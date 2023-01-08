أخبار الجزائر ليوم الأحد 08 جانفي 2023

شجار بين شقيقين ينتهي بمقتل والدهما، وفاة شاب جراء انفجار قارورة غاز

شجار بين شقيقين ينتهي بمقتل والدهما في البليدة

فيصل. ن

اهتزت مدينة موزاية، إلى الغرب من ولاية البليدة، مساء السبت، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سبعيني أصيب بضربة على مستوى الرأس بسلاح أبيض من قبل أحد أبنائه.

الحادثة سجلت بعد صلاة العشاء، أين نشب شجار عائلي بمنزل الضحية على مستوى حي بن عيشوبة قدور المعروف بـ”لاروي”، أين دخل شقيقان في ملاسنات حادة، تطورت إلى شجار عنيف بين الطرفين تدخل إثرها الوالد السبعيني في محاولة لفض العراك بين ابنيه لاسيما أن أحدهما كان يحمل مجرفة محاولا ضرب شقيقه، وفجأة أصيب الوالد على مستوى الرأس بعدما أصيب بضربة من المجرفة، أسقطته أرضا، وأصيب أفراد العائلة بحالة من الصدمة، ونقل الوالد على جناح السرعة نحو العيادة متعددة الخدمات موزاية، ليتم تحويله نحو مجمع الاستعجالات الطبي بفرانتز فانون نظرا لخطورة الإصابة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف حاد على مستوى الجمجمة، من جهتها، مصالح الأمن الحضرية بموزاية انتقلت إلى مسرح الجريمة وتم إلقاء القبض على الجاني المفترض.

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إتلاف 400 كلغ من الدجاج الفاسد بامشدالة في البويرة

فاطمة عكوش

قام أعوان قمع الغش للمفتشية الإقليمية للتجارة بامشدالة بمرافقة أعوان الفصيلة الإقليمية للدرك الوطني بامشدالة، بمعية الطبيب البيطري لمصالح الفلاحة باحنيف في ولاية البويرة، الأحد، بحجز وإتلاف كمية تقدر بـ 400 كلغ من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، موزعة على دجاج مقطع وكبد وصدور دجاج، حيث تم ردم المحجوزات بمركز الردم التقني باحنيف، في انتظار تقديم صاحب السلعة الفاسدة أمام الجهات القضائية.

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وفاة شاب جراء انفجار قارورة غاز في خنشلة

مامن. ط

لفظ فجر الأحد، الشاب بلفضل نور الدين البالغ من العمر 34 سنة، المنحدر من بلدية الحامة، غرب ولاية خنشلة، أنفاسه الأخيرة، بمصلحة الحروق، بالمستشفى الجامعي، بن فليس التهامي، بباتنة متأثرا بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، التي تعرض لها خلال حادثة انفجار قارورة لغاز البوتان، الأربعاء المنصرم، بمنزله العائلي، أين أصيب ساعتها برفقة والدته المسنة، بحروق ونقلا على إثرها إلى قاعة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى المحلي، حيث تحسنت حالة والدته السبعينية، قبل تحويله إلى باتنة، أمام خطورة إصابته، أين لفظ أنفاسه هناك بعد يومين كان قد قضاهما في الانعاش الطبي.

وكانت مدينة الحامة بخنشلة، قد سجلت حادث انفجار ليلة الأربعاء، هز منزلا عائليا بسبب قارورة لغاز البوتان، تسببت في تسجيل خسائر مادية معتبرة لحقت بالمنزل، وإصابة الشاب نور الدين الذي يشتغل موظفا بدائرة الحامة، بحروق رفقة والدته، واتضح بأن إصابته بليغة واستدعت تحويله إلى باتنة، وفتحت بدورها مصالح الشرطة تحقيقا في الحادثة، التي خلفت صدمة كبيرة وسط ساكنة المدينة وموظفي الجماعات المحلية الذين حضروا زوال الأحد جنازته في مقبرة الحامة.

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يمتد نشاطها إلى عديد الولايات

سبع سنوات سجنا لأفراد عصابة لسرقة السيارات ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أدانت محكمة برج بوعريريج الأحد، أفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات بسبع سنوات سجنا، ودفع غرامة مالية، فيما لا يزال عدد آخر من أفراد العصابة يتواجدون في حالة فرار.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة برج بوعريريج قد التمست تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا في حق المتهمين الثلاثة.

تفاصيل القضية بدأت حسب تفاصيل المحاكمة حين تلقت مصالح الدرك شكاوى من مواطنين من بلدية الحمادية ومن منطقة المهير، حيث باشرت التحريات والتحقيقات للوصول إلى الفاعلين، حيث تم توقيف عدد من أفراد العصابة التي ينحدر الرأس المدبر بها من ولاية باتنة، أما بقية أفراد العصابة فينحدرون من ذات الولاية أي برج بوعريريج وولاية المسيلة، وتبين بعد الشروع في التحقيق مع المتهمين أنهم يستهدفون سيارات من نوع “سامبول” ومن علامة “رونو” بشكل عام، حيث يقومون بسرقتها باستعمال “لاكارت مار”، ويتم نقلها إلى ولايات مجاورة إلى غاية التأكد من عدم تعرف مصالح الأمن عليها لعدم توفرها على نظام “جي بيياس” ليتم بعد ذلك نقلها إلى منطقة الجزار بولاية باتنة، وبيعها كقطع غيار، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن عددا من المتهمين يتواجدون في حالة فرار.

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توقيف مدبرين لرحلات الموت

مداهمة موقع لتجميع المرشحين للهجرة السرية بالشلف

م. قورين

تمكن الأحد عناصر فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة كانوا بصدد التأهب لركوب أحد الزوارق بالضفة الغربية لمدينة تنس، عملية التوقيف حسب مصادر الشروق تمت على إثر ورود معلومات من قبل أحد المستدرجين للقيام بهجرة غير شرعية عبر البحر نظير مبالغ مالية، تفيد بدعوته للانضمام إلى مجموعة من الأشخاص موجودين بأحد المنازل وسط مدينة تنس، للتخطيط والإعداد لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر، فتم ترصدهم ووضعهم تحت المراقبة المستمرة، حيث مكنت العملية من الإطاحة بتسعة أشخاص على مستوى المسكن الذي وضع خصيصا كموقع لتجميع الأشخاص محل التهريب ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من قبل رأسين مدبرين لرحلات الحرقة بتنس، كما ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية.

بعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويل الموقوفين على أروقة العدالة عن تهمة تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني عن طريق البحر من أجل الحصول على منفعة مالية، مع تعريض حياة الأشخاص للخطر.

للإشارة تعتبر هذه العملية الرابعة منذ مطلع الأسبوع الجاري التي أحبطت فيها مصالح الأمن بالتنسيق مع حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لحوالي 45 حراقا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

وكان أفراد الشرطة لأمن دائرة تاوقريت بالشلف، تمكنوا السبت، من تفكيك شبكة مكونة من تسعة أشخاص، مختصين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، عملية التوقيف حسب بيان خلية الإعلام والاتصال، تلقت الشروق نسخة منه، تمت على إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة، حول تردد أشخاص غرباء على منطقة توقريت النائية أمسية ليلة رأس السنة الميلادية، فتم وضعهم تحت المراقبة، مع سد جميع منافذ المدينة، وخلال عملية مراقبة لشاحنة من الحجم الصغير على متنها ثلاثة أشخاص وتفتيشها، تم العثور بداخل صندوقها على زورق مطاطي ومعدات وتجهيزات خاصة بالإبحار، كجهاز البوصلة وأجهزة تحديد المواقع، وبعد إخضاعهم للتحقيق أماطوا النقاب عن وجود أشخاص في انتظارهم بأحد شواطئ الضفة الغربية لمنطقة المرسى، قصد الهجرة بطريقة غير شرعية.

بعد مداهمة المكان المتواجد بين الأدغال، تم توقيف ستة أشخاص ينحدرون من ولاية الشلف ومن ولاية مجاورة، كما مكنت العملية من ضبط وحجز محرك لزورق وبراميل معبأة بالبنزين وسترات نجاة، أجهزة لنفخ الزورق المطاطي ومبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويل الموقوفين إلى محكمة بوقادير.