناعتهما لدى الخبازين في الأيام الأخيرة وبأسعار ما بين 15 دج و20 دج، وهذه الوضعية المبررة بالاضطراب في توزيع مادة الفرينة، جعلت الكثيرين يتخوفون من أن يكون هذا الوضع تمهيدا لرفع أسعار الخبز أو هو مؤشر انقراض خبز 10 دج المعروف بخبز الفقراء.

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بعد غلق الشواطئ وتمديد إجراءات الحجر الصحي

ممارسو الأنشطة الموسمية بجيجل يستغيثون

ب.منى

يطالب ممارسو الأنشطة الموسمية الصيفية بجيجل، بإيجاد حلول لهم بعد ما توقفت أنشطتهم وشلت جراء غلق الشواطئ وتمديد إجراءات الحجر الصحي، ما كلفهم خسائر كبيرة وألقى بهم في عالم البطالة من جديد.

ومن بين المتضررين أشخاص استأجروا مساحات ترفيهية، وحظائر السيارات، أو محلات فاست فود وغيرها على البلديات وبعضهم اشترى لوازم الاصطياف بكميات كبيرة من ألبسة وألعاب أطفال وشمسيات، وذكر عدد من المعنيين لـ”الشروق” أن قرار غلق الشواطئ وتمديد إجراءات الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا، شكل خيبة أمل بالنسبة إليهم، على الرغم من اعترافهم بتعقد الوضع الصحي، وأضاف بعضهم أنهم صرفوا أموالا طائلة من أجل كراء هذه المساحات قصد ممارسة نشاطاتهم خلال موسم الاصطياف الذي يعتبر مصدر رزق ولو مؤقت لهم لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، إلا أن آمالهم خابت مرة أخرى على غرار ما حدث خلال الموسم الفارط، ليحالوا مجددا على عالم البطالة، ما جعلهم يتساءلون عن مصير أموالهم التي دفعوها من أجل كراء هذه المرافق، إن كانوا سيتلقون تعويضات على غرار ما حدث الموسم الماضي مع التجار والحرفيين، أو أن يكون التعويض السنة المقبلة من خلال ممارسة أنشطتهم دون مقابل مثلما ورد إلى مسمع بعضهم.

من جهتهم، صرح لنا مسؤولون على مستوى عدد من البلديات الساحلية مثل زيامة منصورية، أن الحديث عن تعويضات أمر سابق لأوانه، لأن الأمور ليست واضحة بعد وآجال قرار الغلق والحجر الجزئي غير مفصول فيها بصفة كلية.

وأضافوا أن البلديات ليست مسؤولة عن أية تعويضات بحكم أنها ليست الجهة المسؤولة عن قرار الغلق والحجر الجزئي، فهو قرار صادر عن السلطات العليا، وهذه الأخيرة هي المخولة البت في هذا الأمر، فهي وحتما ستجد الآليات اللازمة لحل هذا الإشكال، وأشار ذات المسؤولين أن الفصل في هذا الملف سيكون وطنيا، ويرجح أنه لن يتم خلال الفترة الحالية، بل بعد استقرار الوضع الصحي.

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ميلة تشيّع جثمان شهيد الواجب مزياني فؤاد

نسيم. ع

شيّعت عصر السبت، ولاية ميلة في حضور شعبي ورسمي من سلطات مدنية وعسكرية، جثمان شهيد الواجب فؤاد مزياني الذي استشهد بولاية عين الدفلى عندما كان يؤدي واجبه المقدس، واستقبلت مقبرة عين درياس ببلدية بوحاتم بولاية ميلة جثمان الراحل، حيث تحدث والده عن فخره بالابن البطل الذي دخل الجيش في التاسعة عشر من العمر وبقي وفيا لأداء واجبه، وقال بأنه يشعر بالفخر بابنه الشهيد الذي ضحى في سبيل الوطن، وقرأ تأبينية الراحل إمام من بلدية بوحاتم ذكّر فيها بما يناله الشهيد في جنة النعيم وبخصال الشهيد الراحل الذي أجمع الكل على أنه كان مثالا في الأخلاق والوطنية.

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تكتل المجتمع المدني بغليزان:

جمع 44.7 مليون سنتيم من التبرعات لدعم القطاع الصحي

ناصر بلقاسم

يواصل تكتل المجتمع المدني لولاية غليزان حملته التضامنية التي أطلقها منذ يوم الثالث من شهر أوت الجاري تحت شعار “من خيرك يتنفس غيرك”، وهذا لدعم القطاع الصحي، في إطار مجابهة وباء كورونا كوفيد-19، وتخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، عن طريق جمع التبرعات لاقتناء المعدات الطبية الضرورية كمكثفات الأكسجين، وصناديق وأكياس الموتى والكمامات والمعقمات، وإطلاق حملات تحسيسية، وغيرها، حيث كانت الحملة قد انطلقت من أمام البريدي المركزي وسط مدينة غليزان، ثم تواصلت لتشمل المساجد خلال أيام الجمعة.

“الشروق” علمت من مصدر مقرب من تكتل المجتمع المدني للولاية أن هذا الأخير، عقد لقاء تنظيميا ضم رؤساء الجمعيات والتنظيمات المشكلة للتكتل، أين تم فتح صناديق التبرع لمعرفة حصيلة تبرعات يوم الجمعة أمام المساجد الثلاثة بغليزان، ويتعلق الأمر بمسجد النور، مسجد حي 1026 ببرمادية، ومسجد زيد ابن الحارثة بمونفيزو، حيث وصلت قيمة التبرعات إلى أكثر من 10 ملايين سنتيم، يضاف إليها تبرع المحسن من بلدية المطمر بـ 2 مليون سنتيم، لتصل حصيلة التبرعات خلال الأيام الثلاثة إلى غاية يوم السبت إلى 44.7 مليون سنتيم، وقال مصدر الشروق أن هذا المبلغ المتحصل عليه سيوجه لشراء المستلزمات الضرورية لدعم المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بغليزان، والتي تم حصرها في لقاء ممثلي التكتل بمدير المؤسسة.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء التنظيمي كذلك إلى برنامج عمل الأسبوع الجاري، فيما تبقى عملية جمع التبرعات متواصلة، أين قام ممثلو تكتل المجتمع المدني صبيحة أمس الأحد بنقل نشاط حملة جمع التبرعات إلى ساحة المقاومة المقابلة لمخبزة بن خيرة لمباشرة العملية التضامنية التي ستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل. .

هذا وعرفت هذه الحملة التضامنية الخيرية تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والمحسنين، الذين تجاوبوا مع نداء تكتل المجتمع المدني وفقا لقدراتهم المادية، في صورة تضامنية معبرة عن مدى تلاحم المواطنين فيما بينهم للتصدي لهذه الجائحة، التي ما فتئت تسجل أرقاما مخيفة في ظل الارتفاع المسجل في حالات الإصابة التي تشهدها ولاية غليزان، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع من حيث الطلب المتزايد على مادة الأكسجين وأجهزة التنفس، ما أدى بمصالح مديرية الصحة بالولاية إلى مناشدة المواطنين من أجل الالتزام بإجراءات الوقاية، والتوجه نحو الهياكل الصحية المخصصة لحملة التلقيح المنتشرة عبر تراب الولاية من أجل تلقيح أنفسهم ضد كورونا كوفيد_19.

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حي بابا علي في معسكر:

بناية سكنية تهدد 15 فردا يقطنونها بالموت

قادة مزيلة

تعيش ثلاث عائلات تقيم ببناية سكنية تقع بشارع بوعمران بحي بابا علي العتيق في مدينة معسكر، ظروفا قاسية جراء وضعية البناية التي يقطنونها، هذه الأخيرة لا تصلح للبقاء تحتها لدقائق وليس العيش تحتها شهورا وسنينا، فأسقفها القصديرية منفصلة عن جدرانها المائلة، ما ينذر بسقوطها في أية لحظة.

وقال السكان إن فترات الصيف المتسمة بارتفاع كبير في درجة الحرارة لم يعد معها لأي كائن حي المكوث للحظات تحت القصدير الذي بدوره يضاعف درجات الحرارة، ومعها تظهر مختلف الأمراض، خاصة ما ارتبط منها بالربو والحساسية، ويعظم شأنها لدى الأطفال الذين أصبح لدى كل واحد منهم بخاخة هوائية. وأضاف السكان بأن أيام فصل الشتاء تكون أكثر حدة، إذ أنه مع تساقط أولى زخات المطر تتحول جميع مساحات البناية إلى برك مائية تتلف معها جميع مستلزمات البيت، فيما يتم تهريب الأطفال نحو الأقارب لإبعادهم عن الخطر.

المقيمون بالبناية أشاروا إلى أنهم يوميا يسجلون تساقطا لأجزاء من البناية جراء تآكلها وعدم قدرتها على الصمود أكثر، وهم يتوجسون سقوطها على رؤوس قاطنيها في أية لحظة. ودعت العائلات والي معسكر عبد الخالق صيودة للتدخل من أجل انتشالها من الوضع التي تعيشه، وقبل ذلك إيفاد لجنة تحقيق للتأكد من صحة أقوال السكان حول وضعيتهم الكارثية.

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مقتل شاب بظروف غامضة ببلدية الشحيمة بتيارت

لوز محمد أمين

إهتزت بلدية الشحيمة، الأحد، على وقع خبر مقتل شاب بظروف غامضة، ويتعلق الأمر بالشاب (ش، ي) البالغ من العمر 24 سنة، في الوقت الذي فتح فيه عناصر الدرك الوطني لبلدية مدريسة تحقيقا بهذه القضية، فيما تم نقل جثة الضحية للطبيب الشرعي، في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

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اعتراض قاربين على متنهما 22 حراقا بالشلف

م. قورين

اعترضت، ليلة السبت، وحدات خفر السواحل بميناء تنس بالشلف هجرة غير شرعية لـ 22 حراقا تتراوح أعمارهم مابين 21 و40 سنة، بينهم فتاتان على متن قاربين بعرض سواحل بلدية المرسى، وذلك على بعد عدة أميال عن نقطة انطلاقهم بشواطئ القلتة، عملية التوقيف تمت على إثر عمليات مراقبة شديدة للشريط الساحلي، والانتشار الواسع لوحدات حرس السواحل، عقب حالة الهدوء والسكينة التي عمت سواحل الشريط الساحلي، جراء منع السباحة وغياب الأنظار، مما فتح شهيتهم للإبحار باتجاه الضفة المقابلة، وذلك قبل اكتشاف الرادارات لإقلاع القاربين، حيث تم توقيفهما وعلى متن كل قارب 11 راكبا، كما تم حجز صدريات إنقاذ ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، وبعد إتمام التحقيق تم تحويلهم على أروقة العدالة بمحكمة تنس.

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موجهة للشباب العربي دون سن الأربعين

الهيئة العربية للمسرح تفتح باب المشاركة في مسابقة للبحث المسرحي

زهية. م

فتحت الهيئة العربية للمسرح باب المشاركة في “المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي”، في نسختها السادسة لعام 2021، للباحثين العرب، حيث تستقبل المشاركات القادمة من الجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق والبحرين وقطر وعمان واليمن ولبنان والأردن وسوريا ومصر وليبيا وتونس والسودان والمغرب وموريتانيا، حيث اختارت الهيئة العربية للمسرح تنظيم هذه الدورة تحت شعار نحو كتابة نقدية جديدة لعلاقة الرقعة الجغرافية الممتدة من المحيط إلى الخليج بالمسرح.

المسابقة موجهة للشباب دون سن الأربعين من الدول العربية. وقال بيان للهيئة العربية للمسرح إن المسابقة التي أطلقت سنة 2016 كان الغرض منها تطوير ودعم البحث المسرحي في البلاد العربية.

وأضاف بيان الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن الدورة الجديدة للجائزة تشكل محطة تقييم للدورات السابقة “من أجل الوصول إلى مستويات بحثية رصينة ومجددة”. وترمي المسابقة حسب منظميها إلى منح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية وإثراء المحتوى المسرحي العربي إلى جانب تفعيل دور المؤسسات العلمية والأكاديمية في دعم البحث العلمي المسرحي عند فئة الشباب.

ويستمر استقبال المشاركات للدورة الجديدة إلى غاية نهاية الشهر القادم على أن تعلن عن نتائجها في العاشر من جانفي القادم على هامش الاحتفال باليوم العربي للمسرح.

وتجري الماسبقة وفق شروط حددتها الهيئة العربية للمسرح منها ألا يقل البحث عن 5000 كلمة ولا يزيد عن 10000 كلمة، باللغة العربية، وألا يكون البحث منشورا، قبل وأثناء زمن المسابقة، وألا يكون البحث جزءا من بحث جامعي أو رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، أو مقدماً لأغراض الترقية العلمية قبل أو أثناء زمن المسابقة مع وجوب مراعاة الجوانب الشكلية والمتعلقة بالمضمون المتعارف عليها في مجال البحوث العلمية والأكاديمية. وترسل الأعمال إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الأعمال على العنوان التالي: tsr@atitheatre.ae مرفقة بإقرار من الباحث، بأنه صاحب البحث المقدم.

وتشرف لجنة تحكيم خاصة على تقييم الأعمال وكشف السرقات العلمية في حال وجدت، والاستدلال عليها، على أن يخضع الفائزون الثلاثة الأوائل لمناقشة بحوثهم في جلسة علمية علنية محكمة. ورصدت الهيئة العربية للمسرح جوائز مالية للفائزين قدرت بـ 5000 دولار للفائز الأول و4000 دولار لصاحب المركز الثاني، على أن يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 3000 دولار.

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ازدحام مروري خانق على الشريط الساحلي

منتهكو الحجر يكتسحون الشواطئ الصخرية بتيبازة

ب. بوجمعة

تشهد الكثير من الشواطئ غير المسموحة للسباحة والمناطق الساحلية الصخرية بولاية تيبازة، توافدا كبيرا للمواطنين عليها رغم قرار غلقها، الصادر عن السلطات العمومية في إطار تدابير الحجر، ورغم النشاط المكثف الذي تقوم به مختلف الأسلاك الأمنية لفرض سلطة القانون، غير أن المتهورين من مختلف الفئات والأعمار يصرون على عدم الاستهتار من خلال التوجه نحو تلك الشواطئ.

وشهد، السبت، الطريق الولائي الساحلي الرابط بين حي البلج ومدينة تيبازة، زحاما مروريا خانقا، استمر لساعات طويلة، تجاوز موعد سريان الحجر المحدد بالساعة الثامنة مساء، حيث تسبب التوافد الكبير للموطنين على السواحل الصخرية وحتى بعض الشواطئ المعنية بقرار الغلق، في ضغط مروري خانق أثناء مغادرتهم، لاسيما مع محاولة أصحاب المركبات الإفلات، قبل سريان حظر التجوال، الأمر الذي تسبب في توقيف كلي لحركة المرور نتيجة العدد الهائل من المركبات.

وخلّف هذا التصرف، استهجان سكان المنطقة والولاية بشكل عام، حيث توالت المطالب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة الضرب بيد من حديد لردع هذه الممارسات اللامسؤولة، كما حمل بعض المواطنين المسؤولية للسكان بالمناطق الساحلية الذين يؤجرون للسياح، بيوتهم بالمناطق القريبة من الشواطئ الصخرية، الأمر الذي شجع على ارتياد الشواطئ الصخرية، رغم الخطر الصحي الذي ينجر عن هذه السلوكات.

من دون إغفال حالات الغرق، لكون تلك الشواطئ غير محروسة، وسجلت مصالح الحماية المدنية ست وفيات غرقا منذ افتتاح موسم الاصطياف بالمناطق الصخرية.

بدورها سجلت بالشواطئ المسموح السباحة بها، عدة تجاوزات على قرار الغلق، من قبل المتهورين، ومكّن التواجد الأمني من ضبط أعداد كبيرة من هؤلاء، ما كلّفهم غرامات مالية، وإيداع مركباتهم بالمحاشر.

وتداول رواد الفضاء الأزرق عديد الصور، لحالات الخرق اليومي للقانون على مستوى العديد من المناطق الساحلية، خصوصا على مستوى أقاليم بلديات الدواودة، فوكة، بواسماعيل، وبوهارون إلى غاية تيبازة، وكذا منطقة البلج والجهة الغربية للولاية، ودعوا السلطات إلى رفع مستوى العقوبات والتطبيق الصارم للقانون في حق المتجاوزين.

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تفحم سيدة في حريق بمنزلها في البويرة

أحسن حراش

تدخلت ليلة السبت إلى الأحد مصالح الحماية المدنية التابعة لبلدية الهاشمية غرب البويرة من أجل حريق نشب بأحد المنازل وسط المدينة مخلفا وفاة سيدة تم تحويل جثتها إلى العيادة المحلية.

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية فإن الحريق نشب منتصف الليل بمنزل يقع بحي 120 مسكن وسط الهاشمية، مخلفا وفاة سيدة “غ.م” 53 سنة، وجدت جثة متفحمة داخل المنزل، فيما تجهل أسباب نشوب الحريق وملابسات الحادثة التي تركت حزنا وسط أهل وجيران الضحية التي أشارت مصادرنا إلى أنها كانت تعيش بمفردها وهي مطلقة وأم لبنت متزوجة، حيث حاول الجيران إنقاذها عقب سماع صراخها، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وبعد وصول عناصر الحماية المدنية ومصالح الأمن الذين كسروا الباب وانتشلوا جثتها التي حولت إلى العيادة متعددة الخدمات بالمدينة، فيما تم فتح تحقيق حول الحادثة.